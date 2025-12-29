Mașinile electrice vor fi testate ca surse de energie pentru rețea. Proiect-pilot, aprobat de Guvern

10:10

Căile ferate din Republica Moldova au viitor, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, menționând că acest tip de transport este strategic și trebuie valorificat. Invitat la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, oficialul a declarat că un test realizat acum câteva zile, care a permis circulația unui tren marfar de 3.000 de tone pe un segment recent repus în funcțiune, a demonstrat că o singură cursă poate scoate de pe drumurile naționale până la 100 de camioane.