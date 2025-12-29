Curtea penală din Thailanda a pronunțat una dintre cele mai severe sentințe din istoria țării
Curtea penală din Thailanda a pronunțat una dintre cele mai severe sentințe din istoria țării în dosare de fraudă financiară, condamnînd învinuitul la o pedeapsă care nu se măsoară nici măcar în secole.Potrivit Oxu.Az, cu referire la rg.ru, tribunalul din Bangkok l-a găsit vinovat pe marele om de afaceri Prajit Jevkok, condamnîndu-l la 1210 ani de închisoare pentru organizarea unor scheme frau
Fermierii afectați de calamitățile naturale vor beneficia de un moratoriu la plata datoriilor # Noi.md
Parlamentul a votat instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025.Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum și alte persoane care răspund solidar pentru obligațiile fermierului deb
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani.Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în lectura a doua de 76 de deputați.Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale
Parlamentul a adoptat proiectul unei noi legi privind achizițiile publice, aliniată la standardele Uniunii Europene.Un proiect de lege care se referă la acest lucru a fost votat în lectura a doua de 56 de deputați.Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și transpune în legislația națională Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice. Potrivit a
Vasile Bolea, amendat cu 500 de lei. Instanța a încetat dosarul privind violența în familie # Noi.md
Fostul deputat Vasile Bolea a fost sancționat contravențional cu o amendă de 500 de lei pentru încălcarea obligațiilor părintești, în urma examinării în instanță a dosarului legat de incidentul din 25 aprilie 2025, scrie tvrmoldova.md.În același timp, instanța a încetat procesul contravențional pe capătul ce viza acuzația de violență în familie, stabilind că nu sînt întrunite elementele contra
Ce să faci în cazul în care trebuie să întîmpini Anul Nou la serviciu: sfaturile psihoterapeutului # Noi.md
Unii oameni sînt nevoiți să întîmpine Anul Nou nu la masa de sărbătoare, dar la locul de muncă.Potrivit Oxu.Az, psihoterapeutul rus, medicul psihiatru al Clinicii de medicină psihosomatică a Universității Secenov, Dmitri Petelin, a dat sfaturi cum să-ți păstrezi starea de spirit de sărbătoare dacă pe 31 decembrie ești nevoit să lucrezi.{{855617}}„În general, pentru sănătatea psihică nu est
Reacția lui Zelenski la acuzațiile Rusiei privind lansarea de drone ucrainene asupra reședinței lui Putin # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat drept minciuni acuzațiile Rusiei privind lansarea de către Ucraina a unor drone asupra reședinței lui Vladimir Putin.Potrivit acestuia, Rusia a făcut declarații foarte periculoase, care vizează în mod evident să distrugă toate realizările colaborării cu echipa președintelui Trump.{{856627}}„Lucrăm împreună pentru a apropia pacea. Acum,
Republica Moldova a obținut o decizie definitivă și irevocabilă privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, anunță Agenția Proprietății Publice (APP).La 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică a Curții Supreme a Ucrainei a respins recursul părții adverse și a menținut hotărîrea Curții de Apel Sud-Vest din 24 septembrie 2025, care recunoaș
Primăria Chișinăului invită locuitorii și oaspeții capitalei să întîmpine Noul An într-o atmosferă de sărbătoare, plină de tradiții și muzică. Spectacolul de Revelion va avea loc în cadrul Tîrgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale.Evenimentul va avea loc pe 31 decembrie 2025, începînd cu ora 20:00.{{855626}}Potrivit Primăriei, programul serii include un spectacol artistic diver
În noaptea de 29 decembrie, Ucraina a încercat să atace cu drone reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod, a declarat pentru jurnaliști ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.Cuvintele sale sînt citate de serviciul de presă al ministerului.Potrivit acestuia, Kievul a utilizat 91 de drone cu rază lungă de acțiune. „Toate aparatele de zbor fără pilot au fost distru
Guvernul a aprobat stabilirea marjei maxime de pînă la 3% anual pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”, care se va aplica contractelor încheiate începînd cu 1 ianuarie 2026.Măsura permite băncilor să acopere costurile creditării și asigură desfășurarea regulamentară a programului, inclusiv acordarea creditelor pe termen de pînă la 30 de ani.Stabilirea
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului bugetului de stat pentru 2026, deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a propus majorarea alocației unice la nașterea copilului pînă la 50.000 de lei.Deputatul a menționat că bugetul pentru 2026 prevede cheltuieli pentru aproximativ 36.000 de copii care ar putea să se nască în anul viitor. „Să fim realiști: nu va exista un baby boom. Dacă anul trecut s-au n
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026.Documentul vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei.De asemenea, salariul minim în sectorul bugetar va crește de la 5 500 pînă la 6 300 de lei. Sal
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național au constituit 1,33 miliarde de lei pentru data de 24 decembrie 2025 și 1,34 miliarde de lei pentru data de 26 decembrie 2025.Aceste sume reprezintă rezultate remarcabile și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova.Rezultatul obținut reflectă atît responsabilita
Este important să iubești viața și să-ți înțelegi menirea, urmărind scopuri înalte, iar dragostea pentru viață și curajul permit atingerea acestora.Această opinie a fost exprimată de liderul comunității ruse din Moldova, deputat al Parlamentului de prima legislatură al țării, cavaler al Ordinului Republicii, Liudmila Lașcenova, în cadrul clubului feminin „Новые горизонты” al Ninei Dimoglo.
La „Gala Presei Sportive 2025” au fost desemnați cei mai buni zece sportivi din Moldova, transmite boxing.mdPotrivit jurnaliștilor sportivi care au participat la votul secret, locul cinci a fost ocupat de Daria Cozorez din Tiraspol, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial și campioană europeană U23.Pe locul trei s-a clasat Alexandru Paraschiv din Chișinău, medaliat cu bronz la Campionatu
Astăzi, în cadrul ședinței în plen a Parlamentului, deputata PSRM Alla Darovannaia a înaintat un amendament la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care prevede majorarea indemnizației pentru deces.Potrivit deputatei, indemnizația de deces se menține la nivelul de 1.100 de lei de foarte mulți ani, în pofida creșterii constante a costurilor și a promisiunilor
Vremea rea a afectat toate regiunile țării: în ce situații au intervenit echipele de salvare în ultimele 24 de ore # Noi.md
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore, dintre care 34 de intervenții au fost pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vîntului.{{855422}}Cele mai multe misiuni au fost efectuate pentru înlăturarea copacilor doborîți de vînt. Astfel, pompierii din municipiul Chișinău au intervenit în 8 cazuri de defrișare a arborilor că
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune consolidarea structurii instituționale # Noi.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a propus un proiect de hotăr îre de Guvern care urmărește îmbunătățirea modului de organizare și funcționare a instituției, pentru a putea răspunde mai eficient responsabilităților tot mai complexe din domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale.Astfel, proiectul prevede: instituirea subdiviziunii structurale noi cu funcții de ela
Cabinetul de miniștri a aprobat o serie de hotărîri care vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național.Modificările sînt necesare în contextul extinderii criminalității informatice și a fraudei online, creșterii numărului de atacuri cibernetice, nivelului scăzut de educație digitală, precum și riscurilor geopolit
Direcția generală asistență medicală și socială informează că, începînd cu 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din Chișinău va fi descentralizat, conform unui ordin al Ministerului Sănătății.Măsura are drept scop facilitarea accesului pacienților la tratament și reducerea timpului de intervenție în cazurile de urgență, transmite realitatea.Astfel, în zilele lucrătoa
Polițiștii de la Buiucani, în comun cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, au reținut pentru 72 de ore un bărbat de 48 de ani, locuitor al capitalei, bănuit de comiterea a cel puțin șapte furturi din apartamente, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 120.000 de lei.Potrivit materialelor acumulate, suspectul acționa preponderent pe timp de zi, profitînd de lipsa proprietarilor de la domic
A plecat din viață cîntăreața sovietică, rusă și germană Tatiana Daskovskaia. Ea avea 79 de ani.S-a aflat că Tatiana Daskovskaia a decedat pe 20 noiembrie. Ultimii 26 de ani din viață i-a petrecut în Germania. Artista a fost înmormîntată în cimitirul Zaborievski din Domodedovo, regiunea Moscova, tranamite aldaily.ru {{855234}}Tatiana Daskovskaia s-a născut pe 25 iunie 1946 și a studiat dir
Consiliul Institutul Justiției Constituționale și-a exprimat public solidaritatea și susținerea deplină față de poziția judecătoarei Marina Rusu, care a semnalat existența unor practici discriminatorii în sistemul judecătoresc, în special în ceea ce privește stabilirea aceleiași sarcini de muncă pentru angajați aflați sub regimuri juridice diferite.Potrivit Consiliului, această situație genere
Bugetul asigurărilor medicale pentru 2026: mai mulți bani pentru servicii medicale și medicamente compensate # Noi.md
Parlamentul a votat, în lectura a doua, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2026. Documentul prevede majorarea alocațiilor pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor, comparativ cu anul curent.Potrivit proiectului, elaborat de Ministerul Sănătății, pentru anul 2026 sînt estimate venituri de 18,83 miliarde de lei, cu 8,
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi marcate de temperaturi scăzute și ger, iar meteorologii nu exclud emiterea unui cod de vînt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri sînt prognozate și ninsori slabe.Contactat de IPN, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a declarat că vremea rece se va menține pînă în primele zile ale noului
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS).Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii.{{853928}}Alocația acordată la naștere va crește pînă
Oamenii legii au recepționat solicitarea de reținere a fostului premier Vlad Filat din partea Biroului INTERPOL Paris, care a fost condamnat recent la închisoare de o instanță din Franța. Despre aceasta a anunțat, ministra Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin. {{856276}}Potrivit ministreii Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, solicitarea a fost transmisă imediat Proc
Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă # Noi.md
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse.Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua.Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță,
Glume în plenul Parlamentului, după ce Marian a propus deputaților să revină la un amendament anunțat de Burduja # Noi.md
Glume în plenul Parlamentului, după ce Radu Marian a propus deputaților să revină la un amendament anunțat de socialistul Petru Burduja la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează domeniul fiscal.„Cu privire la amendamentul domnului Petru Burduja, nr.11, anterior discutat, flash 12, există două părți ale amendamentului, inițial, în cadrul comisiei”, a declarat Radu
În ultimele două zile, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3.150 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere. 26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice; 1.206 au depășit limita de viteză; 785 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelo
Astăzi, deputatul PSRM, vicepreședinte al Parlamentului, Vlad Batrîncea, a propus un amendament la Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, care prevede alocarea primei tranșe de 50 de milioane de lei pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.Deputatul a declarat că a expediat recent a doua solicitare oficială către Procuratură pentru a afla unde se află fondu
Guvernul a actualizat Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Noi.md
Principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană a fost actualizat de Guvern.Actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost necesară pentru a integra recomandările din Raportul de Extindere 2025 al Comisiei Europene, precum și noile angajamente asumate de Republ
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi un pachet amplu de decizii care vizează consolidarea sistemului de protecție socială pentru persoanele vîrstnice, persoanele cu dizabilități, victimele infracțiunilor și alte categorii vulnerabile de beneficiari ai serviciilor sociale.Pentru îmbunătățirea calității vieții și menținerea incluziunii sociale a persoanelor în etate, va fi consolidat Ser
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a intervenit în cadrul dezbaterilor privind proiectul bugetului pentru 2026, atrăgând atenția asupra abordării selective a majorității parlamentare față de inițiativele opoziției.El a subliniat că toate amendamentele propuse de PSRM au fost elaborate în conformitate cu prevederile constituționale și legislative, incluzând indicarea
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a propus alocarea a 100 de milioane de lei ministerului Mediului pentru implementarea Planului Național de reabilitare a râului Nistru.Deputatul a subliniat că, sub presiunea societății civile și ca urmare a solicitărilor PSRM, Guvernul a aprobat planul de reabilitare a râului Nistru, însă nu a prevăzut finanțare. De aceea, fracțiu
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, în cadrul mecanismului de tip Sandbox energetic.Proiectul-pilot poartă denumirea „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)” și are drept obiectiv testarea funcțională a tehnologiei Vehicle-to
Granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Noi.md
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de pînă la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare
Cîți bani au primit agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare pentru compensarea costurilor la energia electrică # Noi.md
În anul 2025, prin intermediul Programului de compensare a creșterii prețului la energia electrică, agenții economici din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat de sprijin financiar pentru acoperirea parțială a cheltuielilor energetice.În cadrul acestui mecanism, au fost depuse 3 218 cereri, iar valoarea totală a compensațiilor acordate a constituit 38 112 234 lei.
Schimb de replici în Parlament între Chicu și Grosu: „Vă plasăm într-o situație incomodă față de contribuabili” # Noi.md
Replici tensionate s-au înregistrat astăzi în plenul Parlamentului între deputatul Ion Chicu, reprezentant al Blocului Alternativa, și președintele Legislativului, Igor Grosu, după ce majoritatea parlamentară a respins amendamentele propuse de fostul premier la un proiect de lege ce vizează domeniul fiscal.Amendamentele înaintate de Ion Chicu la proiectul de lege privind modificarea unor acte
MAI confirmă că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei a fugit de pușcărie în regiunea transnistreană # Noi.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se află în regiunea transnistreană.Despre aceasta a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, scrie protv.mdDmitrii Constantinov este învinuit că, în perioada 2017 - 2020, ca director al unei societăți comerciale din Comrat, împreună cu alte persoane, a autoriza
Mai puțină birocrație pentru business: Parlamentul a simplificat procedura de eliberare a unor acte permisive # Noi.md
Procedurile de obținere a 26 de acte permisive au fost optimizate, după ce Parlamentul a votat, în lectura a doua, un proiect de lege în acest sens. Documentul a fost susținut de 62 de deputați în ședința plenară din 29 decembrie.Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputații Dorian Istratii și Ilie Ionaș, membri ai fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate”, și are drept
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:58.Conform informațiilor, proprietarul locuinței un bărbat în vîrstă de 71 a suferit arsuri de gradul I,II și III pe suprafața
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 29 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 30 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 21,74 lei/litru (-7 bani), iar al motorinei standard – 18,54 lei/litru (-4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Violența dintre adolescenți, în atenția autorităților: Dan Perciun reacționează după incidentul de la Ialoveni # Noi.md
Ministrul Dan Perciun a comentat cazul adolescentei agresate fizic în raionul Ialoveni, precizând că victima beneficiază în prezent de tot suportul medical necesar, iar reprezentanții Ministerul Educației și Cercetării s-au deplasat la instituția de învățământ pentru a analiza situația.Potrivit ministrului, incidentul s-a produs în afara orelor de curs, însă a fost raportat conducerii școlii.
Agenția Servicii Publice anunță lansarea etapizată noului Registrul de stat al unităților de drept # Noi.md
Noul sistem va permite depunerea cererilor de înregistrare și obținerea extraselor din Registrul de stat al unităților de drept în format electronic.Astfel, persoanele care dețin o semnătură electronică calificată vor putea solicita online: înregistrarea persoanelor juridice, a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești; luarea în evidență a altor categorii de unități
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a criticat modul în care autoritățile responsabile au gestionat situația în cazul fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat recent la 12 ani de închisoare și dat în căutare.„Știu că este căutat. Atât pot spune. Dar am și eu întrebări — legitime, ca și ale dumneavoastră — unde este și cât va mai dura până va fi g
Dosar penal sau sancțiuni administrative? Autoritățile încă decid după bătaia șocantă dintre minore la Ialoveni # Noi.md
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că, în prezent, nu este clar dacă în cazul fetei agresate la raionul Ialoveni va fi inițiat un dosar penal. Declarațiile au fost făcute astăzi, după ședința Guvernul Republicii Moldova.Întrebată dacă adolescentele care ar fi agresat copilul au fost reținute, ministra a precizat că autoritățile se află încă în faza de documentar
Ministerul educației explică în ce condiții pot fi înscriși copiii la grădiniță fără viză de reședință # Noi.md
Ministerul Ministerul Educației și Cercetării a examinat solicitarea oficială adresată de redacția Noi.md privind accesul copiilor la educația preșcolară în lipsa domiciliului stabil și a oferit explicații în acest sens, în contextul unui caz social semnalat de jurnaliști.Demersul redacției a fost inițiat după ce o mamă singură din municipiul Chișinău a ajuns într-o situație de blocaj social,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va analiza indexarea anuală a concediului de maternitate și va veni cu o reacție la acuzațiile, potrivit cărora, femeile din Republica Moldova sînt discriminate.Asigurarea a venit din partea ministrei Natalia Plugaru, la conferința de presă susținută luni, 29 decembrie curent, transmite realitatea.{{842716}}„Îmi este greu să vă dau un răspuns
