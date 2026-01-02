Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3 299 794
2 ianuarie 2026
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3 299 794. Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 794), 2 763 719 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare […]
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3 299 794
Republica Moldova a marcat în 2025 o schimbare semnificativă pe piața cafelei. Importul de cafea boabe a depășit, pentru prima dată din punct de vedere financiar, importul de cafea solubilă. Despre aceasta a comunicat Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, vineri 2 ianuarie 2026, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav […]
Ion Ceban: Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare, construite în suburbii în ultimii doi ani cu suportul financiar al Primăriei Chișinău # Curentul.md
Peste 50 de km de apeduct și rețele de canalizare au fost date în exploatare în suburbii, în anii 2024-2025, cu suportul financiar și tehnic acordat de Primăria municipiului Chișinău și serviciile municipale specializate. Potrivit primarului Ion ceban, accesul la sistemele centralizate de apă și canalizare reprezintă o nevoie elementară a locuitorilor din suburbiile Capitalei, […]
În prima zi a anului 2026, 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din Republica Moldova au venit pe lume 38 de copii, potrivit datelor colectate de Ministerul Sănătății. Dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 – fete. Nașterile au fost monofetale și au decurs fără complicații. Acestea au fost înregistrate atât în […]
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat pentru incendierea unui automobil de serviciu al poliției. Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași, a anunțat pronunțarea sentinței în cazul violenței comise împotriva oamenilor legii. Potrivit acuzării, în noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Călărași i-au întocmit inculpatului un proces-verbal pentru mai multe contravenții rutiere și au […]
Carabinierii au intervenit pentru a acorda primul ajutor unei persoane rănite la patinoar # Curentul.md
O femeie s-a accidentat la un picior după ce a alunecat pe gheață în zona adiacentă patinoarului din Piața Marii Adunări Naționale. Carabinierii aflați în patrulare au intervenit, acordând primul ajutor și asigurând zona până la sosirea echipajului medical. Persoana rănită a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru investigații și tratament. Autoritățile […]
Vești bune pentru toți cei care călătoresc mult. Din 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană – precum și cetățenii UE care vizitează Moldova – pot utiliza serviciile de telefonie mobilă, la aceleași tarife ca acasă. Noul acord „Roam Like at Home” (RLAH) înseamnă că apelurile, SMS-urile și internetul mobil nu vor […]
Benzina sub 22 de lei și motorina sub 19 lei: cum a evoluat piața carburanților în 2025 # Curentul.md
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica Moldova a fost caracterizată de o volatilitate moderată, cu o tendință generală de scădere a prețurilor față de începutul anului, fiind înregistrate spre finalul perioadei niveluri minime record. Benzina COR 95 Prețul maxim, de 24,79 lei/litru, a fost consemnat în perioada 25–28 ianuarie 2025. Prețul minim, de 21,72 lei/litru, […]
În perioada lunii decembrie 2025 au fost efectuate circa 432 acțiuni de control fiscal prin metoda de verificare operativă, fiind stabilite încălcări ale legislației în 263 de cazuri, în rezultatul cărora au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 835,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 261,3 mii lei. Acțiunile demarate a avut drept scop monitorizarea activității contribuabililor în vederea respectării eliberării bonurilor […]
La această oră, la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă. Participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să opteze, în măsura posibilităților, […]
La trecerea dintre ani, în capul meselor festive, alături de bucatele gustoase și tradițiile frumoase ale moldovenilor, stau vinurile spumante. Efervescentele reprezintă, prin tradiție, un simbol al festivității și al speranței. De la curțile regale ale secolului al XVII-lea și până în prezent, această băutură a evoluat de la un lux exclusivist, la un element […]
De Revelion peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie, pregătiți să asigure siguranța cetățenilor. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vor fi gata să intervină în orice situație de risc și în misiuni de salvare. Echipele de intervenție din întreaga țară sunt pregătite să acționeze prompt […]
Începând cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare regimul fiscal al antreprenorilor independenți # Curentul.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal ce vizează activitatea economică independentă a persoanelor fizice. În acest sens, Titlul II al Codului fiscal a fost completat cu Capitolul 104 „Regimul fiscal al antreprenorilor independenți”, introdus prin Legea nr. 228/2025 pentru modificarea unor acte normative. Acest regim reprezintă o formă specială de […]
Cinci persoane, inclusiv doi copii au suferit intoxicații cu gaz natural de la o coloană de încălzit apă. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 decembrie 2025, într-o casa de locuit din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:33. Potrivit informațiilor, cinci membri ai aceleiași […]
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, spune că 2025 a fost un an deloc ușor, plin de provocări, dar pe care îl încheiem cu demnitate, informează CURENTUL. “În aceste momente de bilanț, simt responsabilitateа morală să fiu, ca întotdeauna, onest cu voi. Am considerat întotdeauna că, pentru a vindeca o societate, trebuie mai întâi […]
Sesiunea ordinară de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie. În cadrul ultimei ședințe plenare a Parlamentului, deputații au votat un proiect de hotărâre care stabilește data încheierii sesiunii. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mulțumit colegilor deputați și angajaților din Secretariatul instituției legislative pentru munca depusă. „În 2025, am rezistat și ne-am protejat […]
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii Federale Germane în Republica Moldova, Hubert Knirsch, și ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua. 30.12.2025 Întrevederea Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze la Chișinău, Dong Zhihua Discuțiile au vizat, în mod prioritar, progresele înregistrate de țara noastră […]
Directoarea unui centru medical, trimisă în judecată pentru falsificarea documentelor și declarații mincinoase # Curentul.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza penală în care directoarea unui centru medical din Chișinău este învinuită de confecționarea documentelor oficiale false și prezentarea cu bună-știință a declarațiilor mincinoase în calitate de martor. Urmărirea penală a fost inițiată în urma autosesizării procurorului din cauza penală privind finanțarea ilegală a […]
Anul 2025 a fost cel de-al 9-lea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă. Astfel, 45 353 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuală dintre care 41 767 desemnări au fost validate […]
Cuplu din Bălți, condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri de 4,5 milioane lei # Curentul.md
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un cuplu din Bălți a fost condamnat la 9 ani închisoare, pentru trafic de droguri evaluate pe piața neagră la aproximativ 4.500.000 lei. Bărbatul și amanta acestuia au fost opriți chiar în drumul lor spre Chișinău (în apropierea satului Bilicenii Vechi din Sângerei), unde […]
Comisia de evaluare a procurorilor a propus ca Gheorghe Borș, procuror-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, să promoveze evaluarea integrității etice și financiare în temeiul Legii nr. 252/2023. Raportul de evaluare a fost transmis la 30 decembrie 2025 subiectului evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pentru adoptarea […]
Ministerul Culturii acuză favorizarea unui dezvoltator imobiliar în dosare privind monumente istorice # Curentul.md
În anul 2018, Consiliul Național al Monumentelor Istorice a avizat proiectul de execuție pentru restabilirea monumentului istoric de pe str. Serghei Lazo nr. 46, cu anexarea unei construcții de maximum 7 etaje. Contrar proiectului avizat și prevederilor legale, monumentul a fost demolat integral, iar în locul acestuia a fost edificat un bloc locativ cu 13 […]
Guvernul promite sprijin sporit pentru veterani: prioritățile discutate cu premierul Alexandru Munteanu # Curentul.md
Măsurile de sprijin pentru veterani și prioritățile de viitor în vederea protecției drepturilor acestora au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Șeful Executivului a apreciat rolul veteranilor în asigurarea păcii și libertății în țara noastră: „Amintirea războiului de pe Nistru este încă vie, voi sunteți […]
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea uneia dintre cele mai complexe reforme digitale în procesul de evidență a unităților de drept din Republica Moldova: noul Sistem Informațional „Registrul de stat al unităților de drept”. Proiectul marchează tranziția de la birocrația pe hârtie la interacțiunea digitală între mediul de afaceri și stat și este realizat în […]
Peste 8,3 milioane MWh de gaze naturale achiziționate pentru securitatea energetică a Republicii Moldova # Curentul.md
În perioada mai – decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a circa 782 milioane metri cubi, pentru a asigura integral necesarul național în anul gazier 2025–2026, care a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026. Aceste volume acoperă consumul curent cu livrare […]
Republica Moldova face progrese în gestionarea durabilă a resurselor de apă, cu sprijinul proiectului Nistru 2 # Curentul.md
Republica Moldova înregistrează progrese importante în gestionarea resurselor de apă, preluând standardele europene datorită proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru (Nistru 2)”. Cu suportul proiectului au fost modernizate sistemele de monitorizare a apelor, dotate instituțiile de mediu cu echipamente moderne pentru controlul calității apei dar și utilaje performante pentru […]
Noi taxe din 1 ianuarie 2026 la utilizarea autorizațiilor cu plata taxelor rutiere pe teritoriul Ungariei # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto reiterează că procedura de stabilire a taxelor achitate la utilizarea autorizațiilor cu plata taxelor rutiere pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri pe teritoriul Ungariei a fost modificată din 1 ianuarie 2025, conform unei metode de calcul corelată cu rata inflației. Conform demersului recepționat din partea autorităților Ungariei, începând cu 1 […]
Două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare, în valoare totală de 50.000 de dolari SUA, au fost contracarate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la cursa Chișinău–Tel Aviv. În timpul controlului bagajelor, o […]
Noaptea trecută, carabinierii aflați în serviciul de menținere a ordinii publice pe strada Alba Iulia din municipiul Chișinău au observat, în apropierea unei stații PECO, trei bărbați care se aflau în stare vădită de ebrietate. La scurt timp, doi dintre aceștia s-au urcat într-un automobil și au pornit la drum. Autovehiculul a fost stopat de […]
Natalia Plugaru a prezentat realizările Ministerului Muncii și Protecției Sociale în anul 2025 # Curentul.md
Ministra Natalia Plugaru, a prezentat principalele activități și realizări ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale în anul 2025 și prioritățile pentru anul următor, evidențiind progresele înregistrate în domeniul ocupării forței de muncă, combaterii muncii nedeclarate și măsurilor de protecție socială prin care a fost oferit sprijin familiilor, copiilor, vârstnicilor și altor grupuri vulnerabile. Ocuparea forței […]
Principalele realizări ale Ministerului Educației și Cercetării pe parcursul anului curent au fost prezentate de ministrul Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă. Printre rezultatele enunțate de ministru se numără extinderea alimentației gratuite pentru toți elevii din clasele V–IX, investițiile în cadrele didactice și în infrastructura educațională modernă, creșterile salariale semnificative din învățământul superior, […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 2080 kg de rodii, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile (LMA) a reziduului de pesticid Pirimetanil, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost […]
Evenimentele din perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, organizate în cadrul campaniei „Hai Acasă de Crăciun”, aduc spectacole muzicale în mai multe localități din țară, cu participarea unor artiști și formații îndrăgite. Programul evenimentelor este următorul: În Ialoveni, pe 29 decembrie, începând cu ora 18:00, va evolua Moldovan National Youth Orchestra. La Ceadîr-Lunga, […]
Guvernul a aprobat stabilirea marjei maxime de până la 3% anual pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”, care se va aplica contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura permite băncilor să acopere costurile creditării și asigură desfășurarea regulamentară a programului, inclusiv acordarea creditelor pe termen de până la […]
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național au constituit 1,33 miliarde de lei pentru data de 24 decembrie 2025 și 1,34 miliarde de lei pentru data de 26 decembrie 2025. Aceste sume reprezintă rezultate remarcabile și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova. Rezultatul obținut reflectă atât responsabilitatea sporită a contribuabililor, […]
Maia Sandu: Trebuie să mergem înainte cu măsuri ferme, astfel încât să avem o justiție integră și eficientă, iar combaterea corupției să producă rezultate # Curentul.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui briefing, a declarat că reformele în domeniul justiției sunt foarte importante și vor continua. „Ieri Parlamentul a adoptat legea nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și al Procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție. Am văzut mai multe reacții pe marginea […]
VIDEO// Irina Vlah: Împărtășesc cu voi rețeta de salată Olivier pe care am pregătit-o cu mama și Anna # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, împreună cu mama și fiica sa, Anna, au împărtășit rețeta de Olivier preferată de familia lor. „Fiecare are propria rețetă „corectă”: unii preferă cu salam, noi — doar cu carne de pui; unii iubesc castraveții mai acri, alții — mai fragezi; mazărea o alegem mereu pe cea mai […]
Parlamentul a aprobat, în cadrul Legii bugetului de stat, majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”. Propunerea a fost înaintată de deputații Radu Marian și Maxim Potîrniche și reprezintă un prim pas în realizarea unui obiectiv sportiv de importanță […]
Legea bugetului pentru 2026, votată de Parlament în lectura II: creșteri importante în educație, sănătate și infrastructură # Curentul.md
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei. De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5 500 până la 6 300 de lei. Salariații din […]
Guvernul a prelungit până la 31 decembrie 2026 moratoriu asupra funcțiilor vacante din sectorul bugetar # Curentul.md
În scopul asigurării unei administrări prudente și responsabile a resurselor financiare, Guvernul a aprobat instituirea moratoriului temporar asupra încadrării personalului în funcțiile vacante, stabilite la situația din 30 noiembrie 2025. Măsura are caracter temporar, urmând a fi aplicată până la data de 31 decembrie 2026, pentru un număr total de aproximativ 17 mii unități, și nu se […]
Guvernul instituie măsuri de protecție pentru fermierii afectați de calamități naturale # Curentul.md
Executivul a avizat pozitiv, în ședința de astăzi, inițiativa legislativă privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, oferind astfel un mecanism de protecție pentru producătorii agricoli grav afectați de calamitățile naturale din perioada 2024-2025. Prin acest proiect de lege, se propune instituirea unui moratoriu temporar, pe o durată de […]
Igor Zaharov, consilier și purtător de cuvânt al președintelui Maia Sandu, și-a anunțat plecarea de la Președinție. „Unele momente vin pe neașteptate și îți schimbă drumul. Pentru mine, unul dintre ele a fost discuția din ianuarie 2024 cu Președinta Maia Sandu. După acea discuție, m-am alăturat echipei Președintei și am parcurs aproape doi ani de […]
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova # Curentul.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, în cadrul mecanismului de tip Sandbox energetic. Proiectul-pilot poartă denumirea „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)” și are drept obiectiv testarea funcțională a tehnologiei Vehicle-to-Grid (V2G), care permite circulația […]
Ion Ceban: Aproape 17.000 de oameni riscă să plece peste hotare din cauza moratoriului impus de PAS # Curentul.md
PAS a decis, iar țara noastră va pierde cel puțin 17.000 de cetățeni, care vor alege să plece peste hotare din lipsa locurilor de muncă. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională. El a spus că a fost introdus un moratoriu asupra angajărilor în funcțiile vacante din sectorul […]
Spălătorii sociale și servicii de reabilitare, mai clare și mai accesibile pentru cei care au nevoie # Curentul.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială a oamenilor în etate, persoanelor cu dizabilități, victimelor infracțiunilor și a altor beneficiari de servicii sociale. Pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a menține incluziunea persoanelor vârstnice în comunitate, va fi consolidat serviciul Centrul de zi pentru persoane vârstnice. Centrele […]
Principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană a fost actualizat de Guvern. Actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost necesară pentru a integra recomandările din Raportul de Extindere 2025 al Comisiei Europene, precum și noile angajamente asumate de Republica Moldova […]
ANRE a aprobat noua Metodologie de calcul a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice # Curentul.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultima opțiune și furnizorul serviciului universal. Decizia vine în contextul implementării prevederilor Legii nr. 164/2025 cu privire la energia electrică și reprezintă un pas […]
Guvernul va oferi granturi de până la 1,5 mil. de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Curentul.md
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția […]
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămână, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 140,8 milioane de lei. Bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escrocherie, insolvabilitatea intenționată și obținerea ilegală și/sau divulgarea informațiilor ce […]
3.218 agenți economici din agricultoră și industria prelucrătoare au beneficiat de compensații pentru energie în 2025 # Curentul.md
În anul 2025, prin intermediul Programului de compensare a creșterii prețului la energia electrică, agenții economici din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat de sprijin financiar pentru acoperirea parțială a cheltuielilor energetice. În cadrul acestui mecanism, au fost depuse 3 218 cereri, iar valoarea totală a compensațiilor acordate a constituit 38 112 234 lei. […]
