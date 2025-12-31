INTERVIU | France Médias Monde își extinde prezența în R. Moldova pentru a combate dezinformarea

09:40

Publicațiile naționale continuă să facă bilanțul anului 2025 pentru R. Moldova, într-un context geopolitic tensionat. Pe primele pagini mai citim că președinta Maia Sandu a cerut autorităților competente ca mai mulți judecători să fie supuși vettingului, iar persoanele condamnate să fie împiedicate să fugă din țară. Presa amintește între timp că începând cu 1 ianuarie 2026, R. Moldova și Ucraina vor fi primele state candidate la aderarea la Uniunea Europeană care vor deveni membri cu drepturi depline în cadrul spațiului „Roaming ca acasă”.