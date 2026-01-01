Descoperiri științifice: Cum este Soarele în realitate?

Libertatea Cuvântului, 1 ianuarie 2026 17:30

Oamenii de știință au oferit noi detalii despre Soare, clasificat ca o stea pitică galbenă (clasa G2V). Deși are un diametru de 1,4

17:30
Donald Trump și promisiunea sa de Anul Nou: „Pace în întreaga lume” Libertatea Cuvântului
Donald Trump a petrecut noaptea de Revelion 2026 la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, alături de Melania Trump. Întrebat de jurnaliști ce promisiune
Acum o oră
17:10
Schemă de trecere ilegală a frontierei în Bucovina, deconspirată: 10.000 de dolari pentru o persoană Libertatea Cuvântului
Grănicerii din Cernăuți au dejucat o tentativă de trecere ilegală a graniței către Republica Moldova. Un cetățean ucrainean căuta clienți prin mesagerie online,
17:00
„Zăpadă insuficientă și temperaturi ridicate”: Stațiunile din Bucovina amână deschiderea sezonului Libertatea Cuvântului
Sezonul de schi nu a început încă la complexul turistic „Mygovo”, situat în raionul Vijnița, la o altitudine de 740 de metri. Conducerea
Acum 2 ore
16:50
Prognoza meteo pentru ianuarie în regiunea Cernăuți: Iarnă moderată urmată de o ușoară încălzire Libertatea Cuvântului
În luna ianuarie, în regiunea Cernăuți se prognozează o vreme moderat de rece. Anul va începe cu zăpadă și ger, însă după o
Acum 6 ore
12:00
Sfântul Vasile, sărbătorit pe 1 ianuarie. Ce trebuie să faci ca să ai noroc și sănătate tot anul Libertatea Cuvântului
Anul începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi
Acum 8 ore
11:20
Prima minune a noului an Libertatea Cuvântului
În noaptea de Revelion, la Cernăuți, primii care au venit pe lume au fost un băiat și o fetiță, născuți simultan la ora
11:20
1 Ianuarie – Ziua Mondială a Păcii Libertatea Cuvântului
Pe 1 ianuarie se sărbătorește Ziua Mondială a Păcii, o sărbătoare inițiată în 1967 de Papa Paul al VI-lea și adoptată oficial de
11:10
Expoziție de jucării vintage Libertatea Cuvântului
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți a fost inaugurată o expoziție de decorațiuni de brad de la mijlocul secolului al XX-lea. Colecția include
11:00
La Cernăuți, în 2025,  s-a născut copilul, înregistrat  cu numărul 2025 Libertatea Cuvântului
La Centrul Perinatal din Cernăuți s-a născut copilul cu numărul 2025 al anului trecut – o fetiță pe nume Emina. În total, pe
10:50
La ce să ne așteptăm de la 2026? Financial Times prezice că Ucraina nu va ceda Donbasul Libertatea Cuvântului
În fiecare an, jurnaliștii de la Financial Times fac previziuni pentru noul an și, după cum susțin ei, greșesc de obicei doar în
10:40
Serviciile de informații ale SUA au analizat dacă a existat cu adevărat o tentativă de asasinat asupra lui Putin Libertatea Cuvântului
Serviciile americane de informații nu au confirmat afirmațiile Rusiei privind o presupusă tentativă a Ucrainei de a ataca reședința de la țară a
Acum 24 ore
20:00
Maia Sandu – „Omul Anului”. Celebra revistă britanică „The Telegraph” a desemnat-o pe șefa statului moldav drept liderul anului 2025 Libertatea Cuvântului
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată Omul Anului de publicația britanică The Telegraph, care o prezintă drept „liderul pe care Vladimir Putin
19:40
„N-a fost atentat, ci circ”: Diplomat despre eșecul Rusiei cu „atacul de drone” asupra lui Putin Libertatea Cuvântului
Expertul Roman Bezsmertnyi a analizat motivele pentru care Moscova propagă știri false despre atacuri asupra reședinței din Valdai. Diplomatul ucrainean susține că afirmațiile
19:30
Corupție în Bucovina: Oficial bănuit de prejudicierea statului cu peste 2,5 milioane grivne Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, un înalt oficial este suspectat că a cauzat statului pierderi de peste 2,5 milioane grivne în timpul construcției podului peste
19:20
Pe frontul din Donbas și-a pierdut viața apărătorul din Hliboca – Glib Pek Libertatea Cuvântului
Consiliul de Orășel Hliboca informează cu profundă durere că la data de 26 noiembrie 2025, în războiul pentru independența Ucrainei, a căzut la
Ieri
10:40
Ce face Sfântul Vasile în noaptea de Revelion Libertatea Cuvântului
După ce praznicul Nașterii Domnului s-a încheiat, Sfântul Vasile cel Mare  și-a luat toiagul și a început să meargă prin cetăți ca să vadă cine
09:20
Calde urări de sănătate, pace și prosperitate! Libertatea Cuvântului
Am ajuns la ultima filă a calendarului pe anul 2025. Aruncând o privire retrospectivă în urmă, putem afirma că am trăit un an
08:20
Unui grănicer căzut la datorie din Bucovina i s-a acordat post-mortem titlul de Erou al Ucrainei Libertatea Cuvântului
Titlul de Erou al Ucrainei, însoțit de ordinul „Steaua de Aur”, a fost conferit colonelului Vasyl Simușin. Decretul respectiv a fost semnat pe
08:10
Cernăuțiul a primit un grant de aproape 30 de milioane de grivne de la partenerii suedezi Libertatea Cuvântului
Orașul Cernăuți a primit de la partenerii suedezi un grant în valoare de aproape 30 de milioane de grivne pentru elaborarea studiului de
08:00
Oana Țoiu: „România se alătură programului PURL și va aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei” Libertatea Cuvântului
Guvernul României a decis să se alăture inițiativei SUA și NATO, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) (Lista de Necesități Prioritare ale Ucrainei), și
07:50
Friedrich Merz: „Războiul din Ucraina amenință Germania și întreaga Europă” Libertatea Cuvântului
Invazia rusă în Ucraina a fost și rămâne parte a planului Kremlinului îndreptat împotriva întregii Europe. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei amenință direct securitatea
05:40
Revelion în spiritul tradițiilor populare românești la Liceul din Suceveni Libertatea Cuvântului
Cu mult entuziasm și emoție, elevii clasei a 8-a, coordonați de doamna dirigintă Violina Cozaciuc, au adus pe scenă spiritul autentic al sărbătorilor
30 decembrie 2025
20:40
„Putin vrea să vadă Ucraina de succes”: Zelenski a comentat declarația lui Trump Libertatea Cuvântului
Președintele a reamintit ce au făcut rușii cu orașe precum Bahmut sau Ceasiv Yar. Președintele SUA, Donald Trump, invocând cuvintele liderului de la
20:30
Catastrofă ecologică: Din cauza deversărilor de la Centrala Hidroelectrică de Acumulare, nivelul apei în Nistru a scăzut critic Libertatea Cuvântului
Locuitorii din Hotin sunt îndemnați să economisească apa. Nivelul Nistrului a scăzut neobișnuit de mult în mijlocul iernii. Autoritățile din Hotin trag un
20:10
Câți strămutați intern  trăiesc în prezent în regiunea Cernăuți? Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți locuiesc în prezent 75.000 de persoane strămutate intern, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk. De la începutul
19:50
Ger de până la -10 grade: grănicerii au arătat cum au fost acoperiți de zăpadă Carpații Libertatea Cuvântului
Vremea de iarnă a pus stăpânire pe frontiera de vest; peisajele din zona de graniță au fost acoperite de zăpadă, iar termometrele indică
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Ultimul drum pentru lunetistul Serghei Teaghii, supranumit „Rambo” Libertatea Cuvântului
În satul Cobolcin, CT Secureni, comunitatea și-a luat rămas bun de la Serghei Teaghii, lunetist în Corpul 3 de Armată. Acesta a murit
09:20
Un consătean de succes a adus produse în Voloca pentru familiile apărătorilor și pentru cei vârstnici Libertatea Cuvântului
Vasile Onofreiciuc, directorul general al „Romstal Ucraina”, a oferit 96 de pachete alimentare prin intermediul fundației sale de caritate, în ajunul sărbătorilor de
09:10
TOP 5 cele mai proaste drumuri din regiunea Cernăuți: ratingul șoferilor Libertatea Cuvântului
A fi șofer în regiunea Cernăuți înseamnă să ai un talent deosebit de a ocoli gropile care apar mai repede decât drumarii. Redacția
09:10
Dmytro Lubineț:  Rușii ar fi împușcat 7 civili în Pokrovsk Libertatea Cuvântului
În noaptea de 21 decembrie, ocupanții ruși ar fi împușcat 7 civili ucraineni, printre care o familie întreagă. Ombudsmanul Dmytro Lubineț a raportat
08:50
Atacurile cu rachete ale Rusiei: ce se va schimba după negocieri — un expert a numit un scenariu periculos Libertatea Cuvântului
Rusia amenință cu un nou atac masiv — un analist militar a numit principalele riscuri și o posibilă dată. La 29 decembrie, după
29 decembrie 2025
20:50
Reacția MAE al Ucrainei privind presupusul atac asupra reședinței lui Putin Libertatea Cuvântului
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a explicat motivele pentru care Kremlinul a inventat un atac asupra reședinței lui Putin. Ministrul Afacerilor Externe, Andrii
20:50
350 mii de zloți alocați de ministerul polonez pentru repararea bisericii „Inima lui Isus” din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Poloniei a aprobat lista monumentelor din Ucraina a căror restaurare va fi finanțată în 2026. În lista
20:30
Prăbușirea unei clădiri în Cernăuți Libertatea Cuvântului
La intersecția străzilor Sagaidacinyi și Șolom-Aleihem din Cernăuți, o clădire nelocuită s-a prăbușit. După cum au comunicat jurnaliștilor reprezentanții Secției de comunicare a
20:20
În satul Bălcăuți a fost condus pe ultimul drum apărătorul Veaceslav Gherasimciuc Libertatea Cuvântului
Ieri, 28 decembrie, în satul Bălcăuți, a fost condus pe ultimul drum fostul participant la Operațiunea Antiteroristă și apărător al Ucrainei, Veaceslav Gherasimciuc,
19:00
Sfat util. Crăciunița, cea mai apreciată floare a sezonului. Povestea și secretele îngrijirii ei Libertatea Cuvântului
Crăciunița este cea mai apreciată floare a sezonului rece. Nu doar magii vestesc Naşterea Domnului, ci şi unele plante de apartament, care înfloresc
18:10
Ucraina a ocupat primul loc în clasamentul european privind exodul populației și al creierelor Libertatea Cuvântului
În anul 2024, indicatorul Ucrainei a fost de 8,4 puncte pe o scară de la 0 la 10. Această informație a fost comunicată
18:10
În localitatea montană Ust-Putila, un urs a distrus o stupină și a sfâșiat trei oi Libertatea Cuvântului
În Bucovina, în satul Ust-Putila, un urs continuă să provoace daune localnicilor. Despre acest lucru raportează locuitorii satului pe rețelele de socializare, scrie
12:10
„Bal regal” la Liceu din Voloca Libertatea Cuvântului
Acest bal a fost organizat de elevii claselor superioare. „O seară desprinsă din povești, în care pașii au devenit dans, zâmbetele au strălucit
12:00
O poveste de iarnă ce dăinuie peste ani Libertatea Cuvântului
Sărbătorile de iarnă sunt iubite și așteptate de toți – de cei mari și de cei mici. Începând cu sfântul Andrei și terminând
10:30
A căzut în luptă în noiembrie anul trecut și abia acum s-a aflat despre moartea apărătorului bucovinean Valentin Faliboga Libertatea Cuvântului
Consiliul Orășenesc Storojineț anunță cu adâncă tristețe și durere în suflet moartea unui apărător al Ucrainei — locuitor al satului Banyliv-Pidghirnyi (Bănila pe
09:20
Rusia trebuie să demonstreze dorința de a opri războiul: apelul liderilor Europei Libertatea Cuvântului
Partenerii europeni ai Ucrainei au ajuns la concluzia comună că progresele ulterioare în reglementarea pașnică sunt posibile doar cu condiția unor pași concreți
09:10
Zelenski a numit termenul pentru aprobarea planului de încetare a războiului Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat că mizează pe aprobarea deplină a tuturor documentelor privind încetarea războiului deja în ianuarie 2026. Președintele Ucrainei,
28 decembrie 2025
20:00
La Cernăuți a avut loc un marș în sprijinul prizonierilor de război ucraineni și apărătorilor dispăruți Libertatea Cuvântului
La Cernăuți s-a desfășurat un marș de solidaritate cu prizonierii de război ucraineni și cu apărătorii dispăruți la datorie. Participanții au parcurs strada
19:50
Inversarea rolurilor de victimă și agresor Libertatea Cuvântului
Kremlinul continuă să manipuleze și să șantajeze lumea prin acțiunile și declarațiile sale hibride, susținându-le cu acte de terorism și agresiune mortale, cât
16:00
„Neînvinșii” din Noua Suliță au învins la Festivalul Național „Talentele de Aur ale Ucrainei” Libertatea Cuvântului
Pe 27 decembrie, la Filarmonica din Ujhorod, a avut loc Festivalul-Concurs Național „Zlata Fest. Talentele de Aur ale Ucrainei”, unde s-au întrecut cei
12:20
Moment astrologic. 28 decembrie 2025. Taurul – schimbare de atmosferă, Balanța – echilibrare, Peștii – claritate emoțională Libertatea Cuvântului
Ziua de 28 decembrie a început intens, cu inițiativă și reacții rapide, apoi se  stabileşte un ritm mai lent și mai confortabil. Tranziția
11:30
Vestita „Malancă” de la Crasna și alte obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă Libertatea Cuvântului
Orășelul Crasna era una din locațiile principale ale „Mălăncii” bucovinene. Veneau să admire acest spectacol nemaipomenit turiști din întreaga Ucraină. Pe timp de
11:00
Tradiții de Anul Nou în satul Costiceni Libertatea Cuvântului
Zilele acestea, la Casa de Cultură din satul Costiceni a avut loc tradiționalul concert de Anul Nou. Tinerele talentele din localitate s-au prezentat
