Cer acoperit și frig în ultima zi din acest an: Ce temperaturi ne promit meteorologii
UNIMEDIA, 31 decembrie 2025 09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, 31 decembrie, vremea va fi rece, cu ninsoare slabă și temperaturi negative în întreaga țară.
• • •
Acum 5 minute
09:30
Fecioarele vor avea parte de o zi liniștită, iar Berbecii vor transforma provocările în succese: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025 spune că ultima zi din an vine cu energie, emoții și oportunități pentru fiecare zodie. Este momentul perfect să închei capitole, să tragi concluzii și să te pregătești pentru un nou început. Astrele te îndeamnă să-ți asculți intuiția, să te bucuri de clipele simple și să nu lași stresul să umbrească bucuria acestui final de an, scrie presa română.
Acum 15 minute
09:20
Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie” # UNIMEDIA
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat marți că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este o componentă cheie a garanțiilor de securitate viitoare ale țării, după ce a purtat discuții cu liderii europeni privind negocierile de pace, relatează Euronews. Declarațiile acesteia vin după acuzații grave ale Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, scrie digi24.ro.
Acum 30 minute
09:10
Acum 12 ore
22:10
TRM, într-un nou scandal, după investigația „Cu Sens” calificată de Vlad Țurcanu drept „o rușine pentru meseria de jurnalist”. CJI: Cerem furnizorului să exprime scuze publice # UNIMEDIA
Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media și-au exprimat îngrijorarea față de declarațiile publice făcute de directorul general al Companiei „Teleradio-Moldova”, Vladimir Țurcanu, în cadrul unei emisiuni recente. În acea apariție, investigația jurnalistică realizată de Proiectul Media „Cu Sens”, intitulată „Interesele din spatele scandalurilor de la TRM”, a fost catalogată de Țurcanu drept „o rușine pentru meseria de jurnalist”.
21:50
Bucuria trecerii dintre ani, umbrită de ameninţări teroriste: În Australia şi Germania, poliţia e în stradă # UNIMEDIA
Miliarde de pământeni se pregătesc cu emoţie şi nerăbdare să întâmpine anul nou. 2026 este aşteptat cu focuri de artificii şi jocuri de lumini spectaculoase. Pe de altă parte, serviciile de informaţii din marile ţări turistice sunt în alertă din cauza ameninţărilor teroriste, scrie observatornews.ro.
21:30
Li s-a încheiat „sejurul”: Cinci străini au primit interdicție de intra în Moldova, după ce au fost prinși muncind ilegal în capitală # UNIMEDIA
Ofițerii de investigație ai Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, au depistat, în aceste zile, cinci cetățeni străini — originari din Liban, Maroc, Namibia, Zimbabwe și Nigeria — care desfășurau activități de muncă pe teritoriul municipiului Chișinău fără acte permisive.
21:00
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au furat 30 de milioane de euro # UNIMEDIA
Un jaf spectaculos a avut loc la o bancă din Gelsenkirchen, în vestul Germaniei, unde hoții au reuşit să fugă cu 30 de milioane de euro, după ce au golit proximativ 3.200 de casete de valori de bani, aur și bijuterii, scrie adevarul.ro.
20:40
Ansamblul „Fluieraș”, în doliu. A murit violonistul Victor Neagu: „Cel mai longeviv membru al orchestrei, a cărui vioară a răsunat decenii la rând” # UNIMEDIA
Ansamblul „Fluieraș” anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a violonistului Victor Neagu, cel mai longeviv membru al orchestrei. „Îi vom păstra vie amintirea prin muzica și exemplul său. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se arată într-un mesaj de condoleanțe.
Acum 24 ore
20:10
Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat, din nou, pentru substanțe interzise: „Vă spune fratele vostru, nu vă faceți astfel de lucruri” # UNIMEDIA
Jador a fost oprit de polițiști și a trecut cu brio controlul de rutină. Artistul a fost testat de oamenii legii, dar s-a dovedit că nu consumase substanțe interzise. Jador a rămas fără permis pentru o lună în primăvara acestui an, scrie cancan.ro.
19:50
De la PECO direct la control: Un șofer din capitală, prins băut la volan, la miez de noapte # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, a fost depistat în stare de ebrietate la volan, în noaptea trecută, pe strada Alba Iulia din capitală, se arată într-un comunicat emis de IGC.
19:40
19:30
(video) „Avem nevoie de tineri patrioți”: Nelu Straciuc anunță că se pregătește lansarea unei Academii de lideri creștini-conservatori în R. Moldova # UNIMEDIA
Doctorul în științe politice și securitate națională, Nelu Straciuc, a declarat că se lucrează intens la deschiderea unei academii de lideri și politicieni creștini conservatori în Republica Moldova, proiect care urmează să fie prezentat public în perioada următoare, împreună cu viziunile și planul de dezvoltare.
19:10
(video) Un spital din Aglia, închis după ce un tânăr a atacat personalul medical cu o rangă. Cinci persoane au fost rănite # UNIMEDIA
Cinci persoane au fost agresate la un spital după ce unui pacient i s-a refuzat o programare și a lansat un atac cu ranga asupra personalului, transmite adevarul.ro.
18:50
„Eram pus și eu pe listă, să hrăneasă porcii și cu mine.” Un fost lucrător la ferma suspectului de la Anenii Noi, cuprins de frică: Mi-a spus o vorbă în beci, tremur # UNIMEDIA
Unul dintre lucrătorii de la ferma suspectului în mai multe omoruri de la Anenii Noi face dezvăluri cutremurătoare, despre o scenă care i s-a întâmplat, dar care l-a pus în gardă abia acum, după ce s-au descoperit osemintele mai multor cadavre, în curtea bărbatului reținut. „Mi-a zis când ședeam la el în beci: „Ucide un bomj și cine o să-l caute? Nu are rude, nu are pe nimeni”. Eu nu am înțeles atunci, dar acum cred că venea și rândul meu, eram pus pe listă deja, să hrăneasă porcii și cu mine”, a relatat Petru Ene, în cadrul emisiunii Life MD.
18:50
18:40
(video) Ședința CSM: Plenul a admis sesizarea președintelui unei instanțe de judecată privind solicitarea măsurilor de securitate pentru el și familia sa # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi, 30 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 19 subiecte.
18:20
Măsură fără precedent: Lituania pregătește minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus # UNIMEDIA
Autoritățile lituaniene, în cadrul pregătirilor pentru crearea unei linii de apărare în regiunea Baltică de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, instalează pe podurile de frontieră „construcții inginerești pentru fixarea explozibililor”. Acest lucru a fost comunicat de LRT, cu referire la armata lituaniană, scrie digi24.ro.
18:10
18:10
(foto) Maia Sandu, la sinaxa ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, alături de Mitropolitul Vladimir: Episcopul Marchel, prezent și el # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, 30 decembrie, la sinaxa ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, desfășurată sub președinția Înaltpreasfințitului Vladimir, la reședința Mitropolitană din Chișinău. Potrivit Mitropoliei, „unul dintre subiectele centrale l-a constituit necesitatea unei tonalități corecte și constructive în conlucrarea dintre Biserica Ortodoxă din Moldova și instituțiile statului”.
17:50
Un român a atacat cu un ciocan călătorii, la metroul din Paris. Ce a făcut când o femeie i s-a împotrivit # UNIMEDIA
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian, a aflat marţi AFP de la surse poliţieneşti şi de la parchet, scrie protv.ro.
17:40
După protest și discuții în contradictoriu, CSM a stabilit un nou program de muncă, până în 2028, pentru judecătoarea Marina Rusu, care crește 7 copii: Cum arată acesta # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în cadrul ședinței de astăzi ajustarea sarcinii de muncă pentru judecătoarea Marina Rusu, reducând volumul de dosare repartizate. Astfel, până la 31 ianuarie 2027, judecătoarea va gestiona doar 44% din sarcina normală, iar ulterior, până în 2028, aceasta va ajunge la 50%.
17:30
(video) Accident în lanț în nordul țării: Un Audi Q7, un Ford și un Hyundai, boțite pe centura din Bălți # UNIMEDIA
Un accident în lanț, cu implicarea a trei automobile s-a produs, astăzi, 30 decembrie, pe centura orașului Bălți. Imagini video de la locul impactului au fost distribuite pe rețele.
17:20
Britney Spears, mesaj cu dublu sens la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată nu…” # UNIMEDIA
Britney Spears a transmis un mesaj cu dublu sens după ce mai mulți membri ai familiei sale, inclusiv fiul ei Preston și mama ei Lynne, au petrecut Crăciunul în Louisiana, alături de sora ei, Jamie Lynn Spears, scrie Can Can.
17:10
(live) CSM, în ședință: Consiliul a aprobat ajustarea sarcinii de muncă pentru judecătoarea Marina Rusu # UNIMEDIA
17:10
F.C. Zimbru Chișinău anunță oficial încheierea colaborării cu fundașul Diogo Rodrigues. Decizia a fost luată de comun acord, în urma unor discuții amicale și constructive între părți.
17:00
Raportul de nepromovare a judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, respins de CSM: Magistratul, trimis la reevaluare # UNIMEDIA
Raportul Comisiei de evaluare externă privind nepromovarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru a fost respins în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul a fost trimis la reevaluare.
16:40
(foto) „Kenții” din PAS s-au încurcat în declarații. Potîrniche spune că „beția” era „în contextul unei zile de naștere”, iar Spatari că se gândeau unde să „marcheze finalul anului” # UNIMEDIA
Confuzie în rândul deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care fac parte din chat-ul denumit „Kenții”. În timp ce parlamentarul Maxim Potîrniche spune că discuțiile despre sticlele de vin erau „în contextul unei zile de naștere”, Marcel Spatari declară că se discuta unde se vor întâlni pentru „a marca finalul anului un pic”.
16:20
(live) CSM, în ședință: Consiliul examinează demersul privind stabilirea sarcinii de muncă judecătoarei Marina Rusu # UNIMEDIA
16:10
(live) CSM, în ședință: Consiliul examinează regulamentului de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești # UNIMEDIA
16:10
Blocaj major în Tunelul Canalului Mânecii. Cu o zi înainte de Revelion, toate trenurile Eurostar dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt suspendate # UNIMEDIA
Eurostar, serviciul de trenuri de mare viteză care leagă Marea Britanie de Europa continentală, a anunțat marţi la prânz suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles” până la noi ordine, din cauza unor „perturbări majore”, potrivit News.ro, citată de hotnews.ro.
16:10
(video) Accident cu o telecabină în regiunea Piemont din Italia: Doi oameni sunt răniți iar aproape 100 sunt blocați la peste 2.800 de metri # UNIMEDIA
Un accident soldat cu doi răniţi a avut loc la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia. Sistemul a rămas blocat, iar în prezent aproape 100 de persoane trebuie să fie evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine, relatează agenţia ANSA, citat de digi24.ro.
16:00
16:00
(video) O speluncă de droguri, descoperită la Buiucani. Trei bărbați, luați pe sus de polițiști. Ce pedeapsă riscă # UNIMEDIA
O speluncă destinată consumului de droguri, organizată de un bărbat de 43 de ani, locuitor al capitalei, a fost deconspirată de oamenii legii. La fața locului au fost identificați încă doi indivizi, cu vârstele de 29 și 50 de ani, anunță Poliția.
15:50
(live) CSM, în ședință: Judecătorul de la Curtea de Apel Centru, Ion Bulhac, trimis la reevaluare # UNIMEDIA
15:50
Conflict între doi bărbați pe o stradă din capitală: Unul a ajuns la spital, altul la inspectorat # UNIMEDIA
Carabinierii aflați în serviciul de menținere a ordinii publice, au intervenit pe strada București din capitală, în urma sesizării unui conflict între două persoane.
15:50
(video) Anthony Joshua, la un pas de moarte: A scăpat ca prin minune dintr-un accident rutier. Imagini video cu operațiunea de salvare # UNIMEDIA
A fost dezvăluită cauza accidentului rutier teribil în care a fost implicat marele boxer britanic Anthony Joshua (36 de ani). Două persoane au murit, iar sportivul a fost transportat de urgență la spital, după ce SUV-ul Lexus în care se afla a pierdut controlul în timpul unei depășiri periculoase, relatează Can Can.
15:40
Singurii lideri europeni felicitați de Vladimir Putin de Crăciun și Anul Nou: Lista include șefi de stat din întreaga lume și aliați ai Rusiei # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin le-a transmis marți, 30 decembrie, urări de Crăciun și Anul Nou 2026 unor șefi de stat și de guvern străini, dar în Europa doar doi lideri au fost incluși în comunicatul oficial al Kremlinului: prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, și premierul Slovaciei, Robert Fico.
15:40
Judecătoarea Ruxanda Pulbere de la Curtea de Apel Centru, dată afară din sistem după ce a picat evaluarea repetată: A fost lipsită și de indemnizația unică de concediere # UNIMEDIA
Judecătoarea Ruxanda Pulbere de la Curtea de Apel Centru a fost dată afară din sistem după ce a picat evaluarea repetată. Decizia a fost luată de membrii CSM în cadrul ședinței de astăzi.
15:20
Neconcordanțele au fost înlăturate, dar nu i-a convins pe toți membrii CSM: Cu câte voturi a trecut judecătorul Igor Chiroșca reevaluarea # UNIMEDIA
Cosiliul Superior al Magistraturii a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, raportul de reevaluare al Comisiei Vetting în privința judecătorului Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru și a constata promovarea evaluării.
15:20
15:10
(video) „Kenții”, în pauză tehnică și nu prea. Potîrniche: S-a discutat când a picat sistemul de vot. Orele mesajelor arată, însă, altceva # UNIMEDIA
Deputatul Maxim Potîrniche a oferit o nouă reacție pe marginea discuțiilor din chat-ul „Kenții”, apărute recent în spațiul public, susținând că mesajele au fost scrise într-o pauză cauzată de o defecțiune tehnică în Parlament. Totuși, datele oficiale ale ședinței arată că, la momentul respectiv, plenul se afla în desfășurarea dezbaterilor asupra unui proiect de lege.
15:00
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor: Care este planul președintelui rus # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării, scrie digi24.ro.
14:50
Sărbătoare mare în familia Cârnaț: Tadeo a împlinit 11 ani. Mesajele emoționante transmise de părinții săi, Marina și Teodor # UNIMEDIA
Tadeo Cârnaț, fiul cuplului Marina și Teodor Cârnaț, a împlinit astăzi vârsta de 11 ani. Cu acest prilej, părinții săi au publicat mesaje de felicitare pe rețele, prin care au evidențiat trăsăturile de caracter ale fiului lor și parcursul acestuia spre maturitate.
14:30
14:30
Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare # UNIMEDIA
O echipă de cercetători a descoperit existența unui râu subteran de apă contaminată cu mercur care se scurge constant în laguna Mar Menor, o destinație populară din Spania,. Potrivit estimărilor, aproximativ un kilogram de mercur ajunge anual în lagună prin acest flux invizibil, scrie adevărul.ro.
14:20
(video) A mai rămas un pic: Ce surprize pregătește Marin Madan și cum a încăput tot 2025 într-o singură piesă # UNIMEDIA
Comediantul Marin Madan, cunoscut sub numele de scenă Madan, a lansat un cântec de Revelion intitulat „A mai rămas un pic…”. Piesa propune o trecere în revistă a principalelor subiecte care au marcat anul 2025.
14:00
„Cu procurori corupți se fac mai multe daune țării.” Maia Sandu, prima reacție la avizul Comisiei de la Veneția pe crearea PACCO: Vom discuta cu experții # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a oferit primul comentariu pe avizul negativ al Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO. „Din punctul meu de vedere, instituțiile sunt în continuare slabe. Este o problemă și intrarea în sistem, pe de o parte, sistemul se descotorosește de oameni corupți și asta este bine, pe de altă parte, trebuie să vedem oameni noi, care să intre în sistem. Sigur că ne dorim instituții puternice, mai ales atunci când este vorba de combaterea corupției, dar ele trebuie să fie în primul rând curate, deoarece cu procurori și judecători corupți vedem că se fac mai multe daune țării decât se produc rezultate”, a subliniat președinta, în cadrul conferinței susținute astăzi.
14:00
Revenge porn pe „Car Vertical.” Un bărbat, trimis în judecată, după ce a publicat un filmuleț intim cu fosta sa iubită și o șantaja să-i dea bani ca să-l șteargă # UNIMEDIA
Un bărbat de 41 de ani, din Nisporeni, care activează în domeniul farmaceutic, a fost trimis în judecată pentru că ar fi publicat pe internet un filmuleț intim de 90 de secunde cu fosta sa iubită. Videoclipul a ajuns pe mai multe canale de Telegram, inclusiv pe Car Vertical.
13:40
(foto) „Kenții” din PAS, ironizați de Chicu: „Au provocat mai mult interes, decât ieșirea „mamei” lor. Dacă ne spunea ce fac cei prinși la Albița cu armament, le acoperea isprava” # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu a comentat situația în care mai mulți deputați ai PAS au fost surprinși discutând, în timpul ședinței Parlamentului, într-un grup de WhatsApp intitulat „kenții”. Într-o reacție publicată pe rețelele de socializare, Chicu a ironizat episodul, afirmând că acesta a stârnit mai mult interes public decât subiecte cu adevărat importante, făcând trimitere la conferința de presă susținută astăzi de președinta Maia Sandu.
13:30
O propunere nouă de schimbare a regulii ofsaidului în fotbal, în teorie pentru a favoriza atacanții, vine chiar de la Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, prezent la Summitul Mondial al Sportului, care are loc în Dubai, scrie adevarul.ro.
