Amsterdam: Monument religios din 1872 ars în timpul celei mai violente nopți de Revelion din ultimii ani
Radio Moldova, 1 ianuarie 2026 19:40
O biserică veche de sute de ani din Amsterdam ars noaptea trecută, când Olanda a trecut prin cele mai puternice proteste din ultimii ani. Acest Revelion a fost ultimul în care locuitorii Țărilor de Jos au putut cumpăra focuri de artificii. Revoltați de această decizie a autorităților, oamenii au ieșit în stradă și au aruncat cu petarde și alte materiale pirotehnice. Așa ar fi luat foc și lăcașul de cult construit în secolul XIX.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
19:40
Amsterdam: Monument religios din 1872 ars în timpul celei mai violente nopți de Revelion din ultimii ani # Radio Moldova
O biserică veche de sute de ani din Amsterdam ars noaptea trecută, când Olanda a trecut prin cele mai puternice proteste din ultimii ani. Acest Revelion a fost ultimul în care locuitorii Țărilor de Jos au putut cumpăra focuri de artificii. Revoltați de această decizie a autorităților, oamenii au ieșit în stradă și au aruncat cu petarde și alte materiale pirotehnice. Așa ar fi luat foc și lăcașul de cult construit în secolul XIX.
Acum 2 ore
18:40
Rusia a lansat peste 200 de drone asupra Ucrainei: regiuni întregi afectate, infrastructură critică distrusă # Radio Moldova
Armata rusă a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de Anul Nou, folosind 205 drone, au anunțat forțele aeriene ale armatei ucrainene. Au fost vizate regiunile Volînia, Zaporojie, Odesa, Rivne, Sumî, Harkov și Cernigov. Potrivit autorităților, 176 de drone au fost doborâte, iar 24 au lovit ținte în 15 locații.
18:10
Telefonul moldovenilor funcționează „ca acasă” în UE: „Roam Like at Home” devine realitate de la 1 ianuarie 2026 # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o nouă etapă decisivă de pregătire pentru aderarea la spațiul european comun al serviciilor de roaming reglementat. Începând de astăzi, 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova pot suna, trimite mesaje și folosi internetul mobil în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Țara noastră intră oficial în spațiul european al serviciilor de roaming reglementat „Roam Like at Home”, un pas concret care se simte direct în buzunarul și în telefonul fiecărui utilizator.
18:00
„Așa era viața pe vremuri...” - amintiri despre casele de altădată și zestrea fetelor # Radio Moldova
Casele construite din lut, zestrea pregătită cu ani înainte de nuntă, și viața simplă dar plină de valori- sunt doar câteva amintiri împărtășite de Arghira Croitoru, care la 92 de ani încă păstrează vii amintirile și tradițiile unei alte epoci.
Acum 4 ore
17:50
În dimineața de 1 ianuarie, Chișinăul a respirat liniștit, cu străzi și trotuare aproape pustii. Și șoferii s-au bucurat de un trafic degajat. Abia la prânz, vremea frumoasă i-a scos pe locuitorii capitalei din case. Unii au ieșit la plimbare, iar alții au mers în parc să facă sport, pentru a arde caloriile în plus acumulate după festinul de Revelion.
17:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a exprimat regretul față de incidentul tragic produs pe 31 decembrie, la Roma, unde un cetățean moldovean și-a pierdut viața în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice, autoritățile italiene investigând în prezent circumstanțele exacte ale cazului.
16:30
Comandantul RDK Denis Kapustin este în viață, afirmă GUR: Un eșec al serviciilor speciale ruse # Radio Moldova
Asasinarea comandantului „Corpului Voluntarilor Ruși” (RDK), Denis Kapustin, care luptă în cadrul „Subunității Speciale Timur” a Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei, ar fi fost comandată de serviciile speciale ale Federației Ruse, care ar fi alocat 500.000 de dolari pentru realizarea acesteia. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al GUR.
16:20
Tragedia din Elveția: Ambasada Republicii Moldova nu confirmă prezența moldovenilor printre victime # Radio Moldova
Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană monitorizează evoluțiile legate de tragicul incident produs în noaptea de Anul Nou în stațiunea Crans-Montana, unde un incendiu și o explozie într-un local public s-au soldat cu numeroase victime și persoane rănite. Potrivit informațiilor preliminare, zeci de persoane și-au pierdut viața, iar peste o sută au fost rănite, unele aflându-se în stare gravă, fără a exista, deocamdată, date care să indice că printre victime s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova.
16:10
Bilanț de Revelion la Institutul de Medicină Urgentă: 35 de pacienți internați. Unul a fost operat după explozia focului de artificii # Radio Moldova
Un pacient se află internat în Secția de Terapie Intensivă, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale în urma exploziei unui foc de artificii, în noaptea de Revelion, potrivit unui comunicat al IMSP Institutul de Medicină Urgentă (IMU). În total, aproape 200 de persoane s-au adresat Departamentului de Primiri Urgențe în noaptea dintre ani, iar 35 au necesitat spitalizare.
Acum 6 ore
15:30
Rusia afirmă că a găsit „misiunea de zbor” a dronelor care ar fi vizat reședința lui Putin # Radio Moldova
După ce în SUA nu s-a dat crezare informațiilor privind presupusul atac al Forțelor Armate ale Ucrainei asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că a descoperit un „fișier cu misiunea de zbor” într-una dintre dronele care, potrivit autorităților ruse, ar fi încercat să atace reședința prezidențială de la Valdai, la 29 decembrie, transmite publicația Astra.
15:20
Enzo Maresca nu mai este antrenorul formației Chelsea Londra. Tensiunile acumulate în ultima vreme au dat în clocot și s-au concretizat prin rezilierea contractului, la un an și jumătate după ce italianul îi preluase pe „aristocrați". În 2025, Chelsea a cucerit trofeul Ligii Conferințelor și a câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor. Suporterii au fost în extaz, dar recenta serie de rezultate a dinamitat vestiarul.
14:40
Mesele festive bogate, consumate în exces și la ore târzii, pot duce la indigestii și afecțiuni ale sistemului digestiv, avertizează medicii gastroenterologi. Specialiștii recomandă moderație în alimentație, hidratare corespunzătoare și evitarea alcoolului tare, mai ales în cazul persoanelor cu patologii gastrice.
14:40
Meciurile jucate pe 31 decembrie au definitivat tabloul optimilor de finală ale Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. În grupa E, Guineea Ecuatorială a pierdut în fața Algeriei, scor 1:3 și a fost eliminată fără să fi obținut vreun punct. „Vulpile deșertului" au marcat toate cele 3 goluri în prima repriză prin Zineddine Belaid, Farès Chaïbi și Ibrahim Maza. Emilio Nsue a marcat golul de onoare în minutul 50.
Acum 8 ore
13:50
Atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse: incendii în Kuban, Kaluga și Tatarstan # Radio Moldova
Forțele Armate ale Ucrainei (VSU) au atacat cu drone, în noaptea de 1 ianuarie, rafinăria de petrol Ilsky din regiunea Krasnodar. În urma căderii resturilor, „s-a produs un incendiu pe o suprafață de 25 m2”, a anunțat statul major operativ al regiunii. Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime, iar incendiul a fost lichidat până dimineață. De asemenea, în urma atacului au fost avariate două locuințe din stanița Severskaia.
13:10
În sezonul rece, păsările sălbatice sedentare întâmpină dificultăți majore în găsirea hranei, iar sprijinul oamenilor poate fi decisiv pentru supraviețuirea lor. Ornitologul Silvia Ursul atrage atenția că hrănirea păsărilor pe timp de iarnă trebuie făcută corect și constant, folosind doar alimente naturale, neprocesate, și evitând complet produsele dăunătoare, precum pâinea.
12:10
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 59 de misiuni în noaptea dintre ani, monitorizând situația operativă la nivel național și prevenind mai multe incendii și situații de risc. Victime nu au fost raportate.
Acum 12 ore
11:40
Mai multe persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din sud-vestul Elveției, a anunțat joi poliția elvețiană. Cauza incendiului este necunoscută, deși inițial poliția a vorbit despre o explozie. Presa locală nu exclude posibilitatea ca incidentul să fi fost provocat de utilizarea materialelor pirotehnice, însă această informație nu a fost confirmată, transmite BBC News.
11:20
CIA nu a găsit dovezi privind un atac al Forțelor Armate ale Ucrainei asupra reședinței lui Putin # Radio Moldova
Agențiile americane de informații au ajuns la concluzia că Ucraina nu a încercat, la sfârșitul lunii decembrie, să atace cu drone reședința președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod. Informația este relatată de ziarul The Wall Street Journal și de postul de televiziune CNN. Potrivit mass-mediei, despre aceste concluzii a fost deja informat Donald Trump, relatează DW.
11:00
„Lui Putin i s-a propus pacea, dar în schimb el a scuipat America în față”. Președintele Donald Trump a publicat un articol critic din New York Post. În material, Putin este numit principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, scrie publicația Astra.
10:00
Veaceslav Ioniță: Moldovenii cheltuie până la un miliard de lei pe alimente care ajung la gunoi # Radio Moldova
Consumul alimentar în Republica Moldova crește cu peste 30% în perioada sărbătorilor, iar teama de „masa goală” determină familiile să gătească cu până la 150% mai mult decât este necesar, accentuând un fenomen deja grav – risipa alimentară. Datele prezentate de expertul economic Veaceslav Ioniță arată că pierderile de alimente ating anual aproximativ 180.000 de tone, în timp ce o parte semnificativă a populației nu are acces la un coș minim de produse alimentare.
09:20
Kaja Kallas: Afirmațiile Rusiei despre un „atac asupra reședinței lui Putin” sunt un șiretlic # Radio Moldova
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a calificat drept „o tentativă deliberată de a distrage atenția” declarațiile Kremlinului potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de la Valdai, relatează DW.
08:40
În 2025, Rusia a „scăpat” cel puțin 143 de bombe aeriene pe propriile teritorii și în zonele ocupate # Radio Moldova
Încă cel puțin trei bombe aeriene de tip FAB au „căzut necontrolat” de pe avioane rusești în luna decembrie. Una dintre acestea a căzut pe 22 decembrie la doar 350 de metri de o școală din satul ocupat Tarasovka, din regiunea Lugansk. Bomba de 250 de kilograme, care nu a explodat, a fost găsită pe un câmp, potrivit surselor din serviciile de urgență, transmite publicația Astra.
07:50
Bulgaria, începând cu 1 ianuarie, devine al 21-lea stat al zonei euro. În consecință, în cadrul Uniunii Europene vor mai rămâne doar șase state care își păstrează moneda națională: Suedia, Danemarca, Ungaria, Polonia, România și Cehia, transmite DW.
Acum 24 ore
00:10
Președinta Maia Sandu: „Cu toții simțim același lucru – speranța că 2026 va fi mai blând” # Radio Moldova
Petrecem anul 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace și cu speranța că 2026 va fi mai blând, a transmis președinta Maia Sandu în mesajul său de Revelion. Șefa statului a notat că 2025 a arătat tuturor puterea Republicii Moldova, „datorită fiecărui cetățean” și „în ciuda provocărilor”, care au adus, uneori, societatea „pe baricade” implicând-o în „lupte impuse de alții”. 2025 a fost și un an curajos, pentru că cetățenii au demonstrat „curaj și dragoste de libertate”. Un an în care instituțiile statului „au acționat cu demnitate și patriotism” și în care „ne-am întărit credința că Moldova merită și poate fi o țară bună”.Vedeți mai jos textul integral al mesajului.
31 decembrie 2025
21:30
În ultima zi din an, brazii s-au vândut și la jumătate de preț. Vânzătorii au fost deschiși pentru negocieri, de frică să nu rămână cu marfa în depozite. Cumpărătorii au profitat de acest lucru și au împodobit pomul de Crăciun cu câteva ore înainte de trecerea dintre ani.
21:30
Polonia se confruntă cu cele mai abundente ninsori din ultimii ani. În unele zone, stratul depășește jumătate de metru. Ninsorile, poleiul și ceața au provocat haos pe aeroporturi, spre disperarea călătorilor care nu știu unde vor întâlni trecerea dintre ani.
21:30
Monumente istorice, rase de pe hartă: Ministerul Culturii acuză Primăria capitalei de favorizarea unui dezvoltator imobiliar # Radio Moldova
Ministerul Cultură acuză Primăria Chișinău că a admis tacit demolarea a două clădiri cu statut de monument istoric pentru construcția, în locul acestora, a unor blocuri de locunițe. Potrivit Guvernului, în loc să împiedice această situație, funcționarii Primăriei au luat decizii care au fost, de fapt, în interesul companiei de construcție. Primăria Chișinău nu a comentat acuzațiile. Reporterul Moldova 1 l-a sunat și pe șeful Direcției Asistență Juridică, Valeriu Bogdan, dar acesta a refuzat să ofere o replică.
21:20
În ajun de Anul Nou, urătorii au mers din casă în casă pentru a le ura gospodarilor belșug și multe bucurii. În satul Călinești din raionul Fălești, această tradiție este păstrată cu sfințenie. Îndrumați de frații mai mari și de tați, tinerii s-au costumat și au pregătit urături speciale.
21:10
SUA, Ucraina și aliații europeni discută garanții de securitate și viitorul postbelic al Ucrainei # Radio Moldova
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui, Jared Kushner, au avut o convorbire telefonică cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, precum și cu consilierii pentru securitate națională ai liderilor Marii Britanii, Franței și Germaniei - Jonathan Powell, Emmanuel Bonne și Günter Sautter. Informația a fost publicată de Witkoff pe platforma X și de Umerov pe Telegram, transmite BBC News.
20:50
Moș Crăciun își pregătește desaga cu daruri și este gata să pornească într-o călătorie lungă. Mai în glumă, mai în serios, această perioadă este foarte profitabilă pentru animatorii care îmbracă costumul de Moș și merg pe la copiii care îl așteaptă cu nerăbdare. Pentru a-i convinge pe cei mici că minunile există, părinții sunt gata să plătească și 1.500 de lei pentru un program ce nu durează mai mult de 30 de minute.
20:40
Guvernul și-a stabilit prioritățile pentru 2026: siguranță rutieră, educație și locuri de muncă # Radio Moldova
Guvernul își conturează prioritățile pentru anul 2026. De la siguranța rutieră și modernizarea școlilor, până la creșterea ocupării forței de muncă și reglementarea conflictului transnistrean, miniștrii anunță obiectivele-cheie pentru următoarea perioadă.
20:40
Regia Autosalubritate asigură evacuarea deșeurilor pe 1 ianuarie, în contextul unui volum de gunoi cu până la 30% mai mare # Radio Moldova
După Revelion, gunoiul va fi evacuat fără pauze în Chișinău. Regia Întreprinderii Municipale „Autosalubritate” anunță că, în prima zi a anului 2026, evacuarea deșeurilor municipale din Chișinău se va desfășura în regim obișnuit, astfel încât platformele de colectare să nu fie supraîncărcate după noaptea de Revelion.
20:00
Anul 2026 vine cu 14 zile de sărbătoare oficiale nelucrătoare pentru angajații din Republica Moldova. Majoritatea vor fi în timpul săptămânii de muncă, oferind timp liber suplimentar, în timp ce trei sărbători se suprapun cu zilele de weekend.
Ieri
19:50
Au mers cu spectacolul „Aceasta este Europa” în 30 de localități ale Republicii Moldova. Campania „Eu sunt UE” s-a încheiat. Actorii și toți cei implicați în proiectul conceput să combată miturile legate de aderarea la Uniunea Europeană s-au întâlnit pentru a face bilanțurile.
19:50
INTERVIU | France Médias Monde își extinde prezența în R. Moldova pentru a combate dezinformarea # Radio Moldova
Pe fondul intensificării eforturilor europene de combatere a dezinformării în fața unei ofensive rusești, Republica Moldova se află pe harta rezilienței democratice. Președinta France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, a confirmat, într-un interviu pentru Moldova 1, angajamentul de a sprijini pluralismul media și accesul cetățenilor moldoveni la informații verificate.
19:20
Atacantul echipei naționale a Republicii Moldova și a clubului Maccabi Tel Aviv a câștigat acest titlu al treilea an consecutiv. Numele celui mai bun fotbalist al anului a fost anunțat la evenimentul „Superlativele 2025”, ce s-a desfășurat în format televizat.
19:00
Mesaj de final de an al premierului: investiții, parcurs european și dialog cu întreaga societate # Radio Moldova
În mesajul adresat cetățenilor, șeful Executivului a precizat că, deși perioada este scurtă în calendar, cele două luni de mandat au fost extrem de intense.„Se apropie sfârșitul de an și se împlinesc două luni de când am preluat mandatul de prim-ministru. Două luni scurte în calendar, dar extrem de intense prin experiențe și provocări. Am avut peste 400 de întâlniri, discuții, ședințe și evenimente”, a declarat Alexandru Munteanu.
18:10
Anul 2026 vine cu 14 zile de sărbătoare oficiale nelucrătoare pentru angajații din Republica Moldova. Majoritatea vor fi în timpul săptămânii de muncă, oferind timp liber suplimentar, în timp ce trei sărbători se suprapun cu zilele de weekend.
18:00
În preajma sărbătorilor de iarnă, când magazinele sunt pline, iar promoțiile sunt tentante, consumatorii sunt îndemnați să fie mai atenți ca oricând la alegerile pe care le fac. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) atrage atenția că graba și neatenția pot duce la procurarea de produse neconforme, greu de returnat sau chiar periculoase.
17:30
Verificări în ultima zi din an: artificii în valoare de 120.000 de lei, retrase din comerț # Radio Moldova
Polițiștii au efectuat verificări și în ultima zi a anului, retrăgând din circulație articole pirotehnice neconforme sau comercializate fără autorizație, în valoare de peste 120 de mii de lei, după ce, cu o zi mai devreme, au confiscat marfă similară estimată la 450 de mii de lei.
17:20
Au mers cu spectacolul „Aceasta este Europa” în 30 de localități ale Republicii Moldova. Campania „Eu sunt UE” s-a încheiat. Actorii și toți cei implicați în proiectul menit să combată miturile legate de aderarea la Uniunea Europeană s-au întâlnit pentru a face bilanțurile.
16:40
Franța și Marea Britanie sunt pregătite să trimită militari în Ucraina chiar și fără un mandat al ONU sau al Uniunii Europene, după încheierea unui armistițiu, scrie publicația Die Welt, citată de DW. Efectivele unei astfel de misiuni ar putea ajunge la 10.000 - 15.000 de soldați.
16:10
Piața carburanților din Republica Moldova a traversat în 2025 un an marcat de fluctuații succesive, cu scumpiri în prima parte a anului, corecții în primăvară și vară, urmate de o nouă rundă de creșteri în toamnă și ieftiniri accentuate spre final. Evoluțiile au fost influențate în principal de factori externi, inclusiv tensiuni geopolitice, sancțiuni economice și modificări ale cererii pe piața internațională a energiei, care s-au reflectat rapid și în prețurile de la pompă.
16:00
Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se va transforma, în noaptea de Revelion, într-un spațiu al muzicii și al bucuriei, unde mii de persoane vor putea marca trecerea dintre ani la un spectacol organizat în aer liber. Autoritățile anunță și un foc de artificii la miezul nopții.
16:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procurori.
16:00
Celebrul Cristiano Ronaldo a marcat unul dintre cele mai neobișnuite goluri din carieră # Radio Moldova
Starul portughez al echipei Al Nassr a înscris cu spatele în partida cu Al-Ettifaq din campionatul Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a marcat golul în minutul 67 al partidei, echipa sa preluând conducerea pe tabela de marcaj.
15:40
Patru persoane au fost condamnate pentru spălare de bani și escrocherie, cu prejudicii de peste 37 de milioane de lei, într-un dosar din cele denumite generic „Banca de Economii”. Sentința a fost pronunțată pe 30 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
15:30
Un bărbat de 48 de ani, suspectat că face parte dintr-o grupare criminală internațională specializată în furturi de bani din avioane, a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.
15:10
Trainer în educație financiară: 10% din venituri trebuie puse deoparte pentru siguranța financiară # Radio Moldova
Sfârșitul de an este momentul perfect pentru un bilanț financiar și planificări pentru anul viitor, susține Greta Hâncu, trainer de educație financiară. Specialista recomandă o abordare simplă și eficientă: metoda „Stop, Continuă, Start”.
14:50
România se alătură inițiativei Statelor Unite privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu o contribuție financiară de 50 de milioane de euro. Decizia a fost aprobată de Guvernul de la București.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.