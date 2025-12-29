Viscol și polei pentru a treia noapte consecutiv: camioane oprite pe trasee, mașini derapate și zeci de intervenții ale salvatorilor și poliției - VIDEO
ProTV.md, 29 decembrie 2025 22:00
Viscol și polei pentru a treia noapte consecutiv: camioane oprite pe trasee, mașini derapate și zeci de intervenții ale salvatorilor și poliției - VIDEO
Acum 10 minute
22:30
„Un caz ieșit din comun care trebuie sancționat dur”: reacția lui Igor Grosu după împușcăturile de la Inspectoratul de Poliție Centru - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
22:20
Investiții promise, cheltuieli tăiate și deficit istoric: bugetul pentru 2026 stârnește controverse în rândul economiștilor - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
22:00
Viscol și polei pentru a treia noapte consecutiv: camioane oprite pe trasee, mașini derapate și zeci de intervenții ale salvatorilor și poliției - VIDEO # ProTV.md
22:00
Fiul principalului suspect în cazul omorului de la Anenii Noi, reținut la frontieră. Ministrul de Interne: „Intenționa să părăsească teritoriul țării” - VIDEO # ProTV.md
21:50
„Doresc să se facă dreptate”: mama fetei agresate din Ialoveni cere pedepsirea vinovaților după ce copilul ei a ajuns la spital cu fracturi. Ce spun autoritățile - VIDEO # ProTV.md
21:40
Trump și Zelenski au negociat pacea timp de mai multe ore în Florida: „95% din plan este convenit”, dar Donbasul și centrala de la Zaporojie rămân puncte sensibile - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
21:20
Igor Grosu critică organele de drept după dispariția lui Dmitri Constantinov: „Dacă știi că omul e înclinat să fugă, trebuia să stea cineva cu ochii pe el” - VIDEO # ProTV.md
21:10
Bărbatul care a jefuit aproape jumătate de milion de lei de la două membre ale partidului Șor este rapperul Banarus. Ce mesaj a transmis după condamnarea sa – VIDEO # ProTV.md
20:50
Imagini șocante din Bubuieci: un tânăr gonește cu peste 120 km/h prin localitate în timp ce prietenii îl filmează - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
20:30
Igor Dodon, care nu a condamnat niciodată războiul din Ucraina, propune o rezoluție parlamentară de susținere a planului de pace al lui Donald Trump. Grosu: „Figurații de doi bani” - VIDEO # ProTV.md
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.12.2025
19:40
Imagini uluitoare pe aeroportul din Cluj-Napoca. Cum au reușit piloții să aterizeze avioanele pe cod portocaliu de vânt - VIDEO # ProTV.md
19:40
Zelenski vrea trupe străine în Ucraina, în ciuda avertismentului Rusiei că ele vor fi ținte legitime pentru armata rusă # ProTV.md
19:40
Trump a vorbit din nou la telefon cu Putin. Liderul de la Kremlin l-a anunțat că „Rusia își revizuiește poziția” privind negocierile de pace # ProTV.md
19:20
Programul Național de Securitate Cibernetică 2026–2030: Republica Moldova își întărește reziliența digitală, combate criminalitatea online și protejează datele cetățenilor # ProTV.md
19:20
LIVE TEXT. Rusia susține că Ucraina a atacat cu drone reședința lui Putin și anunță că își revizuiește poziția în negocierile de pace. Putin i s-a plâns deja lui Trump. Kievul dezminte categoric. „Tactică obișnuită a Rusiei” # ProTV.md
19:10
Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova vor putea beneficia de granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru modernizare tehnologică și reducerea costurilor energetice # ProTV.md
18:50
Între Parlament și salteaua de lupte: Anastasia Nichita mărturisește că se simte bine în ambele domenii și va decide la începutul anului viitor care va fi drumul său profesional - VIDEO # ProTV.md
Acum 6 ore
18:30
După peste zece ore de căutări, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș au fost evacuați cu succes – VIDEO # ProTV.md
17:50
După ore întregi de căutări, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș, au fost evacuați cu succes - VIDEO # ProTV.md
17:40
Autoritățile pasează responsabilitatea în cazul notificării Interpol despre Vlad Filat: Rămâne neclar cine trebuie să ia o decizie și ce acțiuni vor urma - VIDEO # ProTV.md
17:40
După ore întregi de intervenție în condiții extreme, cei patru turiști moldoveni blocați în Munții Făgăraș, au fost evacuați în siguranță și se află în stare bună de sănătate # ProTV.md
17:20
Povestea unui gust autentic! Brutăria Brodețchi urmează să-și extindă rețeaua de magazine - VIDEO # ProTV.md
17:20
Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța pentru spălare de bani, apare în lista de căutare internațională, iar autoritățile de la Chișinău nu au o poziție clară asupra procedurilor - VIDEO # ProTV.md
17:10
Trafic îngreunat pe mai multe drumuri din țară din cauza vremii. Poliția a venit în sprijinul șoferilor - VIDEO # ProTV.md
17:10
Guvernul aprofundează protecția socială: noi servicii și măsuri pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale infracțiunilor # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.12.2025
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 29.12.2025
16:50
Parlamentul a aprobat în lectura a doua fondurile pentru asistența medicală în 2026: alocări mai mari pentru spitale, medicamente și servicii primare # ProTV.md
16:40
Moldovenii din diasporă care decid să revină acasă vor avea parte de facilități extinse: autoturisme mai noi, bunuri personale fără taxe și sprijin pentru stabilirea pe termen lung în țară # ProTV.md
Acum 8 ore
16:30
Prejudiciu de peste 120.000 de lei și mai multe victime: un bărbat, bănuit de cel puțin șapte spargeri, a fost reținut de polițiști - VIDEO # ProTV.md
16:30
Ziua transporta pasageri, iar noaptea vindea droguri: un bărbat de 51 de ani, arestat pentru trafic de marijuana în Chișinău și Strășeni - VIDEO # ProTV.md
16:20
Concurs online, premiu de lux și acuzații grave: un bărbat este trimis în judecată după ce ar fi finanțat ilegal promovarea unui partid politic # ProTV.md
15:40
Decis. Sanatoriul „Moldova” din Odesa îi revine definitiv Chișinăului
15:20
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, votat de Parlament: Ce prevede acesta # ProTV.md
15:10
Un tânăr - condamnat, după ce a furat jumătate de milion de lei de la două fete din echipa lui Șor: Banii erau destinați pentru organizarea protestelor # ProTV.md
15:10
Fostul deputat Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei, după conflictul în care ar fi agresat-o pe soția sa # ProTV.md
Acum 12 ore
14:30
Cazul fetei de 13 ani din Ialoveni, agresată de două adolescente, comentat la Guvern și Parlament: „Nu avem baghetă magică ca să oprim aceste cazuri” # ProTV.md
14:30
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: veniturile și cheltuielile vor crește cu peste 4 la sută decât anul trecut # ProTV.md
14:00
Peste trei mii de încălcări în trafic, înregistrate de agenții de patrulare, în doar două zile: Viteza excesivă și nerespectarea indicatoarelor - în top # ProTV.md
14:00
Vânt puternic și ninsoare în țară: Mai multe utilaje de deszăpezire și muncitori rutieri au lucrat toată noaptea pentru a menține traficul - VIDEO # ProTV.md
13:50
Au răsunat colinde la ultima ședință a Parlamentului din aces an: Un cor de copii din capitală și altul de maturi din Lozova i-au urat de bine pe deputați - VIDEO # ProTV.md
13:50
„Dacă procurorii vor decide reținerea persoanei, acest lucru se va întâmpla”. Daniella Misail-Nichitin, despre cazul cu împușcături de la Inspectoratul de Poliție Centru # ProTV.md
13:20
Odată cu răcirea timpului de afară, animalele de la Grădina Zoologică din capitală intră într-un regim special - VIDEO # ProTV.md
13:20
Banii erau destinați pentru protestele ilegale organizate de Partidul „Șor”. Tânărul care a jefuit două fete de aproape 500 000 de lei, condamnat la 8 ani de închisoare # ProTV.md
13:10
Cazul șocant din Anenii Noi: Fiul principalului suspect - reținut. Acesta ar fi complice la o crimă săvârșită de tatăl său. Detaliile poliției # ProTV.md
13:10
Suspectul principal în cazul șocant de la Anenii Noi ar colabora cu ancheta. Ministerul de Interne vine cu noi detalii din anchetă - VIDEO # ProTV.md
13:10
Peste 80 de misiuni, desfășurate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
13:00
Suspectul principal în cazul șocant de la Anenii Noi ar colabora cu ancheta. Fiul acestuia, încătușat în timp ce intenționa să părăsească țara. Cum comentează ministrul de Interne - VIDEO # ProTV.md
13:00
Daniela Misail-Nichitin anunță că Dmitrii Constantinov se află în regiunea transnistreană. Ce spune Grosu despre fuga acestuia - VIDEO # ProTV.md
