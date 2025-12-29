Raphinha a devenit fotbalistul sezonului în La Liga, iar Barcelona – cea mai bună echipă - VIDEO

ProTV.md, 29 decembrie 2025 23:50

Raphinha a devenit fotbalistul sezonului în La Liga, iar Barcelona – cea mai bună echipă - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
23:50
Raphinha a devenit fotbalistul sezonului în La Liga, iar Barcelona – cea mai bună echipă - VIDEO ProTV.md
Raphinha a devenit fotbalistul sezonului în La Liga, iar Barcelona – cea mai bună echipă - VIDEO
23:50
Schioarea Mikaela Shiffrin este de neoprit. Sportiva a obținut victoria cu numărul 106 la Cupa Mondială, fiind regina probei de slalom, cu cinci victorii din cinci posibile în acest sezon - VIDEO ProTV.md
Schioarea Mikaela Shiffrin este de neoprit. Sportiva a obținut victoria cu numărul 106 la Cupa Mondială, fiind regina probei de slalom, cu cinci victorii din cinci posibile în acest sezon - VIDEO
Acum o oră
23:40
Chiar dacă gala Globurilor a fost dedicată fotbalului, Novak Djokovic a fost invitatul special și a primit o distincție onorifică direct de la Cristiano Ronaldo - VIDEO ProTV.md
Chiar dacă gala Globurilor a fost dedicată fotbalului, Novak Djokovic a fost invitatul special și a primit o distincție onorifică direct de la Cristiano Ronaldo - VIDEO
23:40
Formația Ceadîr-Basket a cucerit pentru al doilea an la rând Cupa Moldovei la baschet masculin - VIDEO ProTV.md
Formația Ceadîr-Basket a cucerit pentru al doilea an la rând Cupa Moldovei la baschet masculin - VIDEO
23:30
Fosta vedetă de la Manchester City, Riyad Mahrez o califică pe Algeria în optimile Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO ProTV.md
Fosta vedetă de la Manchester City, Riyad Mahrez o califică pe Algeria în optimile Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO
23:20
Un tren cu 250 de pasageri a deraiat de pe șine în Mexic. Cel puțin 13 oameni au murit, iar aproape 100 au fost răniți - VIDEO ProTV.md
Un tren cu 250 de pasageri a deraiat de pe șine în Mexic. Cel puțin 13 oameni au murit, iar aproape 100 au fost răniți - VIDEO
23:20
Inter Milano încheie anul 2025 în postura de lideră a campionatului Italiei - VIDEO ProTV.md
Inter Milano încheie anul 2025 în postura de lideră a campionatului Italiei - VIDEO
23:20
Ousmane Dembele a colectat la sfârșit de an toate premiile individuale destinate celui mai bun fotbalist al lumii - VIDEO ProTV.md
Ousmane Dembele a colectat la sfârșit de an toate premiile individuale destinate celui mai bun fotbalist al lumii - VIDEO
Acum 2 ore
23:10
Tragedie pe șosea. Un bărbat a murit pe loc, după ce s-a răsturnat cu mașina la Copceac - VIDEO ProTV.md
Tragedie pe șosea. Un bărbat a murit pe loc, după ce s-a răsturnat cu mașina la Copceac - VIDEO
23:00
Tragedie în New Jersey: două elicoptere se ciocnesc în aer și se prăbușesc, o persoană moare și alta este rănită. Autoritățile au demarat o anchetă - VIDEO ProTV.md
Tragedie în New Jersey: două elicoptere se ciocnesc în aer și se prăbușesc, o persoană moare și alta este rănită. Autoritățile au demarat o anchetă - VIDEO
23:00
„Pacea” lui Putin: Liderul de la Kremlin ordonă armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei şi se referă din nou la eliberarea „Novorossiei” ProTV.md
„Pacea” lui Putin: Liderul de la Kremlin ordonă armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei şi se referă din nou la eliberarea „Novorossiei”
22:50
Ploile torențiale devastatoare lovesc sudul și estul Spaniei: o persoană moartă, două dispărute și alerte meteo de grad maxim emise de autorități - VIDEO ProTV.md
Ploile torențiale devastatoare lovesc sudul și estul Spaniei: o persoană moartă, două dispărute și alerte meteo de grad maxim emise de autorități - VIDEO
22:30
„Un caz ieșit din comun care trebuie sancționat dur”: reacția lui Igor Grosu după împușcăturile de la Inspectoratul de Poliție Centru - VIDEO ProTV.md
„Un caz ieșit din comun care trebuie sancționat dur”: reacția lui Igor Grosu după împușcăturile de la Inspectoratul de Poliție Centru - VIDEO
22:20
Investiții promise, cheltuieli tăiate și deficit istoric: bugetul pentru 2026 stârnește controverse în rândul economiștilor - VIDEO ProTV.md
Investiții promise, cheltuieli tăiate și deficit istoric: bugetul pentru 2026 stârnește controverse în rândul economiștilor - VIDEO
Acum 4 ore
22:00
Viscol și polei pentru a treia noapte consecutiv: camioane oprite pe trasee, mașini derapate și zeci de intervenții ale salvatorilor și poliției - VIDEO ProTV.md
Viscol și polei pentru a treia noapte consecutiv: camioane oprite pe trasee, mașini derapate și zeci de intervenții ale salvatorilor și poliției - VIDEO
22:00
Fiul principalului suspect în cazul omorului de la Anenii Noi, reținut la frontieră. Ministrul de Interne: „Intenționa să părăsească teritoriul țării” - VIDEO ProTV.md
Fiul principalului suspect în cazul omorului de la Anenii Noi, reținut la frontieră. Ministrul de Interne: „Intenționa să părăsească teritoriul țării” - VIDEO
21:50
„Doresc să se facă dreptate”: mama fetei agresate din Ialoveni cere pedepsirea vinovaților după ce copilul ei a ajuns la spital cu fracturi. Ce spun autoritățile - VIDEO ProTV.md
„Doresc să se facă dreptate”: mama fetei agresate din Ialoveni cere pedepsirea vinovaților după ce copilul ei a ajuns la spital cu fracturi. Ce spun autoritățile - VIDEO
21:40
Trump și Zelenski au negociat pacea timp de mai multe ore în Florida: „95% din plan este convenit”, dar Donbasul și centrala de la Zaporojie rămân puncte sensibile - VIDEO ProTV.md
Trump și Zelenski au negociat pacea timp de mai multe ore în Florida: „95% din plan este convenit”, dar Donbasul și centrala de la Zaporojie rămân puncte sensibile - VIDEO
21:20
Igor Grosu critică organele de drept după dispariția lui Dmitri Constantinov: „Dacă știi că omul e înclinat să fugă, trebuia să stea cineva cu ochii pe el” - VIDEO ProTV.md
Igor Grosu critică organele de drept după dispariția lui Dmitri Constantinov: „Dacă știi că omul e înclinat să fugă, trebuia să stea cineva cu ochii pe el” - VIDEO
21:10
Bărbatul care a jefuit aproape jumătate de milion de lei de la două membre ale partidului Șor este rapperul Banarus. Ce mesaj a transmis după condamnarea sa – VIDEO ProTV.md
Bărbatul care a jefuit aproape jumătate de milion de lei de la două membre ale partidului Șor este rapperul Banarus. Ce mesaj a transmis după condamnarea sa – VIDEO
20:50
Imagini șocante din Bubuieci: un tânăr gonește cu peste 120 km/h prin localitate în timp ce prietenii îl filmează - VIDEO ProTV.md
Imagini șocante din Bubuieci: un tânăr gonește cu peste 120 km/h prin localitate în timp ce prietenii îl filmează - VIDEO
20:30
Igor Dodon, care nu a condamnat niciodată războiul din Ucraina, propune o rezoluție parlamentară de susținere a planului de pace al lui Donald Trump. Grosu: „Figurații de doi bani” - VIDEO ProTV.md
Igor Dodon, care nu a condamnat niciodată războiul din Ucraina, propune o rezoluție parlamentară de susținere a planului de pace al lui Donald Trump. Grosu: „Figurații de doi bani” - VIDEO
Acum 6 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.12.2025
19:40
Imagini uluitoare pe aeroportul din Cluj-Napoca. Cum au reușit piloții să aterizeze avioanele pe cod portocaliu de vânt - VIDEO ProTV.md
Imagini uluitoare pe aeroportul din Cluj-Napoca. Cum au reușit piloții să aterizeze avioanele pe cod portocaliu de vânt - VIDEO
19:40
Zelenski vrea trupe străine în Ucraina, în ciuda avertismentului Rusiei că ele vor fi ținte legitime pentru armata rusă ProTV.md
Zelenski vrea trupe străine în Ucraina, în ciuda avertismentului Rusiei că ele vor fi ținte legitime pentru armata rusă
19:40
Trump a vorbit din nou la telefon cu Putin. Liderul de la Kremlin l-a anunțat că „Rusia își revizuiește poziția” privind negocierile de pace ProTV.md
Trump a vorbit din nou la telefon cu Putin. Liderul de la Kremlin l-a anunțat că „Rusia își revizuiește poziția” privind negocierile de pace
19:20
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030: Republica Moldova își întărește reziliența digitală, combate criminalitatea online și protejează datele cetățenilor ProTV.md
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030: Republica Moldova își întărește reziliența digitală, combate criminalitatea online și protejează datele cetățenilor
19:20
LIVE TEXT. Rusia susține că Ucraina a atacat cu drone reședința lui Putin și anunță că își revizuiește poziția în negocierile de pace. Putin i s-a plâns deja lui Trump. Kievul dezminte categoric. „Tactică obișnuită a Rusiei” ProTV.md
LIVE TEXT. Rusia susține că Ucraina a atacat cu drone reședința lui Putin și anunță că își revizuiește poziția în negocierile de pace. Putin i s-a plâns deja lui Trump. Kievul dezminte categoric. „Tactică obișnuită a Rusiei”
19:10
Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova vor putea beneficia de granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru modernizare tehnologică și reducerea costurilor energetice ProTV.md
Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova vor putea beneficia de granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru modernizare tehnologică și reducerea costurilor energetice
18:50
Între Parlament și salteaua de lupte: Anastasia Nichita mărturisește că se simte bine în ambele domenii și va decide la începutul anului viitor care va fi drumul său profesional - VIDEO ProTV.md
Între Parlament și salteaua de lupte: Anastasia Nichita mărturisește că se simte bine în ambele domenii și va decide la începutul anului viitor care va fi drumul său profesional - VIDEO
18:30
După peste zece ore de căutări, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș au fost evacuați cu succes – VIDEO ProTV.md
După peste zece ore de căutări, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș au fost evacuați cu succes – VIDEO
Acum 8 ore
17:50
După ore întregi de căutări, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș, au fost evacuați cu succes - VIDEO ProTV.md
După ore întregi de căutări, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș, au fost evacuați cu succes - VIDEO
17:40
Autoritățile pasează responsabilitatea în cazul notificării Interpol despre Vlad Filat: Rămâne neclar cine trebuie să ia o decizie și ce acțiuni vor urma - VIDEO ProTV.md
Autoritățile pasează responsabilitatea în cazul notificării Interpol despre Vlad Filat: Rămâne neclar cine trebuie să ia o decizie și ce acțiuni vor urma - VIDEO
17:40
După ore întregi de intervenție în condiții extreme, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș, au fost evacuați în siguranță și se află în stare bună de sănătate ProTV.md
După ore întregi de intervenție în condiții extreme, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș, au fost evacuați în siguranță și se află în stare bună de sănătate
17:20
Povestea unui gust autentic! Brutăria Brodețchi urmează să-și extindă rețeaua de magazine - VIDEO ProTV.md
Povestea unui gust autentic! Brutăria Brodețchi urmează să-și extindă rețeaua de magazine - VIDEO
17:20
Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța pentru spălare de bani, apare în lista de căutare internațională, iar autoritățile de la Chișinău nu au o poziție clară asupra procedurilor - VIDEO ProTV.md
Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța pentru spălare de bani, apare în lista de căutare internațională, iar autoritățile de la Chișinău nu au o poziție clară asupra procedurilor - VIDEO
17:10
Trafic îngreunat pe mai multe drumuri din țară din cauza vremii. Poliția a venit în sprijinul șoferilor - VIDEO ProTV.md
Trafic îngreunat pe mai multe drumuri din țară din cauza vremii. Poliția a venit în sprijinul șoferilor - VIDEO
17:10
Guvernul aprofundează protecția socială: noi servicii și măsuri pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale infracțiunilor ProTV.md
Guvernul aprofundează protecția socială: noi servicii și măsuri pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale infracțiunilor
17:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.12.2025
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.12.2025
16:50
Parlamentul a aprobat în lectura a doua fondurile pentru asistența medicală în 2026: alocări mai mari pentru spitale, medicamente și servicii primare ProTV.md
Parlamentul a aprobat în lectura a doua fondurile pentru asistența medicală în 2026: alocări mai mari pentru spitale, medicamente și servicii primare
16:40
Moldovenii din diasporă care decid să revină acasă vor avea parte de facilități extinse: autoturisme mai noi, bunuri personale fără taxe și sprijin pentru stabilirea pe termen lung în țară ProTV.md
Moldovenii din diasporă care decid să revină acasă vor avea parte de facilități extinse: autoturisme mai noi, bunuri personale fără taxe și sprijin pentru stabilirea pe termen lung în țară
16:30
Prejudiciu de peste 120.000 de lei și mai multe victime: un bărbat, bănuit de cel puțin șapte spargeri, a fost reținut de polițiști - VIDEO ProTV.md
Prejudiciu de peste 120.000 de lei și mai multe victime: un bărbat, bănuit de cel puțin șapte spargeri, a fost reținut de polițiști - VIDEO
16:30
Ziua transporta pasageri, iar noaptea vindea droguri: un bărbat de 51 de ani, arestat pentru trafic de marijuana în Chișinău și Strășeni - VIDEO ProTV.md
Ziua transporta pasageri, iar noaptea vindea droguri: un bărbat de 51 de ani, arestat pentru trafic de marijuana în Chișinău și Strășeni - VIDEO
16:20
Concurs online, premiu de lux și acuzații grave: un bărbat este trimis în judecată după ce ar fi finanțat ilegal promovarea unui partid politic ProTV.md
Concurs online, premiu de lux și acuzații grave: un bărbat este trimis în judecată după ce ar fi finanțat ilegal promovarea unui partid politic
Acum 12 ore
15:40
Decis. Sanatoriul „Moldova” din Odesa îi revine definitiv Chișinăului ProTV.md
Decis. Sanatoriul „Moldova” din Odesa îi revine definitiv Chișinăului
15:20
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, votat de Parlament: Ce prevede acesta ProTV.md
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, votat de Parlament: Ce prevede acesta
15:10
Un tânăr - condamnat, după ce a furat jumătate de milion de lei de la două fete din echipa lui Șor: Banii erau destinați pentru organizarea protestelor ProTV.md
Un tânăr - condamnat, după ce a furat jumătate de milion de lei de la două fete din echipa lui Șor: Banii erau destinați pentru organizarea protestelor
15:10
Fostul deputat Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei, după conflictul în care ar fi agresat-o pe soția sa ProTV.md
Fostul deputat Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei, după conflictul în care ar fi agresat-o pe soția sa
14:30
Cazul fetei de 13 ani din Ialoveni, agresată de două adolescente, comentat la Guvern și Parlament: „Nu avem baghetă magică ca să oprim aceste cazuri” ProTV.md
Cazul fetei de 13 ani din Ialoveni, agresată de două adolescente, comentat la Guvern și Parlament: „Nu avem baghetă magică ca să oprim aceste cazuri”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.