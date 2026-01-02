Incendiu la Vadul lui Vodă: o bătrână imobilizată la pat, salvată de pompieri dintr-o locuință cuprinsă de flăcări
Radio Moldova, 2 ianuarie 2026 10:50
O femeie în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat, a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Cazul s-a produs în seara zilei de 1 ianuarie.
Acum 5 minute
11:10
Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia Republicii Moldova, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu în ultima zi a anului 2025. Printre aceștia se numără colaboratori și persoane apropiate trupei ruse Bi-2.
11:10
Revista Presei: Declarația comună a academiilor din România și R. Moldova: „Se știe peste tot în lume că identitatea poporului de pe ambele maluri ale Prutului este românească” # Radio Moldova
Schimbările ce le aduce anul 2026: salarii mai mari, dar și tarife și accize în creștere; declarația comună despre unirea românilor de ambele maluri ale Prutului, lansată de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Acum 15 minute
11:00
ADVERTORIAL // Cum planifici din timp un meniu de Crăciun - greșeli frecvente și soluții eficiente # Radio Moldova
Crăciunul vine mereu cu emoție, dar și cu o listă lungă de lucruri de făcut. Printre ele, meniu de Crăciun ocupă un loc important. Nu este doar mâncare, este atmosfera mesei. Liniștea din bucătărie și felul în care te simți tu la finalul zilei. Planificarea din timp nu ia din farmecul sărbătorii, dimpotrivă, îl păstrează.
Acum 30 minute
10:50
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a alocat în 2025 peste 1.2 miliarde de lei pentru a sprijini tratamentul continuu al pacienților cu medicamente și dispozitive medicale compensate. De aceste produse au beneficiat mai mult de 724 de mii de persoane sau aproape fiecare al treilea cetățean al R. Moldova.
10:50
Acum o oră
10:40
Peste 260 de agenți economici din R. Moldova au fost amendați cu aproape 1.1 milioane de lei ca urmare a 432 de controale efectuate de inspectorii fiscali în ultima lună din anul 2025.
10:40
Tânăr de 19 ani, condamnat la închisoare, după ce a incendiat un automobil al poliției # Radio Moldova
Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost prins încălcând legislația rutieră și oamenii legii au dispus ridicarea mașinii sale. Nemulțumit de decizie, acesta a dat foc automobilului poliției. După mai bine de un an de la comiterea faptei, tânărul din raionul Călărași a fost condamnat la trei ani de închisoare.
10:30
Transformarea digitală a R. Moldova, de la „opțiune” la „primul reflex”: peste 170.000 de utilizatori EVO și alte recorduri în 2025 # Radio Moldova
După un an 2025 în care digitalul a trecut de la „opțiune” la „primul reflex”, Agenția de Guvernare Electronică anunță că 2026 aduce noi oportunități. Este anul în care cetățenii pot obține gratuit cartea de identitate cu semnătură electronică, iar recomandarea autorităților, înainte de a merge la ghișeu, este să se verifice dacă „nu cumva serviciul există deja online”.
Acum 2 ore
10:10
Empatia și solidaritatea nu au termen de valabilitate, iar implicarea comunității poate aduce speranță reală celor aflați în dificultate, susține Lidia Alexa, directoarea unei grădinițe din municipiul Chișinău și ambasadoare a carității. În cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, aceasta a vorbit despre importanța educării spiritului de întrajutorare încă din copilărie și despre numeroasele acțiuni caritabile desfășurate împreună cu instituțiile preșcolare și părinții atât în capitală, cât și în localități din țară.
10:10
Categoriile de persoane care beneficiază de o reducere de 80% din valoarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală # Radio Moldova
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern au obligația să achite prima de asigurare medicală în primele trei luni ale anului.
10:00
Academia Română și AȘM, declarație comună: „Cultura nu cunoaște hotare, fiind una românească pe ambele maluri ale Prutului” # Radio Moldova
Identitatea poporului de pe ambele maluri ale Prutului este românească, cultura este aceeași, iar „dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului nu este doar un deziderat politic, ci rezultatul unui proces îndelungat de reîntregire spirituală, culturală și științifică”.
09:50
Empatia și solidaritatea nu au termen de valabilitate, iar implicarea comunității poate aduce speranță reală celor aflați în dificultate, susține Lidia Alexa, directoarea unei grădinițe din municipiul Chișinău și ambasadoare a carității. În cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, aceasta a vorbit despre importanța educării spiritului de întrajutorare încă din copilărie și despre numeroasele acțiuni caritabile desfășurate împreună cu instituțiile preșcolare și părinții, atât în capitală, cât și în localități din țară.
Acum 4 ore
08:30
Maia Sandu transmite felicitări Ciprului pentru preluarea Președinției UE: „Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmează” # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare Ciprului cu ocazia preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului a adresat urări și președintelui Nikos Christodoulides, exprimându-și încrederea că următoarele luni vor aduce decizii importante pentru consolidarea Uniunii Europene și a stabilității regionale.
08:30
În anul 2025, în regiunile Federației Ruse internetul mobil a fost deconectat de peste 11,9 mii de ori. Acest lucru reiese din datele proiectului de monitorizare „Na sviazi” (Pe conexiune), citate de publicația The Insider.
08:00
Flux sporit de călători la PTF Leușeni, pe direcția de ieșire din țară. Autoritățile recomandă rute alternative # Radio Moldova
Trafic intens de pasageri și mijloace de transport se înregistrează în dimineața zilei de 2 ianuarie în punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
07:50
Șase persoane au murit în Iran în urma protestelor care continuă deja de cinci zile și care au fost declanșate de deteriorarea situației economice. Informația a fost relatată joi seara, 1 ianuarie, de agenția Associated Press, iar agenția Reuters a confirmat existența victimelor, citând presa locală și organizații pentru drepturile omului, fără a preciza însă un bilanț exact.
Acum 24 ore
21:30
Trei copii s-au născut în prima zi a anului 2026 la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Primul bebeluș, o fetiță, a apărut pe lume la ora șase dimineața. La scurt timp, s-a născut și Artur, un bebeluș de aproape cinci kilograme. Acasă îl așteaptă cu nerăbdare încă trei frați.
21:30
Scăldatul în prima zi a anului, în ape cât mai reci, este deja o tradiție în mai multe țări, printre care Bulgaria, Slovenia, Spania, Italia și Irlanda. Unii participanți spun că o fac pentru a-și întări sistemul imunitar, iar alții doar din spirit de aventură și curaj.
21:20
Venituri mai mari, credite mai accesibile pentru apartamente și sănătate. Sunt câteva dintre dorințele moldovenilor pentru următorul an. Oamenii spun că atât timp cât este pace, toate visurile pot deveni realitate.
21:00
Zelenski cere rezistență până la pace, Putin își scurtează discursul de Anul Nou și vorbește despre victorie # Radio Moldova
În noaptea dintre ani, președinții Ucrainei și Rusiei, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, au transmis mesaje aflate în opoziție, reflectând pozițiile ireconciliabile ale celor două state. Liderul de la Kiev a vorbit despre rezistența Ucrainei și despre dorința de pace obținută fără compromisuri care să afecteze suveranitatea și independența țării. La Moscova, liderul de la Kremlin a insistat că acțiunile Rusiei în Ucraina nu reprezintă un război, ci o operațiune militară specială.
20:30
În ajun de Anul Nou, urătorii au mers cu jocul Ursului și alte tradiții care rămân vii în ciuda schimbărilor prin care trecem. Gospodarii au lăsat porțile larg deschise pentru a primi cetele de tineri mascați care transformă seara într-un adevărat spectacol al tradițiilor de iarnă.
20:00
După ce aseară cetele de urători au mers din casă-n casă, cu Plugul sau cu uratul, azi dimineață, copiii au mers pe la rude și vecini cu semănatul ori cu Sorcova. Îmbrăcați în straie naționale, cu trăistuțe în care adună colaci, mere, nuci și bomboane, micuții au semănat prin casele gospodarilor cu boabe de grâu, orez sau ovăz și le-au urat sănătate, pace și un an rodnic.
19:40
Amsterdam: Monument religios din 1872 ars în timpul celei mai violente nopți de Revelion din ultimii ani # Radio Moldova
O biserică veche de sute de ani din Amsterdam ars noaptea trecută, când Olanda a trecut prin cele mai puternice proteste din ultimii ani. Acest Revelion a fost ultimul în care locuitorii Țărilor de Jos au putut cumpăra focuri de artificii. Revoltați de această decizie a autorităților, oamenii au ieșit în stradă și au aruncat cu petarde și alte materiale pirotehnice. Așa ar fi luat foc și lăcașul de cult construit în secolul XIX.
18:40
Rusia a lansat peste 200 de drone asupra Ucrainei: regiuni întregi afectate, infrastructură critică distrusă # Radio Moldova
Armata rusă a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de Anul Nou, folosind 205 drone, au anunțat forțele aeriene ale armatei ucrainene. Au fost vizate regiunile Volînia, Zaporojie, Odesa, Rivne, Sumî, Harkov și Cernigov. Potrivit autorităților, 176 de drone au fost doborâte, iar 24 au lovit ținte în 15 locații.
18:10
Telefonul moldovenilor funcționează „ca acasă” în UE: „Roam Like at Home” devine realitate de la 1 ianuarie 2026 # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o nouă etapă decisivă de pregătire pentru aderarea la spațiul european comun al serviciilor de roaming reglementat. Începând de astăzi, 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova pot suna, trimite mesaje și folosi internetul mobil în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Țara noastră intră oficial în spațiul european al serviciilor de roaming reglementat „Roam Like at Home”, un pas concret care se simte direct în buzunarul și în telefonul fiecărui utilizator.
18:00
„Așa era viața pe vremuri...” - amintiri despre casele de altădată și zestrea fetelor # Radio Moldova
Casele construite din lut, zestrea pregătită cu ani înainte de nuntă, și viața simplă dar plină de valori- sunt doar câteva amintiri împărtășite de Arghira Croitoru, care la 92 de ani încă păstrează vii amintirile și tradițiile unei alte epoci.
17:50
În dimineața de 1 ianuarie, Chișinăul a respirat liniștit, cu străzi și trotuare aproape pustii. Și șoferii s-au bucurat de un trafic degajat. Abia la prânz, vremea frumoasă i-a scos pe locuitorii capitalei din case. Unii au ieșit la plimbare, iar alții au mers în parc să facă sport, pentru a arde caloriile în plus acumulate după festinul de Revelion.
17:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a exprimat regretul față de incidentul tragic produs pe 31 decembrie, la Roma, unde un cetățean moldovean și-a pierdut viața în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice, autoritățile italiene investigând în prezent circumstanțele exacte ale cazului.
16:30
Comandantul RDK Denis Kapustin este în viață, afirmă GUR: Un eșec al serviciilor speciale ruse # Radio Moldova
Asasinarea comandantului „Corpului Voluntarilor Ruși” (RDK), Denis Kapustin, care luptă în cadrul „Subunității Speciale Timur” a Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei, ar fi fost comandată de serviciile speciale ale Federației Ruse, care ar fi alocat 500.000 de dolari pentru realizarea acesteia. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al GUR.
16:20
Tragedia din Elveția: Ambasada Republicii Moldova nu confirmă prezența moldovenilor printre victime # Radio Moldova
Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană monitorizează evoluțiile legate de tragicul incident produs în noaptea de Anul Nou în stațiunea Crans-Montana, unde un incendiu și o explozie într-un local public s-au soldat cu numeroase victime și persoane rănite. Potrivit informațiilor preliminare, zeci de persoane și-au pierdut viața, iar peste o sută au fost rănite, unele aflându-se în stare gravă, fără a exista, deocamdată, date care să indice că printre victime s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova.
16:10
Bilanț de Revelion la Institutul de Medicină Urgentă: 35 de pacienți internați. Unul a fost operat după explozia focului de artificii # Radio Moldova
Un pacient se află internat în Secția de Terapie Intensivă, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale în urma exploziei unui foc de artificii, în noaptea de Revelion, potrivit unui comunicat al IMSP Institutul de Medicină Urgentă (IMU). În total, aproape 200 de persoane s-au adresat Departamentului de Primiri Urgențe în noaptea dintre ani, iar 35 au necesitat spitalizare.
15:30
Rusia afirmă că a găsit „misiunea de zbor” a dronelor care ar fi vizat reședința lui Putin # Radio Moldova
După ce în SUA nu s-a dat crezare informațiilor privind presupusul atac al Forțelor Armate ale Ucrainei asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că a descoperit un „fișier cu misiunea de zbor” într-una dintre dronele care, potrivit autorităților ruse, ar fi încercat să atace reședința prezidențială de la Valdai, la 29 decembrie, transmite publicația Astra.
15:20
Enzo Maresca nu mai este antrenorul formației Chelsea Londra. Tensiunile acumulate în ultima vreme au dat în clocot și s-au concretizat prin rezilierea contractului, la un an și jumătate după ce italianul îi preluase pe „aristocrați". În 2025, Chelsea a cucerit trofeul Ligii Conferințelor și a câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor. Suporterii au fost în extaz, dar recenta serie de rezultate a dinamitat vestiarul.
14:40
Mesele festive bogate, consumate în exces și la ore târzii, pot duce la indigestii și afecțiuni ale sistemului digestiv, avertizează medicii gastroenterologi. Specialiștii recomandă moderație în alimentație, hidratare corespunzătoare și evitarea alcoolului tare, mai ales în cazul persoanelor cu patologii gastrice.
14:40
Meciurile jucate pe 31 decembrie au definitivat tabloul optimilor de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. În grupa E, Guineea Ecuatorială a pierdut în fața Algeriei, scor 1:3 și a fost eliminată fără să fi obținut vreun punct. „Vulpile deșertului" au marcat toate cele 3 goluri în prima repriză prin Zineddine Belaid, Farès Chaïbi și Ibrahim Maza. Emilio Nsue a marcat golul de onoare în minutul 50.
13:50
Atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse: incendii în Kuban, Kaluga și Tatarstan # Radio Moldova
Forțele Armate ale Ucrainei (VSU) au atacat cu drone, în noaptea de 1 ianuarie, rafinăria de petrol Ilsky din regiunea Krasnodar. În urma căderii resturilor, „s-a produs un incendiu pe o suprafață de 25 m2”, a anunțat statul major operativ al regiunii. Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime, iar incendiul a fost lichidat până dimineață. De asemenea, în urma atacului au fost avariate două locuințe din stanița Severskaia.
13:10
În sezonul rece, păsările sălbatice sedentare întâmpină dificultăți majore în găsirea hranei, iar sprijinul oamenilor poate fi decisiv pentru supraviețuirea lor. Ornitologul Silvia Ursul atrage atenția că hrănirea păsărilor pe timp de iarnă trebuie făcută corect și constant, folosind doar alimente naturale, neprocesate, și evitând complet produsele dăunătoare, precum pâinea.
12:10
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 59 de misiuni în noaptea dintre ani, monitorizând situația operativă la nivel național și prevenind mai multe incendii și situații de risc. Victime nu au fost raportate.
11:40
Mai multe persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din sud-vestul Elveției, a anunțat joi poliția elvețiană. Cauza incendiului este necunoscută, deși inițial poliția a vorbit despre o explozie. Presa locală nu exclude posibilitatea ca incidentul să fi fost provocat de utilizarea materialelor pirotehnice, însă această informație nu a fost confirmată, transmite BBC News.
11:20
CIA nu a găsit dovezi privind un atac al Forțelor Armate ale Ucrainei asupra reședinței lui Putin # Radio Moldova
Agențiile americane de informații au ajuns la concluzia că Ucraina nu a încercat, la sfârșitul lunii decembrie, să atace cu drone reședința președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod. Informația este relatată de ziarul The Wall Street Journal și de postul de televiziune CNN. Potrivit mass-mediei, despre aceste concluzii a fost deja informat Donald Trump, relatează DW.
Ieri
11:00
„Lui Putin i s-a propus pacea, dar în schimb el a scuipat America în față”. Președintele Donald Trump a publicat un articol critic din New York Post. În material, Putin este numit principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, scrie publicația Astra.
10:00
Veaceslav Ioniță: Moldovenii cheltuie până la un miliard de lei pe alimente care ajung la gunoi # Radio Moldova
Consumul alimentar în Republica Moldova crește cu peste 30% în perioada sărbătorilor, iar teama de „masa goală” determină familiile să gătească cu până la 150% mai mult decât este necesar, accentuând un fenomen deja grav – risipa alimentară. Datele prezentate de expertul economic Veaceslav Ioniță arată că pierderile de alimente ating anual aproximativ 180.000 de tone, în timp ce o parte semnificativă a populației nu are acces la un coș minim de produse alimentare.
09:20
Kaja Kallas: Afirmațiile Rusiei despre un „atac asupra reședinței lui Putin” sunt un șiretlic # Radio Moldova
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a calificat drept „o tentativă deliberată de a distrage atenția” declarațiile Kremlinului potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de la Valdai, relatează DW.
08:40
În 2025, Rusia a „scăpat” cel puțin 143 de bombe aeriene pe propriile teritorii și în zonele ocupate # Radio Moldova
Încă cel puțin trei bombe aeriene de tip FAB au „căzut necontrolat” de pe avioane rusești în luna decembrie. Una dintre acestea a căzut pe 22 decembrie la doar 350 de metri de o școală din satul ocupat Tarasovka, din regiunea Lugansk. Bomba de 250 de kilograme, care nu a explodat, a fost găsită pe un câmp, potrivit surselor din serviciile de urgență, transmite publicația Astra.
07:50
Bulgaria, începând cu 1 ianuarie, devine al 21-lea stat al zonei euro. În consecință, în cadrul Uniunii Europene vor mai rămâne doar șase state care își păstrează moneda națională: Suedia, Danemarca, Ungaria, Polonia, România și Cehia, transmite DW.
00:10
Președinta Maia Sandu: „Cu toții simțim același lucru – speranța că 2026 va fi mai blând” # Radio Moldova
Petrecem anul 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace și cu speranța că 2026 va fi mai blând, a transmis președinta Maia Sandu în mesajul său de Revelion. Șefa statului a notat că 2025 a arătat tuturor puterea Republicii Moldova, „datorită fiecărui cetățean” și „în ciuda provocărilor”, care au adus, uneori, societatea „pe baricade” implicând-o în „lupte impuse de alții”. 2025 a fost și un an curajos, pentru că cetățenii au demonstrat „curaj și dragoste de libertate”. Un an în care instituțiile statului „au acționat cu demnitate și patriotism” și în care „ne-am întărit credința că Moldova merită și poate fi o țară bună”.Vedeți mai jos textul integral al mesajului.
31 decembrie 2025
21:30
În ultima zi din an, brazii s-au vândut și la jumătate de preț. Vânzătorii au fost deschiși pentru negocieri, de frică să nu rămână cu marfa în depozite. Cumpărătorii au profitat de acest lucru și au împodobit pomul de Crăciun cu câteva ore înainte de trecerea dintre ani.
21:30
Polonia se confruntă cu cele mai abundente ninsori din ultimii ani. În unele zone, stratul depășește jumătate de metru. Ninsorile, poleiul și ceața au provocat haos pe aeroporturi, spre disperarea călătorilor care nu știu unde vor întâlni trecerea dintre ani.
21:30
Monumente istorice, rase de pe hartă: Ministerul Culturii acuză Primăria capitalei de favorizarea unui dezvoltator imobiliar # Radio Moldova
Ministerul Cultură acuză Primăria Chișinău că a admis tacit demolarea a două clădiri cu statut de monument istoric pentru construcția, în locul acestora, a unor blocuri de locunițe. Potrivit Guvernului, în loc să împiedice această situație, funcționarii Primăriei au luat decizii care au fost, de fapt, în interesul companiei de construcție. Primăria Chișinău nu a comentat acuzațiile. Reporterul Moldova 1 l-a sunat și pe șeful Direcției Asistență Juridică, Valeriu Bogdan, dar acesta a refuzat să ofere o replică.
21:20
În ajun de Anul Nou, urătorii au mers din casă în casă pentru a le ura gospodarilor belșug și multe bucurii. În satul Călinești din raionul Fălești, această tradiție este păstrată cu sfințenie. Îndrumați de frații mai mari și de tați, tinerii s-au costumat și au pregătit urături speciale.
