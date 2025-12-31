/VIDEO/ Mesajul Maiei Sandu la începutul anului 2026: „Împreună le vom rezolva pe toate. Să avem grijă unii de alții și de țară”
TV8, 1 ianuarie 2026 00:10
/VIDEO/ Mesajul Maiei Sandu la începutul anului 2026: „Împreună le vom rezolva pe toate. Să avem grijă unii de alții și de țară”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
00:10
00:10
Acum 4 ore
22:10
21:40
21:00
21:00
Acum 6 ore
20:40
20:10
20:10
19:40
19:20
Acum 8 ore
18:10
18:10
17:40
17:10
17:10
Acum 12 ore
15:50
15:20
14:50
13:50
13:10
12:40
Acum 24 ore
11:40
11:10
11:10
11:00
11:00
10:40
10:10
09:40
09:10
Ieri
23:10
23:00
22:10
21:40
21:40
21:10
21:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.