Zodiile de foc vor străluci în 2026; Cine va profita de energia Calului de Foc?
TVR Moldova, 1 ianuarie 2026 19:40
Astrologii ne spun că anul 2026 vine cu energie intensă și transformări la nivel global. Sub influența Soarelui și a Calului de Foc, ne așteaptă schimbări politice, fenomene naturale puternice și un ritm alert care favorizează doar pe cei gata să acționeze fără să stea prea mult pe gânduri.
Prima zi a noului an a devenit memorabilă pentru câteva familii din Chişinău pentru că au primit cel mai frumos dar, naşterea unui bebeluş. La primele orele ale dimineţii, la Spitalul "Gheorghe Paladi" s-au născut trei copii, iar la Institutul Mamei şi Copilului încă unul. Toţii bebelusii si mamele sunt sănătosi.
Noapte agitată la graniţa dintre ani pentru serviciile de urgenţă. Aproape 200 de oameni au cerut ajutorul specialiştilor Institutului de Medicină Urgentă din Chişinău după ce au exagerat cu mâncarea sau cu băutura. 35 de pacienţi au rămas internaţi, printre ei și doi bărbați răniți în urma exploziei unor artificii.
În ultima zi a anului 2025, Federația Moldovenească de Fotbal a făcut totalurile și a desemnat cei mai buni jucători, antrenori și echipe, atât la masculin cât și la feminin. Fotbalistul anului a fost ales Ion Nicolaescu, iar titlul de cea mai bună jucătoare i-a revenit Claudiei Chiper.
Aduc bucurie celor mici prin jucăriile pe care le creează: Povestea familiei Hîncu din Floreni # TVR Moldova
În satul Floreni, raionul Anenii Noi, familia Hîncu transformă lemnul în jucării educative, menite să aducă bucurie și să apropie copiii de părinți. Alături de fiul lor, proprietar al afacerii, Vasile și Liuba Hîncu dau viață unor jocuri care stimulează creativitatea și imaginația celor mici.
Forţele aeriene ale Ucrainei au doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia împotriva teritoriului său, într-un atac în care ţara invadatoare a folosit 205 drone.
Un cetățean al Republicii Moldova a murit în Italia, în urma exploziei unei petarde, cu câteva ore înainte de Revelion. Tragedia s-a produs ieri, în jurul orei 17:30, la periferia Romei.
Noaptea dintre ani a fost una agitată pentru forțele de ordine, care au intervenit în peste 450 de cazuri pe întreg teritoriul țării. În sectorul Botanica al capitalei, unde a fost înregistrat cel mai grav incident.
Exporturile Gazprom spre Europa au ajuns la cel mai scăzut nivel de la mijlocul anilor 1970 # TVR Moldova
Exporturile de gaze prin conducte ale Rusiei către Europa au scăzut cu 44% în 2025, ajungând la cel mai scăzut nivel de la mijlocul anilor 1970, în urma închiderii rutei ucrainene, pe 31 decembrie 2024, și pe măsură ce Uniunea Europeană elimină treptat importurile de combustibili fosili din Rusia, potrivit Reuters.
În noaptea dintre ani, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitați să acționeze în 59 de misiuni. În cele mai dese cazuri, angajații IGSU au avut intervenții la lichidarea focarelor de ardere, dar și prevenirea incidentelor și altor situații excepționale, potrivit unui comunicat al instituției.
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei, declarație comună despre unirea românilor # TVR Moldova
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au emis marți o declarație comună prin care se reafirmă rolul fundamental al instituțiilor academice în consolidarea identității naționale și vorbește despre „dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului”.
Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova la 8 cetățeni ruși. Cine sunt aceștia? # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat pe 31 decembrie 2025 un decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova la opt persoane născute în Rusia. Potrivit surselor deschise, unele dintre acestea sunt membri ai trupe rusești „Bi-2”, rude ale acestora, artiști și persoane declarate în Rusia drept „agenți străini”.
Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova beneficiază de integrarea în zona de roaming a Uniunii Europene la tarifele de pe piața națională („roam like at home”), transmiste Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, a făcut mai multe victime şi răniţi la Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, Elveţia. Conform informațiilor din presa elvețiană, sunt aproximativ patruzeci de morți și cel puțin 100 de răniți.
Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria va trece la euro ca monedă principală. Bulgaria este a 21-a țară din zona euro pe 1 ianuarie 2026, la doi ani după ce Croația a adoptat euro în 2023. În 2025, Bulgaria a îndeplinit toate criteriile necesare, inclusiv inflația, deficitul bugetar, nivelul de îndatorare și stabilitatea cursului de schimb, potrivit novinite.com.
Horoscop anul 2026: Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi # TVR Moldova
Avem planete mari aflate în cu totul alte zodii decât cele în care au fost în ultimii ani. Este clar că lucrurile vor sta diferit. Recomandarea ar fi să fim flexibili, să fim atenți la ce se întâmplă și la direcția în care merg lucrurile, pentru că eu cred că cel mai mult ne va costa dacă ne împotrivim și dacă nu lăsăm lucrurile să curgă. Ar fi bine să urmăm traiectoria indicată de planeta care va sta în zodia respectivă, iar pentru fiecare nativ acest lucru va însemna altceva.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre familie şi a îndemnat la rugăciune pentru pace între popoare, în cadrul slujbei Acatistului Domnului Iisus Hristos de binecuvântare a noului an de la Catedrala Patriarhală, potrivit TVRINFO.RO.
Mesaj de Anul Nou al președintei Maia Sandu: „Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de țară” # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de Anul Nou în care a vorbit despre provocările și realizările anului 2025, subliniind curajul și solidaritatea cetățenilor moldoveni. În discursul său, șefa statului a evidențiat importanța grijii față de familie, comunitate și țară, precum și rolul tradițiilor și al responsabilității în construirea unui viitor mai bun.
Autoritățile locale au pregătit un concert de Revelion în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chișinău. Toată lumea este invitată de la ora 20.00 Tot de atunci va fi restricţionat şi traficul rutier. Organizatorii promit un program special din care nu vor lipsi tradițiile autentice, trupa Zdob şi Zbub, dar şi un DJ care va întreține atmosfera după miezul nopții.
Astăzi, prin localitățile Republicii Moldova răsună urăturile, duse în casele oamenilor de cetele de colindători. Deghizaţi în personaje din tradiţiile sărbătorilor de iarnă, ei urează gospodarilor un an nou îmbelşugat, cu sănătate şi prosperitate.
Pregătirile pentru noaptea dintre ani au intrat în linie dreaptă. În satele Moldovei, bucătăriile prind viață încă de la primele ore ale dimineții, unde gospodinele muncesc de zor pentru a pune pe masă bucate alese de Revelion. Cu șorțurile legate la brâu și cuptoarele încinse, gospodinele se asigură că noul an va fi întâmpinat cu mese îmbelșugate și cu cei dragi aproape.
Primăria caută lămuriri după acuzațiile Ministerului Culturii în cazul celor două monumente demolate # TVR Moldova
Ministerul Culturii reclamă distrugerea a două monumente istorice din Chișinău, situate pe străzile Serghei Lazo și Mitropolit Dosoftei. Clădirile ar fi fost demolate ilegal şi pe acele terenuri s-au ridicat construcții de mari dimensiuni. Iar autorizațiile ar fi fost obținute prin proceduri discutabile, fără acordul Ministerului Culturii, mai spun reprezentanţii instituţiei. Primăria municipiului Chișinău nu a comentat, deocamdată, această situație.
Andronachi și-a ridicat o casă în Parcul „Valea Morilor”. Ministerul Mediului a calculat pagubele # TVR Moldova
Vladimir Andronachi a fost plasat astăzi în arest în penitenciar, pentru 30 de zile. El este vizat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Judecătorii au respins demersul avocaților săi, care cereau prelungirea arestului la domiciliu. Între timp, numele lui Andronachi apare într-un alt scandal. Ministerul Mediului a sesizat Procuratura după ce o investigație de presă a scos la iveală că în Parcul Valea Morilor, una dintre cele mai importante zone verzi protejate din Chișinău, se ridică o construcţie ilegală. Jurnaliştii afirmă că imobilul i-ar aparţine fostului deputat democrat Vladimir Andronachi.
Trei persoane au fost condamnate în dosarul „Banca de Economii”: Prejudiciu de 37 milioane de lei # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 30 decembrie o sentință de condamnare patru persoane găsite vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari, escrocherie și obținerea creditelor prin înșelăciune. Potrivit instanței, prejudiciu total estimat este de 37 de milioane de lei.
Polițiștii din sectorul Buiucani au confiscat produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei, descoperite în urma unor percheziții autorizate. Bunurile, fără acte de proveniență, prezentau un pericol real pentru siguranța publică și au fost ridicate pentru a fi distruse conform legislației.
Ministrul ucrainean al Apărării mulțumește României pentru sprijinul de 50 de milioane de euro # TVR Moldova
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmigal, mulțumește României pentru contribuția de 50 de milioane de euro destinată sprijinirii apărării Ucrainei
Sărbătorile de iarnă trezesc emoții deosebite și readuc în memorie vremurile copilăriei, când colindele și urările de bine se duceau din casă în casă. Pentru mulți artiști de muzică, Crăciunul este o zi binecuvântată, plină de credință și tradiții autentice.
A cerut 2 mii euro sub amenințarea unui denunț penal: Un bărbat, condamnat la 10 ani de închisoare # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare pe numele unui bărbat în vârstă de 51 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de șantaj. Instanța de judecată l-a condamnat la 10 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, și la plata unei amenzi de 100.000 de lei.
Curtea de Apel Centru a decis miercuri, 31 decembrie, prelungirea măsurii preventive pentru fostul deputat Vladimir Andronachi, admisând recursul procurorilor împotriva deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care acesta fusese plasat în arest la domiciliu.
Serviciile de catering au devenit o opțiune preferată de consumatori, în special de sărbători. Preparatele livrate acasă pot avea efecte grave dacă nu se respectă normele Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. Autoritatile îndeamnă cetătenii să aleagă cu mare atenţie compania care distribuie alimentele, să verifice dacă aceasta este autorizată şi dacă respectă toate normele de igienă.
Trafic îngreunat din cauza ninsorii: Poliția patrulează zonele cu risc sporit de accidente # TVR Moldova
În mai multe raioane din nordul Republicii Moldova ninge, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate fi alunecos, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere, avertizează Poliția R. Moldova.
Aglomerație în magazinele din Chișinău, cu ore înainte de Revelion: Cât costă masa de sărbătoare? # TVR Moldova
Mai sunt doar câteva ore până la petrecerea de Revelion, iar pregătirile sunt în toi. A fost aglomeraţie mare și astăzi în magazinele din Chişinău. Mulți au mers cu listele pregătite de acasă pentru a-şi face ultimele achiziţii pentru masa de sărbătoare. Cât va costa aceasta a aflat Sorina Golovatiuc, care a mers şi ea astăzi la cumpărături.
Ultimele zile ale lui Ion Creangă: 136 de ani de la trecerea scriitorului în eternitate # TVR Moldova
Ion Creangă, unul dintre clasicii literaturii române, a murit la 31 decembrie 1889, la vârsta de 52 de ani. Bolnav de epilepsie şi devastat de moartea bunului său prieten Mihai Eminescu, Creangă şi-a găsit şi el sfârşitul în tutungeria fratelui său Zahie, doar cu câteva ore înainte de trecerea în noul an.
Grupare criminală care acționa în aeronave: Suspect reținut pe Aeroportul Chișinău cu 7.000 de euro # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a stopat activitatea unei grupări criminale organizate cu acțiuni transnaționale, specializată în furtul de sume mari de bani la bordul curselor aeriene internaționale. Suspectul a fost reținut în Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău cu 7.000 de euro.
„Liderul pe care Putin nu l-a putut frânge”: Maia Sandu, desemnată liderul mondial al anului # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de prestigioasa publicație britanică „The Telegraph” drept Liderul Anului Mondial, după ce a sfidat Kremlinul pentru a transforma Republica Moldova în prima linie a democrației europene.
Cinci persoane, inclusiv doi copii în vârstă de 7 și 8 ani, au suferit intoxicații cu gaz natural provenit de la o coloană de încălzit apă, la Ștefan-Vodă, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Bani mulţi, succes în dragoste şi o sănătate de fier – sunt dorinţele tuturor pentru 2017. Cine le vrea îndeplinite, dar este superstiţios, ar fi bine ca în noaptea de Anul Nou să ţină cont de ce spun bătrânii noştri sau de unele obiceiuri împrumutate de pe la alţii.
Ce riscă un doctor care a facilitat accesul polittehnologilor ruși în Moldova pentru Dodon? # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a trimis pe banca acuzaților șefa unui centru medical din Chișinău pentru documente false și pentru declarațiile mincinoase în calitate de martor într-un dosar de finanțare ilegală a campaniei electorale a candidatului socialiștilor Igor Dodon pentru alegerile prezidențiale din 2020. În plină pandemie, medicul a oferit acte unor polit-tehnologi din Rusia pentru a intra în Moldova să îl asiste pe Igor Dodon în campania electorală.
Un doctor, pe banca acuzaților după ce ar fi ajutat polit-tehnologi ruși să intre în Moldova # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție a trimis pe banca acuzaților șefa unui centru medical din Chișinău pentru documente false și pentru declarațiile mincinoase în calitate de martor într-un dosar de finanțare ilegală a campaniei electorale a candidatului socialiștilor Igor Dodon pentru alegerile prezidențiale din 2020. În plină pandemie, medicul a oferit acte unor polit-tehnologi din Rusia pentru a intra în Moldova să îl asiste pe Igor Dodon în campania electorală.
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana au contracarat activitatea ilegală a unui bărbat în vârstă de 44 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, bănuit că ar fi organizat și întreținut o speluncă destinată consumului de droguri.
Șase persoane au avut de suferit în urma atacului cu drone rusești asupra Odesei. Trei copii — de 7 luni, 8 și 14 ani — au fost spitalizați în stare de gravitate medie, scrie Dumskaya.net.
Șeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forțele sale avansează în nord-estul Ucrainei și că președintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numește zonă tampon, au declarat miercuri agențiile de știri rusești, citate de Reuters.
Televiziunea Română dă startul unui an cu totul special din istoria sa – „Împreună la puterea 70″ – printr-o seară de gală în care peste 100 de vedete vor ridica paharul, la miezul nopții, și vor spune, alături de telespectatori: „La mulți ani, TVR!”.
Susținătorii lui Navalnîi publică informații despre un nou palat al lui Putin în Crimeea # TVR Moldova
Fondul de Luptă împotriva Corupției (FBK), creat de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi și declarat ilegal de către autoritățile ruse, a publicat marți informații despre un nou palat atribuit președintelui rus Vladimir Putin, de data aceasta în peninsula Crimeea anexată.
Primele ore de emisie ale Televiziunii Publice au fost ale Revelionului din 1957. De atunci, TVR a făcut mereu parte din istoria imediată a românilor – a difuzat ştiri, documentare şi filme din toată lumea, cele mai importante evenimente sportive de pe glob şi este singura televiziune din lume care a transmis în direct o schimbare de regim potrivit TVR Info.
„Nu ne putem pur și simplu retrage de pe teritoriile noastre”, Zelenski după întâlnirea sa cu Trump # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu se poate pur și simplu retrage de pe teritoriile sale ca parte a oricărui acord de pace cu Rusia, subliniind că problema depășește constrângerile legale și afectează viața oamenilor, în timpul unui interviu acordat emisiunii „Special Report with Bret Baier” de pe FOX News Channel, difuzat pe 29 decembrie, potrivit kyivindependent.com.
Monumente istorice demolate pentru blocuri în centrul Chișinăului, cu complicitatea primăriei # TVR Moldova
Ministerul Culturii acuză Primăria Chișinău că a favorizat un agent economic să distrugă două monumente istorice din municipiu. Instituția prezintă două cazuri în care, fără avizul său, au fost demolate două edificii de epocă și ridicate blocuri de locuințe. Ministerul semnalează că edificarea celor două imobile va genera în viitorul apropiat aglomerarea exagerată a traficului din centrul orașului.
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) îi controlează din nou averea viceprimarului municipiului Chișinău, Irina Gutnic, după o investigație jurnalistică realizată de TV8 în care se dezvăluie că funcționara poartă haine, accesorii de mii de euro pe care le-ar fi primit drept cadou. În același material jurnalistic se spune că Gutnic se plimbă în mașini de lux pe care le-ar fi „împrumutat”, explică funcționara, de la nașul său de cununie.
Agendă plină pentru ajutoarele lui Moș Crăciun: Cât costă spectacolul magiei în acest an? # TVR Moldova
Sărbătorile de iarnă sunt cea mai aglomerată perioadă din an pentru companiile de animatori. Listele de rezervări sunt pline, aşa că Moş Crăciun, Crăciuniţa şi spiriduşii nu vor avea timp nici să-şi tragă răsuflarea când vor bate drumurile lungi cu sacul de cadouri în spate pe la casele copiilor cuminţi, dar şi la evenimente private din şcoli, grădiniţe, firme şi instituţii. Şi pentru că eforturile lor sunt considerabile, la fel vor fi şi onorariile pe care le vor plăti cei care îi cheamă.
Patruzece de copii din diaspora, cu vârste între 12 și 17 ani, veniți din Franța, Irlanda, Italia, Germania, Marea Britanie, Portugalia, Spania sau Norvegia au revenit la rădăcini, în Republica Moldova.
