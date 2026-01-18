Președinta Maia Sandu a participat la concertul organizat cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Albaniei la Chișinău
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj și de pianistul Jusuf Beshiri, organizat astăzi la Chișinău, cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj. Cei doi artiști albanezi au bucurat publicul cu un program care a reflectat atât cultura albaneză, cât și patrimoniul muzical al întregului continent.
Stimați ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, stimați veterani, Doamnă Ministră, domnule Chestor, Doamnelor și domnilor, Astăzi marcăm 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, o instituție care a evoluat odată cu Republica Moldova.
Președinta Maia Sandu, de Ziua Poliției Naționale:„Poliția a fost în prima linie pentru apărarea democrației și a suveranității Republicii Moldova” # Președinția Republicii Moldova
Cu prilejul marcării a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere pentru polițiștii și polițistele care, zi de zi, contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordinii publice și la apărarea suveranității statului.
Șefa statului, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.
Președinta Maia Sandu, de Ziua Națională a Culturii: „O țară care își respectă cultura este o țară care își respectă viitorul” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, marcată pe 15 ianuarie, subliniind rolul culturii ca element de coeziune, memorie și libertate.
Președinta Maia Sandu va susține o conferință de presă pe 22 ianuarie # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului va susține, joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an, în cadrul căreia va trasa prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor.
Șefa statului, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a mers într-o vizită de inspectare a lucrărilor de construcție a unei noi unități militare # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi, care va oferi condiții de cazare și spații de instruire pentru militari și civili conform standardelor europene.
Președinta Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.
Șefa statului, Maia Sandu, va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.
Dragi cetățeni, Îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace, pentru oameni dragi pe care-i putem îmbrățișa, dar și cu speranță față de anul care vine.
Președinta Maia Sandu, la trecerea dintre ani: „Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de țară. Sunt cele mai prețioase lucruri” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat tuturor cetățenilor, la finalul anului 2025. În mesajul său, Președinta a vorbit despre pace, despre oamenii dragi și despre speranța pentru anul care vine.
Președinta Maia Sandu: Trebuie să mergem înainte cu măsuri mai ferme, astfel încât să avem o justiție integră și eficientă, iar combaterea corupției să producă rezultate. # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut, astăzi, o conferință de presă dedicată evoluțiilor recente din domeniul justiției, în cadrul căreia a subliniat necesitatea accelerării reformelor pentru a combate corupția și a asigura funcționarea eficientă a sistemului justiției.
Declarațiile Președintei Maia Sandu în cadrul briefingului privind domeniul justiției # Președinția Republicii Moldova
Ieri Parlamentul a adoptat legea nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și al Procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție. Am văzut mai multe reacții pe marginea acestei inițiative și vreau să-mi expun și eu punctul de vedere, în special în contextul ultimelor evoluții din sistemul de justiție. În ultimii ani am făcut multe eforturi pentru a curăța și reforma justiția și pentru a asigura condiții mai eficiente de combatere a corupției.
În atenția mass-media! Șefa statului va susține o conferință de presă, marți, 30 decembrie # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, marți, 30 decembrie, o conferință de presă în cadrul căreia va aborda subiecte ce țin de domeniul justiției.
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete de colindători și urători, care au adus în instituție bucuria sărbătorilor de iarnă. În costume tradiționale, copii și maturi au vestit Nașterea Domnului și au transmis urări de sănătate, pace și un an îmbelșugat.
Șefa statului, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale.
Dragi elevi, Stimați profesori, Dragi părinți, Doamnelor și domnilor, Astăzi sărbătorim excelența. Sărbătorim perseverența, munca temeinică și rezultatele obținute cu multă disciplină și pasiune.
Președinta Maia Sandu, la Gala Olimpicilor 2025: „Celebrăm excelența – elevi care, prin pasiune și multă muncă, au dus drapelul și bunul renume al Republicii Moldova pe cele mai înalte podiumuri” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, în cadrul căreia au fost premiați elevii din toată țara cu performanțe înalte la competiții școlare internaționale și regionale, precum și profesorii care i-au pregătit.
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova.
Președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții diasporei despre întoarcerea și reintegrarea cetățenilor acasă # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a avut astăzi un dialog cu reprezentanți ai diasporei, axat pe îmbunătățirea politicilor publice destinate revenirii și reintegrării în Republica Moldova. La eveniment au participat peste o sută de persoane: reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ambasadori ai Republicii Moldova în state cu comunități numeroase de moldoveni, precum și membri ai diasporei din mai multe țări și din domenii diverse de activitate.
Președinta Maia Sandu a trasat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026.
Pomul de Crăciun, inaugurat la Președinție: vizitatorii sunt bineveniți # Președinția Republicii Moldova
Astăzi, Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera de sărbătoare la Președinție, aprinzând luminițele Pomului de Crăciun. Cei prezenți la sărbătoare s-au distrat împreună cu un grup de artiști de la Teatrul Republican de păpuși „Licurici” și au confecționat jucării pentru brad.
Șefa statului și Președinta BERD au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia moldovenească # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso.
