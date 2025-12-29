Inter Milano încheie anul 2025 în postura de lideră a campionatului Italiei - VIDEO
ProTV.md, 29 decembrie 2025 23:20
Inter Milano încheie anul 2025 în postura de lideră a campionatului Italiei - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
23:50
Raphinha a devenit fotbalistul sezonului în La Liga, iar Barcelona – cea mai bună echipă - VIDEO # ProTV.md
Raphinha a devenit fotbalistul sezonului în La Liga, iar Barcelona – cea mai bună echipă - VIDEO
23:50
Schioarea Mikaela Shiffrin este de neoprit. Sportiva a obținut victoria cu numărul 106 la Cupa Mondială, fiind regina probei de slalom, cu cinci victorii din cinci posibile în acest sezon - VIDEO # ProTV.md
Schioarea Mikaela Shiffrin este de neoprit. Sportiva a obținut victoria cu numărul 106 la Cupa Mondială, fiind regina probei de slalom, cu cinci victorii din cinci posibile în acest sezon - VIDEO
23:40
Chiar dacă gala Globurilor a fost dedicată fotbalului, Novak Djokovic a fost invitatul special și a primit o distincție onorifică direct de la Cristiano Ronaldo - VIDEO # ProTV.md
Chiar dacă gala Globurilor a fost dedicată fotbalului, Novak Djokovic a fost invitatul special și a primit o distincție onorifică direct de la Cristiano Ronaldo - VIDEO
23:40
Formația Ceadîr-Basket a cucerit pentru al doilea an la rând Cupa Moldovei la baschet masculin - VIDEO # ProTV.md
Formația Ceadîr-Basket a cucerit pentru al doilea an la rând Cupa Moldovei la baschet masculin - VIDEO
Acum o oră
23:30
Fosta vedetă de la Manchester City, Riyad Mahrez o califică pe Algeria în optimile Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO # ProTV.md
Fosta vedetă de la Manchester City, Riyad Mahrez o califică pe Algeria în optimile Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO
23:20
Un tren cu 250 de pasageri a deraiat de pe șine în Mexic. Cel puțin 13 oameni au murit, iar aproape 100 au fost răniți - VIDEO # ProTV.md
Un tren cu 250 de pasageri a deraiat de pe șine în Mexic. Cel puțin 13 oameni au murit, iar aproape 100 au fost răniți - VIDEO
23:20
Inter Milano încheie anul 2025 în postura de lideră a campionatului Italiei - VIDEO
23:20
Ousmane Dembele a colectat la sfârșit de an toate premiile individuale destinate celui mai bun fotbalist al lumii - VIDEO # ProTV.md
Ousmane Dembele a colectat la sfârșit de an toate premiile individuale destinate celui mai bun fotbalist al lumii - VIDEO
Acum 2 ore
23:10
Tragedie pe șosea. Un bărbat a murit pe loc, după ce s-a răsturnat cu mașina la Copceac - VIDEO # ProTV.md
Tragedie pe șosea. Un bărbat a murit pe loc, după ce s-a răsturnat cu mașina la Copceac - VIDEO
23:00
Tragedie în New Jersey: două elicoptere se ciocnesc în aer și se prăbușesc, o persoană moare și alta este rănită. Autoritățile au demarat o anchetă - VIDEO # ProTV.md
Tragedie în New Jersey: două elicoptere se ciocnesc în aer și se prăbușesc, o persoană moare și alta este rănită. Autoritățile au demarat o anchetă - VIDEO
23:00
„Pacea” lui Putin: Liderul de la Kremlin ordonă armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei şi se referă din nou la eliberarea „Novorossiei” # ProTV.md
„Pacea” lui Putin: Liderul de la Kremlin ordonă armatei să continue campania de cucerire a sudului Ucrainei şi se referă din nou la eliberarea „Novorossiei”
22:50
Ploile torențiale devastatoare lovesc sudul și estul Spaniei: o persoană moartă, două dispărute și alerte meteo de grad maxim emise de autorități - VIDEO # ProTV.md
Ploile torențiale devastatoare lovesc sudul și estul Spaniei: o persoană moartă, două dispărute și alerte meteo de grad maxim emise de autorități - VIDEO
22:30
„Un caz ieșit din comun care trebuie sancționat dur”: reacția lui Igor Grosu după împușcăturile de la Inspectoratul de Poliție Centru - VIDEO # ProTV.md
„Un caz ieșit din comun care trebuie sancționat dur”: reacția lui Igor Grosu după împușcăturile de la Inspectoratul de Poliție Centru - VIDEO
22:20
Investiții promise, cheltuieli tăiate și deficit istoric: bugetul pentru 2026 stârnește controverse în rândul economiștilor - VIDEO # ProTV.md
Investiții promise, cheltuieli tăiate și deficit istoric: bugetul pentru 2026 stârnește controverse în rândul economiștilor - VIDEO
Acum 4 ore
22:00
Viscol și polei pentru a treia noapte consecutiv: camioane oprite pe trasee, mașini derapate și zeci de intervenții ale salvatorilor și poliției - VIDEO # ProTV.md
Viscol și polei pentru a treia noapte consecutiv: camioane oprite pe trasee, mașini derapate și zeci de intervenții ale salvatorilor și poliției - VIDEO
22:00
Fiul principalului suspect în cazul omorului de la Anenii Noi, reținut la frontieră. Ministrul de Interne: „Intenționa să părăsească teritoriul țării” - VIDEO # ProTV.md
Fiul principalului suspect în cazul omorului de la Anenii Noi, reținut la frontieră. Ministrul de Interne: „Intenționa să părăsească teritoriul țării” - VIDEO
21:50
„Doresc să se facă dreptate”: mama fetei agresate din Ialoveni cere pedepsirea vinovaților după ce copilul ei a ajuns la spital cu fracturi. Ce spun autoritățile - VIDEO # ProTV.md
„Doresc să se facă dreptate”: mama fetei agresate din Ialoveni cere pedepsirea vinovaților după ce copilul ei a ajuns la spital cu fracturi. Ce spun autoritățile - VIDEO
21:40
Trump și Zelenski au negociat pacea timp de mai multe ore în Florida: „95% din plan este convenit”, dar Donbasul și centrala de la Zaporojie rămân puncte sensibile - VIDEO # ProTV.md
Trump și Zelenski au negociat pacea timp de mai multe ore în Florida: „95% din plan este convenit”, dar Donbasul și centrala de la Zaporojie rămân puncte sensibile - VIDEO
21:20
Igor Grosu critică organele de drept după dispariția lui Dmitri Constantinov: „Dacă știi că omul e înclinat să fugă, trebuia să stea cineva cu ochii pe el” - VIDEO # ProTV.md
Igor Grosu critică organele de drept după dispariția lui Dmitri Constantinov: „Dacă știi că omul e înclinat să fugă, trebuia să stea cineva cu ochii pe el” - VIDEO
21:10
Bărbatul care a jefuit aproape jumătate de milion de lei de la două membre ale partidului Șor este rapperul Banarus. Ce mesaj a transmis după condamnarea sa – VIDEO # ProTV.md
Bărbatul care a jefuit aproape jumătate de milion de lei de la două membre ale partidului Șor este rapperul Banarus. Ce mesaj a transmis după condamnarea sa – VIDEO
20:50
Imagini șocante din Bubuieci: un tânăr gonește cu peste 120 km/h prin localitate în timp ce prietenii îl filmează - VIDEO # ProTV.md
Imagini șocante din Bubuieci: un tânăr gonește cu peste 120 km/h prin localitate în timp ce prietenii îl filmează - VIDEO
20:30
Igor Dodon, care nu a condamnat niciodată războiul din Ucraina, propune o rezoluție parlamentară de susținere a planului de pace al lui Donald Trump. Grosu: „Figurații de doi bani” - VIDEO # ProTV.md
Igor Dodon, care nu a condamnat niciodată războiul din Ucraina, propune o rezoluție parlamentară de susținere a planului de pace al lui Donald Trump. Grosu: „Figurații de doi bani” - VIDEO
Acum 6 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.12.2025
19:40
Imagini uluitoare pe aeroportul din Cluj-Napoca. Cum au reușit piloții să aterizeze avioanele pe cod portocaliu de vânt - VIDEO # ProTV.md
Imagini uluitoare pe aeroportul din Cluj-Napoca. Cum au reușit piloții să aterizeze avioanele pe cod portocaliu de vânt - VIDEO
19:40
Zelenski vrea trupe străine în Ucraina, în ciuda avertismentului Rusiei că ele vor fi ținte legitime pentru armata rusă # ProTV.md
Zelenski vrea trupe străine în Ucraina, în ciuda avertismentului Rusiei că ele vor fi ținte legitime pentru armata rusă
19:40
Trump a vorbit din nou la telefon cu Putin. Liderul de la Kremlin l-a anunțat că „Rusia își revizuiește poziția” privind negocierile de pace # ProTV.md
Trump a vorbit din nou la telefon cu Putin. Liderul de la Kremlin l-a anunțat că „Rusia își revizuiește poziția” privind negocierile de pace
19:20
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030: Republica Moldova își întărește reziliența digitală, combate criminalitatea online și protejează datele cetățenilor # ProTV.md
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030: Republica Moldova își întărește reziliența digitală, combate criminalitatea online și protejează datele cetățenilor
19:20
LIVE TEXT. Rusia susține că Ucraina a atacat cu drone reședința lui Putin și anunță că își revizuiește poziția în negocierile de pace. Putin i s-a plâns deja lui Trump. Kievul dezminte categoric. „Tactică obișnuită a Rusiei” # ProTV.md
LIVE TEXT. Rusia susține că Ucraina a atacat cu drone reședința lui Putin și anunță că își revizuiește poziția în negocierile de pace. Putin i s-a plâns deja lui Trump. Kievul dezminte categoric. „Tactică obișnuită a Rusiei”
19:10
Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova vor putea beneficia de granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru modernizare tehnologică și reducerea costurilor energetice # ProTV.md
Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova vor putea beneficia de granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru modernizare tehnologică și reducerea costurilor energetice
18:50
Între Parlament și salteaua de lupte: Anastasia Nichita mărturisește că se simte bine în ambele domenii și va decide la începutul anului viitor care va fi drumul său profesional - VIDEO # ProTV.md
Între Parlament și salteaua de lupte: Anastasia Nichita mărturisește că se simte bine în ambele domenii și va decide la începutul anului viitor care va fi drumul său profesional - VIDEO
18:30
După peste zece ore de căutări, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș au fost evacuați cu succes – VIDEO # ProTV.md
După peste zece ore de căutări, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș au fost evacuați cu succes – VIDEO
Acum 8 ore
17:50
După ore întregi de căutări, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș, au fost evacuați cu succes - VIDEO # ProTV.md
După ore întregi de căutări, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș, au fost evacuați cu succes - VIDEO
17:40
Autoritățile pasează responsabilitatea în cazul notificării Interpol despre Vlad Filat: Rămâne neclar cine trebuie să ia o decizie și ce acțiuni vor urma - VIDEO # ProTV.md
Autoritățile pasează responsabilitatea în cazul notificării Interpol despre Vlad Filat: Rămâne neclar cine trebuie să ia o decizie și ce acțiuni vor urma - VIDEO
17:40
După ore întregi de intervenție în condiții extreme, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș, au fost evacuați în siguranță și se află în stare bună de sănătate # ProTV.md
După ore întregi de intervenție în condiții extreme, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș, au fost evacuați în siguranță și se află în stare bună de sănătate
17:20
Povestea unui gust autentic! Brutăria Brodețchi urmează să-și extindă rețeaua de magazine - VIDEO # ProTV.md
Povestea unui gust autentic! Brutăria Brodețchi urmează să-și extindă rețeaua de magazine - VIDEO
17:20
Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța pentru spălare de bani, apare în lista de căutare internațională, iar autoritățile de la Chișinău nu au o poziție clară asupra procedurilor - VIDEO # ProTV.md
Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța pentru spălare de bani, apare în lista de căutare internațională, iar autoritățile de la Chișinău nu au o poziție clară asupra procedurilor - VIDEO
17:10
Trafic îngreunat pe mai multe drumuri din țară din cauza vremii. Poliția a venit în sprijinul șoferilor - VIDEO # ProTV.md
Trafic îngreunat pe mai multe drumuri din țară din cauza vremii. Poliția a venit în sprijinul șoferilor - VIDEO
17:10
Guvernul aprofundează protecția socială: noi servicii și măsuri pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale infracțiunilor # ProTV.md
Guvernul aprofundează protecția socială: noi servicii și măsuri pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale infracțiunilor
17:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.12.2025
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.12.2025
16:50
Parlamentul a aprobat în lectura a doua fondurile pentru asistența medicală în 2026: alocări mai mari pentru spitale, medicamente și servicii primare # ProTV.md
Parlamentul a aprobat în lectura a doua fondurile pentru asistența medicală în 2026: alocări mai mari pentru spitale, medicamente și servicii primare
16:40
Moldovenii din diasporă care decid să revină acasă vor avea parte de facilități extinse: autoturisme mai noi, bunuri personale fără taxe și sprijin pentru stabilirea pe termen lung în țară # ProTV.md
Moldovenii din diasporă care decid să revină acasă vor avea parte de facilități extinse: autoturisme mai noi, bunuri personale fără taxe și sprijin pentru stabilirea pe termen lung în țară
16:30
Prejudiciu de peste 120.000 de lei și mai multe victime: un bărbat, bănuit de cel puțin șapte spargeri, a fost reținut de polițiști - VIDEO # ProTV.md
Prejudiciu de peste 120.000 de lei și mai multe victime: un bărbat, bănuit de cel puțin șapte spargeri, a fost reținut de polițiști - VIDEO
16:30
Ziua transporta pasageri, iar noaptea vindea droguri: un bărbat de 51 de ani, arestat pentru trafic de marijuana în Chișinău și Strășeni - VIDEO # ProTV.md
Ziua transporta pasageri, iar noaptea vindea droguri: un bărbat de 51 de ani, arestat pentru trafic de marijuana în Chișinău și Strășeni - VIDEO
16:20
Concurs online, premiu de lux și acuzații grave: un bărbat este trimis în judecată după ce ar fi finanțat ilegal promovarea unui partid politic # ProTV.md
Concurs online, premiu de lux și acuzații grave: un bărbat este trimis în judecată după ce ar fi finanțat ilegal promovarea unui partid politic
Acum 12 ore
15:40
Decis. Sanatoriul „Moldova” din Odesa îi revine definitiv Chișinăului
15:20
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, votat de Parlament: Ce prevede acesta # ProTV.md
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, votat de Parlament: Ce prevede acesta
15:10
Un tânăr - condamnat, după ce a furat jumătate de milion de lei de la două fete din echipa lui Șor: Banii erau destinați pentru organizarea protestelor # ProTV.md
Un tânăr - condamnat, după ce a furat jumătate de milion de lei de la două fete din echipa lui Șor: Banii erau destinați pentru organizarea protestelor
15:10
Fostul deputat Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei, după conflictul în care ar fi agresat-o pe soția sa # ProTV.md
Fostul deputat Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei, după conflictul în care ar fi agresat-o pe soția sa
14:30
Cazul fetei de 13 ani din Ialoveni, agresată de două adolescente, comentat la Guvern și Parlament: „Nu avem baghetă magică ca să oprim aceste cazuri” # ProTV.md
Cazul fetei de 13 ani din Ialoveni, agresată de două adolescente, comentat la Guvern și Parlament: „Nu avem baghetă magică ca să oprim aceste cazuri”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.