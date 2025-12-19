Gala Excelenței în Educație 2025
Primăria Municipiului Chișinău, 19 decembrie 2025 17:10
Primăria Municipiului Chișinău a celebrat viner...
• • •
Alte ştiri de Primăria Municipiului Chișinău
Acum 10 minute
17:30
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Chișinău a fost prezentat la CMC # Primăria Municipiului Chișinău
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al munic...
Acum 30 minute
17:10
Primăria Municipiului Chișinău a celebrat viner...
Acum 2 ore
16:00
Proiectul de Regulament cu privire la organizar...
Acum 6 ore
13:20
Mai multe cete de colindători au fost primite vineri la Primăria Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a primit vine...
12:30
Acum 8 ore
10:00
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri, în weekendul 13-14 decembrie 2025, în incinta Casei de Cultură a USM # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
10:00
Servicii municipale de protecție a copilului mai bune, alături de partenerii internaționali # Primăria Municipiului Chișinău
Rezultatele sprijinului oferit municipiului Chi...
10:00
Primarul General, Ion Ceban, a venit cu un mesa...
10:00
Circulația transportului public pentru sâmbătă, 13 decembrie 2025, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în legătură cu desfășurarea acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că s&aci...
10:00
10:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că a ...
10:00
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 13 – 14 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
10:00
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european „SUSTAIN-2 - A sustainability model for tourism (F&B)” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european &bdq...
10:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 15 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 15 decembrie 202...
10:00
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 08 – 14 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
Maratonul Filmelor de Crăciun la Centrul Municipal de Tineret Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită tinerii d...
10:00
Conferința Municipală în Domeniul Educației Adulților, ediția a II-a # Primăria Municipiului Chișinău
Educația adulților schimbă orașe. Schimbă desti...
10:00
Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, pe 17 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 17 dec...
10:00
Concert de Crăciun pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău invită locuitor...
10:00
Informație cu privire implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii urbane a orașului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău...
10:00
Proiectul european NONA, prezentat la Chișinău: un nou model de guvernanță pentru spațiile urbane cu potențial # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că proiectul europ...
10:00
Implementarea Proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”: lucrările avansează conform graficului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău implementează proiectul &bdqu...
10:00
Primăria Municipiului Chișinău invită comunitat...
10:00
10:00
Vineri, 19 decembrie 2025, ora 11:30, va continua ședința Consiliulu...
10:00
10:00
Cei mai buni sportivi și antrenori din capitală au fost premiați la Gala Municipală a Performanțelor Sportive – 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a premiat peste ...
10:00
Proiectul de Regulament cu privire la organizar...
10:00
Cea de-a III-a ediție a Târgului de caritate „EcoLocal SOCIAL” – ediție specială de final de an, cu produse ecologice și hand-made, organizată la Chișinău pe 20 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbăt...
Acum 12 ore
09:30
Cea de-a II-a ediție a Târgului de caritate „EcoLocal SOCIAL” – ediție specială de final de an, cu produse ecologice și hand-made, organizată la Chișinău pe 20 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbăt...
09:30
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 20 – 21 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
08:30
Dansuri pentru seniorii din capitală, în cadrul proiectului „Dialog între generații”, pe 20 și 21 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
Ieri
17:20
Vineri, 19 decembrie 2025, ora 11:30, va continua ședința Consiliulu...
17:20
Cei mai buni sportivi și antrenori din capitală au fost premiați la Gala Municipală a Performanțelor Sportive – 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a premiat peste ...
12:10
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Informație cu privire implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii urbane a orașului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău...
16:50
Primăria Municipiului Chișinău invită comunitat...
16:50
Joi, 18 decembrie 2025, ora 10:00, va continua ședința Consiliului M...
16:40
Implementarea Proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”: lucrările avansează conform graficului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău implementează proiectul &bdqu...
12:10
16 decembrie 2025
16:50
Miercuri, 17 decembrie 2025, ora 11:00, va continua ședința Consiliu...
12:10
Conferința Municipală în Domeniul Educației Adulților, ediția a II-a # Primăria Municipiului Chișinău
Educația adulților schimbă orașe. Schimbă desti...
11:10
Proiectul european NONA, prezentat la Chișinău: un nou model de guvernanță pentru spațiile urbane cu potențial # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că proiectul europ...
10:40
Concert de Crăciun pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău invită locuitor...
10:30
Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, pe 17 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
15 decembrie 2025
17:10
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european „SUSTAIN-2 - A sustainability model for tourism (F&B)” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european &bdq...
14:30
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 08 – 14 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
14:10
Maratonul Filmelor de Crăciun la Centrul Municipal de Tineret Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită tinerii d...
14:10
Marți, 16 decembrie 2025, ora 10:30, va continua ședința Consiliului...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.