Primarul General, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor și oaspeților Capitalei cu prilejul sărbătorii de Crăciun
Primăria Municipiului Chișinău, 25 decembrie 2025 03:50
„De Crăciun, Vă transmitem cele mai sincere și calde fe...
• • •
Acum 30 minute
03:50
Acum 12 ore
16:30
Primăria Municipiului Chișinău adresează co...
16:30
Vineri, 26 decembrie 2025, ora 10:00, va continua ședința Consiliulu...
Acum 24 ore
14:30
Primăria Municipiului Chișinău, vizitată de cete de colindători în Ajunul Crăciunului # Primăria Municipiului Chișinău
În Ajunul Crăciunului de stil nou, angajați...
14:10
Circulația transportului public care traversează centrul orașului, în perioada: 24 – 25 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează c...
10:00
Miercuri, 24 decembrie 2025, ora 11:00, va continua ședința Consiliu...
Ieri
16:30
În preajma Crăciunului, Primăria Chișinău a primit noi cete de colindători și urători # Primăria Municipiului Chișinău
În ajunul Crăciunului de stil nou, colectiv...
16:00
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu E.S. Fred Duijn, Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
10:10
Organizarea circulației transportului public care traversează centrul orașului, în perioada: 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 05:00, cu ocolirea PMAN # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația trans...
10:10
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu E.S. Ambasadoarea RP Chineze la Chișinău, Dong Zhihua # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
09:30
Program artistic special pe 24 decembrie, în cadrul Târgului de Crăciun din PMAN # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 15 – 21 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
13:20
Primăria Municipiului Chișinău a fost astăzi, 22 decembrie, ga...
13:20
Marți, 23 decembrie 2025, ora 10:00, va continua ședința Consiliului...
11:10
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 22 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 22 decembrie 20...
20 decembrie 2025
10:10
Raportul de activitate pentru ultimii doi ani privind dezvoltarea suburbiilor capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General al Municipiului Chișinău, Ion Ceban, a preze...
19 decembrie 2025
18:20
Inaugurarea a două picturi murale pe fațada clădirii Grădiniței nr. 225 „Spicușor”, din sectorul Ciocana # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu înalț...
17:40
Donație de carte din partea Ambasadei Irlandei în Republica Moldova pentru biblioteca Spitalului municipal de copii „V. Ignatenco” # Primăria Municipiului Chișinău
Biblioteca Spitalului Municipal de Copii &bdquo...
17:30
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Chișinău a fost prezentat la CMC # Primăria Municipiului Chișinău
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al munic...
17:10
Primăria Municipiului Chișinău a celebrat viner...
16:00
Proiectul de Regulament cu privire la organizar...
13:20
Mai multe cete de colindători au fost primite vineri la Primăria Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a primit vine...
12:30
10:00
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri, în weekendul 13-14 decembrie 2025, în incinta Casei de Cultură a USM # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
10:00
Servicii municipale de protecție a copilului mai bune, alături de partenerii internaționali # Primăria Municipiului Chișinău
Rezultatele sprijinului oferit municipiului Chi...
10:00
Primarul General, Ion Ceban, a venit cu un mesa...
10:00
Circulația transportului public pentru sâmbătă, 13 decembrie 2025, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în legătură cu desfășurarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că s&aci...
10:00
Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026 cu consilierii din fracțiunea Partidului Socialiștilor # Primăria Municipiului Chișinău
(Video) Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026 cu consilierii din fracțiunea Partidului Socialiștilor...
10:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că a ...
10:00
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 13 – 14 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026, la Pretura Buiucani # Primăria Municipiului Chișinău
(Video) Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026, la Pretura Buiucani...
10:00
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european „SUSTAIN-2 - A sustainability model for tourism (F&B)” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european &bdq...
10:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 15 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 15 decembrie 202...
10:00
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 08 – 14 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
Maratonul Filmelor de Crăciun la Centrul Municipal de Tineret Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită tinerii d...
10:00
Conferința Municipală în Domeniul Educației Adulților, ediția a II-a # Primăria Municipiului Chișinău
Educația adulților schimbă orașe. Schimbă desti...
10:00
Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, pe 17 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 17 dec...
10:00
Concert de Crăciun pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău invită locuitor...
10:00
Informație cu privire implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii urbane a orașului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău...
10:00
Proiectul european NONA, prezentat la Chișinău: un nou model de guvernanță pentru spațiile urbane cu potențial # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că proiectul europ...
10:00
Implementarea Proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”: lucrările avansează conform graficului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău implementează proiectul &bdqu...
10:00
Primăria Municipiului Chișinău invită comunitat...
10:00
10:00
Vineri, 19 decembrie 2025, ora 11:30, va continua ședința Consiliulu...
10:00
10:00
Cei mai buni sportivi și antrenori din capitală au fost premiați la Gala Municipală a Performanțelor Sportive – 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a premiat peste ...
10:00
Proiectul de Regulament cu privire la organizar...
10:00
Cea de-a III-a ediție a Târgului de caritate „EcoLocal SOCIAL” – ediție specială de final de an, cu produse ecologice și hand-made, organizată la Chișinău pe 20 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbăt...
09:30
Cea de-a II-a ediție a Târgului de caritate „EcoLocal SOCIAL” – ediție specială de final de an, cu produse ecologice și hand-made, organizată la Chișinău pe 20 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbăt...
09:30
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 20 – 21 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
