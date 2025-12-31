/METEO/ Cum va fi vremea azi, 31 decembrie 2025: Revelion cu ger și fulgi de zăpadă. Ce regiune a țării scapă de precipitații
TV8, 31 decembrie 2025 09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 31 decembrie 2025: Revelion cu ger și fulgi de zăpadă. Ce regiune a țării scapă de precipitații
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
09:10
Acum 12 ore
23:10
23:00
22:10
21:40
21:40
21:10
21:00
Acum 24 ore
20:10
19:50
19:40
18:50
18:20
18:10
17:40
17:10
17:10
16:40
16:20
15:50
14:20
13:50
13:20
13:20
12:50
12:20
12:00
11:50
11:50
11:30
11:30
11:10
11:00
09:40
Ieri
09:00
07:40
07:10
29 decembrie 2025
23:10
22:30
22:00
21:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.