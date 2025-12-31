Drumuri sub semnul iernii: Drumarii și poliția, în alertă
Radio Moldova, 31 decembrie 2025 10:50
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții de iarnă, pe fondul ninsorilor și temperaturilor scăzute. Potrivit Agenția Națională a Drumurilor, pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții au fost întreprinse intervenții în special în zonele de Nord și Centru ale țării.
• • •
„Moldova a fost laboratorul Rusiei”: Maia Sandu spune că Europa este ținta reală a interferențelor # Radio Moldova
Republica Moldova a devenit, în ultimii ani, un teren de testare pentru războiul hibrid al Rusiei, iar ceea ce s-a întâmplat la alegerile parlamentare, prezidențiale și referendumul din 2024 reprezintă un avertisment direct pentru democrațiile europene. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu acordat publicației The Telegraph, în care a descris amploarea fără precedent a interferenței rusești și miza geopolitică reală a acestor acțiuni.
Autoritățile promit sprijin veteranilor. Munteanu: „Lecțiile pe care le transmiteți sunt esențiale pentru identitatea națională” # Radio Moldova
Autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război și să identifice resurse pentru a spori protecția socială, inclusiv a familiilor acestora. Angajamentele au fost asumate de premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova.
Ninsorile căzute în mai multe raioane din nordul țării îngreunează circulația rutieră, iar deplasarea se face în condiții specifice sezonului rece. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate deveni alunecos, ceea ce crește semnificativ riscul producerii accidentelor.
Transportatorii din Republica Moldova sunt atenționați în legătură cu modificarea procedurilor la tranzitarea teritoriului Ungariei. Începând cu 1 ianuarie 2026, traficul de mărfuri va fi permis doar pe o rețea de drumuri desemnată, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA).
RETROSPECTIVA 2025 | Anul în care R. Moldova a demonstrat reziliență în fața amenințărilor hibride rusești # Radio Moldova
În dificilul an 2025, Republica Moldova a reușit să demonstreze reziliență și maturitate democratică remarcabile în contextul regional tensionat, marcat de război, și sub presiunea unor amenințări hibride fără precedent orchestrate de Moscova.Sprijinită de prieteni și aliați, Republica Moldova a rezistat cu succes în fața interferențelor Kremlinului, care a investit resurse colosale pentru a influența rezultatele scrutinului parlamentar, a destabiliza țara și a deturna parcursul european.Votul cetățenilor a consolidat orientarea strategică proeuropeană și stabilitatea politică. Astfel, Republica Moldova intră în 2026 mai rezistentă și cu un mandat clar pentru continuarea reformelor și a procesului de aderare la Uniunea Europeană, asumat de Guvern și majoritatea parlamentară.
Revista presei | 2025 - un an al confruntării directe dintre două proiecte de viitor; Cazărmi rusești din stânga Nistrului, „hotel” pentru fugari # Radio Moldova
Publicațiile naționale continuă să facă bilanțul anului 2025 pentru R. Moldova, într-un context geopolitic tensionat. Pe primele pagini mai citim că președinta Maia Sandu a cerut autorităților competente ca mai mulți judecători să fie supuși vettingului, iar persoanele condamnate să fie împiedicate să fugă din țară. Presa amintește între timp că începând cu 1 ianuarie 2026, R. Moldova și Ucraina vor fi primele state candidate la aderarea la Uniunea Europeană care vor deveni membri cu drepturi depline în cadrul spațiului „Roaming ca acasă”.
Autoritățile promit sprijin continuu pentru veteranii de război și familiile acestora. Munteanu: „Lecțiile pe care le transmiteți sunt esențiale pentru identitatea națională” # Radio Moldova
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei. Guvernul de la București a adoptat hotărârea # Radio Moldova
România se alătură statelor care contribuie la propunerea Statelor Unite privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu o contribuție financiară de 50 de milioane de euro. Decizia a fost aprobată de Guvernul de la București, iar alocarea este realizată cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025.
2025 în ochii oamenilor: un an al provocărilor transformate în lecții și al visurilor pentru un 2026 mai bun # Radio Moldova
2025 a fost un an al provocărilor, al lecțiilor învățate și al speranței. Așa îl descriu locuitorii Republicii Moldova, care, la sfârșit de an, își fac bilanțul personal și privesc cu optimism spre un nou început, dorindu-și un 2026 plin de oportunități și realizări.
Șase persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra regiunii Odesa, în noaptea de miercuri, 31 decembrie.
„Rusia sabotează negocierile de pace”, în timp ce Ucraina caută o soluție diplomatică și se apără de agresiune, a transmis președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un mesaj publicat pe [platforma X.](Russia invaded Ukraine.Ukraine defends itself and seeks peace, engaging in good faith in a US-brokered peace plan. Russia sabotages peace talks with false claims while bombing civilians, leaving them without power and heat. This is not the behavior of a country that seeks peace.— Maia Sandu (@sandumaiamd) December 30, 2025 )
ANSA, îndemn de sărbători: „Renunțați la focurile de artificii, protejați animalele și mediul înconjurător” # Radio Moldova
Cetățenii sunt îndemnați să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la focurile de artificii sau alte materiale pirotehnice. Specialiștii avertizează că aceste practici au un impact devastator asupra sănătății publice, a ecosistemelor și, în mod special, asupra sănătății și bunăstării animalelor.
Presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Putin: SUA și Franța spun că informațiile nu pot fi confirmate # Radio Moldova
Statele Unite, Franța și Germania privesc cu rezervă afirmațiile Moscovei privind un presupus atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Liderii occidentali spun că, până în acest moment, nu există dovezi independente care să confirme versiunea avansată de Kremlin și avertizează asupra riscului ca astfel de declarații să fie folosite drept pretext pentru o posibilă escaladare a conflictului din Ucraina, în contextul intensificării atacurilor și al tensiunilor geopolitice din regiune.
Corespondență Dan Alexe | Sfârșit de an: un nou manifest pentru Statele Unite ale Europei # Radio Moldova
„UE trebuie să înceteze să mai depindă de Statele Unite în fața presiunilor lui Donald Trump. Trebuie să-și creeze o autonomie strategică: o apărare comună, un buget consolidat, piață unică și reforme instituționale finalizate cu sprijinul societății civile, totul pentru a deveni o putere suverană.”
Scăderea accentuată a numărului de tranzacții și prețurile mari pentru locuințe au marcat în acest an piața imobiliară, care trece printr-o perioadă de stagnare. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească și au atins recordul de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat. Experții imobiliari susțin că, deși cererea rămâne ridicată, ofertele sunt prea costisitoare pentru bugetul cumpărătorilor. Cu toate acestea, unele prognoze arată că piața se va stabiliza, iar prețurile vor înregistra o creștere mai lentă.
Peste 100 de mii de locuitori din regiunea Moscova au rămas fără energie electrică. Primarul a anunțat despre a patra dronă doborâtă # Radio Moldova
Peste 100.000 de locuitori din regiunea Moscova au rămas fără energie electrică. Administrația districtului orașului Ramenskoe a anunțat că la Centrul de alimentare din Donino a ars o bară electrică, scrie presa rusă.
Expert: Blocajele în dosarele de corupție și extinderea vetting-ului, provocări pentru justiția din R. Moldova # Radio Moldova
Blocajul dosarelor de mare corupție și extinderea evaluării externe extraordinare (vetting-ul) rămân principalele vulnerabilități din justiție, fiind și un obstacol major în procesul de aderare. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă, a declarat pentru Moldova 1 că, pentru a nu compromite sistemul, „filtrul disciplinar” trebuie să fie implementat prin organele de autoadministrare, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).
Președinta BERD: Prin investiții masive, R. Moldova avansează spre independență energetică și integrare europeană # Radio Moldova
Am intensificat investițiile pentru a ajuta R. Moldova să facă față impactului războiului din Ucraina, efectelor de destabilizatoare și crizei energetice, iar acum ne concentrăm pe investiții în infrastructură pentru a beneficia pe deplin de aderarea la Uniunea Europeană (UE). Declarațiile aparțin președintei Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso și au fost făcute în emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
Cumpărături pentru Revelion: „Cam scump, dar trebuie să petrecem frumos sărbătorile” # Radio Moldova
Forfotă la Piața Centrală în ajun de Revelion. Cumpărătorii aleg produse pentru masa festivă în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează. În același timp, specialiștii oferă reguli stricte pentru alegerea și păstrarea alimentelor.
Șeful IGP, despre Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi, care s-ar afla în Rusia: „Încă nu avem răspuns din partea autorităților de la Moscova” # Radio Moldova
Sărbători de iarnă în siguranță: controale și recomandări la mai multe instituții din Drochia # Radio Moldova
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Secția Situații Excepționale Drochia a desfășurat o serie de acțiuni de prevenire și informare pentru populație și agenții economici. Scopul este de a reduce riscurile de incendii și alte situații excepționale în spațiile aglomerate. Inspectorii au verificat instalațiile electrice, decorațiunile, căile de evacuare și dotările antiincendiare și au oferit recomandări practice pentru desfășurarea sărbătorilor în siguranță.
Șeful IGP, despre faptul că Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi s-ar afla în Rusia: „Una din versiuni care se arată în procesul de investigații” # Radio Moldova
Peste 100 de mii de locuitori din regiunea Moscovei au rămas fără energie electrică. Primarul a anunțat despre a patra dronă doborâtă # Radio Moldova
Experți militari, despre presupusul atac asupra reședinței președintelui rus. „Nicio dovadă de lovituri ucrainene cu drone” # Radio Moldova
Apar noi informații în ancheta privind presupusul atac al Kievului asupra palatului de la Valdai al lui Vladimir Putin. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) spun că nu au găsit nicio dovadă care să susțină afirmația ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, despre o presupusă „lovitură ucraineană” cu drone asupra reședinței președintelui rus din regiunea Novgorod, scrie Ukrinform. Unii analiști ruși disidenți, care trăiesc în Occident, au calificat, la rândul lor, așa-zisul atac cu drone drept o „diversiune” a Kremlinului pentru a sabota negocierile de pace.
Un artist complet și un lider cultural: Tudor Zbârnea, omagiat la Biblioteca Națională # Radio Moldova
A excelat deopotrivă în domeniul artei plastice și în activitatea sa de peste două decenii în calitate de director general al Muzeul Național de Artă al Moldovei. La aniversarea a 70 de ani de la naștere, maestrul Tudor Zbârnea a fost omagiat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, unde a fost lansată o amplă monografie biobibliografică. Totodată, președintele Academia de Științe a Moldovei l-a onorat cu medalia „Nicolae Milescu Spătaru”.
Forțele ruse continuă atacurile asupra Ucrainei. În regiunea Sumî, un bărbat de 60 de ani a fost rănit în urma unui atac cu bombe aeriene ghidate asupra comunității Bezdrik. Iar la Zaporojie, bombardamentele au rănit o femeie de 43 de ani și au provocat distrugeri extinse clădirilor rezidențiale și infrastructurii industriale.
Artificiile dispar din Olanda: tradiție contestată, magazine mai aglomerate ca niciodată # Radio Moldova
Artificiile se vând în Olanda, cel mai probabil, pentru ultima dată înainte de Anul Nou. Până în seara de 31 decembrie, oamenii mai pot cumpăra petarde și focuri de artificii, însă din 2026 acestea vor fi complet interzise pentru uzul privat. Decizia a fost consfințită printr-o lege adoptată anul acesta de Camera Reprezentanților și de Senatul, stârnind reacții puternice în rândul populației.
Statul se împrumută de la cetățeni: ce câștigă oamenii care aleg VMS și cui i se potrivesc aceste investiții # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova vor putea investi din nou, în primele luni ale anului 2026, în Valorile Mobiliare de Stat (VMS), prin intermediul platformei digitale evms.md, în cadrul a trei sesiuni de subscriere programate pentru 12–21 ianuarie, 9–18 februarie și 9–18 martie. Investitorii vor avea posibilitatea să aleagă obligațiuni cu maturități de 1, 2, 3 sau 4 ani, iar detaliile fiecărei emisiuni vor fi publicate în prealabil pe platformă și pe pagina oficială a autorităților.
Expert: Blocajele în dosarele de corupție și extinderea vettingului, provocări pentru justiția din R. Moldova # Radio Moldova
Moratoriul instituit de Guvern asupra angajărilor în sectorul bugetar urmărește, în primul rând, evitarea creșterii nejustificate a cheltuielilor publice, afirmă expertul în problemele pieței muncii și politicilor sociale, Dorin Vaculovschi. Acesta respinge ipoteza că decizia ar putea determina tinerii specialiști să caute oportunități peste hotare și susține că efectele asupra migrației ar fi minime.
Președinta, la o reuniune a preoților. Consilierul Igor Zaharov: „O discuție privind rolul Bisericii în societate” # Radio Moldova
Președinta țării, Maia Sandu, a participat pe 30 decembrie la o reuniune a preoților din Republica Moldova, condusă de mitropolitul Moldovei, Vladimir. În cadrul întrevederii au fost abordate mai multe subiecte, inclusiv rolul Bisericii în societate.
CSM modifică regulamentul pentru a permite reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor în anumite situații # Radio Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii (Consiliul Superior al Magistraturii) a decis, în ședința din 30 decembrie, modificarea Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești, document aflat în vigoare din anul 2013. Schimbările vizează introducerea unor temeiuri clare pentru reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor, în anumite situații prevăzute de legislația muncii și de realitățile sistemului judecătoresc.
Focurile de armă de la IP Centru: Procuratura a pornit o cauză penală pentru huliganism agravat # Radio Moldova
A emis acte false pentru a facilita intrarea unor cetățeni ruși în țară: directoare de centru medical, deferită justiției # Radio Moldova
Directoarea unui centru medical din Chișinău a fost trimisă pe banca acuzaților, fiind învinuită că a falsificat acte pentru a facilita intrarea în Republica Moldova a unor cetățeni ruși veniți să susțină un candidat electoral la alegerile prezidențiale din 2020.
Un cuplu din Bălți a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri, într-un dosar instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Drogurile ridicate în acest caz sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 4.500.000 de lei.
Ucraina nu poate învinge Rusia fără sprijinul material al Statelor Unite, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-un interviu difuzat de Fox News. Liderul de la Kiev a avertizat că o eventuală retragere a sprijinului american ar pune în pericol viețile soldaților și ale civililor și ar face aproape imposibilă apărarea Ucrainei împotriva atacurilor aeriene rusești.
Comerț ilegal cu artificii și petarde: marfă de 450 de mii de lei, confiscată în capitală # Radio Moldova
Oamenii legii au desfășurat o amplă acțiune de verificare în unitățile comerciale care vând articole pirotehnice în capitală. În urma verificărilor, au fost documentate cazuri de comerț ilegal, fiind ridicate produse cu o valoare totală estimată la aproximativ 450 de mii de lei.
Campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026 a fost finalizată, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Toate cele 240.000 de doze de vaccin antigripal Influvac Tetra, recepționate de Republica Moldova, au fost utilizate integral.
Focurile de armă de la IP Centru: Procuratura a deschis un dosar penal pentru huliganism agravat # Radio Moldova
Sărbători cu trafic intens la vamă: ce măsuri iau autoritățile și ce trebuie să știe călătorii # Radio Moldova
În perioada sărbătorilor de iarnă, fluxul de călători la punctele de trecere a frontierei crește semnificativ, iar autoritățile vamale activează în regim intens pentru a asigura o traversare cât mai rapidă și sigură. Despre măsurile aplicate în această perioadă, cele mai aglomerate puncte vamale și recomandările pentru călători a vorbit Vitalie Rodideal, șef al Secției control vamal, în cadrul emisiunii Dimineața la Radio Moldova.
Torța a ajuns în regiunile Basilicata și Apulia, unde a fost ridicată pe o stâncă, iar apoi dusă pe o pistă de sanie și cu funicularul. Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 din Milano și Cortina d'Ampezzo se vor desfășura între 6 și 22 februarie și vor fi transmise în direct și doar la Moldova 1.
„Kenții” - un chat privat al deputaților PAS, surprins în plenul Parlamentului. Ce spun deputații # Radio Moldova
Mai mulți deputați ai partidului de guvernare Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși, în timpul ultimei ședințe plenare a Parlamentului din acest an, discutând într-un grup privat de chat, denumit „Kenții”, despre alcool. Conversația a fost fotografiată de pe calculatorul deputatului PAS Maxim Potîrniche și a fost făcută publică pe rețelele de socializare pe 29 decembrie.
Instituțiile medicale și băncile vor avea program special de sărbători. Câte un medic de gardă în policlinici # Radio Moldova
În perioada sărbătorilor de iarnă, instituțiile medicale din R. Moldova vor avea un program special. Cetățenii sunt îndemnați să își planifice din timp vizitele la medic și operațiunile bancare, iar în cazuri urgente să acceseze serviciile de urgență sau soluțiile digitale disponibile. În mod special, pentru pacienții care urmează tratamente se recomandă să se adreseze din timp la medic.
Cauză penală trimisă în instanță pe numele unui curier care activa în interesul grupului „Șor” # Radio Moldova
Un curier care activa neoficial în interesul grupului „Șor” a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de implicare în finanțări ilegale din surse ale unui grup criminal organizat. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanța de judecată pentru examinare în fond.
Autoritățile recomandă cetățenilor să nu rămână indiferenți atunci când observă persoane rătăcite sau căzute pe stradă, fără adăpost, mai ales în această perioadă de temperaturi scăzute, când riscul de hipotermie este ridicat. În astfel de situații, este important să fie alertate imediat autoritățile. Dacă nu este vorba de un caz medical, persoanele pot fi preluate și cazate temporar în centre specializate de refugiu.
Cod galben de vânt timp de două zile. Meteorolog: „Este firesc pentru această perioadă” # Radio Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare Cod galben de vânt, valabilă pentru partea de nord, centru și câteva raioane din sudul Republicii Moldova.
Restricții de circulație în centrul capitalei de Revelion. Transportul public va circula până la ora 02:00 # Radio Moldova
Circulația transportului public în centrul capitalei va sistată în perioada 31 decembrie, de la ora 20:00, până pe 1 ianuarie, la ora 07:00. Totodată, în noaptea de Revelion, va fi extins programul de activitate, până la ora 02:00, pentru mai multe rute de transport public.
Autoritățile sanitare anunță descentralizarea serviciului de asistență medicală antirabică în municipiul Chișinău, începând cu 1 ianuarie 2026. Astfel, de luni până vineri, pacienții se vor adresa pentru consultații la policlinicile teritoriale la care sunt înscriși.
Sănătatea, tot mai aproape de UE: R. Moldova aliniază legislația la standardele europene # Radio Moldova
Medicii moldoveni își vor putea legaliza diplomele în Uniunea Europeană, iar cetățenii Republicii Moldova vor putea beneficia de asistență medicală în statele membre ale UE, după ce Bruxelles-ul și Chișinăul vor agrea două pachete legislative-cheie. Proiectele de legi au fost transmise Comisiei Europene, a anunțat secretara generală adjunctă a Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu, în cadrul unei conferințe de presă pe 30 decembrie.
