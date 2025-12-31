1 ianuarie nu e începutul: Țările care sărbătoresc Anul Nou la alte date
TV8, 31 decembrie 2025 18:40
1 ianuarie nu e începutul: Țările care sărbătoresc Anul Nou la alte date
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
18:10
18:10
Acum 2 ore
17:40
17:10
17:10
Acum 4 ore
15:50
15:20
Acum 6 ore
14:50
13:50
13:10
Acum 8 ore
12:40
11:40
11:10
11:10
11:00
11:00
Acum 12 ore
10:40
10:10
09:40
09:10
Acum 24 ore
23:10
23:00
22:10
21:40
21:40
21:10
21:00
20:10
19:50
19:40
Ieri
18:50
18:20
18:10
17:40
17:10
17:10
16:40
16:20
15:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.