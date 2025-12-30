China înconjoară Taiwanul în exerciții militare care simulează o blocadă
Radio Moldova, 30 decembrie 2025 07:30
China a lansat marți rachete în direcția Taiwanului și a desfășurat nave de asalt, bombardiere și nave de război în jurul insulei, în cea de-a doua zi a celor mai ample exerciții militare organizate până acum de Beijing, menite să simuleze o blocadă totală a Taiwanului, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
07:50
Corespondență Dan Alexe | Bruxelles, capitala Europei, devine cea mai violentă capitală a continentului # Radio Moldova
În ultimii ani, violența bandelor urbane a devenvenit larg răspândită în unele țări europene – de la frecventele atacuri cu arme automate din Bruxelles până la asasinatele plătite din reglările de conturi dintre traficanții de droguri din Olanda. Statisticile de sfârșit de an arată însă că Bruxelles pare să fi devenit, de departe, cea mai violentă capitală a Europei.
Acum 30 minute
07:30
China a lansat marți rachete în direcția Taiwanului și a desfășurat nave de asalt, bombardiere și nave de război în jurul insulei, în cea de-a doua zi a celor mai ample exerciții militare organizate până acum de Beijing, menite să simuleze o blocadă totală a Taiwanului, relatează Reuters.
07:30
Bulgaria face ultimele pregătiri pentru adoptarea monedei euro, care ar urma să intre în vigoare peste trei zile. Schimbarea vine pe fondul unei crizei politice și a dezinformării pro-ruse, care adâncesc neîncrederea populației în noua monedă. De la 1 ianuarie, Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro, o etapă importantă pentru țara din Balcani, care a aderat la Uniunea Europeană în 2007, alături de România.
Acum 2 ore
07:00
Sfârșitul de an este momentul în care cetățenii își pot alege o altă instituție medicală, precum și medicul de familie. Schimbarea se face doar o dată pe an, cu excepția cazurilor când pacientul își schimbă locul de trai, domiciliul, atenționează Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
Acum 12 ore
22:00
Cum evităm răcelile și gripa în sezonul rece: sfaturile medicilor pentru copii și adulți # Radio Moldova
Odată cu venirea iernii, temperaturile scăzute și schimbările bruște de vreme pot avea un impact semnificativ asupra sănătății. Frigul favorizează apariția răcelilor, gripei și a altor infecții respiratorii, în special în rândul copiilor și al persoanelor vulnerabile. Într-un interviu pentru emisiunea „Bună Dimineața”, de la Moldova 1, Rodica Ceavdari, medic de familie, a vorbit despre pericolele sezonului rece și despre măsurile simple care ne pot ajuta să ne protejăm sănătatea în această perioadă.
21:30
Socialiștii cer Parlamentului să adopte o rezoluție în sprijinul planului de pace propus de Donald Trump. Reacțiile deputaților # Radio Moldova
Socialiștii au propus Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Aceștia au accentuat necesitatea unei poziții clare a Chișinăului în contextul discuțiilor internaționale privind pacea în regiune. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate le-a transmis socialiștilor să îi ceară direct lui Putin să pună capăt conflictului declanșat în Ucraina.
21:30
Anchetă în cazul de violență asupra unei eleve. Ministra de Interne: „Părinții s-ar putea alege cu amenzi” # Radio Moldova
O anchetă a fost declanșată într-o localitate din centrul țării, după ce o fată de 13 ani a fost agresată fizic de două adolescente. Scenele șocante au fost filmate și postate pe internet. Victima a fost internată în spital, anunță Ministerul Educației și Cercetării, care desfășoară o anchetă. În paralel, și polițiștii au pornit o investigație. Pentru faptele copiilor ar putea răspunde părinții, care s-ar putea alege cu amenzi.
21:10
Socialiștii au cerut Parlamentului să adopte o rezoluție în sprijinul planului de pace propus de Donald Trump. Reacțiile deputaților # Radio Moldova
Socialiștii au propus Parlamentului adoptarea unei rezoluții în sprijinul planului de pace propus de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Aceștia au accentuat necesitatea unei poziții clare a Chișinăului în contextul discuțiilor internaționale privind pacea în regiune. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate le-a transmis socialiștilor să îi ceară direct lui Putin să pună capăt conflictului declanșat în Ucraina.
21:10
Guvernatoarea BNM: Aderarea la SEPA și sistemul de plăți MIA revoluționează transferurile financiare # Radio Moldova
Plățile în euro din și către Republica Moldova au devenit, începând cu anul 2025, mai rapide, mai sigure și cu comisioane semnificativ mai mici. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1, că aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) a generat economii pentru cetățeni și companii de peste 1,4 milioane de euro, doar într-o singură lună.
20:30
Guvernul menține la nivel de 3% marja maximă aplicată pentru creditele acordate pe parcursul anului 2026, prin Programul „Prima Casă”. Decizia a fost luată pe 29 decembrie de Guvern.
20:10
Poliția l-a reținut pe fiul suspectului din cazul Beriozchi. Șeful IGP: „Infiltrarea unei persoane în gospodărie a permis descoperirea altor crime mai vechi” # Radio Moldova
A fost reținut fiul principalului suspect în cazul bărbatului dispărut și presupus că a fost omorât în localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Potrivit Poliției, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, este bănuit de complicitate la o altă crimă, care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru Radio Moldova, că infiltrarea unei persoane în anturajul și în gospodăria principalului suspect ar fi permis descoperirea altor crime mai vechi.
19:30
Programul „DOR de Tradiții”, ediția de iarnă: 40 de copii au descoperit R. Moldova, timp de șase zile # Radio Moldova
Un număr de 40 de copii din diasporă au fost implicați timp de șase zile în activități culturale și creative, menite să-i familiarizeze cu tradițiile sărbătorilor din R. Moldova. Aceștia au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR de Tradiții”, organizat de Biroul Relații cu Diaspora al Guvernului, în perioada 24 - 29 decembrie.
Acum 24 ore
19:00
Fostul star al echipei Arsenal Londra, Robert Pires, are așteptări mari de la „tunari” # Radio Moldova
Legendarul fotbalist francez Robert Pires, fostul star al echipei Arsenal Londra, visează și el la primul titlu al „tunarilor” din ultimii 26 de ani. Fostul jucător urmărește meciurile echipei favorite și crede că momentul de glorie al trupei lui Mikel Arteta este foarte aproape.
18:50
Președintele american a avut o convorbire telefonică cu omologul rus. Casa Albă: „O discuție pozitivă” # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 29 decembrie, după întâlnirea sa cu președintele Volodimir Zelenski în Florida. Secretara de presă de la Casa Albă, Karoline Leavitt, a descris discuția dintre Trump și Putin ca fiind „pozitivă,”, fără a oferi detalii suplimentare, notează presa ucraineană.
18:40
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat că în noaptea de 29 decembrie dronele ucrainene au încercat să atace reședința prezidențială din regiunea Novgorod, la Valdai. Potrivit acestuia, Moscova a identificat deja țintele pentru un „contraatac”, scrie BBC.
18:30
Expert, la Radio Moldova: Pacea rapidă în Ucraina – o iluzie, din cauza divergențelor teritoriale # Radio Moldova
Perspectiva unei încetări rapide a focului în Ucraina, alimentată de retorica de la Washington, rămâne la nivelul declarațiilor și este departe de realitatea din teren. Doctorul în științe politice Marin Gherman susține că, în lipsa unui consens real, a respectării cadrului juridic ucrainean și a unor garanții de securitate credibile, un acord de pace este dificil de realizat.
18:20
Un moratoriul temporar asupra funcțiilor vacante din sectorul bugetar a fost instituit până pe 31 decembrie 2026. Măsura urmează să fie aplicată pentru un număr total de aproximativ 17.000 de unități, însă va excepta funcțiile pentru care, la data intrării în vigoare a proiectului, a fost deja anunțat concurs de suplinire. Decizia a fost aprobată de Guvern pe 29 decembrie.
18:00
Experți: Soluția pașnică, singura opțiune pentru reintegrarea regiunii transnistrene # Radio Moldova
Reintegrarea regiunii transnistrene trebuie realizată exclusiv pe cale pașnică, prin politici consecvente și o abordare multidimensională, susțin experții de la Chișinău, ca reacție la unele afirmații că Ucraina ar dispune de „forța militară necesară pentru a rezolva radical problema transnistreană”.
17:40
Consilierul președintei Republicii Moldova pentru comunicare publică, Igor Zaharov, pleacă din funcție. Anunțul a fost făcut de acesta pe pagina sa de Facebook, pe 29 decembrie.
17:30
Parlamentul introduce ședința de mediere prealabilă pentru mai multe litigii: lege votată în lectură finală # Radio Moldova
Persoanele implicate în anumite tipuri de litigii civile, de familie și de muncă vor fi obligate să participe la cel puțin o ședință de mediere înainte ca dosarul să poată ajunge pe rolul instanțelor de judecată. Proiectul de lege prin care medierea devine obligatorie în aceste categorii de litigii a fost votat de Parlament în lectura a doua, în ultima ședință a sesiunii, din 29 decembrie.
17:20
Cum evităm răcelile și gripa în sezonul rece: sfaturi medicilor pentru copii și adulți # Radio Moldova
Odată cu venirea iernii, temperaturile scăzute și schimbările bruște de vreme pot avea un impact semnificativ asupra sănătății. Frigul favorizează apariția răcelilor, gripei și a altor infecții respiratorii, în special în rândul copiilor și al persoanelor vulnerabile. Într-un interviu pentru emisiunea „Bună Dimineața”, de la Moldova 1, Rodica Ceavdari, medic de familie, a vorbit despre pericolele sezonului rece și despre măsurile simple care ne pot ajuta să ne protejăm sănătatea în această perioadă.
17:10
Lege nouă pentru voluntariat: acces de la 14 ani și recunoașterea oficială a competențelor # Radio Moldova
Activitatea de voluntariat din Republica Moldova va fi reglementată printr-o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene, după ce Parlamentul a votat luni, 29 decembrie, documentul în lectura a doua, cu 66 de voturi. Noile prevederi aduc schimbări privind vârsta de acces la voluntariat, certificarea programelor, recunoașterea competențelor și protecția beneficiarilor vulnerabili.
17:10
Patru turiști din R. Moldova, blocați în Munții Făgăraș. MAE: „Nu au avut de suferit, sunt în stare bună” # Radio Moldova
Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova, care au rămas blocați în Refugiul Călțun, din județul Argeș, România, nu au avut de suferit și sunt în stare bună, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).„Ministerul Afacerilor Externe informează că, potrivit informațiilor oferite de către Ambasada Republicii Moldova la București, intervenția echipei de salvare a fost finalizată cu succes. Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova au fost preluați de salvatori și conduși la automobilul cu care se deplasau. Aceștia nu au avut de suferit și sunt în stare bună”, a subliniat MAE de la Chișinău.
16:40
În ajun de Revelion și în prima zi a noului an, piețele și supermarketurile vor avea program modificat, fapt care ar putea afecta planurile celor care lasă cumpărăturile pe ultima sută de metri. Un regim special de activitate va fi instituit și de Crăciunul pe stil vechi, când unele unități comerciale vor avea orar redus sau vor fi închise.
16:20
Antrenorul francez Claude Puel a revenit pe banca tehnică a lui Olympique Nizza după un intermezzo de 9 ani. Tehnicianul a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului curent.
16:20
Decizie finală: R. Moldova are dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Radio Moldova
Republica Moldova are dreptul de proprietate asupra celor nouă obiecte imobiliare ale complexului sanatorial „Moldova” din Odesa. Decizia a fost pronunțată pe 17 decembrie de către Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei și comunicată pe 29 decembrie de autoritățile de la Chișinău.
16:00
Ministra Daniela Misail-Nichitin confirmă deplasarea lui Dmitri Constantinov în direcția regiunii transnistrene # Radio Moldova
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului, pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale. Ministerul Afacerilor Interne confirmă că acesta s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene.
15:50
Bilanț 2025 în educație: alimentație gratuită extinsă și investiții în școli și universități # Radio Moldova
Extinderea alimentației gratuite până la clasele gimnaziale, majorarea salariilor cadrelor didactice și investiții consistente în infrastructură au marcat anul 2025 în domeniul educației, potrivit bilanțului prezentat de ministrul Educației, Dan Pereciun, într-o conferință de presă pe 29 decembrie.
15:40
Bugetele pentru 2026, votate în lectura a doua: investiții, deficit și dispute în plen # Radio Moldova
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectura a doua bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, după o sesiune maraton în care au fost examinate zeci de amendamente, majoritatea înaintate de opoziție și respinse. Ultima parte a dezbaterilor a fost marcată de un schimb de opinii legat de deficitul bugetar și cheltuielile statului, între reprezentanții opoziției și cei ai majorității.
15:10
Clubul de fotbal Dacia-Buiucani Chișinău a anunțat oficial despărțirea de fundașul central Maxim Focșa. Contractul acestuia expiră pe 31 decembrie, iar jucătorul de 33 de ani urmează să-și găsească un nou angajament. Maxim Focșa s-a transferat la clubul din capitală în vara anului 2022. A jucat 66 de meciuri în tricoul „galben-albaștrilor”, marcând 10 goluri.
14:30
Mașinile electrice vor fi testate ca surse de energie pentru rețea. Proiect-pilot, aprobat de Guvern # Radio Moldova
Mașina electrică nu va mai fi doar un consumator de curent, ci ar putea deveni, în viitor, o sursă de energie pentru rețeaua națională. Guvernul Republicii Moldova a aprobat primul proiect de testare inovativă din cadrul Sandbox-ului energetic, prin care va fi experimentată tehnologia Vehicle-to-Grid (V2G) – un sistem ce permite circulația bidirecțională a energiei între vehicul și rețea.
14:20
Echipa națională de fotbal a Algeriei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. Într-o partidă din grupa E disputată la Rabat, echipa condusă de bosniaco-elvețianul Vladimir Petković a învins selecționata Burkinei Faso cu scorul de 1:0. „Vulpile deșertului” au marcat singurul gol al meciului în minutul 23 din penalty. Rayan Ait-Nouri a fost faultat în careu de Ismahila Ouedraogo, iar arbitrul ghanez Daniel Nii Laryea a acordat lovitură de la 11 metri. Riyad Mahrez a trimis mingea și portarul în colțuri diferite. Burkinabezii au fost aproape de egalare chiar înainte de pauză, însă balonul șutat de Pierre Kabore a lovit bara.
14:10
Kremlinul cere retragerea Ucrainei din Donbas și așteaptă „în curând” o convorbire Putin-Trump # Radio Moldova
Kremlinul a declarat luni că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din zonele din Donbas aflate încă sub controlul său, dacă dorește pacea, avertizând că, în cazul în care Kievul nu va ajunge la un acord, ar putea pierde și mai mult teritoriu, scrie Reuters.
14:10
Împrumuturile contractate de Republica Moldova depășesc rambursările, iar datoria de stat continuă să crească. La 31 decembrie 2024, soldul datoriei se ridica la 121.4 miliarde de lei, în creștere cu 16.7% față de anul precedent. Pentru a gestiona situația, Guvernul a aprobat, în ședința din 29 decembrie, un program de management al datoriei de stat pe termen mediu, valabil pentru anii 2026–2028.
13:40
Mai multe hotărâri ce vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național au fost aprobate de Cabinetul de miniștri în ședința din 29 decembrie. Programul Național de Securitate Cibernetică 2026-2030 prevede finanțări de peste 73 de milioane de lei.
13:30
Deputații, la final de sesiune: între „anul rezistenței”, regrete electorale și promisiuni de schimbare # Radio Moldova
Anul 2025 se încheie cu evaluări diferite în Parlamentul Republicii Moldova. Reprezentanții puterii vorbesc despre un an dificil, depășit cu succes, în timp ce opoziția invocă regrete legate de guvernare, de modul de organizare a alegerilor și de situația socială. Întrebați cum a fost anul care se încheie și ce așteptări au pentru 2026, deputații au formulat mesaje care reflectă divergențe politice, dar și câteva teme comune: pacea și stabilitatea.
13:30
Internaționalul român Radu Drăgușin a revenit pe teren după 332 de zile. Fundașul central a fost introdus pe teren în minutul 85, de antrenorul Thomas Frank, și a jucat timp de 12 minute în partida de campionat cu Crystal Palace, câștigată în deplasare de echipa sa, Tottenham Hotspur, scor 1:0. Chiar la prima atingere de balon, în minutul 90+4, Drăgușin a reluat cu capul la o lovitură de colț, mingea trecând puțin peste bara transversală.
13:20
Poliția l-a reținut pe fiul suspectului din cazul Beriozchi, bănuit de complicitate la o crimă din 2012-2013 # Radio Moldova
A fost reținut fiul principalului suspect în cazul bărbatului dispărut și presupus că a fost omorât în localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Potrivit Poliției, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, este bănuit de complicitate la o altă crimă, care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013.
13:20
Automobil oferit ca premiu într-un concurs pentru simpatizanți politici: un membru al grupării Șor, pe banca acuzaților # Radio Moldova
Încă un membru al grupării Șor a fost trimis în judecată, fiind învinuit de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic din surse interzise de lege, inclusiv de utilizarea acestor bani pentru procurarea unui automobil în valoare de 15.000 de euro, propus ca premiu într-un concurs pentru simpatizanții formațiunii. Pentru aceste fapte, bărbatul riscă până la șase ani de închisoare.
13:00
„În 2025 am umplut sacul cu comenzi pentru construcția de drumuri”: de la problema banilor la valorificarea acestora # Radio Moldova
Republica Moldova a ajuns într-o situație în care problema investițiilor în infrastructură nu mai este lipsa banilor, ci valorificarea acestora. Pe parcursul anului 2025, aproape o cincime dintre proiectele de reparație a drumurilor locale nu au putut fi licitate din lipsă de oferte din partea companiilor.
13:00
Internazionale Milano a încheiat anul 2025 în fotoliul de lider al clasamentului primei divizii italiene de fotbal. În capul de afiș al etapei a 17-a, echipa condusă de pe banca tehnică de antrenorul român Cristian Chivu a învins-o cu 1:0 în deplasare pe Atalanta Bergamo. „Nerazzurri” au dominat ostilitățile și au marcat singurul gol al partidei în minutul 65. Francesco Pio Esposito, jucător care abia fusese introdus în teren, a profitat de greșeala albanezului Berat Djimsiti, i-a pasat în careu argentinianului Lautaro Martinez, iar sud-americanul l-a învins fără probleme pe portarul Marco Carnesecchi.
12:50
Deputații, despre anul 2025 și așteptările pentru 2026: între „anul rezistenței”, regrete electorale și promisiuni de schimbare # Radio Moldova
Anul 2025 se încheie cu evaluări diferite în Parlamentul Republicii Moldova. Reprezentanții puterii vorbesc despre un an dificil, dar depășit cu succes, în timp ce opoziția invocă regrete legate de guvernare, organizarea alegerilor și situația socială. Întrebați cum a fost anul care se încheie și ce așteptări au pentru 2026, deputații au formulat mesaje care reflectă divergențe politice, dar și câteva teme comune: pacea și stabilitatea.
12:40
Sute de persoane au ajuns în ultimele două zile la spital cu fracturi și luxații, după ce au alunecat și au căzut pe ghețușul format pe trotuare și carosabil. Doar la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău s-au adresat după ajutor 190 de oameni.
12:20
IMM-urile, mai stabile în fața crizelor energetice. Acord de grant, aprobat de Guvern # Radio Moldova
Într-un context marcat de crize energetice repetate, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor fi ajutate să eficientizeze consumul de energie și să devină mai stabile în fața crizelor energetice. Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 29 decembrie, semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
12:00
Cristina Gherasimov: actualizarea Programului de aderare aduce instituții mai eficiente și servicii mai accesibile # Radio Moldova
Programului Național de aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. Documentul, aprobată în ședința de Guvern din 29 decembrie, deschide calea unor reforme necesare pentru aderarea țării la UE: de la o justiție mai eficientă și servicii publice moderne, până la o economie competitivă, aliniată la standardele europene.
12:00
Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Impactul s-a produs în dimineața zilei de 29 decembrie, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac, din raionul Ceadîr-Lunga.
11:50
Mai multe locuri de muncă și creșe, combaterea muncii la negru și servicii sociale consolidate: prioritățile MMPS pentru 2026 # Radio Moldova
Extinderea serviciilor sociale, creșterea ocupării forței de muncă și alinierea la standardele europene în domeniul muncii și incluziunii sociale vor marca agenda Ministerului Muncii și Protecției Sociale în 2026. Prioritățile au fost prezentate de ministra Natalia Plugaru, care a subliniat investițiile planificate în creșe, combaterea muncii informale și transpunerea legislației europene privind accesibilitatea produselor și serviciilor.
11:20
Revista presei internaționale | Întâlnirea Trump-Zelenski s-a încheiat fără progrese majore privind încheierea războiului ruso-ucrainean # Radio Moldova
În centrul atenției presei internaționale se află întâlnirea dintre președinții Ucrainei și Statelor Unite, Volodimir Zelenski și Donald Trump, desfășurată în Florida, fără un progres major în privința încetării războiului. Publicațiile analizează declarațiile liderilor americani și europeni privind perspectivele procesului de pace, posibilele concesii și necesitatea unor garanții de securitate pentru Ucraina. Totodată, presa abordează apelurile pentru intensificarea sprijinului militar și ocolirea sancțiunilor energetice împotriva Rusiei. Decesul celebrei actrițe franceze Brigitte Bardot se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
11:20
Poliția a reținut fiul suspectului din cazul Beriozchi, bănuit de complicitate la o crimă din 2012-2013 # Radio Moldova
A fost reținut fiul bănuitului principal în cazul de la Beriozchi. Potrivit Poliției, bărbatul de 33 de ani este suspectat de complicitate la o crimă care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013.
11:20
Tenismenul australian Nick Kyrgios a câștigat partida demonstrativă cu Arina Sabalenka. A fost 6-3, 6-3 în favoarea sportivului de 30 de ani în duelul spectaculos de la Dubai.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.