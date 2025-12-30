Criza economică a Germaniei ia amploare

10:15

Republica Moldova a reparat un tronson de cale ferată de la frontiera cu Ucraina până la frontiera cu România, pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul, care nu a mai fost utilizat de mai bine de cinci ani, pentru a asigura importul de piatră concasată din Ucraina pentru reconstrucția autostrăzii R-34″, informează Logos Press.