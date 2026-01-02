Șase persoane au murit în Iran în urma protestelor declanșate de criza economică

00:10

Petrecem anul 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace și cu speranța că 2026 va fi mai blând, a transmis președinta Maia Sandu în mesajul său de Revelion. Șefa statului a notat că 2025 a arătat tuturor puterea Republicii Moldova, „datorită fiecărui cetățean” și „în ciuda provocărilor”, care au adus, uneori, societatea „pe baricade” implicând-o în „lupte impuse de alții”. 2025 a fost și un an curajos, pentru că cetățenii au demonstrat „curaj și dragoste de libertate”. Un an în care instituțiile statului „au acționat cu demnitate și patriotism” și în care „ne-am întărit credința că Moldova merită și poate fi o țară bună”.Vedeți mai jos textul integral al mesajului.