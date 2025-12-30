Artificiile dispar din Olanda: tradiție contestată, magazine mai aglomerate ca niciodată
Radio Moldova, 30 decembrie 2025 19:00
Artificiile se vând în Olanda, cel mai probabil, pentru ultima dată înainte de Anul Nou. Până în seara de 31 decembrie, oamenii mai pot cumpăra petarde și focuri de artificii, însă din 2026 acestea vor fi complet interzise pentru uzul privat. Decizia a fost consfințită printr-o lege adoptată anul acesta de Camera Reprezentanților și de Senatul, stârnind reacții puternice în rândul populației.
• • •
Acum 5 minute
19:20
Un artist complet și un lider cultural: Tudor Zbârnea, omagiat la Biblioteca Națională # Radio Moldova
A excelat deopotrivă în domeniul artei plastice și în activitatea sa de peste două decenii în calitate de director general al Muzeul Național de Artă al Moldovei. La aniversarea a 70 de ani de la naștere, maestrul Tudor Zbârnea a fost omagiat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, unde a fost lansată o amplă monografie biobibliografică. Totodată, președintele Academia de Științe a Moldovei l-a onorat cu medalia „Nicolae Milescu Spătaru”.
Acum 15 minute
19:10
Forțele ruse continuă atacurile asupra Ucrainei. În regiunea Sumî, un bărbat de 60 de ani a fost rănit în urma unui atac cu bombe aeriene ghidate asupra comunității Bezdrik. Iar la Zaporojie, bombardamentele au rănit o femeie de 43 de ani și au provocat distrugeri extinse clădirilor rezidențiale și infrastructurii industriale.
Acum 30 minute
19:00
Artificiile dispar din Olanda: tradiție contestată, magazine mai aglomerate ca niciodată
Artificiile se vând în Olanda, cel mai probabil, pentru ultima dată înainte de Anul Nou. Până în seara de 31 decembrie, oamenii mai pot cumpăra petarde și focuri de artificii, însă din 2026 acestea vor fi complet interzise pentru uzul privat. Decizia a fost consfințită printr-o lege adoptată anul acesta de Camera Reprezentanților și de Senatul, stârnind reacții puternice în rândul populației.
19:00
Statul se împrumută de la cetățeni: ce câștigă oamenii care aleg VMS și cui i se potrivesc aceste investiții # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova vor putea investi din nou, în primele luni ale anului 2026, în Valorile Mobiliare de Stat (VMS), prin intermediul platformei digitale evms.md, în cadrul a trei sesiuni de subscriere programate pentru 12–21 ianuarie, 9–18 februarie și 9–18 martie. Investitorii vor avea posibilitatea să aleagă obligațiuni cu maturități de 1, 2, 3 sau 4 ani, iar detaliile fiecărei emisiuni vor fi publicate în prealabil pe platformă și pe pagina oficială a autorităților.
Acum o oră
18:30
Expert: Blocajele în dosarele de corupție și extinderea vettingului, provocări pentru justiția din R. Moldova # Radio Moldova
Blocajul dosarelor de mare corupție și extinderea evaluării externe extraordinare (vetting) rămân principalele vulnerabilități din justiție, dar și un obstacol major în procesul de aderare. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă, a declarat pentru Moldova 1 că, pentru a nu „compromite sistemul”, „filtru disciplinar” trebuie să fie implementate prin intermediul organelor de autoadministrare, precum Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).
Acum 2 ore
17:50
Moratoriul instituit de Guvern asupra angajărilor în sectorul bugetar urmărește, în primul rând, evitarea creșterii nejustificate a cheltuielilor publice, afirmă expertul în problemele pieței muncii și politicilor sociale, Dorin Vaculovschi. Acesta respinge ipoteza că decizia ar putea determina tinerii specialiști să caute oportunități peste hotare și susține că efectele asupra migrației ar fi minime.
17:30
Președinta, la o reuniune a preoților. Consilierul Igor Zaharov: „O discuție privind rolul Bisericii în societate” # Radio Moldova
Președinta țării, Maia Sandu, a participat pe 30 decembrie la o reuniune a preoților din Republica Moldova, condusă de mitropolitul Moldovei, Vladimir. În cadrul întrevederii au fost abordate mai multe subiecte, inclusiv rolul Bisericii în societate.
17:30
CSM modifică regulamentul pentru a permite reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor în anumite situații # Radio Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii (Consiliul Superior al Magistraturii) a decis, în ședința din 30 decembrie, modificarea Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești, document aflat în vigoare din anul 2013. Schimbările vizează introducerea unor temeiuri clare pentru reducerea sarcinii de muncă a judecătorilor, în anumite situații prevăzute de legislația muncii și de realitățile sistemului judecătoresc.
Acum 4 ore
17:20
Focurile de armă de la IP Centru: Procuratura a pornit o cauză penală pentru huliganism agravat # Radio Moldova
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din municipiul Chișinău. Precizările au fost făcute pentru Teleradio-Moldova de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.
17:20
A emis acte false pentru a facilita intrarea unor cetățeni ruși în țară: directoare de centru medical, deferită justiției # Radio Moldova
Directoarea unui centru medical din Chișinău a fost trimisă pe banca acuzaților, fiind învinuită că a falsificat acte pentru a facilita intrarea în Republica Moldova a unor cetățeni ruși veniți să susțină un candidat electoral la alegerile prezidențiale din 2020.
16:50
Un cuplu din Bălți a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri, într-un dosar instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Drogurile ridicate în acest caz sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 4.500.000 de lei.
16:30
Ucraina nu poate învinge Rusia fără sprijinul material al Statelor Unite, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-un interviu difuzat de Fox News. Liderul de la Kiev a avertizat că o eventuală retragere a sprijinului american ar pune în pericol viețile soldaților și ale civililor și ar face aproape imposibilă apărarea Ucrainei împotriva atacurilor aeriene rusești.
16:10
Comerț ilegal cu artificii și petarde: marfă de 450 de mii de lei, confiscată în capitală # Radio Moldova
Oamenii legii au desfășurat o amplă acțiune de verificare în unitățile comerciale care vând articole pirotehnice în capitală. În urma verificărilor, au fost documentate cazuri de comerț ilegal, fiind ridicate produse cu o valoare totală estimată la aproximativ 450 de mii de lei.
16:00
Campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026 a fost finalizată, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Toate cele 240.000 de doze de vaccin antigripal Influvac Tetra, recepționate de Republica Moldova, au fost utilizate integral.
Acum 6 ore
15:20
Focurile de armă de la IP Centru: Procuratura a deschis un dosar penal pentru huliganism agravat
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din municipiul Chișinău. Precizările au fost făcute pentru Teleradio-Moldova de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuratura Generală, care a declarat că dosarul este examinat sub toate aspectele, fiind verificate toate versiunile posibile ale celor întâmplate.
14:50
Sărbători cu trafic intens la vamă: ce măsuri iau autoritățile și ce trebuie să știe călătorii # Radio Moldova
În perioada sărbătorilor de iarnă, fluxul de călători la punctele de trecere a frontierei crește semnificativ, iar autoritățile vamale activează în regim intens pentru a asigura o traversare cât mai rapidă și sigură. Despre măsurile aplicate în această perioadă, cele mai aglomerate puncte vamale și recomandările pentru călători a vorbit Vitalie Rodideal, șef al Secției control vamal, în cadrul emisiunii Dimineața la Radio Moldova.
14:40
Torța a ajuns în regiunile Basilicata și Apulia, unde a fost ridicată pe o stâncă, iar apoi dusă pe o pistă de sanie și cu funicularul. Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 din Milano și Cortina d'Ampezzo se vor desfășura între 6 și 22 februarie și vor fi transmise în direct și doar la Moldova 1.
14:30
„Kenții” - un chat privat al deputaților PAS, surprins în plenul Parlamentului. Ce spun deputații # Radio Moldova
Mai mulți deputați ai partidului de guvernare Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși, în timpul ultimei ședințe plenare a Parlamentului din acest an, discutând într-un grup privat de chat, denumit „Kenții”, despre alcool. Conversația a fost fotografiată de pe calculatorul deputatului PAS Maxim Potîrniche și a fost făcută publică pe rețelele de socializare pe 29 decembrie.
14:30
Instituțiile medicale și băncile vor avea program special de sărbători. Câte un medic de gardă în policlinici # Radio Moldova
În perioada sărbătorilor de iarnă, instituțiile medicale din R. Moldova vor avea un program special. Cetățenii sunt îndemnați să își planifice din timp vizitele la medic și operațiunile bancare, iar în cazuri urgente să acceseze serviciile de urgență sau soluțiile digitale disponibile. În mod special, pentru pacienții care urmează tratamente se recomandă să se adreseze din timp la medic.
14:20
Cauză penală trimisă în instanță pe numele unui curier care activa în interesul grupului „Șor” # Radio Moldova
Un curier care activa neoficial în interesul grupului „Șor” a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de implicare în finanțări ilegale din surse ale unui grup criminal organizat. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanța de judecată pentru examinare în fond.
14:10
Autoritățile recomandă cetățenilor să nu rămână indiferenți atunci când observă persoane rătăcite sau căzute pe stradă, fără adăpost, mai ales în această perioadă de temperaturi scăzute, când riscul de hipotermie este ridicat. În astfel de situații, este important să fie alertate imediat autoritățile. Dacă nu este vorba de un caz medical, persoanele pot fi preluate și cazate temporar în centre specializate de refugiu.
Acum 8 ore
13:20
Cod galben de vânt timp de două zile. Meteorolog: „Este firesc pentru această perioadă” # Radio Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare Cod galben de vânt, valabilă pentru partea de nord, centru și câteva raioane din sudul Republicii Moldova.
13:20
Restricții de circulație în centrul capitalei de Revelion. Transportul public va circula până la ora 02:00 # Radio Moldova
Circulația transportului public în centrul capitalei va sistată în perioada 31 decembrie, de la ora 20:00, până pe 1 ianuarie, la ora 07:00. Totodată, în noaptea de Revelion, va fi extins programul de activitate, până la ora 02:00, pentru mai multe rute de transport public.
13:00
Autoritățile sanitare anunță descentralizarea serviciului de asistență medicală antirabică în municipiul Chișinău, începând cu 1 ianuarie 2026. Astfel, de luni până vineri, pacienții se vor adresa pentru consultații la policlinicile teritoriale la care sunt înscriși.
12:40
Sănătatea, tot mai aproape de UE: R. Moldova aliniază legislația la standardele europene # Radio Moldova
Medicii moldoveni își vor putea legaliza diplomele în Uniunea Europeană, iar cetățenii Republicii Moldova vor putea beneficia de asistență medicală în statele membre ale UE, după ce Bruxelles-ul și Chișinăul vor agrea două pachete legislative-cheie. Proiectele de legi au fost transmise Comisiei Europene, a anunțat secretara generală adjunctă a Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu, în cadrul unei conferințe de presă pe 30 decembrie.
12:20
Orașul Vîșhorod se află de patru zile fără energie electrică, în condiții de frig sever, după atacurile care au afectat infrastructura energetică din regiunea Kiev. În lipsa luminii și a căldurii, comunitatea rezistă datorită intervențiilor continue ale salvatorilor și solidarității dintre oameni.
12:10
Revista presei internaționale | Rusia sabotează procesul de pace acuzând Ucraina de tentativă de a-l asasina pe Putin # Radio Moldova
Presa internațională se concentrează asupra acuzațiilor Moscovei privind o presupusă tentativă de atac ucrainean asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, apărute pe fondul negocierilor dintre Kiev și Washington. Mai multe publicații străine analizează perspectivele procesului de pace în Ucraina. În paralel, sunt urmărite evoluțiile economice și geopolitice, de la creșterea prețului petrolului la competiția dintre SUA și China în Asia de Sud-Est.
12:00
Investiții de peste 600 de milioane de lei în infrastructura medicală: agenda Ministerului Sănătății pentru 2026 # Radio Moldova
În 2026, statul va aloca peste 600 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii medicale și achiziția de echipamente performante pentru spitalele republicane și raionale, cu obiectivul de a asigura accesul echitabil la servicii moderne, indiferent de regiune. Angajamentele au fost asumate de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei conferințe de presă pe 30 decembrie.
11:40
Creștere de circa 3% în anul 2025: agricultura, construcțiile și industria au impulsionat economia R. Moldova # Radio Moldova
Industria, construcțiile și agricultura au fost principalele motoare ale relansării economiei Republicii Moldova în anul 2025, contribuind decisiv la o creștere estimată de 2.7%, a anunțat, pe 30 decembrie, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă.
11:30
AS Roma a încheiat anul cu victorie. Trupa lui Gian Piero Gasperini a învins pe Genoa cu 3-1 într-un meci al etapei a 17-a din Serie A, eșalonul superior al campionatului de fotbal al Italiei.
Acum 12 ore
11:20
Premierul Munteanu, la „Bună Dimineața”: IT-ul rămâne strategic, educația trebuie să se schimbe # Radio Moldova
Creșterea economică, chiar și una modestă, crearea locurilor de muncă bine plătite, revenirea tinerilor și a diasporei, precum și o educație mai pragmatică, conectată la piața muncii, sunt principalele direcții pe care actuala guvernare mizează în perioada următoare. În același timp, Executivul susține un stil de guvernare bazat mai degrabă pe acțiuni decât pe promisiuni publice. Declarațiile au fost făcute de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care a răspuns la întrebările cetățenilor, culese pe stradă, într-un interviu acordat emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
10:50
Președinta solicită evaluarea judecătorilor care au examinat dosare de corupție și proceduri mai rapide de dare în căutare a persoanelor condamnate # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cere extinderea evaluării externe extraordinare asupra judecătorilor din primele instanțe care, începând cu anul 2017, au examinat sau examinează dosare de corupție. Potrivit șefei statului, unii judecători admit intenționat tergiversarea cauzelor pentru a obține beneficii ilegale sau pentru a ajunge la expirarea termenului de prescripție. Totodată, Maia Sandu solicită simplificarea procedurii de dare în căutare a persoanelor condamnate, în contextul în care unii inculpați părăsesc țara înainte de pronunțarea sentinței definitive.
10:20
Un lot cu 2.080 de kilograme de rodii importate, care nu corespund normelor de siguranță alimentară, a fost reținut și nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
10:10
Anul 2025, prin prisma EXPERȚILOR: deciziile asumate vor defini Republica Moldova în 2026 # Radio Moldova
Anul 2025 în Republica Moldova a fost unul al „deciziilor sub presiune”, cu efecte cumulative care vor defini direcția țării și în 2026, potrivit experților de la Chișinău. De la dosare de mare rezonanță și condamnări pentru corupție politică la un nivel de trai marcat de stabilizare fragilă, de la reconfigurări geopolitice majore până la încercări în parcursul european, anul 2025 a fost un veritabil „test” pentru instituții și societate.
10:00
Anul 2025, prin prisma EXPERȚILOR: deciziile asumate vor defini Republica Moldova în 2026
Anul 2025 în Republica Moldova a fost unul al „deciziilor sub presiune”, cu efecte cumulative care vor defini direcția țării și în 2026, potrivit experților de la Chișinău. De la dosare de mare rezonanță și condamnări pentru corupție politică la un nivel de trai marcat de stabilizare fragilă, de la reconfigurări geopolitice majore până la încercări în parcursul european, anul 2025 a fost un veritabil „test” pentru instituții și societate.
09:50
Revista presei | Bugetul de stat pentru 2026, aprobat de Parlament; Încă un aliat al lui Șor fuge de condamnare în stânga Nistrului # Radio Moldova
Cel mai abordat subiect din presa națională este adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat luni de Parlament. Din presă mai aflăm că fostul președinte al Adunării Populare din autonomia găgăuză, Dmitri Constantinov, condamnat de prima instanță la 12 ani de închisoare, a evadat în regiunea transnistreană. Instituțiile mass-media semnalează între timp că unul din cinci elevi este victimă a bullyingului în R. Moldova.
09:10
Un lot cu 2.080 de kilograme de rodii importate, care nu corespund normelor de siguranță alimentară, a fost reținut și nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
08:40
Premieră militară pentru SUA: atac pe teritoriul Venezuelei, confirmat de Donald Trump # Radio Moldova
Pentru prima dată în istorie, Statele Unite ar fi desfășurat o lovitură directă asupra unei ținte aflate pe teritoriul Venezuelei, iar informația a fost confirmată public chiar de președintele american Donald Trump.
08:40
Constantinov a schimbat trei automobile pentru a ajunge în regiunea transnistreană, afirmă șeful IGP # Radio Moldova
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că deplasarea lui Constantinov a fost documentată prin măsuri speciale de investigație și acțiuni operative.
08:00
Corespondență Dan Alexe | Bilanț de sfârșit de an: Bruxelles – cea mai periculoasă capitală europeană # Radio Moldova
În ultimii ani, violența bandelor urbane a devenit larg răspândită în unele țări europene – de la frecventele atacuri cu mitralieră din Bruxelles până la asasinate plătite în încheierile de socoteli dintre traficanții de droguri din Olanda.
07:50
Corespondență Dan Alexe | Bruxelles, capitala Europei, devine cea mai violentă capitală a continentului
În ultimii ani, violența bandelor urbane a devenvenit larg răspândită în unele țări europene – de la frecventele atacuri cu arme automate din Bruxelles până la asasinatele plătite din reglările de conturi dintre traficanții de droguri din Olanda. Statisticile de sfârșit de an arată însă că Bruxelles pare să fi devenit, de departe, cea mai violentă capitală a Europei.
07:30
China a lansat marți rachete în direcția Taiwanului și a desfășurat nave de asalt, bombardiere și nave de război în jurul insulei, în cea de-a doua zi a celor mai ample exerciții militare organizate până acum de Beijing, menite să simuleze o blocadă totală a Taiwanului, relatează Reuters.
07:30
Bulgaria face ultimele pregătiri pentru adoptarea monedei euro, care ar urma să intre în vigoare peste trei zile. Schimbarea vine pe fondul unei crizei politice și a dezinformării pro-ruse, care adâncesc neîncrederea populației în noua monedă. De la 1 ianuarie, Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro, o etapă importantă pentru țara din Balcani, care a aderat la Uniunea Europeană în 2007, alături de România.
07:00
Sfârșitul de an este momentul în care cetățenii își pot alege o altă instituție medicală, precum și medicul de familie. Schimbarea se face doar o dată pe an, cu excepția cazurilor când pacientul își schimbă locul de trai, domiciliul, atenționează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Acum 24 ore
22:00
Cum evităm răcelile și gripa în sezonul rece: sfaturile medicilor pentru copii și adulți # Radio Moldova
Odată cu venirea iernii, temperaturile scăzute și schimbările bruște de vreme pot avea un impact semnificativ asupra sănătății. Frigul favorizează apariția răcelilor, gripei și a altor infecții respiratorii, în special în rândul copiilor și al persoanelor vulnerabile. Într-un interviu pentru emisiunea „Bună Dimineața”, de la Moldova 1, Rodica Ceavdari, medic de familie, a vorbit despre pericolele sezonului rece și despre măsurile simple care ne pot ajuta să ne protejăm sănătatea în această perioadă.
21:30
Socialiștii cer Parlamentului să adopte o rezoluție în sprijinul planului de pace propus de Donald Trump. Reacțiile deputaților # Radio Moldova
Socialiștii au propus Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Aceștia au accentuat necesitatea unei poziții clare a Chișinăului în contextul discuțiilor internaționale privind pacea în regiune. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate le-a transmis socialiștilor să îi ceară direct lui Putin să pună capăt conflictului declanșat în Ucraina.
21:30
Anchetă în cazul de violență asupra unei eleve. Ministra de Interne: „Părinții s-ar putea alege cu amenzi” # Radio Moldova
O anchetă a fost declanșată într-o localitate din centrul țării, după ce o fată de 13 ani a fost agresată fizic de două adolescente. Scenele șocante au fost filmate și postate pe internet. Victima a fost internată în spital, anunță Ministerul Educației și Cercetării, care desfășoară o anchetă. În paralel, și polițiștii au pornit o investigație. Pentru faptele copiilor ar putea răspunde părinții, care s-ar putea alege cu amenzi.
21:10
Socialiștii au cerut Parlamentului să adopte o rezoluție în sprijinul planului de pace propus de Donald Trump. Reacțiile deputaților
Socialiștii au propus Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Aceștia au accentuat necesitatea unei poziții clare a Chișinăului în contextul discuțiilor internaționale privind pacea în regiune. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate le-a transmis socialiștilor să îi ceară direct lui Putin să pună capăt conflictului declanșat în Ucraina.
21:10
Guvernatoarea BNM: Aderarea la SEPA și sistemul de plăți MIA revoluționează transferurile financiare # Radio Moldova
Plățile în euro din și către Republica Moldova au devenit, începând cu anul 2025, mai rapide, mai sigure și cu comisioane semnificativ mai mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) a generat economii pentru cetățeni și companii de peste 1,4 milioane de euro, doar într-o singură lună.
20:30
Guvernul menține la nivel de 3% marja maximă aplicată pentru creditele acordate pe parcursul anului 2026, prin Programul „Prima Casă”. Decizia a fost luată pe 29 decembrie de Guvern.
