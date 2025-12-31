Ministerul de Finanțe reînnoiește echipa
31 decembrie 2025
Lydia Ababiy îi va succeda lui Anu Luca în funcția de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor începând cu 5 ianuarie 2026, informează Logos Press.
Guvernul Republicii Moldova a anunțat un apel pentru proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul Programului de măsuri pentru reintegrarea țării pentru 2026, informează Logos Press.
Meta va investi peste 2 miliarde de dolari în startup-uri de inteligență artificială pentru a concura cu Google # Logos-Press
Meta, gigantul tehnologic al lui Mark Zuckerberg, este pe cale să cumpere Manus, un startup de inteligență artificială cu sediul în Singapore, pentru mai mult de 2 miliarde de dolari, pentru a concura cu adversari puternici precum Google și OpenAI – informează Logos Press.
Bulgaria va renunța la moneda sa națională, lev, iar de la 1 ianuarie 2026 va deveni a 21-a țară care va adera la zona euro, informează Logos Press.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost recunoscută drept Liderul Mondial al Anului de către ziarul britanic The Telegraph în cadrul nominalizării „Standing up to Russia”, – informează Logos Press.
Dolarul se îndreaptă spre cea mai abruptă scădere anuală din 2017, iar Wall Street preconizează că moneda va slăbi și mai mult în 2026, a raportat Logos Press.
În noaptea de 31 decembrie, Rusia a atacat Odessa cu drone de atac. Ca urmare, mai multe persoane au fost rănite, dintre care trei copii.
Până la sfârșitul lunii septembrie 2026, nevoile de gaze ale Moldovei sunt satisfăcute # Logos-Press
Furnizorul de ultimă instanță pentru gaze naturale, Energocom SA, a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze naturale în perioada mai-decembrie 2025, echivalentul a aproximativ 782 de milioane de metri cubi, pentru a acoperi integral necesarul național de gaze naturale până la 30 septembrie 2026, a informat Logos Press.
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) va fi transformată într-o bancă de dezvoltare, a relatat Logos Press.
Reprezentanți bine-cunoscuți ai criptocomunității și companii financiare majore prezic bitcoin pentru 2026 ca o creștere la 250 de mii de dolari și o scădere la 10 mii de dolari, rapoarte Logos Press cu referire la RBC.
Investiții suplimentare de 100 de milioane de lei în modernizarea complexului agroindustrial # Logos-Press
Valoarea finanțării gestionate de Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare Agricolă (ADMA) a crescut cu peste 100 de milioane de lire sterline în 2025, a informat Logos Press.
În 2025, peste 20 de mii de persoane erau angajate în Moldova – cu 20% mai mult față de anul precedent.
Traficul de date mobile în Moldova a crescut cu 12,3% în trimestrul al treilea, depășind 105.000 TB, a raportat Logos Press.
Tradițional, cererea de citrice crește în ajunul și în timpul sărbătorilor de Anul Nou. Potrivit comercianților, de la mijlocul lunii decembrie până la sfârșitul lunii ianuarie, cifra de afaceri a citricelor în lanțurile de magazine se dublează. Iar o treime din aceasta este reprezentată de mandarine, informează Logos Press.
Ministerul Sănătății intenționează să investească peste 600 de milioane de lei în 2026 pentru modernizarea instituțiilor medicale, precum și pentru creșterea semnificativă a bugetelor pentru asistența medicală primară, asistența medicală de urgență prespitalicească și rambursarea medicamentelor, relatează Logos Press.
Va fi obligatorie parcurgerea unei proceduri prealabile plătite – medierea – înainte de a merge în instanță pentru anumite litigii civile și familiale, relatează Logos Press.
În cursul anului 2025, compania de stat Energocom a achiziționat peste 3,400 mii MWh de energie electrică ca parte a obligațiilor sale de serviciu public, din care aproximativ 90% a fost importată, a raportat Logos Press.
Investițiile și reinvestițiile vor fi principalul motor al creșterii economice a Moldovei în 2026, relatează Logos Press.
Moldova ocupă locul 20 din 123 de țări în ceea ce privește ponderea utilizării numerarului, relatează Logos Press.
Secretariatul Comunității Energiei a lansat un nou Centru de Accelerare a Energiei Regenerabile (CER), un organism regional conceput pentru a oferi sprijin tehnic tuturor părților contractante ale Comunității în vederea accelerării dezvoltării energiei regenerabile prin îmbunătățirea planificării și coordonării, informează Logos Press.
Cabinetul de Miniștri reintroduce moratoriul temporar privind angajarea angajaților finanțați de stat # Logos-Press
Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, moratoriul se aplică tuturor posturilor vacante înregistrate la 30 noiembrie 2025 în sectorul bugetar.
Producătorii auto chinezi vor putea depăși pentru prima dată mărcile japoneze în ceea ce privește vânzările globale până la sfârșitul anului 2025, – informează Logos Press.
În 2026, marja maximă pentru împrumuturile garantate de stat în cadrul programului Prima Casa va rămâne la 3%.
Exporturile de gaze rusești către Europa prin gazoductul Turkish Stream s-au ridicat la doar 18 miliarde de metri cubi în 2025, cel mai scăzut nivel din 1975, a raportat Logos Press.
Moldova își consolidează treptat poziția în domeniul turismului istoric pe continentul european, relatează Logos Press.
ANRE a aprobat metodologia de stabilire a prețurilor la energia electrică pentru anumite categorii de furnizori # Logos-Press
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat pe 29 decembrie Metodologia de calcul, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă instanță și furnizorul de serviciu universal, informează Logos Press.
Pentru 2026, Moldova intenționează să angajeze 25.000 de persoane – un sfert din numărul total prevăzut în programul de guvernare, a raportat Logos Press.
Mulți pasageri care doresc să călătorească din Europa continentală în Regatul Unit și invers pentru Revelion riscă să petreacă perioada festivă la cozi imense sau într-un tunel pe sub Canalul Mânecii, relatează Logos Press.
Trei sferturi din creșterea datoriei publice în 2025 se datorează împrumuturilor interne ale guvernului”, a raportat Logos Press.
Peste 250 de milioane de lei au fost investite în spitalele republicane din Moldova în 2025 pentru dotarea secțiilor moderne de chirurgie, achiziționarea de echipamente pentru imagistică prin rezonanță magnetică și în alte scopuri, a raportat Logos Press.
China a lansat prima turbină cu gaz din lume care produce hidrogen și funcționează cu acesta atunci când capacitatea centralelor electrice ecologice nu este solicitată, relatează Logos Press.
Până în 2030, 80 la sută din populația Moldovei va avea competențe digitale de bază, ceea ce necesită eforturi suplimentare din partea statului pentru a asigura securitatea cibernetică a cetățenilor, a raportat Logos Press.
Moldova va extinde privilegiile de import pentru mașinile personale și bunuri pentru cetățenii diasporei care se întorc în țară.
Profiturile înainte de impozitare ale principalelor companii germane au scăzut cu 15% în 2025, o tendință care a fost observată pentru al treilea an consecutiv, a raportat Logos Press.
Președinta Maia Sandu a declarat că mai multe dosare de corupție și fraude bancare stagnează în instanță de ani de zile, de aceea reforma justiției trebuie accelerată, transmite Logos Press.
GIZ lansează un proiect „eficient din punct de vedere energetic” în valoare de 2 milioane EUR # Logos-Press
În 2026, Moldova va primi un grant de 1,85 milioane EUR din partea Germaniei pentru a sprijini investițiile IMM-urilor în eficiența energetică.
Republica Moldova a redobândit în sfârșit dreptul de proprietate asupra unuia dintre cele mai mari complexe balneare din sudul Ucrainei – sanatoriul „Moldova” din prestigioasa zonă de coastă Arcadia din Odessa, – informează Logos Press.
Publicația Forbes (SUA) a lansat un clasament al celor mai scumpe echipe sportive din lume pentru anul 2025, care este condus de franciza Dallas Cowboys cu echipa de fotbal american cu același nume din 2016, informează Logos Press.
Republica Moldova a reparat un tronson de cale ferată de la frontiera cu Ucraina până la frontiera cu România, pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul, care nu a mai fost utilizat de mai bine de cinci ani, pentru a asigura importul de piatră concasată din Ucraina pentru reconstrucția autostrăzii R-34″, informează Logos Press.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în a doua lectură bugetul de stat pentru anul 2026 cu 54 de voturi ale partidului de guvernământ Acțiunea și Solidaritatea (PAS), informează Logos Press.
Proiectul „Întreprinderi și municipalități puternice pentru Moldova”, în valoare de 3,68 milioane de euro, va fi implementat cu sprijinul Agenției Germane pentru Cooperare Internațională (GIZ), informează Logos Press.
Rusia și Ucraina „ar putea fi foarte aproape” de a pune capăt unui război care a durat aproape patru ani, relatează Logos Press.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul actualizat al Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, – informează Logos Press.
Din 5 ianuarie 2026, un specialist din diaspora va prelua funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, informează Logos Press.
Peste 40 de spectacole în premieră vor fi prezentate publicului de către teatrele din Moldova, subordonate Ministerului Culturii, în anul 2025, – relatează Logos Press.
Moldova ocupă locul 120 în lume din 232 de state și teritorii în ceea ce privește raportul dintre migranți și populația țării, informează Logos Press.
Economia Indiei va înregistra o creștere a PIB-ului de 7% în acest an și își va menține poziția de lider în următorii doi ani în rândul țărilor G-20, a raportat Logos Press.
Ministerul Finanțelor anunță prelungirea pentru anul 2026 a programului investițional de subscripții directe prin intermediul platformei electronice eVMS.md și încurajează toți cetățenii țării să se înregistreze mai activ pe platformă anul viitor și să crediteze Guvernul, – transmite Logos Press.
Moldova are cel mai mic consum de energie electrică pe cap de locuitor – 2.140 kWh pe persoană, ceea ce este semnificativ mai mic decât media europeană, a raportat Logos Press.
În toiul sărbătorilor de iarnă, autoritățile au lansat „consultări publice” pe tema aderării Universității de Stat din Cahul (USC) „Bogdan Petriceicu Hasdeu” la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), – informează Logos Press.
