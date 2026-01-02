CNAS: câte persoane din R. Moldova beneficiază de pensii, alocații și de indemnizații de la stat
Radio Moldova, 2 ianuarie 2026 14:00
Fiecare a patra persoană din R. Moldova este pensionară. Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), către finele anului 2025 erau înregistrați 672.207 beneficiari de pensii, dintre care 421.548 erau femei. Cifra pensionarilor reprezintă aproape 28% din numărul populației anunțat după Recensământul efectuat în 2024 - peste 2.4 milioane de cetățeni.
• • •
Piața cafelei din R. Moldova se schimbă: tot mai mulți consumatori aleg cafeaua boabe
În 2025, moldovenii au consumat, în medie, 940 de cești de cafea, dintre care 190 erau din cafea boabe – practic aproape fiecare a cincea ceașcă, comparativ cu zece ani mai devreme, atunci când doar fiecare a unsprezecea ceașcă era din boabe. Creșterea nu se reflectă doar în cești, ci și în importurile mai mari de cafea boabe, semnalând o schimbare clară a preferințelor consumatorilor.
Clubul de fotbal Petrocub Hâncești a realizat primul transfer din acest an. Fundașul central Vlad Pascari a semnat un contract valabil pe o perioadă de 5 ani și va juca la liderul clasamentului Superligii moldovenești de fotbal. Născut pe 14 septembrie 2016, Vlad a evoluat anterior la Dacia-Buiucani Chișinău.
CNAS: câte persoane din R. Moldova beneficiază de pensii, alocații și de indemnizații de la stat
Zeci de copii din Chișinău și Drochia au evoluat pe scena celui mai important muzeu national din R. Moldova
Zeci de copii din Chișinău și din Drochia au participat la un carnaval organizat de Muzeul Național de Artă al Moldovei. Pe lângă o incursiune în istoria artei, cei mici s-au distrat de minune, au cântat, au dansat și au primit daruri.
Retras de la echipa națională de fotbal în sală, Constantin Burdujel este gata să-i ajute cu sfaturi pe „tricolori": Dacă este nevoie de ideile mele, le voi oferi cu mare drag
Va rămâne suporterul numărul unu al echipei naționale de fotbal în sală a Republicii Moldova. La finalul lunii decembrie, după turneul din Armenia, Constantin Burdujel și-a anunțat retragerea de la prima reprezentatintivă a țării după aproape 20 de ani. Alături de Cristian Obadă, Sergiu Tacot și Andrian Lașcu, Burdujel a fost unul dintre pilonii echipei conduse în ultimul deceniu de către Vladimir Vusatîi. Într-un interviu acordat postului național de televiziune Moldova 1, jucătorul de 39 de ani legitimat la campioana Clic Media Chișinău a vorbit despre perioada în care a îmbrăcat tricoul echipei naționale.
Revista presei internaționale | Serviciile de informații americane resping afirmațiile Rusiei privind un presupus atac ucrainean asupra lui Putin
Presa internațională acordă un spațiu amplu perspectivelor privind o posibilă încheiere a războiului din Ucraina în 2026, pe fondul apelurilor Kievului pentru creșterea presiunii asupra Rusiei și al evaluărilor tot mai critice privind bilanțul militar al Moscovei. Mai multe publicații analizează tensiunile diplomatice generate de sancțiunile americane, precum și strategia administrației Trump față de Rusia și Venezuela. În paralel, presa occidentală relatează și despre interpretări neconvenționale ale viitorului, de la profețiile lui Nostradamus până la temerile legate de instabilitatea globală din 2026.
Numărul total de alegători înscriși, la începutul lunii ianuarie 2026, în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) al Republicii Moldova a ajuns la cifra de 3.299.794 de persoane cu drept de vot.
Comisia Vetting nu poate estima numărul exact al judecătorilor pe care îi va verifica în 2026
Comisia de Evaluare a Judecătorilor nu poate estima numărul exact al candidaților care vor fi supuși vettingului pe parcursul anului 2026, dar se declară „pregătită să asigure continuitatea procesului de evaluare externă conform cadrului legal”. Estimările recente ale președintelui acestei comisii, Andrei Bivol, arătau circa 100 de candidați, iar vettingul ar urma să fie finalizat în acest an.
Piața cafelei din R. Moldova se schimbă: tot mai mulți consumatori aleg cafeaua boabe
Negocierile de pace vor fi reluate în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni și ucraineni se concentrează pe secvențialitatea măsurilor de securitate, garanțiile militare și mecanismele de aplicare pentru a susține o pace durabilă, informează Kyiv Post.
Cel mai bun mijlocaș moldovean al anului trecut își va continua cartiera în Superliga românească de fotbal. Teodor Lungu s-a transferat la clubul Unirea Slobozia, unde va fi antrenat de Andrei Prepeliță, tehnician cu care a colaborat o scurtă perioadă la Petrocub Hâncești. Contractul acestuia este valabil până în iunie 2027. Fotbalistul de 30 de ani este originar din Ialoveni, iar în Republica Moldova a mai jucat la Dacia-Buiucani Chișinău și Sfîntul Gheorghe Suruceni. Alături de „sfinți" Lungu a cucerit Cupa și Supercupa Moldovei în 2021, iar cu Petrocub a devenit campion în 2024.
În prima zi a anului 2026, în centrele perinatale din R. Moldova au venit pe lume 38 de copii. Dintre aceștia, 19 sunt băieți și 19 - fete.
R. Moldova privește „cu admirație și speranță" aderarea la zona euro a Bulgariei, spune Maia Sandu
Republica Moldova își reafirmă aspirațiile europene, privind cu admirație și speranță aderarea Bulgariei la zona euro, un moment pe care președinta Maia Sandu îl consideră un reper important pe drumul european al statelor din regiune.
Secetă de goluri în prima divizie engleză de fotbal. Trei dintre ultimele patru meciuri ale etapei a 19-a s-au încheiat cu scorul alb de 0:0, iar spectacolul a lipsit cu desăvârșire. Manchester City a jucat în deplasare cu FC Sunderland, iar partida s-a încheiat cu scorul alb de 0:0. „Citadinii" erau obligați să câștige pe Stadium of Light însă au pierdut două puncte și acum au un handicap de 4 puncte față de liderul clasamentului, Arsenal Londra. În minutul 7, portughezul Bernardo Silva a marcat, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.
Anchetatorii au început, pe 2 ianuarie, sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat și a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, relatează Reuters.
Doi frați, condamnați la câte zece ani de închisoare după ce și-au violat sora mai mică și au lăsat-o însărcinată
Și-au bătut joc de sora mai mică ani la rând, iar abuzul a ieșit la iveală după ce fetița de 12 ani a rămas însărcinată. Doi tineri de 19 și 20 de ani din sudul R. Moldova au fost condamnați la câte zece ani de pușcărie pentru viol.
Persoanele fizice care desfășoară în Republica Moldova activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, fără a constitui o entitate juridică, așa-zișii freelanceri, pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de un nou regim fiscal, cu aplicarea unui impozit unic de 15% sau 35%, în funcție de venitul anual obținut.
Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia Republicii Moldova, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu în ultima zi a anului 2025. Printre aceștia se numără colaboratori și persoane apropiate trupei ruse Bi-2.
Revista Presei: Declarația comună a academiilor din România și R. Moldova: „Se știe peste tot în lume că identitatea poporului de pe ambele maluri ale Prutului este românească"
Schimbările ce le aduce anul 2026: salarii mai mari, dar și tarife și accize în creștere; declarația comună despre unirea românilor de ambele maluri ale Prutului, lansată de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
ADVERTORIAL // Cum planifici din timp un meniu de Crăciun - greșeli frecvente și soluții eficiente
Crăciunul vine mereu cu emoție, dar și cu o listă lungă de lucruri de făcut. Printre ele, meniu de Crăciun ocupă un loc important. Nu este doar mâncare, este atmosfera mesei. Liniștea din bucătărie și felul în care te simți tu la finalul zilei. Planificarea din timp nu ia din farmecul sărbătorii, dimpotrivă, îl păstrează.
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a alocat în 2025 peste 1.2 miliarde de lei pentru a sprijini tratamentul continuu al pacienților cu medicamente și dispozitive medicale compensate. De aceste produse au beneficiat mai mult de 724 de mii de persoane sau aproape fiecare al treilea cetățean al R. Moldova.
Incendiu la Vadul lui Vodă: o bătrână imobilizată la pat, salvată de pompieri dintr-o locuință cuprinsă de flăcări
O femeie în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat, a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Cazul s-a produs în seara zilei de 1 ianuarie.
Peste 260 de agenți economici din R. Moldova au fost amendați cu aproape 1.1 milioane de lei ca urmare a 432 de controale efectuate de inspectorii fiscali în ultima lună din anul 2025.
Tânăr de 19 ani, condamnat la închisoare, după ce a incendiat un automobil al poliției
Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost prins încălcând legislația rutieră și oamenii legii au dispus ridicarea mașinii sale. Nemulțumit de decizie, acesta a dat foc automobilului poliției. După mai bine de un an de la comiterea faptei, tânărul din raionul Călărași a fost condamnat la trei ani de închisoare.
Transformarea digitală a R. Moldova, de la „opțiune" la „primul reflex": peste 170.000 de utilizatori EVO și alte recorduri în 2025
După un an 2025 în care digitalul a trecut de la „opțiune” la „primul reflex”, Agenția de Guvernare Electronică anunță că 2026 aduce noi oportunități. Este anul în care cetățenii pot obține gratuit cartea de identitate cu semnătură electronică, iar recomandarea autorităților, înainte de a merge la ghișeu, este să se verifice dacă „nu cumva serviciul există deja online”.
Empatia și solidaritatea nu au termen de valabilitate, iar implicarea comunității poate aduce speranță reală celor aflați în dificultate, susține Lidia Alexa, directoarea unei grădinițe din municipiul Chișinău și ambasadoare a carității. În cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova, aceasta a vorbit despre importanța educării spiritului de întrajutorare încă din copilărie și despre numeroasele acțiuni caritabile desfășurate împreună cu instituțiile preșcolare și părinții atât în capitală, cât și în localități din țară.
Categoriile de persoane care beneficiază de o reducere de 80% din valoarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern au obligația să achite prima de asigurare medicală în primele trei luni ale anului.
Academia Română și AȘM, declarație comună: „Cultura nu cunoaște hotare, fiind una românească pe ambele maluri ale Prutului"
Identitatea poporului de pe ambele maluri ale Prutului este românească, cultura este aceeași, iar „dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului nu este doar un deziderat politic, ci rezultatul unui proces îndelungat de reîntregire spirituală, culturală și științifică”.
Maia Sandu transmite felicitări Ciprului pentru preluarea Președinției UE: „Privim cu speranță și încredere spre lunile care urmează"
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare Ciprului cu ocazia preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului a adresat urări și președintelui Nikos Christodoulides, exprimându-și încrederea că următoarele luni vor aduce decizii importante pentru consolidarea Uniunii Europene și a stabilității regionale.
În anul 2025, în regiunile Federației Ruse internetul mobil a fost deconectat de peste 11,9 mii de ori. Acest lucru reiese din datele proiectului de monitorizare „Na sviazi” (Pe conexiune), citate de publicația The Insider.
Flux sporit de călători la PTF Leușeni, pe direcția de ieșire din țară. Autoritățile recomandă rute alternative
Trafic intens de pasageri și mijloace de transport se înregistrează în dimineața zilei de 2 ianuarie în punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Șase persoane au murit în Iran în urma protestelor care continuă deja de cinci zile și care au fost declanșate de deteriorarea situației economice. Informația a fost relatată joi seara, 1 ianuarie, de agenția Associated Press, iar agenția Reuters a confirmat existența victimelor, citând presa locală și organizații pentru drepturile omului, fără a preciza însă un bilanț exact.
Trei copii s-au născut în prima zi a anului 2026 la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Primul bebeluș, o fetiță, a apărut pe lume la ora șase dimineața. La scurt timp, s-a născut și Artur, un bebeluș de aproape cinci kilograme. Acasă îl așteaptă cu nerăbdare încă trei frați.
Scăldatul în prima zi a anului, în ape cât mai reci, este deja o tradiție în mai multe țări, printre care Bulgaria, Slovenia, Spania, Italia și Irlanda. Unii participanți spun că o fac pentru a-și întări sistemul imunitar, iar alții doar din spirit de aventură și curaj.
Venituri mai mari, credite mai accesibile pentru apartamente și sănătate. Sunt câteva dintre dorințele moldovenilor pentru următorul an. Oamenii spun că atât timp cât este pace, toate visurile pot deveni realitate.
Zelenski cere rezistență până la pace, Putin își scurtează discursul de Anul Nou și vorbește despre victorie
În noaptea dintre ani, președinții Ucrainei și Rusiei, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, au transmis mesaje aflate în opoziție, reflectând pozițiile ireconciliabile ale celor două state. Liderul de la Kiev a vorbit despre rezistența Ucrainei și despre dorința de pace obținută fără compromisuri care să afecteze suveranitatea și independența țării. La Moscova, liderul de la Kremlin a insistat că acțiunile Rusiei în Ucraina nu reprezintă un război, ci o operațiune militară specială.
În ajun de Anul Nou, urătorii au mers cu jocul Ursului și alte tradiții care rămân vii în ciuda schimbărilor prin care trecem. Gospodarii au lăsat porțile larg deschise pentru a primi cetele de tineri mascați care transformă seara într-un adevărat spectacol al tradițiilor de iarnă.
După ce aseară cetele de urători au mers din casă-n casă, cu Plugul sau cu uratul, azi dimineață, copiii au mers pe la rude și vecini cu semănatul ori cu Sorcova. Îmbrăcați în straie naționale, cu trăistuțe în care adună colaci, mere, nuci și bomboane, micuții au semănat prin casele gospodarilor cu boabe de grâu, orez sau ovăz și le-au urat sănătate, pace și un an rodnic.
Amsterdam: Monument religios din 1872 ars în timpul celei mai violente nopți de Revelion din ultimii ani
O biserică veche de sute de ani din Amsterdam ars noaptea trecută, când Olanda a trecut prin cele mai puternice proteste din ultimii ani. Acest Revelion a fost ultimul în care locuitorii Țărilor de Jos au putut cumpăra focuri de artificii. Revoltați de această decizie a autorităților, oamenii au ieșit în stradă și au aruncat cu petarde și alte materiale pirotehnice. Așa ar fi luat foc și lăcașul de cult construit în secolul XIX.
Rusia a lansat peste 200 de drone asupra Ucrainei: regiuni întregi afectate, infrastructură critică distrusă
Armata rusă a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de Anul Nou, folosind 205 drone, au anunțat forțele aeriene ale armatei ucrainene. Au fost vizate regiunile Volînia, Zaporojie, Odesa, Rivne, Sumî, Harkov și Cernigov. Potrivit autorităților, 176 de drone au fost doborâte, iar 24 au lovit ținte în 15 locații.
Telefonul moldovenilor funcționează „ca acasă" în UE: „Roam Like at Home" devine realitate de la 1 ianuarie 2026
Republica Moldova intră într-o nouă etapă decisivă de pregătire pentru aderarea la spațiul european comun al serviciilor de roaming reglementat. Începând de astăzi, 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova pot suna, trimite mesaje și folosi internetul mobil în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Țara noastră intră oficial în spațiul european al serviciilor de roaming reglementat „Roam Like at Home”, un pas concret care se simte direct în buzunarul și în telefonul fiecărui utilizator.
„Așa era viața pe vremuri..." - amintiri despre casele de altădată și zestrea fetelor
Casele construite din lut, zestrea pregătită cu ani înainte de nuntă, și viața simplă dar plină de valori- sunt doar câteva amintiri împărtășite de Arghira Croitoru, care la 92 de ani încă păstrează vii amintirile și tradițiile unei alte epoci.
În dimineața de 1 ianuarie, Chișinăul a respirat liniștit, cu străzi și trotuare aproape pustii. Și șoferii s-au bucurat de un trafic degajat. Abia la prânz, vremea frumoasă i-a scos pe locuitorii capitalei din case. Unii au ieșit la plimbare, iar alții au mers în parc să facă sport, pentru a arde caloriile în plus acumulate după festinul de Revelion.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a exprimat regretul față de incidentul tragic produs pe 31 decembrie, la Roma, unde un cetățean moldovean și-a pierdut viața în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice, autoritățile italiene investigând în prezent circumstanțele exacte ale cazului.
Comandantul RDK Denis Kapustin este în viață, afirmă GUR: Un eșec al serviciilor speciale ruse
Asasinarea comandantului „Corpului Voluntarilor Ruși” (RDK), Denis Kapustin, care luptă în cadrul „Subunității Speciale Timur” a Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei, ar fi fost comandată de serviciile speciale ale Federației Ruse, care ar fi alocat 500.000 de dolari pentru realizarea acesteia. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al GUR.
Tragedia din Elveția: Ambasada Republicii Moldova nu confirmă prezența moldovenilor printre victime
Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană monitorizează evoluțiile legate de tragicul incident produs în noaptea de Anul Nou în stațiunea Crans-Montana, unde un incendiu și o explozie într-un local public s-au soldat cu numeroase victime și persoane rănite. Potrivit informațiilor preliminare, zeci de persoane și-au pierdut viața, iar peste o sută au fost rănite, unele aflându-se în stare gravă, fără a exista, deocamdată, date care să indice că printre victime s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova.
Bilanț de Revelion la Institutul de Medicină Urgentă: 35 de pacienți internați. Unul a fost operat după explozia focului de artificii
Un pacient se află internat în Secția de Terapie Intensivă, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale în urma exploziei unui foc de artificii, în noaptea de Revelion, potrivit unui comunicat al IMSP Institutul de Medicină Urgentă (IMU). În total, aproape 200 de persoane s-au adresat Departamentului de Primiri Urgențe în noaptea dintre ani, iar 35 au necesitat spitalizare.
Rusia afirmă că a găsit „misiunea de zbor" a dronelor care ar fi vizat reședința lui Putin
După ce în SUA nu s-a dat crezare informațiilor privind presupusul atac al Forțelor Armate ale Ucrainei asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că a descoperit un „fișier cu misiunea de zbor” într-una dintre dronele care, potrivit autorităților ruse, ar fi încercat să atace reședința prezidențială de la Valdai, la 29 decembrie, transmite publicația Astra.
Enzo Maresca nu mai este antrenorul formației Chelsea Londra. Tensiunile acumulate în ultima vreme au dat în clocot și s-au concretizat prin rezilierea contractului, la un an și jumătate după ce italianul îi preluase pe „aristocrați". În 2025, Chelsea a cucerit trofeul Ligii Conferințelor și a câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor. Suporterii au fost în extaz, dar recenta serie de rezultate a dinamitat vestiarul.
