Președinta Maia Sandu a participat la concertul organizat cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Albaniei la Chișinău

Ieri Parlamentul a adoptat legea nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și al Procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție. Am văzut mai multe reacții pe marginea acestei inițiative și vreau să-mi expun și eu punctul de vedere, în special în contextul ultimelor evoluții din sistemul de justiție. În ultimii ani am făcut multe eforturi pentru a curăța și reforma justiția și pentru a asigura condiții mai eficiente de combatere a corupției.