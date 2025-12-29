Claude Puel a revenit la Olympique Nizza

18:10

De sărbători, drumul spre casă devine o prioritate pentru mulți moldoveni plecați peste hotare. Printre cei care au revenit acasă se numără și Iulia Teleucă, studentă în anul II la chimie la Universitatea Yale din Statele Unite ale Americii, care spune că dorul de familie și emoția reîntoarcerii sunt mai puternice decât orice oportunitate academică. Tânăra vorbește despre experiența studiilor peste ocean, pasiunea pentru muzică, dar și despre planurile de viitor, pe care speră să le lege, într-o zi, de Republica Moldova.