Ultimul drum pentru lunetistul Serghei Teaghii, supranumit „Rambo”
Libertatea Cuvântului, 30 decembrie 2025 09:30
În satul Cobolcin, CT Secureni, comunitatea și-a luat rămas bun de la Serghei Teaghii, lunetist în Corpul 3 de Armată. Acesta a murit
Acum 30 minute
09:30
Acum o oră
09:20
Un consătean de succes a adus produse în Voloca pentru familiile apărătorilor și pentru cei vârstnici # Libertatea Cuvântului
Vasile Onofreiciuc, directorul general al „Romstal Ucraina”, a oferit 96 de pachete alimentare prin intermediul fundației sale de caritate, în ajunul sărbătorilor de
09:10
A fi șofer în regiunea Cernăuți înseamnă să ai un talent deosebit de a ocoli gropile care apar mai repede decât drumarii. Redacția
09:10
În noaptea de 21 decembrie, ocupanții ruși ar fi împușcat 7 civili ucraineni, printre care o familie întreagă. Ombudsmanul Dmytro Lubineț a raportat
Acum 2 ore
08:50
Atacurile cu rachete ale Rusiei: ce se va schimba după negocieri — un expert a numit un scenariu periculos # Libertatea Cuvântului
Rusia amenință cu un nou atac masiv — un analist militar a numit principalele riscuri și o posibilă dată. La 29 decembrie, după
Acum 24 ore
20:50
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a explicat motivele pentru care Kremlinul a inventat un atac asupra reședinței lui Putin. Ministrul Afacerilor Externe, Andrii
20:50
350 mii de zloți alocați de ministerul polonez pentru repararea bisericii „Inima lui Isus” din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Poloniei a aprobat lista monumentelor din Ucraina a căror restaurare va fi finanțată în 2026. În lista
20:30
La intersecția străzilor Sagaidacinyi și Șolom-Aleihem din Cernăuți, o clădire nelocuită s-a prăbușit. După cum au comunicat jurnaliștilor reprezentanții Secției de comunicare a
20:20
În satul Bălcăuți a fost condus pe ultimul drum apărătorul Veaceslav Gherasimciuc # Libertatea Cuvântului
Ieri, 28 decembrie, în satul Bălcăuți, a fost condus pe ultimul drum fostul participant la Operațiunea Antiteroristă și apărător al Ucrainei, Veaceslav Gherasimciuc,
19:00
Sfat util. Crăciunița, cea mai apreciată floare a sezonului. Povestea și secretele îngrijirii ei # Libertatea Cuvântului
Crăciunița este cea mai apreciată floare a sezonului rece. Nu doar magii vestesc Naşterea Domnului, ci şi unele plante de apartament, care înfloresc
18:10
Ucraina a ocupat primul loc în clasamentul european privind exodul populației și al creierelor # Libertatea Cuvântului
În anul 2024, indicatorul Ucrainei a fost de 8,4 puncte pe o scară de la 0 la 10. Această informație a fost comunicată
18:10
În localitatea montană Ust-Putila, un urs a distrus o stupină și a sfâșiat trei oi # Libertatea Cuvântului
În Bucovina, în satul Ust-Putila, un urs continuă să provoace daune localnicilor. Despre acest lucru raportează locuitorii satului pe rețelele de socializare, scrie
12:10
Acest bal a fost organizat de elevii claselor superioare. „O seară desprinsă din povești, în care pașii au devenit dans, zâmbetele au strălucit
12:00
Sărbătorile de iarnă sunt iubite și așteptate de toți – de cei mari și de cei mici. Începând cu sfântul Andrei și terminând
10:30
A căzut în luptă în noiembrie anul trecut și abia acum s-a aflat despre moartea apărătorului bucovinean Valentin Faliboga # Libertatea Cuvântului
Consiliul Orășenesc Storojineț anunță cu adâncă tristețe și durere în suflet moartea unui apărător al Ucrainei — locuitor al satului Banyliv-Pidghirnyi (Bănila pe
Ieri
09:20
Rusia trebuie să demonstreze dorința de a opri războiul: apelul liderilor Europei # Libertatea Cuvântului
Partenerii europeni ai Ucrainei au ajuns la concluzia comună că progresele ulterioare în reglementarea pașnică sunt posibile doar cu condiția unor pași concreți
09:10
Zelenski a numit termenul pentru aprobarea planului de încetare a războiului # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat că mizează pe aprobarea deplină a tuturor documentelor privind încetarea războiului deja în ianuarie 2026. Președintele Ucrainei,
28 decembrie 2025
20:00
La Cernăuți a avut loc un marș în sprijinul prizonierilor de război ucraineni și apărătorilor dispăruți # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți s-a desfășurat un marș de solidaritate cu prizonierii de război ucraineni și cu apărătorii dispăruți la datorie. Participanții au parcurs strada
19:50
Kremlinul continuă să manipuleze și să șantajeze lumea prin acțiunile și declarațiile sale hibride, susținându-le cu acte de terorism și agresiune mortale, cât
16:00
„Neînvinșii” din Noua Suliță au învins la Festivalul Național „Talentele de Aur ale Ucrainei” # Libertatea Cuvântului
Pe 27 decembrie, la Filarmonica din Ujhorod, a avut loc Festivalul-Concurs Național „Zlata Fest. Talentele de Aur ale Ucrainei”, unde s-au întrecut cei
12:20
Moment astrologic. 28 decembrie 2025. Taurul – schimbare de atmosferă, Balanța – echilibrare, Peștii – claritate emoțională # Libertatea Cuvântului
Ziua de 28 decembrie a început intens, cu inițiativă și reacții rapide, apoi se stabileşte un ritm mai lent și mai confortabil. Tranziția
11:30
Orășelul Crasna era una din locațiile principale ale „Mălăncii” bucovinene. Veneau să admire acest spectacol nemaipomenit turiști din întreaga Ucraină. Pe timp de
11:00
Zilele acestea, la Casa de Cultură din satul Costiceni a avut loc tradiționalul concert de Anul Nou. Tinerele talentele din localitate s-au prezentat
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
La Teatrul Academic Muzical-Dramatic „Olga Kobyleanska” din Cernăuți a avut loc premiera spectacolului „Crăiasa Zăpezii”, după Hans Christian Andersen. Evenimentul a fost organizat
09:40
În Sala de Muzică de Orgă și Cameră a Filarmonicii Regionale „Dmytro Gnatiuk” din Cernăuți are loc cea de-a doua ediție a Festivalului
09:30
Andrii Sybiga: „Europa a conștientizat anul acesta că securitatea sa este posibilă doar cu participarea Ucrainei” # Libertatea Cuvântului
Anul 2025 a devenit un punct de cotitură pentru Europa, fiind anul în care a avut loc o „trezire” a reprezentanților săi politici
27 decembrie 2025
21:40
„Putem rezolva acest lucru radical”: Budanov despre soarta Transnistriei și influența rusă în Moldova # Libertatea Cuvântului
Budanov a sugerat că Ucraina dispune de forța militară necesară pentru a rezolva „radical” problema Transnistriei, însă aceasta este o chestiune de geopolitică,
21:10
Fiecare întâlnire nu este deloc întâmplătoare în această viață. Are un loc și un rol anume. Așa a rânduit bunul Dumnezeu ca în
18:30
Informația a fost raportată de Direcția principală a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență în regiunea Cernăuți. Ieri seară, pe linia specială
18:30
Un tânăr de 18 ani a parcurs un drum de 3000 kilometri pentru a se salva de regimul rus # Libertatea Cuvântului
Povestea lui Artem, tânărul din Crimeea care a fugit din ocupație în Ucraina. Artem, un tânăr de 18 ani din Crimeea, a parcurs
12:40
Așa cum critica are un impact semnificativ asupra dezvoltării copiilor, la fel are și lauda. Și chiar dacă te-ai aștepta să fie doar
12:10
Senatorul Graham a numit pașii pe care îi vor face SUA dacă Rusia refuză acordul de pace # Libertatea Cuvântului
Dacă Kremlinul va refuza acordul de pace, Președintele SUA, Donald Trump, trebuie să intensifice drastic presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin transferul de rachete
12:10
Aici fiecare zâmbet contează, fiecare achiziție devine o donație, iar fiecare grivnă este un pas spre Victorie. Organizația caritabilă „Artania Ucraina” a organizat
10:20
În locul Fabricii de cărămidă nr.3 din Cernăuți – blocuri de locuit cu mai multe etaje # Libertatea Cuvântului
Pe strada Karmeliuk nr. 78 din Cernăuți, unde se află în prezent Fabrica de cărămidă nr. 3, se planifică ridicarea unor blocuri de
10:10
Va accepta Rusia planul de pace al lui Trump? Declarația alarmantă a lui Zelenski # Libertatea Cuvântului
Volodymyr Zelenski a declarat că nu are semnale clare din partea Moscovei cu privire la pacea în Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și-a
10:10
La Administrația Militară Regională Cernăuți a avut loc ședința Consiliului Regional pentru Politici Etnonaționale. În cadrul ședinței prezidate de adjunctul șefului Administrației Militare
26 decembrie 2025
21:10
Negocierile dintre Volodymyr Zelenski și Donald Trump în Florida sunt programate pentru duminică. Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu Președintele Ucrainei,
21:00
Pe 26 decembrie, la Cernăuți, și-a început activitatea un nou restaurant McDonald’s, situat pe str. Rusă, nr. 242-A. Acesta este cel de-al 12-lea
18:30
Elevii claselor a cincea – a noua de la Gimnaziul nr.10 din Cernăuți au sărbătorit împreună sosirea Anului Nou. Programul a fost bogat:
10:40
Evita convorbirile despre război E greu să te împaci cu faptul că fiul tău e pe front. Gândurile părinților nu părăsesc linia focului,
10:30
Sfatul psihologului. Cum să învingi singurătatea și să-ți păstrezi optimismul în timpul Sărbătorilor de iarnă? # Libertatea Cuvântului
Uneori, este ușor să uităm că perioada în care ne aflăm, cea a Sărbătorilor de iarnă, poate fi cea mai dificilă din an
10:20
În ziua de 25 decembrie (Crăciunul pe stil nou), a fost petrecut pe ultimul drum tânărul apărător al Ucrainei, Vasile Ciupac. El a
09:50
La 25 decembrie, în centrul nostru regional s-a desfășurat festivalul „Cernăuțiul colindă”, consacrat Crăciunului. În timpul evenimentului, locuitorii și oaspeții orașului au avut
09:50
În ajunul sărbătoririi Nașterii Domnului, grănicerii din Detașamentul Cernăuți au invitat la Punctul de trecere „Porubne” un colectiv artistic al Filarmonicii Regionale din
09:40
Anul viitor va fi mai dificil pentru Rusia – fostul ministru de externe a dezvăluit strategia lui Trump # Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, nu își dorește o înfrângere fundamentală a Rusiei. Totuși, el încearcă să exercite presiune asupra lui Vladimir Putin pentru
25 decembrie 2025
19:50
Una dintre cele 50 de întrebări frecvente despre Iisus Hristos și Biserică, la care a răspuns o echipă de profesori de istorie și
18:50
Macron a anunțat negocieri la Paris privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Macron a anunțat începerea lucrărilor privind garanțiile de securitate pentru Kiev. Franța și NATO pregătesc o nouă platformă pentru discutarea unei păci durabile
18:50
În aceste zile magia Crăciunului predomină și în gimnaziul nostru. În preajma Crăciunului pentru elevii claselor 1-4 a avut loc mult așteptata sărbătoare.
18:40
Ne-a vizitat consăteanul nostru, Alexandru Diomin, care a sosit de pe linia frontului în concediu de scurtă durată. Întâlnirea a avut loc la
17:20
Reprezentanții Administrației Militare Regionale Cernăuți, împreună cu voluntarii, au vizitat militarii de pe linia frontului # Libertatea Cuvântului
În ajunul Crăciunului, reprezentanții Administrației Militare Regionale Cernăuți, Oleksandr Greguțak și Mykola Romanyșyn, împreună cu voluntari, au efectuat o vizită la militarii ucraineni
