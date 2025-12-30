Max Verstappen, cel mai bun pilot al anului 2025: Cum au votat directorii echipelor din Formula 1

TV8, 30 decembrie 2025 22:10

Max Verstappen, cel mai bun pilot al anului 2025: Cum au votat directorii echipelor din Formula 1

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
22:10
Max Verstappen, cel mai bun pilot al anului 2025: Cum au votat directorii echipelor din Formula 1 TV8
Acum o oră
21:40
/VIDEO/ Topul falsurilor care au invadat Moldova în 2025, explicate astăzi, doar la „Alo, TV8” TV8
21:40
Marcel Spătari, despre grupul „Kenții”: „Are o denumire nepotrivită, dar nu s-a discutat nimic criminal” TV8
Acum 2 ore
21:10
/VIDEO/ Semnături false la Aeroport în timpul pandemiei: Directoarea unui centru medical, în fața instanței TV8
21:00
/VIDEO/ Denunț la Procuratură după investigația TV8: Ministrul Mediului cere anchetă pentru terenul ce ar aparține lui Andronachi TV8
Acum 4 ore
20:10
/LIVE/ Topul falsurilor care au invadat Moldova în 2025, explicate astăzi, doar la „Alo, TV8” TV8
19:50
/VIDEO/ Râu de foc în Scoția: Oamenii au mărșăluit îmbrăcați în vikingi și cu torțe în mâini TV8
19:40
„Pasiunea pentru fotbal nu s-a schimbat”: Japonezul Kazuyoshi Miura își continuă cariera la 58 de ani TV8
18:50
/VIDEO/ Maia Sandu cere soluții urgente după fuga lui Dmitri Constantinov: Explicația șefului IGP TV8
Acum 6 ore
18:20
Trei judecători de la Curtea de Apel Centru, în fața CSM: Cine a trecut Vettingul, cine a fost demis și cine va fi reevaluat TV8
18:10
/VIDEO/ Și-ar fi bătut gazda până la moarte: Inculpatul a povestit cum s-ar fi întâmplat totul TV8
17:40
/VIDEO/ Averea Irinei Gutnic va fi verificată de ANI: Constatări după investigația de la Cutia Neagră PLUS TV8
17:10
Animale speriate, păsări rănite și mediu poluat: ANSA îndeamnă la un Revelion fără artificii TV8
17:10
Hotărât de CSM: Judecătoarea Marina Rusu va avea o nouă sarcină de muncă până la 31 ianuarie 2027 TV8
16:40
Huliganism agravat: Procuratura Generală a deschis o cauză penală după incidentul cu focuri de armă de Ziua Poliției TV8
Acum 8 ore
16:20
/VIDEO/ „Instituțiile sunt în continuare slabe”: Maia Sandu, despre opinia Comisiei de la Veneția față de PACCO TV8
15:50
Curier neoficial al fostului partid Șor, dat în căutare: Ar fi transportat milioane de lei către organizațiile teritoriale TV8
15:20
/VIDEO/ Razii în Capitală: Produse pirotehnice de peste 400.000 de lei, ridicate TV8
14:50
Ieftinire ușoară la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina de Revelion TV8
Acum 12 ore
14:20
/VIDEO/ Cod roșu și plan de urgență în Spania: O furtună violentă a ucis cel puțin 3 oameni TV8
13:50
Dosarul „Car Vertical”: Primul suspect va fi judecat. Filmulețul 18+ apărut de Ziua Îndrăgostiților TV8
13:20
/DOC/ Fost șef al Direcției Sud a INI, prins cu 1,5 milioane de lei nejustificați: Este vizat într-un dosar de îmbogățire ilicită TV8
13:20
SafeZone de la Moldcell: Protecție inteligentă pentru întreaga familie – fără aplicații, fără complicații /P/ TV8
12:50
Atenție șoferi: Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe trasee din țară TV8
12:50
/PROMO/ Topul falsurilor care au invadat Moldova în 2025, explicate astăzi, ora 20:00, doar la „Alo, TV8” TV8
12:20
/VIDEO/ „Toți avem grupuri”: Deputatul PAS Maxim Potîrniche explică discuția din chatul „Kenții” TV8
12:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1406: Risc pentru Moldova și miza nucleară. Zelenski e amenințat, Putin se plânge, iar Trump e furios TV8
11:50
/VIDEO/ Cum a ajuns Dmitri Constantinov în stânga Nistrului: Cernăuțeanu răspunde acuzațiilor lui Grosu TV8
11:50
/HARTĂ/ Alertă de vânt puternic în ultimele zile anului 2025: Regiunile în care va fi valabil codul galben TV8
11:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1406: Bilanț negru și arheologul lui Putin. Medvedev îl amenință pe Zelenski, iar Trump e „foarte furios” TV8
11:30
Cum a ajuns Dmitri Constantinov în stânga Nistrului: Cernăuțeanu răspunde acuzațiilor lui Grosu TV8
11:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1406: Pierderi record, miza nucleară și arheologul lui Putin. Medvedev îl amenință pe Zelenski TV8
11:00
/VIDEO/ Maia Sandu solicită revizuirea mecanismului de Vetting: „Schemele de corupție din justiție nu au dispărut” TV8
10:40
/VIDEO/ Conferință de presă la final de an: Maia Sandu abordează tema justiției TV8
10:30
/VIDEO/ Proteste masive la Teheran: Moneda iraniană s-a prăbușit TV8
10:10
/LIVE/ Conferință de presă la final de an: Maia Sandu abordează tema justiției TV8
09:40
Au rămas fără bani în aeroport: Două persoane, prinse cu 50.000 de dolari nedeclarați. Unde erau ascunși TV8
Acum 24 ore
09:10
Tone de rodii contaminate cu pesticide: Lotul importat a fost distrus de ANSA TV8
09:00
/VIDEO/ Furtunile de iarna fac ravagii în Gaza: Corturi inundate, morți și răniți în plină criză TV8
08:30
Schimbări în clasamentul ONU: Tokyo nu mai este cel mai mare oraș al lumii TV8
07:40
Horoscop 30 decembrie 2025 de la ChatGPT: Gemenii prind oportunități, Taurii cer stabilitate, iar Balanțele caută echilibru TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 30 decembrie 2025: Ger, ninsori și lapoviță. Care vor fi temperaturile TV8
29 decembrie 2025
23:10
/FOTO/ Discuție pe chatul „Kenții” de WhatsApp la ședința Parlamentului. Deputat PAS: „Cine ce alcool are?” TV8
Ieri
22:30
/VIDEO/ Panică într-un bloc din Capitală după prăbușirea unui balcon: Locatarii se tem să intre în apartamente TV8
22:00
Cristian Chivu încheie anul pe locul întâi în Serie A: Inter Milano a învins-o pe Atalanta TV8
21:30
Kremlinul acuză Ucraina de un atac asupra reședinței lui Putin. Zelesnki: „Au inventat o poveste falsă” TV8
21:10
Algeria s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni: Campioana en-titre, pas greșit în competiție TV8
20:40
/VIDEO/ Igor Grosu acuză autoritățile de fuga lui Dmitri Constantinov în stânga Nistrului: „Au călcat pe aceeași greblă” TV8
20:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1405: Acord 95%, problema dificilă și „încă o minciună”. Trump e optimist, dar Putin dă un ordin armatei TV8
20:30
/VIDEO/ Soarta lui Vlad Filat după ce a ajuns pe lista Interpol: Chișinăul face precizări oficiale TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.