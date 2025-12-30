Catastrofă ecologică: Din cauza deversărilor de la Centrala Hidroelectrică de Acumulare, nivelul apei în Nistru a scăzut critic

Libertatea Cuvântului, 30 decembrie 2025 20:30

Locuitorii din Hotin sunt îndemnați să economisească apa. Nivelul Nistrului a scăzut neobișnuit de mult în mijlocul iernii. Autoritățile din Hotin trag un

Acum 30 minute
20:40
„Putin vrea să vadă Ucraina de succes”: Zelenski a comentat declarația lui Trump Libertatea Cuvântului
Președintele a reamintit ce au făcut rușii cu orașe precum Bahmut sau Ceasiv Yar. Președintele SUA, Donald Trump, invocând cuvintele liderului de la
20:30
Acum o oră
20:10
Câți strămutați intern  trăiesc în prezent în regiunea Cernăuți? Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți locuiesc în prezent 75.000 de persoane strămutate intern, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk. De la începutul
Acum 2 ore
19:50
Ger de până la -10 grade: grănicerii au arătat cum au fost acoperiți de zăpadă Carpații Libertatea Cuvântului
Vremea de iarnă a pus stăpânire pe frontiera de vest; peisajele din zona de graniță au fost acoperite de zăpadă, iar termometrele indică
Acum 12 ore
09:30
Ultimul drum pentru lunetistul Serghei Teaghii, supranumit „Rambo” Libertatea Cuvântului
În satul Cobolcin, CT Secureni, comunitatea și-a luat rămas bun de la Serghei Teaghii, lunetist în Corpul 3 de Armată. Acesta a murit
09:20
Un consătean de succes a adus produse în Voloca pentru familiile apărătorilor și pentru cei vârstnici Libertatea Cuvântului
Vasile Onofreiciuc, directorul general al „Romstal Ucraina”, a oferit 96 de pachete alimentare prin intermediul fundației sale de caritate, în ajunul sărbătorilor de
09:10
TOP 5 cele mai proaste drumuri din regiunea Cernăuți: ratingul șoferilor Libertatea Cuvântului
A fi șofer în regiunea Cernăuți înseamnă să ai un talent deosebit de a ocoli gropile care apar mai repede decât drumarii. Redacția
09:10
Dmytro Lubineț:  Rușii ar fi împușcat 7 civili în Pokrovsk Libertatea Cuvântului
În noaptea de 21 decembrie, ocupanții ruși ar fi împușcat 7 civili ucraineni, printre care o familie întreagă. Ombudsmanul Dmytro Lubineț a raportat
08:50
Atacurile cu rachete ale Rusiei: ce se va schimba după negocieri — un expert a numit un scenariu periculos Libertatea Cuvântului
Rusia amenință cu un nou atac masiv — un analist militar a numit principalele riscuri și o posibilă dată. La 29 decembrie, după
Ieri
20:50
Reacția MAE al Ucrainei privind presupusul atac asupra reședinței lui Putin Libertatea Cuvântului
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a explicat motivele pentru care Kremlinul a inventat un atac asupra reședinței lui Putin. Ministrul Afacerilor Externe, Andrii
20:50
350 mii de zloți alocați de ministerul polonez pentru repararea bisericii „Inima lui Isus” din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Poloniei a aprobat lista monumentelor din Ucraina a căror restaurare va fi finanțată în 2026. În lista
20:30
Prăbușirea unei clădiri în Cernăuți Libertatea Cuvântului
La intersecția străzilor Sagaidacinyi și Șolom-Aleihem din Cernăuți, o clădire nelocuită s-a prăbușit. După cum au comunicat jurnaliștilor reprezentanții Secției de comunicare a
20:20
În satul Bălcăuți a fost condus pe ultimul drum apărătorul Veaceslav Gherasimciuc Libertatea Cuvântului
Ieri, 28 decembrie, în satul Bălcăuți, a fost condus pe ultimul drum fostul participant la Operațiunea Antiteroristă și apărător al Ucrainei, Veaceslav Gherasimciuc,
19:00
Sfat util. Crăciunița, cea mai apreciată floare a sezonului. Povestea și secretele îngrijirii ei Libertatea Cuvântului
Crăciunița este cea mai apreciată floare a sezonului rece. Nu doar magii vestesc Naşterea Domnului, ci şi unele plante de apartament, care înfloresc
18:10
Ucraina a ocupat primul loc în clasamentul european privind exodul populației și al creierelor Libertatea Cuvântului
În anul 2024, indicatorul Ucrainei a fost de 8,4 puncte pe o scară de la 0 la 10. Această informație a fost comunicată
18:10
În localitatea montană Ust-Putila, un urs a distrus o stupină și a sfâșiat trei oi Libertatea Cuvântului
În Bucovina, în satul Ust-Putila, un urs continuă să provoace daune localnicilor. Despre acest lucru raportează locuitorii satului pe rețelele de socializare, scrie
12:10
„Bal regal” la Liceu din Voloca Libertatea Cuvântului
Acest bal a fost organizat de elevii claselor superioare. „O seară desprinsă din povești, în care pașii au devenit dans, zâmbetele au strălucit
12:00
O poveste de iarnă ce dăinuie peste ani Libertatea Cuvântului
Sărbătorile de iarnă sunt iubite și așteptate de toți – de cei mari și de cei mici. Începând cu sfântul Andrei și terminând
10:30
A căzut în luptă în noiembrie anul trecut și abia acum s-a aflat despre moartea apărătorului bucovinean Valentin Faliboga Libertatea Cuvântului
Consiliul Orășenesc Storojineț anunță cu adâncă tristețe și durere în suflet moartea unui apărător al Ucrainei — locuitor al satului Banyliv-Pidghirnyi (Bănila pe
09:20
Rusia trebuie să demonstreze dorința de a opri războiul: apelul liderilor Europei Libertatea Cuvântului
Partenerii europeni ai Ucrainei au ajuns la concluzia comună că progresele ulterioare în reglementarea pașnică sunt posibile doar cu condiția unor pași concreți
09:10
Zelenski a numit termenul pentru aprobarea planului de încetare a războiului Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat că mizează pe aprobarea deplină a tuturor documentelor privind încetarea războiului deja în ianuarie 2026. Președintele Ucrainei,
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
La Cernăuți a avut loc un marș în sprijinul prizonierilor de război ucraineni și apărătorilor dispăruți Libertatea Cuvântului
La Cernăuți s-a desfășurat un marș de solidaritate cu prizonierii de război ucraineni și cu apărătorii dispăruți la datorie. Participanții au parcurs strada
19:50
Inversarea rolurilor de victimă și agresor Libertatea Cuvântului
Kremlinul continuă să manipuleze și să șantajeze lumea prin acțiunile și declarațiile sale hibride, susținându-le cu acte de terorism și agresiune mortale, cât
16:00
„Neînvinșii” din Noua Suliță au învins la Festivalul Național „Talentele de Aur ale Ucrainei” Libertatea Cuvântului
Pe 27 decembrie, la Filarmonica din Ujhorod, a avut loc Festivalul-Concurs Național „Zlata Fest. Talentele de Aur ale Ucrainei”, unde s-au întrecut cei
12:20
Moment astrologic. 28 decembrie 2025. Taurul – schimbare de atmosferă, Balanța – echilibrare, Peștii – claritate emoțională Libertatea Cuvântului
Ziua de 28 decembrie a început intens, cu inițiativă și reacții rapide, apoi se  stabileşte un ritm mai lent și mai confortabil. Tranziția
11:30
Vestita „Malancă” de la Crasna și alte obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă Libertatea Cuvântului
Orășelul Crasna era una din locațiile principale ale „Mălăncii” bucovinene. Veneau să admire acest spectacol nemaipomenit turiști din întreaga Ucraină. Pe timp de
11:00
Tradiții de Anul Nou în satul Costiceni Libertatea Cuvântului
Zilele acestea, la Casa de Cultură din satul Costiceni a avut loc tradiționalul concert de Anul Nou. Tinerele talentele din localitate s-au prezentat
09:50
Poveste de iarnă pentru copiii apărătorilor Ucrainei Libertatea Cuvântului
La Teatrul Academic Muzical-Dramatic „Olga Kobyleanska” din Cernăuți a avut loc premiera spectacolului „Crăiasa Zăpezii”, după Hans Christian Andersen. Evenimentul a fost organizat
09:40
La Cernăuți se desfășoară Festivalul de orgă de Crăciun Libertatea Cuvântului
În Sala de Muzică de Orgă și Cameră a Filarmonicii Regionale „Dmytro Gnatiuk” din Cernăuți are loc cea de-a doua ediție a Festivalului
09:30
Andrii Sybiga: „Europa a conștientizat anul acesta că securitatea sa este posibilă doar cu participarea Ucrainei” Libertatea Cuvântului
Anul 2025 a devenit un punct de cotitură pentru Europa, fiind anul în care a avut loc o „trezire” a reprezentanților săi politici
27 decembrie 2025
21:40
„Putem rezolva acest lucru radical”: Budanov despre soarta Transnistriei și influența rusă în Moldova Libertatea Cuvântului
Budanov a sugerat că Ucraina dispune de forța militară necesară pentru a rezolva „radical” problema Transnistriei, însă aceasta este o chestiune de geopolitică,
21:10
Trei oameni deosebiți pentru neamul nostru Libertatea Cuvântului
Fiecare întâlnire nu este deloc întâmplătoare în această viață. Are un loc și  un rol  anume. Așa a rânduit bunul Dumnezeu ca în
18:30
În Bucovina, în flăcările incendiului  a murit un bărbat Libertatea Cuvântului
Informația a fost raportată de Direcția principală a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență în regiunea Cernăuți. Ieri seară, pe linia specială
18:30
Un tânăr de 18 ani a parcurs un drum de 3000 kilometri pentru a se salva de regimul rus Libertatea Cuvântului
Povestea lui Artem, tânărul din Crimeea care a fugit din ocupație în Ucraina. Artem, un tânăr de 18 ani din Crimeea, a parcurs
12:40
Părinţi şi copii.  Laudele au efecte pozitive doar în anumite situații Libertatea Cuvântului
Așa cum critica are un impact semnificativ asupra dezvoltării copiilor, la fel are și lauda. Și chiar dacă te-ai aștepta să fie doar
12:10
Senatorul Graham a numit pașii pe care îi vor face SUA dacă Rusia refuză acordul de pace Libertatea Cuvântului
Dacă Kremlinul va refuza acordul de pace, Președintele SUA, Donald Trump, trebuie să intensifice drastic presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin transferul de rachete
12:10
Eveniment caritabil la Cernăuți pentru sprijinirea armatei Libertatea Cuvântului
Aici fiecare zâmbet contează, fiecare achiziție devine o donație, iar fiecare grivnă este un pas spre Victorie. Organizația caritabilă „Artania Ucraina” a organizat
10:20
În locul Fabricii de cărămidă nr.3 din Cernăuți – blocuri de locuit cu mai multe etaje Libertatea Cuvântului
Pe strada Karmeliuk nr. 78 din Cernăuți, unde se află în prezent Fabrica de cărămidă nr. 3, se planifică ridicarea unor blocuri de
10:10
Va accepta Rusia planul de pace al lui Trump? Declarația alarmantă a lui Zelenski Libertatea Cuvântului
Volodymyr Zelenski a declarat că nu are semnale clare din partea Moscovei cu privire la pacea în Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și-a
10:10
Ședința Consiliului Regional pentru Politici Etnonaționale Libertatea Cuvântului
La Administrația Militară Regională Cernăuți a avut loc ședința Consiliului Regional pentru Politici Etnonaționale. În cadrul ședinței prezidate de adjunctul șefului Administrației Militare
26 decembrie 2025
21:10
Întâlnire Trump — Zelenski la Mar-a-Lago: Axios a anunțat data Libertatea Cuvântului
Negocierile dintre Volodymyr Zelenski și Donald Trump în Florida sunt programate pentru duminică. Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu Președintele Ucrainei,
21:00
Deschidere McDonald’s în Cernăuți Libertatea Cuvântului
Pe 26 decembrie, la Cernăuți, și-a început activitatea un nou restaurant McDonald’s, situat pe str. Rusă, nr. 242-A. Acesta este cel de-al 12-lea
18:30
Revelionul elevilor Libertatea Cuvântului
Elevii claselor a cincea – a noua de la Gimnaziul nr.10 din Cernăuți au sărbătorit împreună sosirea Anului Nou. Programul a fost bogat:
10:40
DUMITRU ISTRATI – OSTAȘ AL DREPTĂȚII Libertatea Cuvântului
Evita convorbirile despre război E greu să te împaci cu faptul că fiul tău e pe front. Gândurile părinților nu părăsesc linia focului,
10:30
Sfatul psihologului. Cum să învingi singurătatea și să-ți păstrezi optimismul în timpul Sărbătorilor de iarnă? Libertatea Cuvântului
Uneori, este ușor să uităm că perioada în care ne aflăm, cea a Sărbătorilor de iarnă, poate fi cea mai dificilă din an
10:20
L-a deplâns cerul cu fulgi de nea… Libertatea Cuvântului
În ziua de 25 decembrie (Crăciunul pe stil nou), a fost petrecut pe ultimul drum tânărul apărător al Ucrainei, Vasile Ciupac. El a
09:50
Colinde la intrare în Primăria Cernăuțiului Libertatea Cuvântului
La 25 decembrie, în centrul nostru regional s-a desfășurat festivalul „Cernăuțiul colindă”, consacrat Crăciunului.   În timpul evenimentului, locuitorii și oaspeții orașului au avut
09:50
La granița cu România au răsunat colinde ucrainene Libertatea Cuvântului
În ajunul sărbătoririi Nașterii Domnului, grănicerii din Detașamentul Cernăuți au invitat la Punctul de trecere „Porubne” un colectiv artistic al Filarmonicii Regionale din
09:40
Anul viitor va fi mai dificil pentru Rusia – fostul ministru de externe a dezvăluit strategia lui Trump Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, nu își dorește o înfrângere fundamentală a Rusiei. Totuși, el încearcă să exercite presiune asupra lui Vladimir Putin pentru
25 decembrie 2025
19:50
De ce se sărbătorește nașterea lui Iisus la 25 decembrie? Libertatea Cuvântului
Una dintre cele 50 de întrebări frecvente despre Iisus Hristos și Biserică, la care a răspuns o echipă de profesori de istorie și
