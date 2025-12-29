MMPS anunță pentru 2026 extinderea masivă a creșelor și mai multe locuri de muncă
SafeNews, 29 decembrie 2025 12:50
Bugetul pentru creșe va fi majorat de 20 de ori în următorii doi ani, până la 385 de milioane de lei, comparativ cu 2025, când a constituit 18 milioane de lei. În acest interval de timp, statul își mai propune să creeze 5 mii de locuri noi pentru copii. Anunțul a fost făcut de ministrul […] Articolul MMPS anunță pentru 2026 extinderea masivă a creșelor și mai multe locuri de muncă apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
12:50
Bugetul pentru creșe va fi majorat de 20 de ori în următorii doi ani, până la 385 de milioane de lei, comparativ cu 2025, când a constituit 18 milioane de lei. În acest interval de timp, statul își mai propune să creeze 5 mii de locuri noi pentru copii. Anunțul a fost făcut de ministrul […] Articolul MMPS anunță pentru 2026 extinderea masivă a creșelor și mai multe locuri de muncă apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
12:40
Kremlinul anunţă că Putin şi Trump vor avea în curând o convorbire telefonică şi reafirmă că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din Donbas # SafeNews
Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, relatează Reuters. Putin şi Trump au discutat duminică, înaintea întâlnirii lui Trump cu […] Articolul Kremlinul anunţă că Putin şi Trump vor avea în curând o convorbire telefonică şi reafirmă că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din Donbas apare prima dată în SafeNews.
12:40
Polițiștii din Buiucani, împreună cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, au reținut pentru 72 de ore un bărbat de 48 de ani, suspectat că ar fi comis cel puțin șapte furturi din apartamente. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 120.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, suspectul acționa în special pe timp de zi, profitând de […] Articolul VIDEO | Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru furturi din apartamente apare prima dată în SafeNews.
12:40
Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive au fost simplificate. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi în lectura a doua de legislativ. Inițiativa legislativă a fost propusă de deputații Dorian Istratii și Ilie Ionaș, din fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, și are drept scop reducerea poverii birocratice pentru agenții […] Articolul Mai puțină birocrație: Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive, simplificate apare prima dată în SafeNews.
12:30
Aeroportul Internațional Chișinău a achiziționat trei automobile de lux pentru servicii pasagerilor din Sala Express/Sala Delegațiilor, adică pentru pasageri VIP. Astfel în decembrie 2025 a fost procurat un autoturism nou clasa lux BMW 740i xDrive Sedan, la un preţ de 2,7 milioane lei, câştigătorul licitaţiei fiind compania Autospace SRL (Victor Miculeţ – 40% şi Vera […] Articolul Mașini de lux de peste opt milioane de lei cumpărate de aeroport pentru VIP-uri apare prima dată în SafeNews.
12:30
Susținător al blocului „Pobeda” anchetat după un concurs online, riscă până la 6 ani de închisoare # SafeNews
Un membru al grupării „ȘOR” a fost trimis pe banca acuzaților după ce a organizat un concurs pentru simpatizații blocului „Victoria/Pobeda”, în cadrul căruia premiul principal era un automobil în valoare de 15 mii euro. Acum, precizează Procuratura Anticorupție, învinuitul este acuzat de finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit sursei citate, în vara 2024, inculpatul […] Articolul Susținător al blocului „Pobeda” anchetat după un concurs online, riscă până la 6 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
12:20
Guvernul actualizează principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea Republicii Moldova la UE # SafeNews
Guvernul a actualizat luni 29 decembrie 2025 principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în urma consultărilor avute cu autoritățile publice, societatea civilă, mediul de afaceri și mediul academic. Potrivit Executivului, actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost necesară pentru […] Articolul Guvernul actualizează principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea Republicii Moldova la UE apare prima dată în SafeNews.
12:20
Guvernul sprijină întreprinderile mici și mijlocii cu granturi pentru eficiență energetică # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau măsuri de eficiență energetică. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de luni, 29 decembrie, când Cabinetul de miniștri […] Articolul Guvernul sprijină întreprinderile mici și mijlocii cu granturi pentru eficiență energetică apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
12:00
FOTO | O nouă tragedie pe șosea: Un bărbat în vârstă de 37 de ani a murit în urma unui accident produs la Ceadîr-Lunga # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 37 de ani și-a pierdut viața luni, 29 decembrie, în urma unui accident grav produs în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga, în jurul orei 09:00. Potrivit poliției, șoferul nu și-a adaptat viteza la condițiile meteorologice, a derapat, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. „În urma traumatismelor suferite, bărbatul […] Articolul FOTO | O nouă tragedie pe șosea: Un bărbat în vârstă de 37 de ani a murit în urma unui accident produs la Ceadîr-Lunga apare prima dată în SafeNews.
11:50
Confruntări cu militanți ISIS la sud de Istanbul. Cel puțin nouă morți, dintre care trei polițiști # SafeNews
Trei polițiști turci și șase militanți ISIS au fost uciși luni într-o ciocnire luptători ai grupării Statul Islamic în nord-vestul Turciei, iar operațiunea poliției împotriva acestora era luni dimineață încă în curs de desfășurare, potrivit presei de stat și unui corespondent Reuters. Nu au mai fost oferite informații despre numărul răniților, după ce dimineață bilanțul […] Articolul Confruntări cu militanți ISIS la sud de Istanbul. Cel puțin nouă morți, dintre care trei polițiști apare prima dată în SafeNews.
11:50
Sky News: Momentul în care Volodimir Zelenski şi-a pierdut mimica impenetrabilă în timpul conferinţei de presă comune cu Donald Trump # SafeNews
Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”. A fost un moment în care, potrivit lui Mark Stone, corespondentul Sky News la Washington, preşedintele ucrainean „şi-a pierdut faţa de jucător de poker” şi a lăsat să se întrevadă o reacţie. El a ridicat […] Articolul Sky News: Momentul în care Volodimir Zelenski şi-a pierdut mimica impenetrabilă în timpul conferinţei de presă comune cu Donald Trump apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO | Ministrul Bolea: „În țară se circulă în condiții de iarnă. Drumuri naționale blocate nu există” # SafeNews
Pe drumurile din Republica Moldova se circulă în condiții de iarnă, însă fără a fi înregistrate blocaje, a declarat luni, 29 decembrie, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit acestuia, în zilele de sâmbătă și duminică, au fost mobilizate peste 157 de utilaje și mijloace de transport pentru intervenții pe drumurile naționale. De asemenea, […] Articolul VIDEO | Ministrul Bolea: „În țară se circulă în condiții de iarnă. Drumuri naționale blocate nu există” apare prima dată în SafeNews.
11:20
Noi detalii privind cazul teribil din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Fiul de 33 de ani al bănuitului a fost reținut, anunță Poliția Republicii Moldova. „În baza materialului probatoriu acumulat de polițiști și procurori se bănuiește că acesta a fost complice la o crimă care ar fi fost săvârșită de tatăl său în perioada 2012-2013”, […] Articolul Noi detalii în cazul de la Anenii Noi: încă un suspect reținut apare prima dată în SafeNews.
11:20
2026 vine cu modificări importante pentru șoferi. Poliția plănuiește să pună în funcțiune și mai multe radare inteligente, care pot să detecteze viteza și condusul agresiv sau mersul pe contrasens. Amenzile ajung direct acasă. Aceste camere inteligente vor fi cumpărate de Compania de Drumuri, dar și de primării, scrie digi24.ro. Noul sistem, denumit e-Sigur, are două […] Articolul Radare inteligente vor fi instalate pe drumurile din România apare prima dată în SafeNews.
11:20
În ultimele două zile, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3.150 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere. Cei mai mulți șoferi, 1.206 la număr, au depășit limita de viteză, iar 785 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor. Alți 551 de conducători au oprit vehiculele în locuri interzise, […] Articolul Poliția a înregistrat mii de abateri rutiere în weekend, majoritatea pentru viteză apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
11:10
A început operațiunea de salvare a celor patru moldoveni blocați în munții Făgăraș, din România. Intervenția, care va dura aproximativ 8 ore, implică 9 salvamontiști. Potrivit unui comunicat al Serviciului Salvamont Argeș, la ora 8:30, salvamontiștii, împreună cu doi jandarmi montani, au început deplasarea spre Refugiul Călțun. „Din păcate vremea nu ne ajută foarte mult, […] Articolul VIDEO | Salvamontiștii au pornit în misiune: Patru moldoveni, izolați în Munții Făgăraș apare prima dată în SafeNews.
11:10
Rapperul Ion Banaru a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea a jumătate din această, restul fiind suspendat pe un termen de probațiune de 3 ani. „Termenul de executare a pedepsei urmează a fi calculat din momentul reținerii […] Articolul Rapperul Banarus, dispărut după sentință: 8 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
10:50
Un tânăr care a jefuit două fete de aproape 500.000 de lei, bani ce aparțineau Partidului Politic Șor, a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Jumătate din pedeapsă, adică 4 ani, va fi executată efectiv, iar restul este suspendat pe un termen de probațiune de 3 ani. Sentința a fost pronunțată pe 22 decembrie […] Articolul Jaf violent în Chișinău. Patru ani de detenție și patru cu suspendare apare prima dată în SafeNews.
10:30
Două persoane au fost condamnate pentru corupere electorală, într-un dosar examinat de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, anunță Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei. Potrivit instanței, în luna octombrie 2024, inculpatele au oferit câte 2.000 de lei mai multor alegători dintr-o localitate a raionului Sîngerei. Scopul a fost influențarea votului la alegerile prezidențiale și la Referendumul Republican Constituțional […] Articolul Judecătoria Bălți a condamnat două persoane pentru cumpărarea voturilor apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 29 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 29 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 29 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 29 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
09:10
China organizează exerciţii militare în jurul Taiwanului pentru a avertiza „forţele externe” după tensiunile cu SUA şi Japonia # SafeNews
Armata Chinei a trimis luni trupe aeriene, navale şi de rachete pentru a efectua exerciţii militare comune în jurul insulei Taiwan, o mişcare pe care Beijingul a numit-o „avertisment sever” împotriva forţelor separatiste şi „interferenţelor externe”. Taiwanul a declarat că îşi pune forţele în stare de alertă şi a numit guvernul chinez „cel mai mare […] Articolul China organizează exerciţii militare în jurul Taiwanului pentru a avertiza „forţele externe” după tensiunile cu SUA şi Japonia apare prima dată în SafeNews.
09:00
Zelenski afirmă că planul de pace este acceptat în proporţie de 90%, după întâlnirea cu Trump # SafeNews
Preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat duminică seară, 28 decembrie 2025, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost “agreat în proporţie de 90 la sută”, informează Sky News. „Am convenit că garanţiile de securitate sunt un punct de referinţă esenţial în realizarea unei păci durabile, […] Articolul Zelenski afirmă că planul de pace este acceptat în proporţie de 90%, după întâlnirea cu Trump apare prima dată în SafeNews.
09:00
Ursula von der Leyen după discuţiile de la Mar-a-Lago: S-au înregistrat progrese semnificative, pe care le-am salutat. Sunt esenţiale garanţii de securitate solide # SafeNews
Şeful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că salută „progresele semnificative” înregistrate în cadrul discuţiilor de la Mar-a-Lago cu privire la planul de pace pentru Ucraina. Într-un mesaj pe X, aceasta a notat că a avut o „convorbire telefonică fructuoasă, de o oră”, cu Donald Trump, Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni. […] Articolul Ursula von der Leyen după discuţiile de la Mar-a-Lago: S-au înregistrat progrese semnificative, pe care le-am salutat. Sunt esenţiale garanţii de securitate solide apare prima dată în SafeNews.
08:50
Alternativa Clinic a adus spiritul sărbătorilor de iarnă în casa familiei Eladii din satul Hîjdieni, raionul Glodeni, în cadrul campaniei Dăruiești și Câștigi, desfășurată de Pro TV Chișinău. Cu o surpriză și multe daruri, echipa Alternativa Clinic au mers la Hîjdieni, Glodeni, pentru a le fi alături. Olga NEAMȚU, DIRECTOR MEDICAL, ALTERNATIVA CLINIC: „Am ales […] Articolul VIDEO | O familie din Hîjdieni a primit ajutor și speranță din partea Alternativa Clinic apare prima dată în SafeNews.
08:30
Trafic intens la frontieră: peste 68 de mii de persoane au traversat granița într-o singură zi # SafeNews
Punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost intens circulate în ultimele 24 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, 68.082 de persoane au traversat granița, iar 20 de cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul țării. Cele mai multe traversări au fost înregistrate la Aeroportul Internațional Chișinău, unde aproape 20 de mii de […] Articolul Trafic intens la frontieră: peste 68 de mii de persoane au traversat granița într-o singură zi apare prima dată în SafeNews.
08:30
Progrese medicale importante în 2025: descoperiri care dau speranță pacienților din întreaga lume # SafeNews
Anul 2025 a adus evoluții medicale care ar putea schimba modul în care sunt tratate multe boli grave. Analizele realizate de presa internațională de specialitate arată că cercetătorii au făcut pași importanți în domenii precum genetica, vaccinurile, transplanturile și tratamentele pentru boli cronice. Una dintre cele mai spectaculoase reușite a fost tratarea unui bebeluș cu […] Articolul Progrese medicale importante în 2025: descoperiri care dau speranță pacienților din întreaga lume apare prima dată în SafeNews.
08:20
Scandal la vârful puterii în Coreea de Sud: fosta primă doamnă, acuzată că a vândut influență pentru bani și obiecte de lux # SafeNews
Noi dezvăluiri zguduie scena politică din Coreea de Sud. Soția fostului președinte Yoon Suk Yeol este acuzată că s-ar fi implicat în afacerile statului în schimbul unor sume de bani și obiecte de mare valoare, potrivit concluziilor prezentate luni de un procuror special. Ancheta, care s-a încheiat duminică, a durat aproape un an și a […] Articolul Scandal la vârful puterii în Coreea de Sud: fosta primă doamnă, acuzată că a vândut influență pentru bani și obiecte de lux apare prima dată în SafeNews.
08:20
Semnale de revenire economică în Republica Moldova: exporturile și veniturile, în creștere # SafeNews
Economia Republicii Moldova începe să arate semne clare de redresare, iar perspectivele pentru acest an sunt mai bune decât cele din 2024. Declarația a fost făcută de economistul Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii sale săptămânale, unde a analizat evoluțiile recente din economie. Potrivit expertului, după doi ani și jumătate de scădere, exporturile de bunuri revin […] Articolul Semnale de revenire economică în Republica Moldova: exporturile și veniturile, în creștere apare prima dată în SafeNews.
08:10
Ziua de 29 decembrie vine cu vreme schimbătoare în Republica Moldova. Meteorologii anunță ninsori slabe în nordul țării, iar în regiunile centrale sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță. În sud, cerul va fi predominant noros, fără precipitații importante. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest, cu intensificări de până la 46 […] Articolul METEO | Vreme instabilă la final de decembrie: ninsori slabe, lapoviță și vânt moderat apare prima dată în SafeNews.
07:40
Zeci de oameni au fost reținuți după ce au aprins fumigene și artificii în centrul Parisului, a relatat sâmbătă presa franceză, potrivit agenției de presă DPA. Grupul de persoane s-ar fi aflat în celebra piață Trocadero, lângă Turnul Eiffel din capitala franceză, notează Agerpres. Postul de televiziune BFMTV a relatat că agenții de poliție au […] Articolul Aprinderea unor artificii lângă Turnul Eiffel s-a lăsat cu zeci de arestări apare prima dată în SafeNews.
07:30
Mai mulți membri ai Bundestagului susțin livrarea de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune către Ucraina. Printre ei se află Omid Nouripour, vicepreședinte al Parlamentului german și reprezentant al Partidului Verzilor. Acesta a declarat că Germania trebuie să își asume un rol mai direct în vederea sprijinului pentru Kiev și să treacă de la […] Articolul Parlamentarii germani cer trimiterea rachetelor Taurus către Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:20
Nouă persoane au fost arestate în Italia pentru că ar fi strâns milioane de euro care au ajuns la organizația teroristă Hamas, sub pretextul ajutorului umanitar. Poliția din Italia a reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro (6 milioane de lire sterline) pentru Hamas, pe o perioadă de peste […] Articolul Nouă persoane, arestate în Italia după ce au strâns 7 milioane de euro pentru Hamas apare prima dată în SafeNews.
07:20
Principalele puncte discutate de Donald Trump și Vladimir Putin în conversația telefonică de o oră și 15 minute # SafeNews
Dialogul telefonic dintre președintele Statelor Unite și omologul său rus a durat o oră și 15 minute și a avut loc la inițiativa părții americane, potrivit TASS, care susține că discuția a început cu un schimb de urări cu ocazia Anului Nou. Conversația, spune agenția de știri a statului rus, s-a concentrat pe războiul din […] Articolul Principalele puncte discutate de Donald Trump și Vladimir Putin în conversația telefonică de o oră și 15 minute apare prima dată în SafeNews.
07:20
Canada va oferi Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,552 miliarde de euro),care îi vor permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internaţional. Anunţul privind ajutorul a fost făcut sâmbătă, 27 decembrie 2025, de prim-ministrul canadian Mark Carney, în urma întâlnirii sale de […] Articolul Canada acordă Ucrainei un ajutor de 1,552 miliarde de euro pentru reconstrucţie apare prima dată în SafeNews.
07:20
După dispariția uraniului de la mina Somayer din Niger, Parchetul din Paris a deschis o anchetă pentru „furt organizat în scopul servirii intereselor unei puteri străine”. În prezent, autoritățile militare resping cu fermitate acuzațiile care li se aduc, transmite euronews.com. Junta militară care guvernează Nigerul după lovitura de stat din iulie 2023 susține suveranitatea asupra resurselor […] Articolul Dispariția unei cantități de uraniu în Niger a ajuns în centrul atenției Franței apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
07:10
Plănuia să pună în vânzare produse pirotehnice fără documente legale. Este vorba despre un tânăr de 27 de ani care a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a fost oprit în trafic, în sectorul Buiucani. Duminică, polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă, împreună cu angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică, au […] Articolul FOTO | Intenționa să vândă ilegal produse pirotehnice, dar a fost oprit de poliție apare prima dată în SafeNews.
07:10
Documente interne de la o companie chineză de inteligenţă artificială (IA) indică faptul că China a folosit această tehnologie pentru a interveni în alegeri străine, inclusiv prin propagandă vizând alegerile locale din Taiwan de anul viitor şi alegerile prezidenţiale din 2028, a raportat sâmbătă un ziar japonez. Institutul pentru Securitate Naţională al Universităţii Vanderbilt a […] Articolul China foloseşte Inteligenţa Artificială pentru a interveni în alegerile din alte ţări apare prima dată în SafeNews.
07:00
În contextul estimării unei intensificări a traficului de persoane și vehicule, odată cu apropierea sărbătorii de Revelion, Poliția de Frontieră anunță suplinirea efectivelor și deschiderea unor artere suplimentare la punctele de trecere a frontierei, pentru a preveni aglomerările. Potrivit instituției, acolo unde va fi necesar, va fi aplicată procedura „Revers”. Totodată, autoritățile naționale cooperează cu […] Articolul Poliția de Frontieră pregătește măsuri suplimentare pentru traficul de Revelion apare prima dată în SafeNews.
06:50
Proprietarii stațiilor de alimentare Lukoil din Statele Unite se confruntă cu o situație de incertitudine majoră din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, relatează Bloomberg. Deși Casa Albă a decis să excepteze temporar benzinăriile de la aplicarea directă a sancțiunilor, efectele indirecte continuă să afecteze grav activitatea acestora. Potrivit sursei citate, băncile și companiile emitente de carduri […] Articolul Plăți doar cash și clienți pierduți. Haos la stațiile Lukoil din America apare prima dată în SafeNews.
06:40
Jordan Bardella ”poate câştiga în locul meu” alegerile prezidenţiale, afirmă Marine Le Pen # SafeNews
Jordan Bardella ”poate câştiga în locul meu” alegerile prezidenţiale, apreciază Marine Le Pen care, în pofida situaţiei sale judiciare, ”nu crede că poate părăsi lupta”, dar consideră că, cu un viitor preşedinte de la Rassemblement national (RN, extremă dreapta), ”viitorul Franţei este asigurat”, relatează AFP. ”Jordan Bardella paote câştiga în locul meu”, a declarat tripla […] Articolul Jordan Bardella ”poate câştiga în locul meu” alegerile prezidenţiale, afirmă Marine Le Pen apare prima dată în SafeNews.
06:30
Polonia accelerează investițiile în adăposturi antiaeriene pe fondul amenințărilor din partea Rusiei # SafeNews
Polonia, care a fost de-a lungul istoriei ținta mai multor agresiuni din partea Rusiei, se confruntă în prezent cu amenințări de securitate tot mai mari, inclusiv incidente recente care au implicat sabotaje și încălcări ale spațiului aerian. Amenințări de securitate și vulnerabilități interne Aceste evoluții au evidențiat vulnerabilități majore în sistemul de apărare al țării. […] Articolul Polonia accelerează investițiile în adăposturi antiaeriene pe fondul amenințărilor din partea Rusiei apare prima dată în SafeNews.
06:20
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere moderată în perioada următoare, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor # SafeNews
Economia Republicii Moldova este estimată să urmeze, în perioada 2026-2028, o traiectorie de creștere moderată, susținută de implementarea Planului de Creștere a Republicii Moldova și de avansarea reformelor structurale, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, citate de IPN. Produsul Intern Brut (PIB) nominal este prognozat să crească de la 351,5 miliarde de lei în 2025 la 440,2 […] Articolul Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere moderată în perioada următoare, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor apare prima dată în SafeNews.
06:10
Poliția rusă a reținut circa 70 de membri ai unei „secte religioase” proucrainene care se rugau pentru Zelenski # SafeNews
Forțele de securitate ruse au reținut aproape 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care și-au dedicat rugăciunile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și armatei ucrainene, a relatat sâmbătă site-ul independent de știri Holod, citat de EFE. Poliția a efectuat vineri o razie la o întâlnire a organizației religioase proucrainene Școala Principiului Unit […] Articolul Poliția rusă a reținut circa 70 de membri ai unei „secte religioase” proucrainene care se rugau pentru Zelenski apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:40
ULTIMA ORĂ | Patru cetățeni ai Republicii Moldova, blocați în Refugiul Călțun. Salvamont pregătește evacuarea # SafeNews
Un grup format din patru persoane din Republica Moldova este blocat în Refugiul Călțun, în zona montană a județului Argeș. Potrivit salvatorilor montani, persoanele nu au probleme medicale și se află în stare bună, însă nu pot coborî din cauza condițiilor meteo extreme. Zona montană din județul Argeș se află sub avertizare meteo Cod Roșu […] Articolul ULTIMA ORĂ | Patru cetățeni ai Republicii Moldova, blocați în Refugiul Călțun. Salvamont pregătește evacuarea apare prima dată în SafeNews.
18:50
Circulația rutieră este îngreunată pe traseul M-1, la kilometrul 74, în apropierea localităților Condrița și Lozova, din cauza ninsorilor căzute în ultimele ore. Stratul de zăpadă de pe carosabil a creat dificultăți pentru șoferi, iar traficul se desfășoară cu viteză redusă. La fața locului sunt prezenți polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică, care monitorizează situația […] Articolul Ninsoarea dă peste cap circulația pe traseul M-1, în zona Condrița–Lozova apare prima dată în SafeNews.
17:10
Armata ucraineană a anunțat că a lovit cu drone rafinăria de la Sîzran din regiunea Samara în noaptea de sâmbătă spre duminică, informează Reuters. Este al doilea atac asupra rafinăriei în această lună și al patrulea din august încoace. Atacul a provocat un incendiu, iar pagubele sunt în curs de evaluare, a transmis Statul Major […] Articolul VIDEO | Ucraina lovește o rafinărie rusească pentru a doua oară într-o singură lună apare prima dată în SafeNews.
Ieri
09:40
Patru spanioli au fost daţi dispăruţi în naufragiul unui vapor de turism în Indonezia, la bordul căruia se aflau 11 persoane, care a făcut o pană de motor în apropierea Insulei Padar, situată în vecinătatea Labuan Bajo, o destinaţie frecventată de către turişti, care vizează Parcul Naţional Komodo, relatează Euronews. Şapte dintre cele 11 persoane […] Articolul Patru spanioli au dispărut în Indonezia după ce un vapor turistic a naufragiat apare prima dată în SafeNews.
09:30
Guvernul rus a anunțat sâmbătă extinderea până în 28 februarie 2026 a interdicției temporare privind exporturile de benzină și alți combustibili, informează publicația Voice Of Emirates. Decizia este o măsură proactivă, menită să protejeze piața internă de fluctuațiile de preț și să asigure aprovizionarea masivă în timpul iernii, scrie Agerpres. Conform agenției ruse de presă Interfax, […] Articolul Rusia extinde până în 28 februarie interdicția privind exporturile de benzină apare prima dată în SafeNews.
09:30
În chestiunile legate de teritoriile ocupate și de Centrala Nucleară de la Zaporojie, Ucraina „nu va recunoaște juridic nimic, în nicio circumstanță”, a declarat președintele ucrainean în ajunul întâlnirii cu Trump, în Florida. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a conturat „liniile roșii” ale Ucrainei în negocierile privind încheierea războiului declanșat de Moscova, vorbind cu jurnaliștii sâmbătă, […] Articolul Zelenski a reamintit despre liniile roșii în negocierile de pace apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.