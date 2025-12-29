Ședința de mediere devine obligatorie, vot final: taxa pentru prima întâlnire – 10% din salariul minim
Moldova1, 29 decembrie 2025 17:30
Persoanele implicate în anumite tipuri de litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe la cel puțin o ședință de mediere înainte ca dosarul să poată ajunge pe rolul instanțelor de judecată. Proiectul de lege prin care medierea devine obligatorie în aceste categorii de litigii a fost votat de Parlament în lectura a doua, în ultima ședință a sesiunii, din 29 decembrie.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
17:40
Ședința de mediere devine obligatorie, vot final în Parlament: taxa pentru prima întâlnire – 10% din salariul minim # Moldova1
Persoanele implicate în anumite tipuri de litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe la cel puțin o ședință de mediere înainte ca dosarul să poată ajunge pe rolul instanțelor de judecată. Proiectul de lege prin care medierea devine obligatorie în aceste categorii de litigii a fost votat de Parlament în lectura a doua, în ultima ședință a sesiunii, din 29 decembrie.
17:40
Consilierul președintei Republicii Moldova pentru comunicare publică, Igor Zaharov, pleacă din funcție. Anunțul a fost făcut de acesta pe pagina sa de Facebook, pe 29 decembrie.
Acum 30 minute
17:30
Ședința de mediere devine obligatorie, vot final: taxa pentru prima întâlnire – 10% din salariul minim # Moldova1
Persoanele implicate în anumite tipuri de litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe la cel puțin o ședință de mediere înainte ca dosarul să poată ajunge pe rolul instanțelor de judecată. Proiectul de lege prin care medierea devine obligatorie în aceste categorii de litigii a fost votat de Parlament în lectura a doua, în ultima ședință a sesiunii, din 29 decembrie.
Acum o oră
17:20
Iarna aduce răceli, gripă și risc de hipotermie: recomandările medicilor pentru populație # Moldova1
Odată cu venirea iernii, temperaturile scăzute și schimbările bruște de vreme pot avea un impact semnificativ asupra sănătății. Frigul favorizează apariția răcelilor, gripei și a altor infecții respiratorii, în special în rândul copiilor și al persoanelor vulnerabile. Într-un interviu pentru emisiunea „Bună Dimineața”, de la Moldova 1, Rodica Ceavdari, medic de familie, a vorbit despre pericolele sezonului rece și despre măsurile simple care ne pot ajuta să ne protejăm sănătatea în această perioadă.
17:10
Voluntariatul, reglementat printr-o lege nouă. Tinerii pot face voluntariat de la 14 ani, iar competențele vor fi recunoscute oficial # Moldova1
Activitatea de voluntariat din Republica Moldova va fi reglementată printr-o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene, după ce Parlamentul a votat luni, 29 decembrie, documentul în lectura a doua, cu 66 de voturi. Noile prevederi aduc schimbări privind vârsta de acces la voluntariat, certificarea programelor, recunoașterea competențelor și protecția beneficiarilor vulnerabili.
17:10
Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova, care au rămas blocați în Refugiul Călțun, din județul Argeș, România, nu au avut de suferit și sunt în stare bună, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).„Ministerul Afacerilor Externe informează că, potrivit informațiilor oferite de către Ambasada Republicii Moldova la București, intervenția echipei de salvare a fost finalizată cu succes. Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova au fost preluați de salvatori și conduși la automobilul cu care se deplasau. Aceștia nu au avut de suferit și sunt în stare bună”, a subliniat MAE de la Chișinău.
Acum 2 ore
16:40
În ajun de Revelion și în prima zi a noului an, piețele și supermarketurile vor avea program modificat, fapt care ar putea afecta planurile celor care lasă cumpărăturile pe ultima sută de metri. Un regim special de activitate va fi instituit și de Crăciunul pe stil vechi, când unele unități comerciale vor avea orar redus sau vor fi închise.
16:20
Antrenorul francez Claude Puel a revenit pe banca tehnică a lui Olympique Nizza după un intermezzo de 9 ani. Tehnicianul a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului curent.
16:20
DECIZIE irevocabilă | Curtea Supremă a Ucrainei confirmă dreptul de proprietate al R. Moldova asupra sanatoriului din Odesa # Moldova1
Republica Moldova are dreptul de proprietate asupra celor nouă obiecte imobiliare ale complexului sanatorial „Moldova” din Odesa. Decizia a fost pronunțată pe 17 decembrie de către Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei și comunicată pe 29 decembrie de autoritățile de la Chișinău.
16:00
Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Precizările ministrei Afacerilor Interne # Moldova1
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului, pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale. Ministerul Afacerilor Interne confirmă că acesta s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene.
Acum 4 ore
15:50
Educația în 2025: mai mulți elevi hrăniți gratuit și mai mulți tineri rămași la studii în țară # Moldova1
Extinderea alimentației gratuite până la clasele gimnaziale, majorarea salariilor cadrelor didactice și investiții consistente în infrastructură au marcat anul 2025 în domeniul educației, potrivit bilanțului prezentat de ministrul Educației, Dan Pereciun, într-o conferință de presă pe 29 decembrie.
15:40
Parlamentul a votat bugetele pentru 2026 în lectura a doua. Zeci de amendamente ale opoziției, respinse # Moldova1
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectura a doua bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, după o sesiune maraton în care au fost examinate zeci de amendamente, majoritatea înaintate de opoziție și respinse. Ultima parte a dezbaterilor a fost marcată de un schimb de opinii legat de deficitul bugetar și cheltuielile statului, între reprezentanții opoziției și cei ai majorității.
15:10
Clubul de fotbal Dacia-Buiucani Chișinău a anunțat oficial despărțirea de fundașul central Maxim Focșa. Contractul acestuia expiră pe 31 decembrie, iar jucătorul de 33 de ani urmează să-și găsească un nou angajament. Maxim Focșa s-a transferat la clubul din capitală în vara anului 2022. A jucat 66 de meciuri în tricoul „galben-albaștrilor”, marcând 10 goluri.
14:30
Putin și Trump vor avea „în curând” o nouă convorbire telefonică. Kremlinul: Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din Donbas # Moldova1
Kremlinul a declarat luni, 29 decembrie, că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din Donbas dacă își dorește pace, avertizând că, în cazul în care Kievul nu va ajunge la un acord, ar putea pierde și mai mult teritoriu, scrie Reuters.
14:30
Mașina electrică poate deveni „baterie pentru rețea”. Guvernul testează, în premieră, un nou mod de a folosi energia # Moldova1
Mașina electrică nu va mai fi doar un consumator de curent, ci ar putea deveni, în viitor, o sursă de energie pentru rețeaua națională. Guvernul Republicii Moldova a aprobat primul proiect de testare inovativă din cadrul Sandbox-ului energetic, prin care va fi experimentată tehnologia Vehicle-to-Grid (V2G) – un sistem ce permite circulația bidirecțională a energiei între vehicul și rețea.
14:20
Echipa națională de fotbal a Algeriei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. Într-o partidă din grupa E disputată la Rabat, echipa condusă de bosniaco-elvețianul Vladimir Petković a învins selecționata Burkinei Faso cu scorul de 1:0. „Vulpile deșertului” au marcat singurul gol al meciului în minutul 23 din penalty. Rayan Ait-Nouri a fost faultat în careu de Ismahila Ouedraogo, iar arbitrul ghanez Daniel Nii Laryea a acordat lovitură de la 11 metri. Riyad Mahrez a trimis mingea și portarul în colțuri diferite. Burkinabezii au fost aproape de egalare chiar înainte de pauză, însă balonul șutat de Pierre Kabore a lovit bara.
14:10
Putin și Trump vor avea „în curând” o convorbire telefonică. Kremlinul: Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din Donbas # Moldova1
Kremlinul a declarat luni că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din zonele din Donbas aflate încă sub controlul său, dacă dorește pacea, avertizând că, în cazul în care Kievul nu va ajunge la un acord, ar putea pierde și mai mult teritoriu, scrie Reuters.
14:10
Program de gestionare a datoriei statului pentru 2026–2028: împrumuturi la costuri rezonabile, cu riscuri reduse # Moldova1
Împrumuturile contractate de Republica Moldova depășesc rambursările, iar datoria de stat continuă să crească. La 31 decembrie 2024, soldul datoriei se ridica la 121.4 miliarde de lei, în creștere cu 16.7% față de anul precedent. Pentru a gestiona situația, Guvernul a aprobat, în ședința din 29 decembrie, un program de management al datoriei de stat pe termen mediu, valabil pentru anii 2026–2028.
Acum 6 ore
13:40
Guvernul anunță investiții de 73 de milioane de lei în securitatea cibernetică: program pentru 2026–2030 # Moldova1
Mai multe hotărâri ce vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național au fost aprobate de Cabinetul de miniștri în ședința din 29 decembrie. Programul Național de Securitate Cibernetică 2026-2030 prevede finanțări de peste 73 de milioane de lei.
13:30
Anul 2025 se încheie cu evaluări diferite în Parlamentul Republicii Moldova. Reprezentanții puterii vorbesc despre un an dificil, depășit cu succes, în timp ce opoziția invocă regrete legate de guvernare, de modul de organizare a alegerilor și de situația socială. Întrebați cum a fost anul care se încheie și ce așteptări au pentru 2026, deputații au formulat mesaje care reflectă divergențe politice, dar și câteva teme comune: pacea și stabilitatea.
13:30
Internaționalul român Radu Drăgușin a revenit pe teren după 332 de zile. Fundașul central a fost introdus pe teren în minutul 85, de antrenorul Thomas Frank, și a jucat timp de 12 minute în partida de campionat cu Crystal Palace, câștigată în deplasare de echipa sa, Tottenham Hotspur, scor 1:0. Chiar la prima atingere de balon, în minutul 90+4, Drăgușin a reluat cu capul la o lovitură de colț, mingea trecând puțin peste bara transversală.
13:20
Concurs cu premiu auto pentru simpatizanți politici: un membru al grupării Șor, trimis pe banca acuzaților # Moldova1
Încă un membru al grupării Șor a fost trimis în judecată, fiind învinuit de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic din surse interzise de lege, inclusiv de utilizarea acestor bani pentru procurarea unui automobil în valoare de 15.000 de euro, propus ca premiu într-un concurs pentru simpatizanții formațiunii. Pentru aceste fapte, bărbatul riscă până la șase ani de închisoare.
13:00
R. Moldova a umplut în 2025 „sacul” cu comenzi pentru drumuri: de la bani la valorificare # Moldova1
Republica Moldova a ajuns într-o situație în care problema investițiilor în infrastructură nu mai este lipsa banilor, ci valorificarea acestora. Pe parcursul anului 2025, aproape o cincime dintre proiectele de reparație a drumurilor locale nu au putut fi licitate din lipsă de oferte din partea companiilor.
13:00
Internazionale Milano a încheiat anul 2025 în fotoliul de lider al clasamentului primei divizii italiene de fotbal. În capul de afiș al etapei a 17-a, echipa condusă de pe banca tehnică de antrenorul român Cristian Chivu a învins-o cu 1:0 în deplasare pe Atalanta Bergamo. „Nerazzurri” au dominat ostilitățile și au marcat singurul gol al partidei în minutul 65. Francesco Pio Esposito, jucător care abia fusese introdus în teren, a profitat de greșeala albanezului Berat Djimsiti, i-a pasat în careu argentinianului Lautaro Martinez, iar sud-americanul l-a învins fără probleme pe portarul Marco Carnesecchi.
12:50
Deputații, despre anul 2025 și așteptările pentru 2026: bilanțuri diferite, critici electorale și promisiuni de relansare # Moldova1
Anul 2025 se încheie cu evaluări diferite în Parlamentul Republicii Moldova. Reprezentanții puterii vorbesc despre un an dificil, dar depășit cu succes, în timp ce opoziția invocă regrete legate de guvernare, organizarea alegerilor și situația socială. Întrebați cum a fost anul care se încheie și ce așteptări au pentru 2026, deputații au formulat mesaje care reflectă divergențe politice, dar și câteva teme comune: pacea și stabilitatea.
12:40
Sute de persoane au ajuns în ultimele două zile la spital cu fracturi și luxații, după ce au alunecat și au căzut pe ghețușul format pe trotuare și carosabil. Doar la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău s-au adresat după ajutor 190 de oameni.
12:20
Ministru, la Moldova 1: Căile ferate din R. Moldova au viitor – un tren poate înlocui 100 de camioane # Moldova1
Căile ferate din Republica Moldova au viitor, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, menționând că acest tip de transport este strategic și trebuie valorificat. Invitat la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, oficialul a declarat că un test realizat acum câteva zile, care a permis circulația unui tren marfar de 3.000 de tone pe un segment recent repus în funcțiune, a demonstrat că o singură cursă poate scoate de pe drumurile naționale până la 100 de camioane.
12:20
Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Impactul s-a produs în dimineața zilei de 29 decembrie, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac, din raionul Ceadâr-Lunga.
12:20
Într-un context marcat de crize energetice repetate, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor fi ajutate să eficientizeze consumul de energie și să devină mai stabile în fața crizelor energetice. Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 29 decembrie, semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
12:00
Programul de aderare la UE, actualizat: justiție mai eficientă și servicii publice moderne pentru cetățeni # Moldova1
Programului Național de aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. Documentul, aprobată în ședința de Guvern din 29 decembrie, deschide calea unor reforme necesare pentru aderarea țării la UE: de la o justiție mai eficientă și servicii publice moderne, până la o economie competitivă, aliniată la standardele europene.
12:00
Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Impactul s-a produs în dimineața zilei de 29 decembrie, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac, din raionul Ceadîr-Lunga.
Acum 8 ore
11:50
Planurile Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru 2026: 25.000 de persoane angajate și 5.000 de locuri la creșă # Moldova1
Extinderea serviciilor sociale, creșterea ocupării forței de muncă și alinierea la standardele europene în domeniul muncii și incluziunii sociale vor marca agenda Ministerului Muncii și Protecției Sociale în 2026. Prioritățile au fost prezentate de ministra Natalia Plugaru, care a subliniat investițiile planificate în creșe, combaterea muncii informale și transpunerea legislației europene privind accesibilitatea produselor și serviciilor.
11:30
Copaci, plăci de beton și acoperișuri doborâte la pământ: consecințe ale intensificării vântului # Moldova1
Salvatorii au desfășurat peste 30 de misiuni de lichidare a consecințelor provocate de intensificarea vântului în localitățile din țară. În cele mai multe cazuri s-a intervenit pentru înlăturarea copacilor doborâți la pământ.
11:20
Cazul Beriozchi | A fost reținut și fiul bănuitului principal. Poliția îl suspectează de complicitate la o crimă din 2012–2013 # Moldova1
A fost reținut fiul bănuitului principal în cazul de la Beriozchi. Potrivit Poliției, bărbatul de 33 de ani este suspectat de complicitate la o crimă care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013.
11:20
Tenismenul australian Nick Kyrgios a câștigat partida demonstrativă cu Arina Sabalenka. A fost 6-3, 6-3 în favoarea sportivului de 30 de ani în duelul spectaculos de la Dubai.
11:10
(FOTO) Consecințele vântului puternic: copaci, plăci de beton și acoperișuri au căzut la pământ # Moldova1
În ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în peste 80 de situații, dintre care 34 de intervenții au fost pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vântului. În cele mai multe cazuri s-a intervenit pentru înlăturarea copacilor doborâți de vânt.
10:40
Patru turiști din R. Moldova, blocați în Munții Făgăraș. Misiunea de intervenție, în desfășurare # Moldova1
Patru moldoveni au rămas blocați în Refugiul Călțun, din județul Argeș, România, din cauza condițiilor meteorologice extreme care afectează zona montană. Potrivit autorităților române, persoanele nu au avut nevoie de intervenția medicilor, stare acestora fiind bună.
10:40
Explozie provocată de o scurgere de gaz în raionul Leova. Un bătrân de 71 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 71 de ani din raionul Leova a suferit arsuri arsuri de gradul I,II și III, în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Bărbatul a fost preluat de echipajul de medici și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de rigoare.
10:10
Ministru, la Moldova 1: Căile ferate din R. Moldova au viitor – un tren a scos de pe drum 100 de camioane # Moldova1
Căile ferate din Republica Moldova au viitor, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, menționând că acest tip de transport este strategic și trebuie valorificat. Invitat la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, oficialul a declarat că un test realizat acum câteva zile, care a permis circulația unui tren marfar de 3.000 de tone pe un segment recent repus în funcțiune, a demonstrat că o singură cursă poate scoate de pe drumurile naționale până la 100 de camioane.
Acum 12 ore
09:50
De la un copil-martor care a ajutat la identificarea unui șofer fugar, până la o broască țestoasă centenară rătăcită pe străzile unui oraș și zeci de mii de euro ascunși într-un joc de societate, poliția bavareză s-a confruntat în 2025 cu unele dintre cele mai neobișnuite și amuzante intervenții, care au atras atenția publicului prin caracterul lor atipic.
09:10
RETROSPECTIVA 2025 | Justiția R. Moldova - „progres moderat”, deficit de judecători și „examenul” Plahotniuc # Moldova1
Presiunile hibride și contextul electoral au încetinit, în 2025, reformarea justiției din R. Moldova, un domeniu care cântărește greu în parcursul european al statului nostru. Capacitatea instituțiilor de aplicare a legii a fost și în acest an afectată de un blocaj operațional cauzat de lipsa acută de personal – peste 100 de locuri vacante în instanțele de judecată către finele anului, iar procuraturile continuă să fie conduse mai mult de șefi interimari, în așteptarea rezultatelor vettingului.
08:40
Patru moldoveni au rămas blocați în Refugiul Călțun, din județul Argeș, România, din cauza condițiilor meteorologice extreme care afectează zona montană. Potrivit autorităților române, persoanele nu avut nevoie de intervenția medicilor, stare acestora fiind bună.
08:30
A adus pâinea la teza de licență și a construit o afacere: drumul unui antreprenor din Rezina # Moldova1
Pasiunea pentru gustul autentic s-a transformat într-o afacere de succes. Andrei Bîzgan din orașul Rezina produce pâine artizanală cu maia, obținută prin fermentație naturală, fără aditivi sau conservanți. Deși procesul este lent și costisitor, clienții revin pentru un produs sănătos, ușor digerabil, cu aroma pâinii de altădată.
08:10
Spațiul informațional din Republica Moldova a fost grav afectat în 2025 de falsuri și manipulări, pe fondul unui an electoral marcat de campanii agresive de dezinformare, coordonate și amplificate de actori politici și rețele afiliate acestora, relevă o analiză publicată de portalul Stopfals.md. Clasamentul anual al „campionilor falsurilor” îi plasează pe Ilan Șor, Igor Dodon și Irina Vlah în topul promotorilor de narațiuni false despre alegeri, Uniunea Europeană, securitate și apărare, menite să inducă frică, neîncredere și să influențeze percepțiile publice.
08:10
Vântul puternic și ninsorile de noaptea trecută, preponderent sub formă de lapoviță, au dat bătăi de cap serviciilor municipale din Chișinău, care au intervenit pentru deszăpezire și pentru lichidarea situațiilor de avariere apărute pe teritoriul capitalei.
08:00
Ursula von der Leyen: Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide din prima zi a păcii # Moldova1
Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide chiar din prima zi a încetării războiului. Mesajul a fost transmis duminică, 28 decembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe rețeaua socială X, după convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite și Ucrainei.
07:40
Corespondență Dan Alexe | Brigitte Bardot si extrema dreaptă: presa franceză critică derivele răposatei actrițe # Moldova1
Actrița Brigitte Bardot, figură centrală a cinematografiei franceze a Noului Val, care a murit duminică, 28 decembrie, la vârsta de 91 de ani, cocheta de multe decenii cu extrema dreaptă și o vedea pe Marine Le Pen, lidera Frontului Național devenit Rassemblement National, ca pe o „Jeanne d'Arc a secolului XXI”, asigurând totodată că alegerile sale politice au fost dictate, înainte de toate, de apărarea cauzei animalelor.
06:40
Trump: Suntem „foarte aproape” de un acord de pace pentru Ucraina. Donbasul rămâne principala dispută # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt „foarte aproape, poate foarte, foarte aproape” de un acord, după întrevederea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Totuși, Trump a recunoscut că statutul regiunii Donbas rămâne cea mai dificilă problemă nerezolvată, notează Reuters.
Acum 24 ore
21:30
Din Marea Britanie, înapoi acasă: pasiunea pentru gătit, transformată într-o afacere de succes # Moldova1
Și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o afacere profitabilă. După zece ani în care a muncit în Marea Britanie, Rodica Moldovanu s-a întors acasă și a investit toate economiile familiei într-o patiserie. Femeia de afaceri suferă de o boală autoimună și a ezitat mult, dar sprijinul celor dragi a convins-o că visurile pot deveni realitate.
21:10
De ce sunt necesare reparații capitale pe drumurile naționale: autoritățile anunță un program de mentenanță # Moldova1
În Republica Moldova urmează să fie lansat un amplu program de mentenanță a drumurilor naționale. Proiectul va include atât lucrări capitale, precum și înlocuirea completă a stratului de uzură pe porțiuni extinse de șosea. Autoritățile spun că aceste reparații sunt necesare pentru a prelungi durata de exploatare a infrastructurii rutiere. Până atunci, pe drumuri se desfășoară doar lucrări de întreținere curentă - în special plombarea gropilor și alte intervenții punctuale. Programul de mentenanță va fi elaborat de Ministerul Infrastructurii și urmează să fie implementat începând cu anul 2027.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.