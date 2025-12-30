China înconjoară Taiwanul în exerciții militare care simulează o blocadă

17:10

Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova, care au rămas blocați în Refugiul Călțun, din județul Argeș, România, nu au avut de suferit și sunt în stare bună, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).„Ministerul Afacerilor Externe informează că, potrivit informațiilor oferite de către Ambasada Republicii Moldova la București, intervenția echipei de salvare a fost finalizată cu succes. Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova au fost preluați de salvatori și conduși la automobilul cu care se deplasau. Aceștia nu au avut de suferit și sunt în stare bună”, a subliniat MAE de la Chișinău.