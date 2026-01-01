Donald Trump și promisiunea sa de Anul Nou: „Pace în întreaga lume”
Libertatea Cuvântului, 1 ianuarie 2026 17:30
Donald Trump a petrecut noaptea de Revelion 2026 la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, alături de Melania Trump. Întrebat de jurnaliști ce promisiune
Acum 30 minute
17:30
Oamenii de știință au oferit noi detalii despre Soare, clasificat ca o stea pitică galbenă (clasa G2V). Deși are un diametru de 1,4
17:30
Acum o oră
17:10
Schemă de trecere ilegală a frontierei în Bucovina, deconspirată: 10.000 de dolari pentru o persoană # Libertatea Cuvântului
Grănicerii din Cernăuți au dejucat o tentativă de trecere ilegală a graniței către Republica Moldova. Un cetățean ucrainean căuta clienți prin mesagerie online,
17:00
„Zăpadă insuficientă și temperaturi ridicate”: Stațiunile din Bucovina amână deschiderea sezonului # Libertatea Cuvântului
Sezonul de schi nu a început încă la complexul turistic „Mygovo”, situat în raionul Vijnița, la o altitudine de 740 de metri. Conducerea
Acum 2 ore
16:50
Prognoza meteo pentru ianuarie în regiunea Cernăuți: Iarnă moderată urmată de o ușoară încălzire # Libertatea Cuvântului
În luna ianuarie, în regiunea Cernăuți se prognozează o vreme moderat de rece. Anul va începe cu zăpadă și ger, însă după o
Acum 6 ore
12:00
Sfântul Vasile, sărbătorit pe 1 ianuarie. Ce trebuie să faci ca să ai noroc și sănătate tot anul # Libertatea Cuvântului
Anul începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi
Acum 8 ore
11:20
În noaptea de Revelion, la Cernăuți, primii care au venit pe lume au fost un băiat și o fetiță, născuți simultan la ora
11:20
Pe 1 ianuarie se sărbătorește Ziua Mondială a Păcii, o sărbătoare inițiată în 1967 de Papa Paul al VI-lea și adoptată oficial de
11:10
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți a fost inaugurată o expoziție de decorațiuni de brad de la mijlocul secolului al XX-lea. Colecția include
11:00
La Centrul Perinatal din Cernăuți s-a născut copilul cu numărul 2025 al anului trecut – o fetiță pe nume Emina. În total, pe
10:50
La ce să ne așteptăm de la 2026? Financial Times prezice că Ucraina nu va ceda Donbasul # Libertatea Cuvântului
În fiecare an, jurnaliștii de la Financial Times fac previziuni pentru noul an și, după cum susțin ei, greșesc de obicei doar în
10:40
Serviciile de informații ale SUA au analizat dacă a existat cu adevărat o tentativă de asasinat asupra lui Putin # Libertatea Cuvântului
Serviciile americane de informații nu au confirmat afirmațiile Rusiei privind o presupusă tentativă a Ucrainei de a ataca reședința de la țară a
Acum 24 ore
20:00
Maia Sandu – „Omul Anului”. Celebra revistă britanică „The Telegraph” a desemnat-o pe șefa statului moldav drept liderul anului 2025 # Libertatea Cuvântului
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată Omul Anului de publicația britanică The Telegraph, care o prezintă drept „liderul pe care Vladimir Putin
19:40
„N-a fost atentat, ci circ”: Diplomat despre eșecul Rusiei cu „atacul de drone” asupra lui Putin # Libertatea Cuvântului
Expertul Roman Bezsmertnyi a analizat motivele pentru care Moscova propagă știri false despre atacuri asupra reședinței din Valdai. Diplomatul ucrainean susține că afirmațiile
19:30
Corupție în Bucovina: Oficial bănuit de prejudicierea statului cu peste 2,5 milioane grivne # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, un înalt oficial este suspectat că a cauzat statului pierderi de peste 2,5 milioane grivne în timpul construcției podului peste
19:20
Consiliul de Orășel Hliboca informează cu profundă durere că la data de 26 noiembrie 2025, în războiul pentru independența Ucrainei, a căzut la
Ieri
10:40
După ce praznicul Nașterii Domnului s-a încheiat, Sfântul Vasile cel Mare și-a luat toiagul și a început să meargă prin cetăți ca să vadă cine
09:20
Am ajuns la ultima filă a calendarului pe anul 2025. Aruncând o privire retrospectivă în urmă, putem afirma că am trăit un an
08:20
Unui grănicer căzut la datorie din Bucovina i s-a acordat post-mortem titlul de Erou al Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Titlul de Erou al Ucrainei, însoțit de ordinul „Steaua de Aur”, a fost conferit colonelului Vasyl Simușin. Decretul respectiv a fost semnat pe
08:10
Cernăuțiul a primit un grant de aproape 30 de milioane de grivne de la partenerii suedezi # Libertatea Cuvântului
Orașul Cernăuți a primit de la partenerii suedezi un grant în valoare de aproape 30 de milioane de grivne pentru elaborarea studiului de
08:00
Oana Țoiu: „România se alătură programului PURL și va aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei” # Libertatea Cuvântului
Guvernul României a decis să se alăture inițiativei SUA și NATO, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) (Lista de Necesități Prioritare ale Ucrainei), și
07:50
Invazia rusă în Ucraina a fost și rămâne parte a planului Kremlinului îndreptat împotriva întregii Europe. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei amenință direct securitatea
05:40
Cu mult entuziasm și emoție, elevii clasei a 8-a, coordonați de doamna dirigintă Violina Cozaciuc, au adus pe scenă spiritul autentic al sărbătorilor
30 decembrie 2025
20:40
„Putin vrea să vadă Ucraina de succes”: Zelenski a comentat declarația lui Trump # Libertatea Cuvântului
Președintele a reamintit ce au făcut rușii cu orașe precum Bahmut sau Ceasiv Yar. Președintele SUA, Donald Trump, invocând cuvintele liderului de la
20:30
Catastrofă ecologică: Din cauza deversărilor de la Centrala Hidroelectrică de Acumulare, nivelul apei în Nistru a scăzut critic # Libertatea Cuvântului
Locuitorii din Hotin sunt îndemnați să economisească apa. Nivelul Nistrului a scăzut neobișnuit de mult în mijlocul iernii. Autoritățile din Hotin trag un
20:10
În regiunea Cernăuți locuiesc în prezent 75.000 de persoane strămutate intern, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk. De la începutul
19:50
Ger de până la -10 grade: grănicerii au arătat cum au fost acoperiți de zăpadă Carpații # Libertatea Cuvântului
Vremea de iarnă a pus stăpânire pe frontiera de vest; peisajele din zona de graniță au fost acoperite de zăpadă, iar termometrele indică
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
În satul Cobolcin, CT Secureni, comunitatea și-a luat rămas bun de la Serghei Teaghii, lunetist în Corpul 3 de Armată. Acesta a murit
09:20
Un consătean de succes a adus produse în Voloca pentru familiile apărătorilor și pentru cei vârstnici # Libertatea Cuvântului
Vasile Onofreiciuc, directorul general al „Romstal Ucraina”, a oferit 96 de pachete alimentare prin intermediul fundației sale de caritate, în ajunul sărbătorilor de
09:10
A fi șofer în regiunea Cernăuți înseamnă să ai un talent deosebit de a ocoli gropile care apar mai repede decât drumarii. Redacția
09:10
În noaptea de 21 decembrie, ocupanții ruși ar fi împușcat 7 civili ucraineni, printre care o familie întreagă. Ombudsmanul Dmytro Lubineț a raportat
08:50
Atacurile cu rachete ale Rusiei: ce se va schimba după negocieri — un expert a numit un scenariu periculos # Libertatea Cuvântului
Rusia amenință cu un nou atac masiv — un analist militar a numit principalele riscuri și o posibilă dată. La 29 decembrie, după
29 decembrie 2025
20:50
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a explicat motivele pentru care Kremlinul a inventat un atac asupra reședinței lui Putin. Ministrul Afacerilor Externe, Andrii
20:50
350 mii de zloți alocați de ministerul polonez pentru repararea bisericii „Inima lui Isus” din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Poloniei a aprobat lista monumentelor din Ucraina a căror restaurare va fi finanțată în 2026. În lista
20:30
La intersecția străzilor Sagaidacinyi și Șolom-Aleihem din Cernăuți, o clădire nelocuită s-a prăbușit. După cum au comunicat jurnaliștilor reprezentanții Secției de comunicare a
20:20
În satul Bălcăuți a fost condus pe ultimul drum apărătorul Veaceslav Gherasimciuc # Libertatea Cuvântului
Ieri, 28 decembrie, în satul Bălcăuți, a fost condus pe ultimul drum fostul participant la Operațiunea Antiteroristă și apărător al Ucrainei, Veaceslav Gherasimciuc,
19:00
Sfat util. Crăciunița, cea mai apreciată floare a sezonului. Povestea și secretele îngrijirii ei # Libertatea Cuvântului
Crăciunița este cea mai apreciată floare a sezonului rece. Nu doar magii vestesc Naşterea Domnului, ci şi unele plante de apartament, care înfloresc
18:10
Ucraina a ocupat primul loc în clasamentul european privind exodul populației și al creierelor # Libertatea Cuvântului
În anul 2024, indicatorul Ucrainei a fost de 8,4 puncte pe o scară de la 0 la 10. Această informație a fost comunicată
18:10
În localitatea montană Ust-Putila, un urs a distrus o stupină și a sfâșiat trei oi # Libertatea Cuvântului
În Bucovina, în satul Ust-Putila, un urs continuă să provoace daune localnicilor. Despre acest lucru raportează locuitorii satului pe rețelele de socializare, scrie
12:10
Acest bal a fost organizat de elevii claselor superioare. „O seară desprinsă din povești, în care pașii au devenit dans, zâmbetele au strălucit
12:00
Sărbătorile de iarnă sunt iubite și așteptate de toți – de cei mari și de cei mici. Începând cu sfântul Andrei și terminând
10:30
A căzut în luptă în noiembrie anul trecut și abia acum s-a aflat despre moartea apărătorului bucovinean Valentin Faliboga # Libertatea Cuvântului
Consiliul Orășenesc Storojineț anunță cu adâncă tristețe și durere în suflet moartea unui apărător al Ucrainei — locuitor al satului Banyliv-Pidghirnyi (Bănila pe
09:20
Rusia trebuie să demonstreze dorința de a opri războiul: apelul liderilor Europei # Libertatea Cuvântului
Partenerii europeni ai Ucrainei au ajuns la concluzia comună că progresele ulterioare în reglementarea pașnică sunt posibile doar cu condiția unor pași concreți
09:10
Zelenski a numit termenul pentru aprobarea planului de încetare a războiului # Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat că mizează pe aprobarea deplină a tuturor documentelor privind încetarea războiului deja în ianuarie 2026. Președintele Ucrainei,
28 decembrie 2025
20:00
La Cernăuți a avut loc un marș în sprijinul prizonierilor de război ucraineni și apărătorilor dispăruți # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți s-a desfășurat un marș de solidaritate cu prizonierii de război ucraineni și cu apărătorii dispăruți la datorie. Participanții au parcurs strada
19:50
Kremlinul continuă să manipuleze și să șantajeze lumea prin acțiunile și declarațiile sale hibride, susținându-le cu acte de terorism și agresiune mortale, cât
16:00
„Neînvinșii” din Noua Suliță au învins la Festivalul Național „Talentele de Aur ale Ucrainei” # Libertatea Cuvântului
Pe 27 decembrie, la Filarmonica din Ujhorod, a avut loc Festivalul-Concurs Național „Zlata Fest. Talentele de Aur ale Ucrainei”, unde s-au întrecut cei
12:20
Moment astrologic. 28 decembrie 2025. Taurul – schimbare de atmosferă, Balanța – echilibrare, Peștii – claritate emoțională # Libertatea Cuvântului
Ziua de 28 decembrie a început intens, cu inițiativă și reacții rapide, apoi se stabileşte un ritm mai lent și mai confortabil. Tranziția
11:30
Orășelul Crasna era una din locațiile principale ale „Mălăncii” bucovinene. Veneau să admire acest spectacol nemaipomenit turiști din întreaga Ucraină. Pe timp de
11:00
Zilele acestea, la Casa de Cultură din satul Costiceni a avut loc tradiționalul concert de Anul Nou. Tinerele talentele din localitate s-au prezentat
