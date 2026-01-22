Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința de presă la început de an

Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la această conferință de presă. Azi vreau să prezint prioritățile Președinției pentru anul 2026. Pornind de la împuternicirile constituționale ale Președintelui, domeniile principale despre care voi vorbi sunt, evident, politica externă și securitatea. Dar sunt și alte domenii, pe care, împreună cu colegii mei, vrem să ne concentrăm în acest an. Înainte să trecem la priorități, trebuie să vorbim puțin despre situația la nivel global, care este tot mai incertă.

