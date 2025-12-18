Investiție de peste 1,7 milioane de lei la Spitalul raional Leova pentru renovarea Laboratorului clinic și UPU
Sinteza, 18 decembrie 2025 12:40
Spitalul raional Leova și-a reparat recent acoperișul edificiului în care sunt amplasate Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgențe. Totodată, au fost izolați termic și pereții clădirii. Spitalul s-a numărat în anul curent printre câştigătorii concursului de proiecte investiţionale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări […]
Acum 30 minute
12:40
Deputații au adoptat noi reguli pentru controlul de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității în muncă # Sinteza
Deputații au adoptat proiectul de lege care reglementează un mecanism coerent de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost aprobată în lectura a doua de 56 de deputați. Modificările propuse au scopul de a alinia practicile Inspectoratului de Stat al Muncii la standardele internaționale […]
12:40
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului a menționat că, datorită efortului comun, […]
12:40
Acum 4 ore
10:40
Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029. Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului, informează AFP. O premieră istorică după decenii de difuzare la […]
10:20
Directorul Serviciului Vamal a participat la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie a participat, la invitația Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și ai Comunității Transporturilor, la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene, în cadrul inițiativei […]
10:20
Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul a spus că vrea muniție NATO: ”Știm ce a însemnat asta pentru Kiev” # Sinteza
Rusia avertizează Kazahstanul după ce țara a anunțat că vrea să adopte muniție la standarde NATO. Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul vrea să adopte muniție NATO. Decizia anunțată de autoritățile de la Astana provoacă reacții dure la Moscova și reaprinde tensiunile dintre cele două state, într-un context regional deja fragil. Rusia critică virajul militar […]
10:20
CNAM anunță concursul de finanțare a proiectelor de prevenire a bolilor și promovare a sănătății pentru 2026 # Sinteza
Scopul concursului este selectarea celor mai avantajoase și cost-eficiente proiecte de realizare a măsurilor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire care urmează a fi finanțate din contul mijloacelor financiare ale fondului măsurilor de profilaxie. Prin implementarea de proiecte se înțelege un ansamblu de activități nonprofit, ce țin de realizarea măsurilor de profilaxie și prevenire […]
10:10
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate. Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde are stabilită o întâlnire cu mai mulți antreprenori. De asemenea, Prim-ministrul […]
Acum 24 ore
17:10
Fostul deputat Vasile Bolea a revenit la profesia de avocat, după încheierea carierei politice și pierderea fotoliului de parlamentar # Sinteza
Fostul deputat Vasile Bolea a revenit oficial în profesia de avocat, potrivit datelor publice din registrul profesional. Activitatea sa în avocatură a fost reluată începând cu data de 24 octombrie 2025, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură. Vasile Bolea este jurist de […]
17:10
Proiectul Codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului Republicii Moldova, în proces de elaborare # Sinteza
În prezent, procesul legislativ din Republica Moldova este reglementat de Regulamentul Parlamentului. Documentul a fost adoptat în 1996 și necesită să fie adaptat la noile realități, astfel încât să fie conturate mai explicit funcțiile de bază ale Parlamentului. Noul Cod va înlocui Regulamentul Parlamentului, care conține prevederi depășite. Codul va reglementa mai explicit echilibrul funcțional […]
17:10
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii # Sinteza
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu echipa Fondului Monetar Internațional, la încheierea misiunii de consultări în Republica Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie. În cadrul întrevederii au fost prezentate concluziile echipei de experți FMI și discutate prioritățile de reformă care vor sprijini dezvoltarea economică a țării noastre și îmbunătățirea calității vieții oamenilor. […]
Ieri
12:10
Serviciul Vamal organizează ședințe pentru clarificarea regulilor de origine preferențială PEM # Sinteza
Serviciul Vamal continuă dialogul constant cu mediul de afaceri pentru a asigura o aplicare corectă, unitară și predictibilă a regulilor de origine preferențială pan-euro-mediteraneene, în contextul tranziției către Convenția PEM Revizuită, care va deveni aplicabilă exclusiv. În acest sens, în cadrul unei ședințe de lucru organizate la Biroul Vamal Nord, specialiștii Secției originea mărfurilor din […]
12:00
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din Criuleni, renovat și eficientizat energetic printr-un proiect CNAM # Sinteza
Oficiul Medicilor de Familie Slobozia-Dușca din raionul Criuleni a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Proiectul a constat în renovarea și eficientizarea energetică a fațadei edificiului. Valoarea totală a proiectului este de […]
12:00
Un bărbat de 65 ani din Ruseștii Noi a decedat intoxicat după ce o plită electrică s-a aprins în urma supraîncălzirii # Sinteza
Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea aparatelor electrice a provocat decesul unui bărbat. Cazul a fost înregistrat în după amiaza zilei de 16 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit informațiilor, în interiorul locuinței s-a produs un incendiu care s-a autostins până la apelarea echipelor specializate. La […]
12:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg biscuiți de import, în urma depistării unei concentrații alarmante de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. Astfel, urmare a controalelor oficiale, efectuate de către inspectorii ANSA, a fost depistat un conținut de acizi gași trans (trans izomer […]
11:50
Secretarul de stat, Valeriu Mija, a avut o întrevedere cu vice-directorul pentru Europa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos # Sinteza
Secretarul de stat Valeriu Mija a avut o întrevedere cu vice-directorul pentru Europa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos, Sanne Löwenhardt, și cu șeful adjunct al Misiunii Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Maaike Keizer. Discuțiile au vizat procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, consolidarea cooperării bilaterale, precum și […]
11:50
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea în funcție a noului Secretar de stat al Ministerului Mediului # Sinteza
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi numirea doamnei Victoria Gratii în funcția de Secretar de stat al Ministerului Mediului. Până în prezent, Victoria Gratii a deținut funcția de șefă al Direcției politici de management integrat al resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului. Victoria Gratii a contribuit la elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul […]
11:30
Guvernul va oferi granturi grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii care dezvoltă în comun soluții de energie verde # Sinteza
Guvernul va sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină, astfel, mai competitive, prin cooperare în cadrul comunităților de energie regenerabilă. Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor […]
11:30
Un bărbat de 53 de ani din Chișinău a fost reținut pentru cultivarea și comercializarea ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari # Sinteza
Polițiștii sectorului Rîșcani documentează activitatea infracțională a unui bărbat de 53 de ani, bănuit de circulația ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari pe teritoriul capitalei. Oamenii legii au stabilit că suspectul cultiva ilegal plante cu conținut narcotic, pe care ulterior le prelucra, le depozita și le pregătea pentru comercializare. La domiciliul acestuia […]
11:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar # Sinteza
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul […]
11:10
A fost creată Asociația „Dreptate pentru Toți” pentru promovarea democrației și drepturilor omului în Republica Moldova # Sinteza
O echipă de juriști a inițiat înființarea Asociației „Dreptate pentru Toți”, o organizație nonprofit dedicată promovării și protejării democrației, precum și drepturilor omului în Republica Moldova. Printre obiectivele principale ale Asociației se numără monitorizarea proceselor democratice și consolidarea unui sistem de justiție corect și transparent. Președintele organizației, Nicolai Cazacu, a declarat că împreună cu echipele […]
11:00
Ministerul Finanțelor a organizat la Ungheni o sesiune de informare dedicată noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice # Sinteza
Ministerul Finanțelor a organizat la Ungheni o sesiune de informare dedicată noilor reglementări în domeniul achizițiilor publice, abaterilor frecvent constatate în procesul de verificare, precum și noului sistem de profesionalizare și certificare a specialiștilor în achiziții publice/sectoriale, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2026. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale, ai […]
16 decembrie 2025
14:40
FORBES// Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari # Sinteza
Averea lui Elon Musk a atins un nivel fără precedent, după o reevaluare majoră a SpaceX. Potrivit celor mai recente calcule publicate de Forbes, Elon Musk a depășit un nivel care până acum părea pur teoretic. Acum CEO-ul Tesla are o avere netă mai mare de 600 de miliarde de dolari. Performanța îl plasează oficial […]
14:30
Prim-ministrul a participat, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, organizat de CRJM # Sinteza
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Premierul a reafirmat că reforma justiției este o prioritate pentru Guvern, pentru a spori încrederea cetățenilor, a asigura dezvoltarea economică a țării și integrarea Republicii Moldova în familia europeană. […]
14:30
Avocat din Chișinău, trimis în instanță pentru escrocherie. Ar fi indus clienții în eroare cu expertize fictive # Sinteza
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care un avocat este învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie. Potrivit probelor acumulate, avocatul, profitând de calitatea sa profesională și de încrederea acordată, ar fi indus intenționat în eroare clienta și soțul acesteia, susținând în […]
14:30
Un bărbat de 41 ani a fost condamnat la 19 ani de detenție pentru violență în familie și infracțiuni sexuale comise # Sinteza
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, acțiuni violente cu caracter sexual și viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 19 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2019-2023, inculpatul a […]
14:30
CNAM lansează concursul de proiecte investiționale 2026 pentru reparația instituțiilor medicale publice # Sinteza
Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor investiționale finanțate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (în continuare – fondul de dezvoltare) anunță lansarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale pentru anul 2026. La concurs pot participa instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală […]
14:20
Comisia pentru economie, buget și finanțe a organizat, astăzi, consultări publice a proiectului bugetului de stat pentru anul 2026. La discuții au participat deputați din diferite fracțiuni parlamentare, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, precum și ai sindicatelor […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
VIDEO// Mai mulți cetățeni din Cahul se plâng că sunt terorizați de autorități: ”Mi-au pus amendă de 160 mii lei pentru niște brânză și lapte” # Sinteza
Mai mulți cetățeni din Cahul au adresat o serie de plângeri privind situația dificilă cu care se confruntă în piețele locale. Aceștia reclamă aplicarea excesivă a amenzilor și blocarea cardurilor de pensie sau conturilor bancare, ceea ce afectează direct veniturile familiilor cu copii minori. În cadrul unei întâlniri cu Vasile Costiuc, oamenii au explicat că, […]
11:10
Prețurile la alimente în Europa variază puternic. Ce țări cheltuiesc cel mai mult pentru hrană # Sinteza
Prețurile alimentelor în Europa continuă să înregistreze diferențe semnificative între state, afectând direct bugetele gospodăriilor. Prețurile alimentelor în Europa diferă semnificativ de la o țară la alta, iar această realitate se vede direct în bugetele familiilor. Chiar și acolo unde mâncarea este mai ieftină decât media Uniunii Europene, gospodăriile ajung adesea să cheltuiască o parte […]
11:00
Fracțiunea PSRM propune sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pentru companiile energetice # Sinteza
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat că formațiunea a înregistrat în Parlament două proiecte de lege pe care le califică drept „importante pentru economie și protecția socială”. Primul proiect de lege vizează sprijinirea producătorilor autohtoni și prevede obligarea rețelelor comerciale să aloce cel puțin 50% din spațiul de pe rafturi produselor […]
11:00
Elevii din Găgăuzia au participat la sesiuni de informare despre drepturile omului, organizate de OTIP Comrat # Sinteza
Oficiul teritorial de informare Comrat al Parlamentului (OTIP Comrat) a organizat o serie de sesiuni de informare dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Prima sesiune de informare a fost desfășurată cu elevii clasei a VIII-a ai Liceului Teoretic „Tudor Zanet” din Congaz. În cadrul activității, elevii au fost familiarizați cu activitatea legislativului și cu rolul […]
11:00
O tânără de 19 ani a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru escrocheria „ruda implicată în accident” în Chișinău # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani, acuzate de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, tânăra a fost condamnată la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit materialelor cauzei, în […]
11:00
Donald Trump a dat în judecată BBC. Președintele american solicită daune pentru defăimare de 10 miliarde de dolari # Sinteza
Donald Trump a depus plângere luni contra grupului audiovizual britanic și solicită o mare sumă de bani ca despăgubiri. Donald Trump acuză BBC că a realizat un montaj video înşelător cu extrase dintr-un discurs susţinut de el. Președintele american solicită 10 miliarde de dolari daune, în special pentru defăimare, conform unui document judiciar, transmite AFP. […]
09:50
Viktor Orbán pregătește o „inginerie constituțională” pentru a-și conserva puterea în Ungaria # Sinteza
Guvernul Viktor Orban ar pregăti o „inginerie constituțională”, un set de măsuri menite să crească exponențial puterile Președintelui, în raport cu celelalte instituții ale statului, notează Bloomberg. Ungaria nu mai arată demult ca o democrație, în adevăratul sens al cuvântului. Posibila înfrângere a Fidesz, în alegerile parlamentare din aprilie 2026, pare că nu va fi […]
09:40
Centrul Național Anticorupție (CNA), cu suportul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), a desfășurat cea de-a doua ediție a Cafenelei Anticorupție, un eveniment dedicat promovării culturii integrității și consolidării încrederii tinerilor în instituțiile statului, organizat în contextul Săptămânii Anticorupție. La activitate au participat Voluntarii Anticorupție ai CNA, studenți ai Academiei de Poliție „Ștefan […]
09:40
Mariah Carey stabilește un record istoric în Billboard Hot 100 cu „All I Want for Christmas Is You” # Sinteza
Mariah Carey a stabilit un nou record în Billboard Hot 100, după ce piesa „All I want for Christmas Is You”, a petrecut 20 de săptămâni pe primul loc. Cântăreaţa americană Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de „domnie” în fruntea topului Billboard Hot 100, după ce cântecul ei „All I Want for […]
09:40
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), au implementat măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor lor. Programul oferă sprijin nerambursabil gospodăriilor individuale care investesc în reducerea pierderilor de energie și modernizarea sistemelor de consum energetic. Casa Verde […]
09:30
ANSA a participat la prima ședință a Comitetului de Coordonare al proiectului de reforme comerciale pentru integrarea în UE # Sinteza
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a participat, la data de 15.12.2025, la prima ședință a Comitetului de Coordonare al proiectului strategic „Reforme comerciale pentru integrarea în UE: Consolidarea guvernanței și a sistemelor SPS”, marcând începutul unei noi etape în cooperarea interinstituțională. Ședința a întrunit echipele de implementare ale ANSA și Serviciului Vamal, reprezentanți ai Ambasadei […]
09:30
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1,2 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 08 – 12 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,2 miliarde lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului […]
09:30
Blocurile medicale ale Spitalului din Cimișlia au fost renovate printr-un proiect finanțat de CNAM # Sinteza
Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a participat luni, 15 decembrie, la inaugurarea blocurilor Unității de Primiri Urgențe și celor curativ-chirurgicale ale Spitalului raional Cimișlia. Blocurile au fost modernizate în cadrul unui proiect investițional ce a vizat izolarea termică a pereților exteriori, precum și alte intervenții necesare pentru îmbunătățirea […]
09:30
Peste 19 mii de persoane au fost informate despre măsurile de prevenire a riscurilor specifice sezonului rece în sectorul locativ # Sinteza
Peste 19 mii de persoane din toate regiunile țării au fost informate despre măsurile de prevenire a riscurilor specifice sezonului rece în sectorul locativ. Activitățile au fost realizate de angajații IGSU în cadrul campaniei cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții”. În acest context, salvatorii și pompierii au mers din ușă în ușă, pe la […]
09:30
Procuratura Generală și CRVT „Memoria” au semnat un Memorandum pentru protecția victimelor torturii # Sinteza
La 12 decembrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” au semnat un Memorandum de cooperare, care vizează consolidarea mecanismelor de protecție și reabilitare a victimelor torturii, tratamentelor inumane și/sau degradante. Documentul a fost semnat de Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, și directoarea executivă a RCTV „Memoria”, Ludmila […]
09:20
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale”, realizată de studenții Facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” # Sinteza
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale”, realizată de studenții Facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, sub coordonarea artistică a cadrelor universitare Alexandru Alavațchi,Eleonora Brigalda și Ludmila Moisei. Expoziția reunește lucrări de pictură, grafică, tapiserie, arte decorative și alte practici artistice universitare, oferind publicului o incursiune vizuală […]
09:20
Profesorii se pot înscrie la prima rundă de testare online DigiProf pentru certificarea competențelor digitale # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea înscrierilor pentru prima rundă de testare online în cadrul procesului național de certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice. La această rundă pot participa cadrele didactice care au finalizat formarea în cadrul programului DigiProf – nivelul A. Profesorii vor susține testarea online, iar cei care vor promova vor obține […]
15 decembrie 2025
14:40
Vlad Bătrâncea: ”Republica Moldova are nevoie de recunoașterea internațională a statutului de neutralitate, inclusiv la nivelul ONU” # Sinteza
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit recent discuții la inițiativa deputatului Vlad Bătrâncea privind funcționarea și consolidarea neutralității țării, considerată esențială pentru o existență pașnică și stabilă în contextul tensiunilor regionale. „Statutul de neutralitate, consacrat în 1994 în Constituție, garantează cetățenilor noștri o viață previzibilă și pașnică. Republica Moldova nu are și nu trebuie să aibă […]
14:30
YouTube a început blocarea videoclipurilor AI cu personaje Disney după presiunile companiei americane # Sinteza
Platforma YouTube a demarat blocarea și ștergerea clipurilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale care folosesc personaje din producțiile Disney, ca urmare a presiunilor exercitate de compania americană. Google, proprietarul YouTube, pare să facă un pas înapoi în conflictul cu Disney și a decis să intervină împotriva materialelor realizate cu AI care încalcă drepturile de autor, în special […]
14:20
Fostul bodyguard al Maiei Sandu și director al SPPS va fi verificat de ANI: ”Se conturează o bănuială rezonabilă privind proveniența mijloacelor financiare” # Sinteza
Inspectorii Autorității Naționale de Integritate au inițiat un control al averii fostului director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Vasile Popa, după ce au fost depistate achiziții imobiliare semnificative neclare în declarațiile de avere. În urma sesizării nr. 04/1740, înregistrată la 14 noiembrie 2025, inspectorul de integritate Vladislav Gorceac a verificat conformitatea acesteia […]
13:30
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri. Unul ar fi încercat să corupă polițiștii cu 85 mii lei # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați: o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și a cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 39 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri. Instanța le-a […]
12:50
Salariile mari ale șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI ar putea fi reduse semnificativ în 2026. PAS a înregistrat un proiect de lege # Sinteza
Salariile foarte mari ale conducerii autorităților de reglementare ar putea fi reduse semnificativ începând cu 2026. Fracțiunea PAS a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede limitarea lefurilor pentru funcțiile de conducere din Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Autoritatea Națională pentru Reglementarea Comunicațiilor Electronice […]
