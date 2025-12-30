Peste 100 de mii de locuitori din regiunea Moscova au rămas fără energie electrică. Primarul a anunțat despre a patra dronă doborâtă

09:50

Cel mai abordat subiect din presa națională este adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat luni de Parlament. Din presă mai aflăm că fostul președinte al Adunării Populare din autonomia găgăuză, Dmitri Constantinov, condamnat de prima instanță la 12 ani de închisoare, a evadat în regiunea transnistreană. Instituțiile mass-media semnalează între timp că unul din cinci elevi este victimă a bullyingului în R. Moldova.