,,An complicat, mai ales pentru zona de sud": Cum a fost anul 2025 pentru agricultorii, primarii sau directorii de școli din R. Moldova
Moldova1, 31 decembrie 2025 11:50
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, al lecțiilor învățate și al speranței. Așa îl descriu locuitorii Republicii Moldova, care, la sfârșit de an, își fac bilanțul personal și privesc cu optimism spre un nou început, dorindu-și un 2026 plin de oportunități și realizări.
• • •
Peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de aproximativ 150 de unități de tehnică specializată, vor fi la datorie în noaptea de Revelion, pentru a asigura siguranța cetățenilor în întreaga țară. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze prompt în caz de incendii, accidente sau alte situații de risc.
Peste 9.000 de locuri de muncă rămân vacante în prezent în Republica Moldova, în timp ce, pe parcursul anului 2025, aproximativ 20.000 de persoane au reușit să se angajeze cu sprijinul statului. Datele au fost prezentate de directoarea adjunctă a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Lilia Plugaru, într-un interviu acordat emisiunii „Zi de zi” de la Radio Moldova.
Analiști militari afirmă că Rusia a început să utilizeze în atacurile asupra Ucrainei un nou tip de dronă – o versiune tehnologic simplificată a dronei iraniene Shahed. Acest lucru ar putea indica o încercare de optimizare a costurilor războiului, relatează DW, cu referire la publicația Der Spiegel.
Intoxicație cu gaze la Ștefan Vodă: cinci membri ai unei familii, inclusiv doi copii, au ajuns la spital # Moldova1
O familie din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, a fost transportată la spital cu intoxicații cu gaze, în urma unei defecțiuni la o centrală de încălzire a apei. Printre cei cinci membri ai familiei spitalizați se numără și doi copii, în vârstă de 7 și 8 ani.
Anul 2025 nu poate fi numit „exemplar” pentru Republica Moldova, însă a fost „cu siguranță, mai bun decât ne-am așteptat”, susține expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru. Potrivit acestuia, țara a înregistrat progrese importante, în special pe dimensiunea integrării europene și a stabilității economice, chiar dacă au persistat vulnerabilități serioase, mai ales în justiție și administrația publică.
Șase persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra regiunii Odesa, în noaptea de miercuri, 31 decembrie.
„Moldova, teren de testare”: Maia Sandu avertizează că Rusia vizează democrațiile europene # Moldova1
Republica Moldova a devenit, în ultimii ani, un teren de testare pentru războiul hibrid al Rusiei, iar ceea ce s-a întâmplat la alegerile parlamentare, prezidențiale și referendumul din 2024 reprezintă un avertisment direct pentru democrațiile europene. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu acordat publicației The Telegraph, în care a descris amploarea fără precedent a interferenței rusești și miza geopolitică reală a acestor acțiuni.
Ninsorile pun stăpânire pe nordul țării: Poliția avertizează asupra riscurilor din trafic # Moldova1
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții de iarnă, pe fondul ninsorilor și temperaturilor scăzute. Potrivit Agenția Națională a Drumurilor, pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții au fost întreprinse intervenții în special în zonele de Nord și Centru ale țării.
Sprijin sporit pentru veterani: Guvernul caută resurse pentru consolidarea protecției sociale # Moldova1
Autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război și să identifice resurse pentru a spori protecția socială, inclusiv a familiilor acestora. Angajamentele au fost asumate de premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova.
Ninsorile căzute în mai multe raioane din nordul țării îngreunează circulația rutieră, iar deplasarea se face în condiții specifice sezonului rece. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate deveni alunecos, ceea ce crește semnificativ riscul producerii accidentelor.
Transportatorii din Republica Moldova sunt atenționați în legătură cu modificarea procedurilor la tranzitarea teritoriului Ungariei. Începând cu 1 ianuarie 2026, traficul de mărfuri va fi permis doar pe o rețea de drumuri desemnată, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA).
În dificilul an 2025, Republica Moldova a reușit să demonstreze reziliență și maturitate democratică remarcabile în contextul regional tensionat, marcat de război, și sub presiunea unor amenințări hibride fără precedent orchestrate de Moscova.Sprijinită de prieteni și aliați, Republica Moldova a rezistat cu succes în fața interferențelor Kremlinului, care a investit resurse colosale pentru a influența rezultatele scrutinului parlamentar, a destabiliza țara și a deturna parcursul european.Votul cetățenilor a consolidat orientarea strategică proeuropeană și stabilitatea politică. Astfel, Republica Moldova intră în 2026 mai rezistentă și cu un mandat clar pentru continuarea reformelor și a procesului de aderare la Uniunea Europeană, asumat de Guvern și majoritatea parlamentară.
Autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război și să identifice resurse pentru a spori protecția socială, inclusiv a familiilor acestora. Angajamentele au fost asumate de premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova.
România se alătură inițiativei PURL și contribuie cu 50 de milioane de euro pentru securitatea Ucrainei # Moldova1
România se alătură statelor care contribuie la propunerea Statelor Unite privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu o contribuție financiară de 50 de milioane de euro. Decizia a fost aprobată de Guvernul de la București, iar alocarea este realizată cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025.
Șase persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma unui atac masiv lansat de Rusia asupra regiunii Odesa, în noaptea de miercuri, 31 decembrie.
Maia Sandu: Rusia sabotează negocierile de pace, în timp ce Ucraina se apără și caută o soluție diplomatică # Moldova1
„Rusia sabotează negocierile de pace”, în timp ce Ucraina caută o soluție diplomatică și se apără de agresiune, a transmis președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un mesaj publicat pe [platforma X.](Russia invaded Ukraine.Ukraine defends itself and seeks peace, engaging in good faith in a US-brokered peace plan. Russia sabotages peace talks with false claims while bombing civilians, leaving them without power and heat. This is not the behavior of a country that seeks peace.— Maia Sandu (@sandumaiamd) December 30, 2025 )
Cetățenii, îndemnați să renunțe la focurile de artificii. ANSA: „Protejați animalele și mediul înconjurător” # Moldova1
Cetățenii sunt îndemnați să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la focurile de artificii sau alte materiale pirotehnice. Specialiștii avertizează că aceste practici au un impact devastator asupra sănătății publice, a ecosistemelor și, în mod special, asupra sănătății și bunăstării animalelor.
SUA, Franța și Germania se declară sceptice față de afirmațiile Rusiei privind un presupus atac cu drone asupra reședinței lui Putin # Moldova1
Statele Unite, Franța și Germania privesc cu rezervă afirmațiile Moscovei privind un presupus atac cu drone ucrainene asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Liderii occidentali spun că, până în acest moment, nu există dovezi independente care să confirme versiunea avansată de Kremlin și avertizează asupra riscului ca astfel de declarații să fie folosite drept pretext pentru o posibilă escaladare a conflictului din Ucraina, în contextul intensificării atacurilor și al tensiunilor geopolitice din regiune.
Corespondență Dan Alexe | Sfârșit de an: un nou manifest pentru Statele Unite ale Europei # Moldova1
„UE trebuie să înceteze să mai depindă de Statele Unite în fața presiunilor lui Donald Trump. Trebuie să-și creeze o autonomie strategică: o apărare comună, un buget consolidat, piață unică și reforme instituționale finalizate cu sprijinul societății civile, totul pentru a deveni o putere suverană.”
Expert, despre piața imobiliară: „Prețurile și scăderea tranzacțiilor au dus la o stagnare” # Moldova1
Scăderea accentuată a numărului de tranzacții și prețurile mari pentru locuințe au marcat în acest an piața imobiliară, care trece printr-o perioadă de stagnare. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească și au atins recordul de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat. Experții imobiliari susțin că, deși cererea rămâne ridicată, ofertele sunt prea costisitoare pentru bugetul cumpărătorilor. Cu toate acestea, unele prognoze arată că piața se va stabiliza, iar prețurile vor înregistra o creștere mai lentă.
INTERVIU la Moldova 1 | Odile Renaud-Basso, despre investiții record: BERD accelerează aderarea R. Moldova la UE # Moldova1
Am intensificat investițiile pentru a ajuta R. Moldova să facă față impactului războiului din Ucraina, efectelor de destabilizatoare și crizei energetice, iar acum ne concentrăm pe investiții în infrastructură pentru a beneficia pe deplin de aderarea la Uniunea Europeană (UE). Declarațiile aparțin președintei Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, care a anunțat că, din totalul investițiilor de 2,8 miliarde de euro, jumătate au fost oferite în ultimii patru ani.
Peste 100 de mii de locuitori din regiunea Moscova, fără energie electrică. Primarul a raportat despre a patra dronă doborâtă # Moldova1
Peste 100.000 de locuitori din regiunea Moscova au rămas fără energie electrică. Administrația districtului orașului Ramenskoe a anunțat că la Centrul de alimentare din Donino a ars o bară electrică, scrie presa rusă.
Am intensificat investițiile pentru a ajuta R. Moldova să facă față impactului războiului din Ucraina, efectelor de destabilizatoare și crizei energetice, iar acum ne concentrăm pe investiții în infrastructură pentru a beneficia pe deplin de aderarea la Uniunea Europeană (UE). Declarațiile aparțin președintei Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso și au fost făcute în emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
Forfotă la Piața Centrală în ajun de Revelion. Cumpărătorii aleg produse pentru masa festivă în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează. În același timp, specialiștii oferă reguli stricte pentru alegerea și păstrarea alimentelor.
Instituții din Drochia, verificate și informate pentru a evita incendiile și alte situații de risc # Moldova1
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Secția Situații Excepționale Drochia a desfășurat o serie de acțiuni de prevenire și informare pentru populație și agenții economici. Scopul este de a reduce riscurile de incendii și alte situații excepționale în spațiile aglomerate. Inspectorii au verificat instalațiile electrice, decorațiunile, căile de evacuare și dotările antiincendiare și au oferit recomandări practice pentru desfășurarea sărbătorilor în siguranță.
Șeful IGP, despre Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi, care s-ar afla în Rusia: „Este una din versiuni” # Moldova1
Foștii deputați condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi ar fi părăsit regiunea transnistreană și ar fi ajuns în Federația Rusă. Este una din versiunile examinate de poliție, potrivit chestorului-șef Viorel Cernăuțeanu. Anterior, țara noastră a depus un demers către autoritățile de la Moscova pentru a verifica dacă cei doi au ajuns în Rusia, dar nu a primit niciun răspuns.
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Secția Situații Excepționale Drochia a desfășurat o serie de acțiuni de prevenire și informare pentru populație și agenții economici. Scopul este de a reduce riscurile de incendii și alte situații excepționale în spațiile aglomerate. Inspectorii au verificat instalațiile electrice, decorațiunile, căile de evacuare și dotările antiincendiare și au oferit recomandări practice pentru desfășurarea sărbătorilor în siguranță.
Foștii deputați condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi ar fi părăsit regiunea transnistreană și ar fi ajuns în Federația Rusă. Este una din versiunile examinate de poliție, potrivit chestorului-șef Viorel Cernăuțeanu. Anterior, țara noastră a depus un demers către autoritățile de la Moscova pentru a verifica dacă cei doi au ajuns în Rusia, dar nu a primit niciun răspuns.
Expert, despre tergiversarea dosarelor de corupție: „Filtrul disciplinar” trebuie să treacă prin CSM sau CSP # Moldova1
Blocajul dosarelor de mare corupție și extinderea evaluării externe extraordinare (vetting) rămân principalele vulnerabilități din justiție, dar și un obstacol major în procesul de aderare. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă, a declarat pentru Moldova 1 că, pentru a nu „compromite sistemul”, „filtru disciplinar” trebuie să fie implementate prin intermediul organelor de autoadministrare, precum Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).
Peste 100.000 de locuitori din regiunea Moscovei au rămas fără energie electrică. Administrația districtului orașului Ramenskoe a anunțat că la Centrul de alimentare din Donino a ars o bară electrică, scrie presa rusă.
Experți militari, despre presupusul atac asupra reședinței lui Putin. ISW: „Nicio dovadă de lovituri ucrainene cu drone” # Moldova1
Apar noi informații în ancheta privind presupusul atac al Kievului asupra palatului de la Valdai al lui Vladimir Putin. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) spun că nu au găsit nicio dovadă care să susțină afirmația ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, despre o presupusă „lovitură ucraineană” cu drone asupra reședinței președintelui rus din regiunea Novgorod, scrie Ukrinform. Unii analiști ruși disidenți, care trăiesc în Occident, au calificat, la rândul lor, așa-zisul atac cu drone drept o „diversiune” a Kremlinului pentru a sabota negocierile de pace.
A excelat deopotrivă în domeniul artei plastice și în activitatea sa de peste două decenii în calitate de director general al Muzeul Național de Artă al Moldovei. La aniversarea a 70 de ani de la naștere, maestrul Tudor Zbârnea a fost omagiat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, unde a fost lansată o amplă monografie biobibliografică. Totodată, președintele Academia de Științe a Moldovei l-a onorat cu medalia „Nicolae Milescu Spătaru”.
Forțele ruse continuă atacurile asupra Ucrainei. În regiunea Sumî, un bărbat de 60 de ani a fost rănit în urma unui atac cu bombe aeriene ghidate asupra comunității Bezdrik. Iar la Zaporojie, bombardamentele au rănit o femeie de 43 de ani și au provocat distrugeri extinse clădirilor rezidențiale și infrastructurii industriale.
Ultimul Revelion cu artificii pentru olandezi: interdicția totală intră în vigoare din 2026 # Moldova1
Artificiile se vând în Olanda, cel mai probabil, pentru ultima dată înainte de Anul Nou. Până în seara de 31 decembrie, oamenii mai pot cumpăra petarde și focuri de artificii, însă din 2026 acestea vor fi complet interzise pentru uzul privat. Decizia a fost consfințită printr-o lege adoptată anul acesta de Camera Reprezentanților și de Senatul, stârnind reacții puternice în rândul populației.
Economii protejate de inflație: moldovenii pot investi din nou în VMS, fără comisioane, în 2026 # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova vor putea investi din nou, în primele luni ale anului 2026, în Valorile Mobiliare de Stat (VMS), prin intermediul platformei digitale evms.md, în cadrul a trei sesiuni de subscriere programate pentru 12–21 ianuarie, 9–18 februarie și 9–18 martie. Investitorii vor avea posibilitatea să aleagă obligațiuni cu maturități de 1, 2, 3 sau 4 ani, iar detaliile fiecărei emisiuni vor fi publicate în prealabil pe platformă și pe pagina oficială a autorităților.
Blocajul dosarelor de mare corupție și extinderea evaluării externe extraordinare (vetting) rămân principalele vulnerabilități din justiție, dar și un obstacol major în procesul de aderare. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă, a declarat pentru Moldova 1 că, pentru a nu „compromite sistemul”, „filtru disciplinar” trebuie să fie implementate prin intermediul organelor de autoadministrare, precum Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).
Medicilor moldoveni le vor putea fi recunoscute diplomele în UE. Două pachete de legi, trimise la Bruxelles # Moldova1
Medicii moldoveni își vor putea legaliza diplomele în Uniunea Europeană, iar cetățenii Republicii Moldova vor putea beneficia de asistență medicală în statele membre ale UE, după ce Bruxelles-ul și Chișinăul vor agrea două pachete legislative-cheie. Proiectele de legi au fost transmise Comisiei Europene, a anunțat secretara generală adjunctă a Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu, în cadrul unei conferințe de presă pe 30 decembrie.
Expertul Dorin Vaculovschi, despre moratoriul la angajări: „Urmărește evitarea creșterii nejustificate a cheltuielilor publice” # Moldova1
Moratoriul instituit de Guvern asupra angajărilor în sectorul bugetar urmărește, în primul rând, evitarea creșterii nejustificate a cheltuielilor publice, afirmă expertul în problemele pieței muncii și politicilor sociale, Dorin Vaculovschi. Acesta respinge ipoteza că decizia ar putea determina tinerii specialiști să caute oportunități peste hotare și susține că efectele asupra migrației ar fi minime.
Maia Sandu, prezentă la o reuniune cu Sinodul Bisericii. Consilierul Igor Zaharov: „O discuție despre rolul Bisericii în societate” # Moldova1
Președinta țării, Maia Sandu, a participat pe 30 decembrie la o reuniune a preoților din Republica Moldova, condusă de mitropolitul Moldovei, Vladimir. În cadrul întrevederii au fost abordate mai multe subiecte, inclusiv rolul Bisericii în societate.
CSM modifică Regulamentul de distribuire aleatorie a dosarelor: judecătorii pot beneficia de reducerea sarcinii de muncă în situații speciale # Moldova1
Consiliul Superior al Magistraturii (Consiliul Superior al Magistraturii) a decis, în ședința din 30 decembrie, modificarea Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești, document aflat în vigoare din anul 2013. Schimbările vizează introducerea unor temeiuri clare pentru reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor, în anumite situații prevăzute de legislația muncii și de realitățile sistemului judecătoresc.
Huliganism agravat: Procuratura a pornit o cauză penală după focurile de armă din IP Centru # Moldova1
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din municipiul Chișinău. Precizările au fost făcute pentru Teleradio-Moldova de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.
Directoare de centru medical, trimisă în judecată pentru facilitarea intrării în R. Moldova a unor cetățeni ruși cu scop electoral # Moldova1
Directoarea unui centru medical din Chișinău a fost trimisă pe banca acuzaților, fiind învinuită că a falsificat acte pentru a facilita intrarea în Republica Moldova a unor cetățeni ruși veniți să susțină un candidat electoral la alegerile prezidențiale din 2020.
Nouă ani de închisoare pentru un cuplu din Bălți, după o captură de droguri de 4.5 milioane de lei # Moldova1
Un cuplu din Bălți a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri, într-un dosar instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Drogurile ridicate în acest caz sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 4.500.000 de lei.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski: „Nu putem învinge Rusia fără sprijinul material din partea SUA” # Moldova1
Ucraina nu poate învinge Rusia fără sprijinul material al Statelor Unite, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-un interviu difuzat de Fox News. Liderul de la Kiev a avertizat că o eventuală retragere a sprijinului american ar pune în pericol viețile soldaților și ale civililor și ar face aproape imposibilă apărarea Ucrainei împotriva atacurilor aeriene rusești.
Comerț ilegal cu artificii și petarde în capitală. Marfă de 450 de mii de lei, confiscată # Moldova1
Oamenii legii au desfășurat o amplă acțiune de verificare în unitățile comerciale care vând articole pirotehnice în capitală. În urma verificărilor, au fost documentate cazuri de comerț ilegal, fiind ridicate produse cu o valoare totală estimată la aproximativ 450 de mii de lei.
Campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026 a fost finalizată, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Toate cele 240.000 de doze de vaccin antigripal Influvac Tetra, recepționate de Republica Moldova, au fost utilizate integral.
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din municipiul Chișinău. Precizările au fost făcute pentru Teleradio-Moldova de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.
