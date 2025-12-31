SUA, Ucraina și aliații europeni discută garanții de securitate și viitorul postbelic al Ucrainei
Radio Moldova, 31 decembrie 2025 21:10
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui, Jared Kushner, au avut o convorbire telefonică cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, precum și cu consilierii pentru securitate națională ai liderilor Marii Britanii, Franței și Germaniei - Jonathan Powell, Emmanuel Bonne și Günter Sautter. Informația a fost publicată de Witkoff pe platforma X și de Umerov pe Telegram, transmite BBC News.
• • •
Acum 10 minute
21:30
În ultima zi din an, brazii s-au vândut și la jumătate de preț. Vânzătorii au fost deschiși pentru negocieri, de frică să nu rămână cu marfa în depozite. Cumpărătorii au profitat de acest lucru și au împodobit pomul de Crăciun cu câteva ore înainte de trecerea dintre ani.
21:30
Polonia se confruntă cu cele mai abundente ninsori din ultimii ani. În unele zone, stratul depășește jumătate de metru. Ninsorile, poleiul și ceața au provocat haos pe aeroporturi, spre disperarea călătorilor care nu știu unde vor întâlni trecerea dintre ani.
21:30
Monumente istorice, rase de pe hartă: Ministerul Culturii acuză Primăria capitalei de favorizarea unui dezvoltator imobiliar # Radio Moldova
Ministerul Cultură acuză Primăria Chișinău că a admis tacit demolarea a două clădiri cu statut de monument istoric pentru construcția, în locul acestora, a unor blocuri de locunițe. Potrivit Guvernului, în loc să împiedice această situație, funcționarii Primăriei au luat decizii care au fost, de fapt, în interesul companiei de construcție. Primăria Chișinău nu a comentat acuzațiile. Reporterul Moldova 1 l-a sunat și pe șeful Direcției Asistență Juridică, Valeriu Bogdan, dar acesta a refuzat să ofere o replică.
Acum 30 minute
21:20
În ajun de Anul Nou, urătorii au mers din casă în casă pentru a le ura gospodarilor belșug și multe bucurii. În satul Călinești din raionul Fălești, această tradiție este păstrată cu sfințenie. Îndrumați de frații mai mari și de tați, tinerii s-au costumat și au pregătit urături speciale.
21:10
SUA, Ucraina și aliații europeni discută garanții de securitate și viitorul postbelic al Ucrainei # Radio Moldova
Acum o oră
20:50
Moș Crăciun își pregătește desaga cu daruri și este gata să pornească într-o călătorie lungă. Mai în glumă, mai în serios, această perioadă este foarte profitabilă pentru animatorii care îmbracă costumul de Moș și merg pe la copiii care îl așteaptă cu nerăbdare. Pentru a-i convinge pe cei mici că minunile există, părinții sunt gata să plătească și 1.500 de lei pentru un program ce nu durează mai mult de 30 de minute.
20:40
Guvernul și-a stabilit prioritățile pentru 2026: siguranță rutieră, educație și locuri de muncă # Radio Moldova
Guvernul își conturează prioritățile pentru anul 2026. De la siguranța rutieră și modernizarea școlilor, până la creșterea ocupării forței de muncă și reglementarea conflictului transnistrean, miniștrii anunță obiectivele-cheie pentru următoarea perioadă.
20:40
Regia Autosalubritate asigură evacuarea deșeurilor pe 1 ianuarie, în contextul unui volum de gunoi cu până la 30% mai mare # Radio Moldova
După Revelion, gunoiul va fi evacuat fără pauze în Chișinău. Regia Întreprinderii Municipale „Autosalubritate” anunță că, în prima zi a anului 2026, evacuarea deșeurilor municipale din Chișinău se va desfășura în regim obișnuit, astfel încât platformele de colectare să nu fie supraîncărcate după noaptea de Revelion.
Acum 2 ore
20:00
Anul 2026 vine cu 14 zile de sărbătoare oficiale nelucrătoare pentru angajații din Republica Moldova. Majoritatea vor fi în timpul săptămânii de muncă, oferind timp liber suplimentar, în timp ce trei sărbători se suprapun cu zilele de weekend.
19:50
Au mers cu spectacolul „Aceasta este Europa” în 30 de localități ale Republicii Moldova. Campania „Eu sunt UE” s-a încheiat. Actorii și toți cei implicați în proiectul conceput să combată miturile legate de aderarea la Uniunea Europeană s-au întâlnit pentru a face bilanțurile.
19:50
INTERVIU | France Médias Monde își extinde prezența în R. Moldova pentru a combate dezinformarea # Radio Moldova
Pe fondul intensificării eforturilor europene de combatere a dezinformării în fața unei ofensive rusești, Republica Moldova se află pe harta rezilienței democratice. Președinta France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, a confirmat, într-un interviu pentru Moldova 1, angajamentul de a sprijini pluralismul media și accesul cetățenilor moldoveni la informații verificate.
Acum 4 ore
19:20
Atacantul echipei naționale a Republicii Moldova și a clubului Maccabi Tel Aviv a câștigat acest titlu al treilea an consecutiv. Numele celui mai bun fotbalist al anului a fost anunțat la evenimentul „Superlativele 2025”, ce s-a desfășurat în format televizat.
19:00
Mesaj de final de an al premierului: investiții, parcurs european și dialog cu întreaga societate # Radio Moldova
În mesajul adresat cetățenilor, șeful Executivului a precizat că, deși perioada este scurtă în calendar, cele două luni de mandat au fost extrem de intense.„Se apropie sfârșitul de an și se împlinesc două luni de când am preluat mandatul de prim-ministru. Două luni scurte în calendar, dar extrem de intense prin experiențe și provocări. Am avut peste 400 de întâlniri, discuții, ședințe și evenimente”, a declarat Alexandru Munteanu.
18:10
18:00
În preajma sărbătorilor de iarnă, când magazinele sunt pline, iar promoțiile sunt tentante, consumatorii sunt îndemnați să fie mai atenți ca oricând la alegerile pe care le fac. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) atrage atenția că graba și neatenția pot duce la procurarea de produse neconforme, greu de returnat sau chiar periculoase.
Acum 6 ore
17:30
Verificări în ultima zi din an: artificii în valoare de 120.000 de lei, retrase din comerț # Radio Moldova
Polițiștii au efectuat verificări și în ultima zi a anului, retrăgând din circulație articole pirotehnice neconforme sau comercializate fără autorizație, în valoare de peste 120 de mii de lei, după ce, cu o zi mai devreme, au confiscat marfă similară estimată la 450 de mii de lei.
17:20
16:40
Franța și Marea Britanie sunt pregătite să trimită militari în Ucraina chiar și fără un mandat al ONU sau al Uniunii Europene, după încheierea unui armistițiu, scrie publicația Die Welt, citată de DW. Efectivele unei astfel de misiuni ar putea ajunge la 10.000 - 15.000 de soldați.
16:10
Piața carburanților din Republica Moldova a traversat în 2025 un an marcat de fluctuații succesive, cu scumpiri în prima parte a anului, corecții în primăvară și vară, urmate de o nouă rundă de creșteri în toamnă și ieftiniri accentuate spre final. Evoluțiile au fost influențate în principal de factori externi, inclusiv tensiuni geopolitice, sancțiuni economice și modificări ale cererii pe piața internațională a energiei, care s-au reflectat rapid și în prețurile de la pompă.
16:00
Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se va transforma, în noaptea de Revelion, într-un spațiu al muzicii și al bucuriei, unde mii de persoane vor putea marca trecerea dintre ani la un spectacol organizat în aer liber. Autoritățile anunță și un foc de artificii la miezul nopții.
16:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procurori.
16:00
Celebrul Cristiano Ronaldo a marcat unul dintre cele mai neobișnuite goluri din carieră # Radio Moldova
Starul portughez al echipei Al Nassr a înscris cu spatele în partida cu Al-Ettifaq din campionatul Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a marcat golul în minutul 67 al partidei, echipa sa preluând conducerea pe tabela de marcaj.
15:40
Patru persoane au fost condamnate pentru spălare de bani și escrocherie, cu prejudicii de peste 37 de milioane de lei, într-un dosar din cele denumite generic „Banca de Economii”. Sentința a fost pronunțată pe 30 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Acum 8 ore
15:30
Un bărbat de 48 de ani, suspectat că face parte dintr-o grupare criminală internațională specializată în furturi de bani din avioane, a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.
15:10
Trainer în educație financiară: 10% din venituri trebuie puse deoparte pentru siguranța financiară # Radio Moldova
Sfârșitul de an este momentul perfect pentru un bilanț financiar și planificări pentru anul viitor, susține Greta Hâncu, trainer de educație financiară. Specialista recomandă o abordare simplă și eficientă: metoda „Stop, Continuă, Start”.
14:50
România se alătură inițiativei Statelor Unite privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu o contribuție financiară de 50 de milioane de euro. Decizia a fost aprobată de Guvernul de la București.
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph, care i-a dedicat un amplu portret în cadrul seriei World Leaders 2025.
14:20
Moment istoric la Ungheni: România scoate la licitație ultimii 15 km până la Prut și va construi primii kilometri de autostradă în R. Moldova # Radio Moldova
România și Republica Moldova intră într-o etapă nouă a conectării infrastructurale, odată cu lansarea procedurii de licitație pentru ultimul tronson de autostradă până la Prut, în zona Ungheni, și cu începerea construcției primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul este realizat în baza unei finanțări europene obținute în parteneriat de cele două state.
14:00
Pe final de an, când bilanțurile și noile începuturi ne îndeamnă să reflectăm asupra obiectivelor pentru 2026, antreprenorul educațional Ilie Dercaci, invitat în platoul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1, explică cum ne putem stabili țeluri realiste și realizabile.
14:00
Un tânăr de 23 de ani a fost reținut, fiind suspectat de distribuirea drogurilor, în urma unei operațiuni desfășurate în municipiul Chișinău. În cadrul acțiunilor, oamenii legii au scos din circuit hașiș estimat la peste 110 mii de lei.
14:00
Clubul din capitală a anunțat că s-a despărțit de atacantul ucrainean Oleksii Șcebetun și de fundașul portughez Diogo Rodrigues. Oleksii Șcebetun a plecat de la Zimbru după 9 luni petrecute la clubul din capitală.
Acum 12 ore
13:30
Mecanismul redirecționării a 2% din impozitul pe venit continuă să sprijine societatea civilă: aproape 20 de milioane de lei în 2025 # Radio Moldova
Peste 45 de mii de contribuabili din Republica Moldova au ales în 2025 să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către organizații necomerciale sau entități religioase, suma totală validată ajungând la aproape 20 de milioane de lei. Mecanismul, aflat la al nouălea an de implementare, continuă să crească constant atât ca număr de participanți, cât și ca beneficiari.
13:10
Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe glob care a intrat în anul 2026, la ora 12:00, ora Republicii Moldova, având un avans de 14 ore față de Greenwich Mean Time (GMT).
12:40
12:30
Salarii mai mari, roaming gratuit și reguli noi pentru cetățeni: schimbările care intră în vigoare în 2026 # Radio Moldova
Anul 2026 va aduce o serie de schimbări importante pentru cetățenii și mediul de afaceri din Republica Moldova: salariul minim va crește, moldovenii vor putea folosi telefonia mobilă în Uniunea Europeană fără costuri de roaming, vor intra în vigoare reguli noi privind bursele studenților și sportivilor, iar companiile vor scăpa definitiv de standardele sovietice GOST. Totodată, statul va majora sprijinul pentru familiile cu copii, va introduce tichete de vacanță pentru turismul intern și va lansa documente de călătorie modernizate, aliniate cerințelor europene.
12:30
Arsenal Londra încheie anul în fotoliul de lider! „Tunarii”, victorie zdrobitoare în ultimul meci din 2025 # Radio Moldova
Arsenal Londra termină anul pe primul loc în Premier League! "Tunarii" au zdrobit în ultimul lor meci din 2025 formația Aston Villa Birmingham cu scorul de 4:1 și s-au distanțat la 4 puncte de a doua clasată, Manchester City.
12:20
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, pe fondul ninsorilor și al temperaturilor scăzute. Drumarii intervin în special în zonele de nord și centru ale țării, a anunțat Agenția Națională a Drumurilor (ADN) în dimineața zilei de 31 decembrie.
12:20
Salarii mai mari, roaming gratuit și reguli noi pentru cetățeni: schimbările care intră în vigoare din 2026 # Radio Moldova
12:10
Revista presei internaționale | Ucraina critică țările care au condamnat pretinsul atac împotriva lui Putin; Șamanii peruvieni prevestesc încheierea războiului # Radio Moldova
Presa internațională se concentrează asupra acuzațiilor Moscovei privind un presupus atac ucrainean cu drone asupra președintelui Rusiei, apărute pe fondul negocierilor dintre Kiev și Washington. Mai multe publicații scriu că autoritățile din China reafirmă rolul său constructiv în procesul de pace și așteaptă un acord care să asigure stabilitatea în Europa, în timp ce NATO avertizează asupra unei posibile coordonări între Rusia și China, cu impact asupra Europei și Taiwanului. Presa străină urmărește și pregătirile defensive ale statelor baltice și Germaniei, precum și predicțiile șamanilor din Peru privind evoluțiile internaționale.
12:00
Anul 2025 în ochii oamenilor: provocări transformate în lecții și planuri pentru un 2026 mai bun # Radio Moldova
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, al lecțiilor învățate și al speranței. Așa îl descriu locuitorii Republicii Moldova, care, la sfârșit de an, își fac bilanțul personal și privesc cu optimism spre un nou început, dorindu-și un 2026 plin de oportunități și realizări.
12:00
Peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de aproximativ 150 de unități de tehnică specializată, vor fi la datorie în noaptea de Revelion, pentru a asigura siguranța cetățenilor în întreaga țară. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze prompt în caz de incendii, accidente sau alte situații de risc.
11:50
Abul 2025 în ochii oamenilor: provocări transformate în lecții și al visurilor pentru un 2026 mai bun # Radio Moldova
11:50
Piața muncii în R. Moldova : mai multe angajări în 2025, cu dificultăți persistente în mediul rural # Radio Moldova
Peste 9.000 de locuri de muncă rămân vacante în prezent în Republica Moldova, în timp ce, pe parcursul anului 2025, aproximativ 20.000 de persoane au reușit să se angajeze cu sprijinul statului. Datele au fost prezentate de directoarea adjunctă a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Lilia Plugaru, într-un interviu acordat emisiunii „Zi de zi” de la Radio Moldova.
11:50
Der Spiegel: Rusia folosește în războiul din Ucraina o nouă dronă-kamikaze mai ieftină # Radio Moldova
Analiști militari afirmă că Rusia a început să utilizeze în atacurile asupra Ucrainei un nou tip de dronă – o versiune tehnologic simplificată a dronei iraniene Shahed. Acest lucru ar putea indica o încercare de optimizare a costurilor războiului, relatează DW, cu referire la publicația Der Spiegel.
11:30
Cinci membri ai unei familii, inclusiv doi copii, intoxicați cu gaz într-o locuință din Ștefan Vodă # Radio Moldova
O familie din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, a fost transportată la spital cu intoxicații cu gaze, în urma unei defecțiuni la o centrală de încălzire a apei. Printre cei cinci membri ai familiei spitalizați se numără și doi copii, în vârstă de 7 și 8 ani.
11:20
Andrei Curăraru: „Un an mai bun decât ne-am așteptat” – progrese importante pe dimensiunea integrării europene și a stabilității economice # Radio Moldova
Anul 2025 nu poate fi numit „exemplar” pentru Republica Moldova, însă a fost „cu siguranță, mai bun decât ne-am așteptat”, susține expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru. Potrivit acestuia, țara a înregistrat progrese importante, în special pe dimensiunea integrării europene și a stabilității economice, chiar dacă au persistat vulnerabilități serioase, mai ales în justiție și administrația publică.
11:00
„Moldova a fost laboratorul Rusiei”: Maia Sandu spune că Europa este ținta reală a interferențelor # Radio Moldova
Republica Moldova a devenit, în ultimii ani, un teren de testare pentru războiul hibrid al Rusiei, iar ceea ce s-a întâmplat la alegerile parlamentare, prezidențiale și referendumul din 2024 reprezintă un avertisment direct pentru democrațiile europene. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu acordat publicației The Telegraph, în care a descris amploarea fără precedent a interferenței rusești și miza geopolitică reală a acestor acțiuni.
10:50
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții de iarnă, pe fondul ninsorilor și temperaturilor scăzute. Potrivit Agenția Națională a Drumurilor, pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții au fost întreprinse intervenții în special în zonele de Nord și Centru ale țării.
10:30
Autoritățile promit sprijin veteranilor. Munteanu: „Lecțiile pe care le transmiteți sunt esențiale pentru identitatea națională” # Radio Moldova
Autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război și să identifice resurse pentru a spori protecția socială, inclusiv a familiilor acestora. Angajamentele au fost asumate de premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova.
10:30
Ninsorile căzute în mai multe raioane din nordul țării îngreunează circulația rutieră, iar deplasarea se face în condiții specifice sezonului rece. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate deveni alunecos, ceea ce crește semnificativ riscul producerii accidentelor.
