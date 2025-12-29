Prejudiciu de peste 120.000 de lei și mai multe victime: un bărbat, bănuit de cel puțin șapte spargeri, a fost reținut de polițiști - VIDEO
ProTV.md, 29 decembrie 2025 16:30
Prejudiciu de peste 120.000 de lei și mai multe victime: un bărbat, bănuit de cel puțin șapte spargeri, a fost reținut de polițiști - VIDEO
• • •
Acum 10 minute
16:40
Moldovenii din diasporă care decid să revină acasă vor avea parte de facilități extinse: autoturisme mai noi, bunuri personale fără taxe și sprijin pentru stabilirea pe termen lung în țară
Acum 30 minute
16:30
16:30
16:20
Acum 2 ore
15:40
Decis. Sanatoriul „Moldova” din Odesa îi revine definitiv Chișinăului
15:20
15:10
15:10
Acum 4 ore
14:30
14:30
14:00
14:00
13:50
13:50
13:20
13:20
13:10
13:10
13:10
13:00
13:00
12:50
Acum 6 ore
12:10
Ședința Guvernului din 29 decembrie. Pe ordinea de zi - 23 de subiecte - VIDEO
12:00
11:40
Tragedie pe șosea. Un bărbat a murit pe loc, după ce s-a răsturnat cu mașina la Copceac
11:40
11:20
11:10
11:00
11:00
Eliberări și numiri la ultima ședință a Guvernului din acest an. Despre cine este vorba
Acum 8 ore
10:40
10:30
LIVE. Ședința Parlamentului din 29 decembrie. 21 de proiecte - pe ordinea de zi
10:30
Secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Stanislav Copețchi - eliberat din funcție
10:30
10:10
LIVE. Ședința Guvernului din 29 decembrie. Pe ordinea de zi - 23 de subiecte
09:30
09:00
Acum 12 ore
08:40
08:30
Acum 24 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.12.2025
00:30
28 decembrie 2025
22:20
22:20
22:10
22:10
22:00
21:50
21:40
21:20
21:20
