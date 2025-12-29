Putin și Trump vor avea „în curând” o nouă convorbire telefonică. Kremlinul: Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din Donbas
29 decembrie 2025
Kremlinul a declarat luni, 29 decembrie, că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din Donbas dacă își dorește pace, avertizând că, în cazul în care Kievul nu va ajunge la un acord, ar putea pierde și mai mult teritoriu, scrie Reuters.
Mașina electrică poate deveni „baterie pentru rețea”. Guvernul testează, în premieră, un nou mod de a folosi energia # Moldova1
Mașina electrică nu va mai fi doar un consumator de curent, ci ar putea deveni, în viitor, o sursă de energie pentru rețeaua națională. Guvernul Republicii Moldova a aprobat primul proiect de testare inovativă din cadrul Sandbox-ului energetic, prin care va fi experimentată tehnologia Vehicle-to-Grid (V2G) – un sistem ce permite circulația bidirecțională a energiei între vehicul și rețea.
Echipa națională de fotbal a Algeriei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. Într-o partidă din grupa E disputată la Rabat, echipa condusă de bosniaco-elvețianul Vladimir Petković a învins selecționata Burkinei Faso cu scorul de 1:0. „Vulpile deșertului” au marcat singurul gol al meciului în minutul 23 din penalty. Rayan Ait-Nouri a fost faultat în careu de Ismahila Ouedraogo, iar arbitrul ghanez Daniel Nii Laryea a acordat lovitură de la 11 metri. Riyad Mahrez a trimis mingea și portarul în colțuri diferite. Burkinabezii au fost aproape de egalare chiar înainte de pauză, însă balonul șutat de Pierre Kabore a lovit bara.
Program de gestionare a datoriei statului pentru 2026–2028: împrumuturi la costuri rezonabile, cu riscuri reduse # Moldova1
Împrumuturile contractate de Republica Moldova depășesc rambursările, iar datoria de stat continuă să crească. La 31 decembrie 2024, soldul datoriei se ridica la 121.4 miliarde de lei, în creștere cu 16.7% față de anul precedent. Pentru a gestiona situația, Guvernul a aprobat, în ședința din 29 decembrie, un program de management al datoriei de stat pe termen mediu, valabil pentru anii 2026–2028.
Guvernul anunță investiții de 73 de milioane de lei în securitatea cibernetică: program pentru 2026–2030 # Moldova1
Mai multe hotărâri ce vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național au fost aprobate de Cabinetul de miniștri în ședința din 29 decembrie. Programul Național de Securitate Cibernetică 2026-2030 prevede finanțări de peste 73 de milioane de lei.
Anul 2025 se încheie cu evaluări diferite în Parlamentul Republicii Moldova. Reprezentanții puterii vorbesc despre un an dificil, depășit cu succes, în timp ce opoziția invocă regrete legate de guvernare, de modul de organizare a alegerilor și de situația socială. Întrebați cum a fost anul care se încheie și ce așteptări au pentru 2026, deputații au formulat mesaje care reflectă divergențe politice, dar și câteva teme comune: pacea și stabilitatea.
Internaționalul român Radu Drăgușin a revenit pe teren după 332 de zile. Fundașul central a fost introdus pe teren în minutul 85, de antrenorul Thomas Frank, și a jucat timp de 12 minute în partida de campionat cu Crystal Palace, câștigată în deplasare de echipa sa, Tottenham Hotspur, scor 1:0. Chiar la prima atingere de balon, în minutul 90+4, Drăgușin a reluat cu capul la o lovitură de colț, mingea trecând puțin peste bara transversală.
Concurs cu premiu auto pentru simpatizanți politici: un membru al grupării Șor, trimis pe banca acuzaților # Moldova1
Încă un membru al grupării Șor a fost trimis în judecată, fiind învinuit de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic din surse interzise de lege, inclusiv de utilizarea acestor bani pentru procurarea unui automobil în valoare de 15.000 de euro, propus ca premiu într-un concurs pentru simpatizanții formațiunii. Pentru aceste fapte, bărbatul riscă până la șase ani de închisoare.
R. Moldova a umplut în 2025 „sacul” cu comenzi pentru drumuri: de la bani la valorificare # Moldova1
Republica Moldova a ajuns într-o situație în care problema investițiilor în infrastructură nu mai este lipsa banilor, ci valorificarea acestora. Pe parcursul anului 2025, aproape o cincime dintre proiectele de reparație a drumurilor locale nu au putut fi licitate din lipsă de oferte din partea companiilor.
Internazionale Milano a încheiat anul 2025 în fotoliul de lider al clasamentului primei divizii italiene de fotbal. În capul de afiș al etapei a 17-a, echipa condusă de pe banca tehnică de antrenorul român Cristian Chivu a învins-o cu 1:0 în deplasare pe Atalanta Bergamo. „Nerazzurri” au dominat ostilitățile și au marcat singurul gol al partidei în minutul 65. Francesco Pio Esposito, jucător care abia fusese introdus în teren, a profitat de greșeala albanezului Berat Djimsiti, i-a pasat în careu argentinianului Lautaro Martinez, iar sud-americanul l-a învins fără probleme pe portarul Marco Carnesecchi.
Deputații, despre anul 2025 și așteptările pentru 2026: bilanțuri diferite, critici electorale și promisiuni de relansare # Moldova1
Anul 2025 se încheie cu evaluări diferite în Parlamentul Republicii Moldova. Reprezentanții puterii vorbesc despre un an dificil, dar depășit cu succes, în timp ce opoziția invocă regrete legate de guvernare, organizarea alegerilor și situația socială. Întrebați cum a fost anul care se încheie și ce așteptări au pentru 2026, deputații au formulat mesaje care reflectă divergențe politice, dar și câteva teme comune: pacea și stabilitatea.
Sute de persoane au ajuns în ultimele două zile la spital cu fracturi și luxații, după ce au alunecat și au căzut pe ghețușul format pe trotuare și carosabil. Doar la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău s-au adresat după ajutor 190 de oameni.
Ministru, la Moldova 1: Căile ferate din R. Moldova au viitor – un tren poate înlocui 100 de camioane # Moldova1
Căile ferate din Republica Moldova au viitor, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, menționând că acest tip de transport este strategic și trebuie valorificat. Invitat la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, oficialul a declarat că un test realizat acum câteva zile, care a permis circulația unui tren marfar de 3.000 de tone pe un segment recent repus în funcțiune, a demonstrat că o singură cursă poate scoate de pe drumurile naționale până la 100 de camioane.
Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Impactul s-a produs în dimineața zilei de 29 decembrie, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac, din raionul Ceadâr-Lunga.
Într-un context marcat de crize energetice repetate, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor fi ajutate să eficientizeze consumul de energie și să devină mai stabile în fața crizelor energetice. Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 29 decembrie, semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Programul de aderare la UE, actualizat: justiție mai eficientă și servicii publice moderne pentru cetățeni # Moldova1
Programului Național de aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. Documentul, aprobată în ședința de Guvern din 29 decembrie, deschide calea unor reforme necesare pentru aderarea țării la UE: de la o justiție mai eficientă și servicii publice moderne, până la o economie competitivă, aliniată la standardele europene.
Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Impactul s-a produs în dimineața zilei de 29 decembrie, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac, din raionul Ceadîr-Lunga.
Planurile Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru 2026: 25.000 de persoane angajate și 5.000 de locuri la creșă # Moldova1
Extinderea serviciilor sociale, creșterea ocupării forței de muncă și alinierea la standardele europene în domeniul muncii și incluziunii sociale vor marca agenda Ministerului Muncii și Protecției Sociale în 2026. Prioritățile au fost prezentate de ministra Natalia Plugaru, care a subliniat investițiile planificate în creșe, combaterea muncii informale și transpunerea legislației europene privind accesibilitatea produselor și serviciilor.
Copaci, plăci de beton și acoperișuri doborâte la pământ: consecințe ale intensificării vântului # Moldova1
Salvatorii au desfășurat peste 30 de misiuni de lichidare a consecințelor provocate de intensificarea vântului în localitățile din țară. În cele mai multe cazuri s-a intervenit pentru înlăturarea copacilor doborâți la pământ.
Cazul Beriozchi | A fost reținut și fiul bănuitului principal. Poliția îl suspectează de complicitate la o crimă din 2012–2013 # Moldova1
A fost reținut fiul bănuitului principal în cazul de la Beriozchi. Potrivit Poliției, bărbatul de 33 de ani este suspectat de complicitate la o crimă care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013.
Tenismenul australian Nick Kyrgios a câștigat partida demonstrativă cu Arina Sabalenka. A fost 6-3, 6-3 în favoarea sportivului de 30 de ani în duelul spectaculos de la Dubai.
(FOTO) Consecințele vântului puternic: copaci, plăci de beton și acoperișuri au căzut la pământ # Moldova1
Patru turiști din R. Moldova, blocați în Munții Făgăraș. Misiunea de intervenție, în desfășurare # Moldova1
Patru moldoveni au rămas blocați în Refugiul Călțun, din județul Argeș, România, din cauza condițiilor meteorologice extreme care afectează zona montană. Potrivit autorităților române, persoanele nu au avut nevoie de intervenția medicilor, stare acestora fiind bună.
Explozie provocată de o scurgere de gaz în raionul Leova. Un bătrân de 71 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 71 de ani din raionul Leova a suferit arsuri arsuri de gradul I,II și III, în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Bărbatul a fost preluat de echipajul de medici și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de rigoare.
Ministru, la Moldova 1: Căile ferate din R. Moldova au viitor – un tren a scos de pe drum 100 de camioane # Moldova1
De la un copil-martor care a ajutat la identificarea unui șofer fugar, până la o broască țestoasă centenară rătăcită pe străzile unui oraș și zeci de mii de euro ascunși într-un joc de societate, poliția bavareză s-a confruntat în 2025 cu unele dintre cele mai neobișnuite și amuzante intervenții, care au atras atenția publicului prin caracterul lor atipic.
RETROSPECTIVA 2025 | Justiția R. Moldova - „progres moderat”, deficit de judecători și „examenul” Plahotniuc # Moldova1
Presiunile hibride și contextul electoral au încetinit, în 2025, reformarea justiției din R. Moldova, un domeniu care cântărește greu în parcursul european al statului nostru. Capacitatea instituțiilor de aplicare a legii a fost și în acest an afectată de un blocaj operațional cauzat de lipsa acută de personal – peste 100 de locuri vacante în instanțele de judecată către finele anului, iar procuraturile continuă să fie conduse mai mult de șefi interimari, în așteptarea rezultatelor vettingului.
A adus pâinea la teza de licență și a construit o afacere: drumul unui antreprenor din Rezina # Moldova1
Pasiunea pentru gustul autentic s-a transformat într-o afacere de succes. Andrei Bîzgan din orașul Rezina produce pâine artizanală cu maia, obținută prin fermentație naturală, fără aditivi sau conservanți. Deși procesul este lent și costisitor, clienții revin pentru un produs sănătos, ușor digerabil, cu aroma pâinii de altădată.
Spațiul informațional din Republica Moldova a fost grav afectat în 2025 de falsuri și manipulări, pe fondul unui an electoral marcat de campanii agresive de dezinformare, coordonate și amplificate de actori politici și rețele afiliate acestora, relevă o analiză publicată de portalul Stopfals.md. Clasamentul anual al „campionilor falsurilor” îi plasează pe Ilan Șor, Igor Dodon și Irina Vlah în topul promotorilor de narațiuni false despre alegeri, Uniunea Europeană, securitate și apărare, menite să inducă frică, neîncredere și să influențeze percepțiile publice.
Vântul puternic și ninsorile de noaptea trecută, preponderent sub formă de lapoviță, au dat bătăi de cap serviciilor municipale din Chișinău, care au intervenit pentru deszăpezire și pentru lichidarea situațiilor de avariere apărute pe teritoriul capitalei.
Ursula von der Leyen: Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide din prima zi a păcii # Moldova1
Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide chiar din prima zi a încetării războiului. Mesajul a fost transmis duminică, 28 decembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe rețeaua socială X, după convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite și Ucrainei.
Corespondență Dan Alexe | Brigitte Bardot si extrema dreaptă: presa franceză critică derivele răposatei actrițe # Moldova1
Actrița Brigitte Bardot, figură centrală a cinematografiei franceze a Noului Val, care a murit duminică, 28 decembrie, la vârsta de 91 de ani, cocheta de multe decenii cu extrema dreaptă și o vedea pe Marine Le Pen, lidera Frontului Național devenit Rassemblement National, ca pe o „Jeanne d'Arc a secolului XXI”, asigurând totodată că alegerile sale politice au fost dictate, înainte de toate, de apărarea cauzei animalelor.
Trump: Suntem „foarte aproape” de un acord de pace pentru Ucraina. Donbasul rămâne principala dispută # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt „foarte aproape, poate foarte, foarte aproape” de un acord, după întrevederea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Totuși, Trump a recunoscut că statutul regiunii Donbas rămâne cea mai dificilă problemă nerezolvată, notează Reuters.
Din Marea Britanie, înapoi acasă: pasiunea pentru gătit, transformată într-o afacere de succes # Moldova1
Și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o afacere profitabilă. După zece ani în care a muncit în Marea Britanie, Rodica Moldovanu s-a întors acasă și a investit toate economiile familiei într-o patiserie. Femeia de afaceri suferă de o boală autoimună și a ezitat mult, dar sprijinul celor dragi a convins-o că visurile pot deveni realitate.
De ce sunt necesare reparații capitale pe drumurile naționale: autoritățile anunță un program de mentenanță # Moldova1
În Republica Moldova urmează să fie lansat un amplu program de mentenanță a drumurilor naționale. Proiectul va include atât lucrări capitale, precum și înlocuirea completă a stratului de uzură pe porțiuni extinse de șosea. Autoritățile spun că aceste reparații sunt necesare pentru a prelungi durata de exploatare a infrastructurii rutiere. Până atunci, pe drumuri se desfășoară doar lucrări de întreținere curentă - în special plombarea gropilor și alte intervenții punctuale. Programul de mentenanță va fi elaborat de Ministerul Infrastructurii și urmează să fie implementat începând cu anul 2027.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în cazul unui incident de violență asupra unei eleve, comis de două fete, și anunță măsuri de sprijin psihologic, precum și intensificarea acțiunilor de prevenire a violenței în mediul școlar. Autoritățile precizează că fapta a avut loc în afara instituției de învățământ și este documentată de organele de drept, în conformitate cu legislația în vigoare.
Formația din Ceadîr-Lunga a învins în finală gruparea BAM Speranța Chișinău cu 90:54. Eroul echipei a fost ucraineanul Vladislav Koreniuk, cu 32 de puncte acumulate.
Zelenski: Rusia nu va renunța la cererile maximaliste. Ucraina mizează pe sprijinul lui Trump # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a comunicat liderilor europeni că nu se așteaptă ca Rusia să renunțe la cererile sale maximaliste și nici să accepte planul de pace propus. Declarațiile au fost făcute înaintea întâlnirii cu președintele SUA, Donald Trump, în Florida, au relatat surse ale Financial Times care au fost prezente la convorbirea telefonică. Potrivit acestora, Zelenski a subliniat că, în acest context, își dorește să obțină din partea șefului Casei Albe intensificarea presiunilor asupra Rusiei, scrie publicația The Moscow Times.
Biblioteca „Grigore Vieru” din Călărași încheie anul cu o șezătoare dedicată lecturii și tradițiilor # Moldova1
Final de an cu discuții despre rolul cărții și al lecturii în viața comunității, precum și cu o șezătoare consacrată tradițiilor din străbuni. Evenimentul a reunit numeroși cititori la Biblioteca „Grigore Vieru” din Călărași. În 2025, instituția a marcat o aniversare deosebită: 80 de ani de la fondare.
Sfârșit de an în forță pentru „brațele de fier” ale Republicii Moldova. Sportivi de top precum Oleg Tudorean, Dumitru Breahnă sau Mihaela Lazari au concurat la ediția a 4-a a Cupei Moldovei la armwrestling.
Produse pirotehnice în valoare de peste 140 de mii de lei, depistate fără acte în sectorul Buiucani # Moldova1
Produse pirotehnice fără acte de proveniență, estimate la peste 140.000 de lei, au fost depistate duminică în sectorul Buiucani al capitalei, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), în comun cu angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică.
Încăierări și chiar bătăi în NBA! Două meciuri din cel mai puternic campionat de baschet al lumii au fost umbrite de altercații în teren # Moldova1
În partida dintre New Orleans Pelicans și Phoenix Suns spiritele s-au încins pe parcursul reprizei a treia, după ce Jose Alvarado de la Pelicans a fost sancționat pentru că l-a împins pe Mark Williams de la Suns. Primul le-a cerut inițial socoteală arbitrilor, dar apoi s-a întors brusc și l-a împins pe pivotul lui Suns. A urmat o bătaie în toată regula între Alvarado și Williams. Cei doi baschetbaliști au fost eliminați și tirmiși la vestiare, iar la final Phoenix Suns au obținut victoria cu scorul de 123:114.
Studentă la Yale, acasă de sărbători: Iulia Teleucă despre studii în SUA, muzică și dorul de familie # Moldova1
De sărbători, drumul spre casă devine o prioritate pentru mulți moldoveni plecați peste hotare. Printre cei care au revenit acasă se numără și Iulia Teleucă, studentă în anul II la chimie la Universitatea Yale din Statele Unite ale Americii, care spune că dorul de familie și emoția reîntoarcerii sunt mai puternice decât orice oportunitate academică. Tânăra vorbește despre experiența studiilor peste ocean, pasiunea pentru muzică, dar și despre planurile de viitor, pe care speră să le lege, într-o zi, de Republica Moldova.
„Rosso-nerii" s-au impus fără probleme, pe teren propriu, în fața formației Hellas Verona, scor 3:0. Christian Pulisic a marcat primul gol al partidei chiar înainte de pauză, mai exact în primul minut suplimentar al primei reprize, atunci când a profitat de o deviere inspirată cu capul a lui Rabiot și l-a învins pe portarul veronez Montipo din câțiva metri.
Armistițiul local convenit de Rusia și Ucraina va permite începerea lucrărilor de reparație la linia de transport al energiei electrice din apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de BBC News.
Doi frați gemeni din satul Văleni, Avram și Ștefan Repede, au demonstrat că munca, disciplina și legătura cu locurile natale pot ține oamenii tineri și activi chiar și la 70 de ani, vârstă pe care au împlinit-o în această toamnă. Deși au ales drumuri profesionale diferite – unul șofer, celălalt metodist pe sport – cei doi au mers prin viață umăr la umăr, uniți de respect, hărnicie și dragostea pentru satul în care s-au născut.
România: Cod roșu de viscol pentru zone din 11 județe. Alertele de vreme extremă, prelungite de meteorologi # Moldova1
Meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme extremă pentru zone din 11 județe, valabilă începând de duminică până luni, ora 10:00. Totodată, prognoza meteo a fost actualizată, aproape întreaga țară fiind vizată de alerte meteo, transmite Hotnews.ro.
Zgomotul aeroportuar, monitorizat mai strict: Guvernul aliniază legislația la standardele europene # Moldova1
Nivelul de zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova va fi monitorizat mai riguros, în baza unui proiect de lege aprobat recent de Guvern, care urmărește prevenirea depășirilor ce pot afecta sănătatea populației și armonizarea cadrului național cu standardele europene și internaționale. În același timp, autoritățile recunosc lipsa unui sistem național de monitorizare a poluării fonice în zonele urbane, fenomen a cărui amploare rămâne insuficient evaluată.
