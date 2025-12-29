Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale
Noi.md, 29 decembrie 2025 15:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi un pachet amplu de decizii care vizează consolidarea sistemului de protecție socială pentru persoanele vîrstnice, persoanele cu dizabilități, victimele infracțiunilor și alte categorii vulnerabile de beneficiari ai serviciilor sociale.Pentru îmbunătățirea calității vieții și menținerea incluziunii sociale a persoanelor în etate, va fi consolidat Ser
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a intervenit în cadrul dezbaterilor privind proiectul bugetului pentru 2026, atrăgând atenția asupra abordării selective a majorității parlamentare față de inițiativele opoziției.El a subliniat că toate amendamentele propuse de PSRM au fost elaborate în conformitate cu prevederile constituționale și legislative, incluzând indicarea
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a propus alocarea a 100 de milioane de lei ministerului Mediului pentru implementarea Planului Național de reabilitare a râului Nistru.Deputatul a subliniat că, sub presiunea societății civile și ca urmare a solicitărilor PSRM, Guvernul a aprobat planul de reabilitare a râului Nistru, însă nu a prevăzut finanțare. De aceea, fracțiu
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, în cadrul mecanismului de tip Sandbox energetic.Proiectul-pilot poartă denumirea „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)” și are drept obiectiv testarea funcțională a tehnologiei Vehicle-to
Granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # Noi.md
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de pînă la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare
Cîți bani au primit agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare pentru compensarea costurilor la energia electrică # Noi.md
În anul 2025, prin intermediul Programului de compensare a creșterii prețului la energia electrică, agenții economici din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat de sprijin financiar pentru acoperirea parțială a cheltuielilor energetice.În cadrul acestui mecanism, au fost depuse 3 218 cereri, iar valoarea totală a compensațiilor acordate a constituit 38 112 234 lei.
Schimb de replici în Parlament între Chicu și Grosu: „Vă plasăm într-o situație incomodă față de contribuabili” # Noi.md
Replici tensionate s-au înregistrat astăzi în plenul Parlamentului între deputatul Ion Chicu, reprezentant al Blocului Alternativa, și președintele Legislativului, Igor Grosu, după ce majoritatea parlamentară a respins amendamentele propuse de fostul premier la un proiect de lege ce vizează domeniul fiscal.Amendamentele înaintate de Ion Chicu la proiectul de lege privind modificarea unor acte
MAI confirmă că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei a fugit de pușcărie în regiunea transnistreană # Noi.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se află în regiunea transnistreană.Despre aceasta a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, scrie protv.mdDmitrii Constantinov este învinuit că, în perioada 2017 - 2020, ca director al unei societăți comerciale din Comrat, împreună cu alte persoane, a autoriza
Mai puțină birocrație pentru business: Parlamentul a simplificat procedura de eliberare a unor acte permisive # Noi.md
Procedurile de obținere a 26 de acte permisive au fost optimizate, după ce Parlamentul a votat, în lectura a doua, un proiect de lege în acest sens. Documentul a fost susținut de 62 de deputați în ședința plenară din 29 decembrie.Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputații Dorian Istratii și Ilie Ionaș, membri ai fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate”, și are drept
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:58.Conform informațiilor, proprietarul locuinței un bărbat în vîrstă de 71 a suferit arsuri de gradul I,II și III pe suprafața
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 29 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 30 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 21,74 lei/litru (-7 bani), iar al motorinei standard – 18,54 lei/litru (-4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Violența dintre adolescenți, în atenția autorităților: Dan Perciun reacționează după incidentul de la Ialoveni # Noi.md
Ministrul Dan Perciun a comentat cazul adolescentei agresate fizic în raionul Ialoveni, precizând că victima beneficiază în prezent de tot suportul medical necesar, iar reprezentanții Ministerul Educației și Cercetării s-au deplasat la instituția de învățământ pentru a analiza situația.Potrivit ministrului, incidentul s-a produs în afara orelor de curs, însă a fost raportat conducerii școlii.
Agenția Servicii Publice anunță lansarea etapizată noului Registrul de stat al unităților de drept # Noi.md
Noul sistem va permite depunerea cererilor de înregistrare și obținerea extraselor din Registrul de stat al unităților de drept în format electronic.Astfel, persoanele care dețin o semnătură electronică calificată vor putea solicita online: înregistrarea persoanelor juridice, a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești; luarea în evidență a altor categorii de unități
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a criticat modul în care autoritățile responsabile au gestionat situația în cazul fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat recent la 12 ani de închisoare și dat în căutare.„Știu că este căutat. Atât pot spune. Dar am și eu întrebări — legitime, ca și ale dumneavoastră — unde este și cât va mai dura până va fi g
Dosar penal sau sancțiuni administrative? Autoritățile încă decid după bătaia șocantă dintre minore la Ialoveni # Noi.md
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că, în prezent, nu este clar dacă în cazul fetei agresate la raionul Ialoveni va fi inițiat un dosar penal. Declarațiile au fost făcute astăzi, după ședința Guvernul Republicii Moldova.Întrebată dacă adolescentele care ar fi agresat copilul au fost reținute, ministra a precizat că autoritățile se află încă în faza de documentar
Ministerul educației explică în ce condiții pot fi înscriși copiii la grădiniță fără viză de reședință # Noi.md
Ministerul Ministerul Educației și Cercetării a examinat solicitarea oficială adresată de redacția Noi.md privind accesul copiilor la educația preșcolară în lipsa domiciliului stabil și a oferit explicații în acest sens, în contextul unui caz social semnalat de jurnaliști.Demersul redacției a fost inițiat după ce o mamă singură din municipiul Chișinău a ajuns într-o situație de blocaj social,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va analiza indexarea anuală a concediului de maternitate și va veni cu o reacție la acuzațiile, potrivit cărora, femeile din Republica Moldova sînt discriminate.Asigurarea a venit din partea ministrei Natalia Plugaru, la conferința de presă susținută luni, 29 decembrie curent, transmite realitatea.{{842716}}„Îmi este greu să vă dau un răspuns
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămînă, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de aproximativ 140,8 milioane de lei.Măsurile au fost dispuse în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escrocherie, insolvabilitate intenționată, precum și obținerea ilegală și/sau divulgarea in
Condamnare pe viață și o dispută în instanță: Curtea de Apel a tranșat conflictul dintre un lider criminal și procurori # Noi.md
Curtea de Apel Centru a reconfirmat dreptul procurorilor Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de a informa presa și societatea despre înăsprirea pedepselor aplicate celor patru atacatori ai încasatorilor Victoriabank, în cazul jafului armat comis în 2014 la magazinul Metro.Atacul armat, în care au fost trase peste 50 de focuri, s-a soldat cu decesul unui în
Guvernul urmează să aprobe actualizarea Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, înaintea ședinței Executivului.Potrivit oficialului, documentul strategic a fost aprobat inițial în luna mai a acestui an, iar conform cadrului juridic, acesta tre
Pasiunea pentru gustul autentic s-a transformat într-o afacere de succes. Andrei Bîzgan din orașul Rezina produce pîine artizanală cu maia, obținută prin fermentație naturală, fără aditivi sau conservanți. Deși procesul este lent și costisitor, clienții revin pentru un produs sănătos, ușor digerabil, cu aroma pîinii de altădată. {{836075}}Obținută dintr-o fermentație lentă a făinii și a ap
Mastercard extinde serviciul „Cash la casă”: acum numerarul poate fi retras la plata cu cardul și la stațiile PECO Avante # Noi.md
Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, împreună cu maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, au lansat serviciul „Cash la casă” în rețeaua stațiilor de alimentare Avante. Serviciul le permite clienților Avante ca, la achitarea cumpărăturilor cu un card Mastercard®, să retragă numerar direct la casă — fără a fi nevoie să caute un bancomat. Pentru a uti
Guvernul Republicii Moldova își propune să reducă cu 50% numărul accidentelor rutiere cu final tragic pînă în anul 2030. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, înaintea ședinței Guvernului, în contextul situației alarmante privind siguranța rutieră din țară.Potrivit oficialului, Republica Moldova se află într-o poziție nefavorabilă la capitolul accidente rutiere soldate cu deces
Direcția Generală Asistență Medicală și Socială (DGAMS) a Consiliului municipal Chișinău a explicat, într-un răspuns oferit redacției Noi.md, cum este organizată asistența socială la nivelul municipiului și în ce condiții pot beneficia persoanele aflate în dificultate de servicii și prestații sociale.Potrivit DGAMS, implementarea politicilor de asistență socială în municipiul Chișinău este rea
Mai multe zboruri din și spre Chișinău, întîrziate sau anulate din cauza vremii nefavorabile # Noi.md
Mai multe curse aeriene din și spre Chișinău au înregistrat întîrzieri sau au fost anulate în ultimele două zile, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit informațiilor furnizate de Aeroportul Internațional Chișinău, sînt afectate atît zborurile de plecare, cît și cele de sosire.Luni, 29 decembrie, trei curse aeriene din și spre Chișinău au fost anulate din cauza vremii. Este
Rezoluție adoptată la Chișinău: apel ferm pentru protecția drepturilor fundamentale și combaterea extremismului # Noi.md
Participanții la Conferința științifico-practică națională „Reglementarea protecției constituționale a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului: provocări și oportunități” au adoptat, la Chișinău, o rezoluție prin care reafirmă importanța supremației Constituției și a protecției efective a drepturilor și libertăților fundamentale în Republica Moldova.Evenimentul s-a desfășurat în co
Iarna rămîne, pentru mulți, anotimpul care adună cele mai vii amintiri ale copilăriei.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Ecaterina Brad a împărtășit o poveste caldă despre sărbătorile de altădată, trăite cu emoție, credință și bucuria de a fi alături de familie.Autoarea povestește cum iarna copilăriei sale era una „c
Urătorĭ la Parlament: deputații au fost felicitați cu tradiții populare în ședința de astăzi # Noi.md
Ședința de astăzi a Parlamentului a început într-o notă festivă, specifică sărbătorilor de iarnă. Deputații au avut parte de urători, care au adus în sala de ședințe colinde și urături tradiționale, menite să transmită urări de belșug, sănătate și pace.Cu versuri pline de simboluri agricole și gospodărești, urătorii le-au dorit aleșilor „grîu, zecare și bucate”, „podul și cămara pline”, prec
Moldova este obligată să adopte o poziție clară și responsabilă cu privire la restabilirea păcii în regiunea noastră și să adopte o rezoluție în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, liderul fracțiunii parlamentare a acestuia, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.Potrivit acestuia, în con
Pace cu garanții: mesajul transmis de Ursula von der Leyen după discuțiile cu Trump și Zelenski # Noi.md
Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide chiar din prima zi a încetării războiului. Mesajul a fost transmis duminică, 28 decembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe rețeaua socială X, după convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite și Ucrainei.Șefa Comisiei Europene a precizat că a avut loc „o convorbire bună, de aproximat
Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiție, în baza cererii de demisie.Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează moldpres.Tot astăzi, Executivul a decis încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului general adjunct al Ministerului Finanțelor, Ana Luca, urmare a transferului într-o altă autoritate publică.Ca rezultat, în
Mai multe zboruri din și spre Chișinău, întârziate sau anulate din cauza vremii nefavorabile # Noi.md
Președintele francez Macron anunță o reuniune a aliaților Kievului la începutul lui ianuarie la Paris # Noi.md
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni o reuniune a aliaților Kievului la Paris la începutul lui ianuarie, pentru discuții asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, informează AFP.'Vom reuni țările Coaliției de Voință la Paris la începutul lui ianuarie, pentru a finaliza contribuțiile concrete ale fiecăruia', a scris pe platforma X preș
Cetățenii Republicii Moldova consideră că principalul eveniment al anului 2025 nu sînt alegerile parlamentare, menținerea la putere a partidului „Acțiune și Solidaritate” sau summitul „epocal” Moldova-UE, dar încetarea livrărilor de gazelor rusești prin Ucraina, cu toate consecințele care decurg din aceasta.Aceste date sînt prezentate în Barometrul opiniei publice realizat de serviciul sociolo
Reacția MEC după agresarea unei eleve în raionul Ialoveni: specialiștii vor merge la școală pentru a oferi asistență # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu cazul grav de violență asupra unei eleve, agresată fizic de alte două adolescente în raionul Ialoveni.Instituția condamnă ferm orice formă de abuz, violență sau comportament care aduce atingere integrității fizice și emoționale, demnității și bunăstării elevilor, reafirmându-și angajamentul de a asigura protecția drepturilor ș
Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a obținut o victorie prețioasă în deplasare, învingând-o pe Atalanta cu scorul de 1–0, în etapa a 17-a din Serie A.Unicul gol al partidei, disputate duminică seara, a fost marcat de Lautaro Martinez, în minutul 65. Atacantul argentinian a finalizat precis după o pasă excelentă primită în careu de la tânărul Pio Esposito (20 de ani).
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 68 082 de traversări ale persoanelor, informează Poliția de Frontieră.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19 625 traversări; PTF Leușeni – 9 401 traversări; PTF Sculeni – 8 606 traversări; PTF Otaci – 4 543
Vremea nefavorabilă din ultimele 24 de ore a generat dificultăți în trafic și situații de risc pentru participanții la circulație.Astfel, în timpul patrulării pe strada Cetatea Albă din municipiul Chișinău, carabinierii au depistat crengi și resturi vegetale căzute pe carosabil, care ocupau parțial banda de circulație.Totodată, au fost observate cabluri lăsate la o înălțime periculoasă, po
Patru moldoveni, blocați în Munții Făgăraș din cauza vremii extreme. Salvamont: intervenția, amînată # Noi.md
Patru cetățeni ai Republicii Moldova au rămas blocați, duminică, în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo extreme.Potrivit Salvamont Argeș, turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de evacuare nu a putut fi realizată în cursul zilei de duminică, întrucît zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo de cod roșu.Salvamont Argeș a anunțat că
Pe parcursul nopții, în Chișinău au fost desfășurate ample acțiuni de deszăpezire. Serviciile municipale, în colaborare cu preturile de sector, au intervenit în teren pentru lichidarea situațiilor de avariere apărute în urma vântului puternic și a ninsorilor, preponderent sub formă de lapoviță.Autoritățile municipale precizează că situația este monitorizată în continuare, în contextul avertiză
Economia Republicii Moldova este estimată să urmeze, în perioada 2026–2028, o traiectorie de creștere moderată, susținută de implementarea Planului de Creștere a Republicii Moldova și de avansarea reformelor structurale. Estimările aparțin Ministerului Finanțelor.Potrivit prognozelor, Produsul Intern Brut (PIB) nominal ar urma să crească de la 351,5 miliarde de lei în anul 2025 la 440,2 miliar
Marja maximă pe care creditorii o pot aplica pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima Casă” se va menține la nivelul de 3% și în anul 2026. Decizia este prevăzută într-un proiect al Ministerului Finanțelor, inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 29 decembrie.Potrivit documentului, hotărârea urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.Guvernul stabilește
Peronul Gării din Chișinău s-a transformat duminică, 28 decembrie, într-o scenă de poveste pentru copii, cu surprize, distracții și daruri oferite de Moș Crăciun, transmite IPN.Trenul magic, decorat în spiritul sărbătorilor de iarnă, i-a purtat „într-o aventură plină de zâmbete, voie bună și emoții”.Sursa foto: CFM/FacebookSursa foto: CFM/FacebookSursa foto: CFM/Faceb
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 4 bani, iar de la dolarul american – aproape 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 29 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7669 lei p
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 29 decembrie sînt:29 decembrie — a 363-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 2 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:16 29 Sf. Prooroc Agheu. Sf. Mc. MarinCe se sărbătorește în lum
Astăzi, în Republica Moldova, vremea va fi înnorată. Izolat, se așteaptă ninsori slabe.Pe drumuri se va forma polei.Vîntul va sufla din nord-vest, moderat, cu intensificări de pînă la 15–20 m/s.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperatura aerului va ajunge la +2…+4°C, în regiunile centrale se vor înregistra -2…+2°C, iar în nord vor fi -3…-1°C.
Specialiștii de la Școala Medicală de la Harvard au numit arsurile de stomac un prevestitor neașteptat al "infarctului silențios" — un atac de cord care trece neobservat pentru pacient. Despre acest lucru scrie Express.Oamenii de știință au stabilit că senzația de arsură în piept apare adesea înainte de un atac de cord. Cu toate acestea, principalele semne ale infarctului rămîn durerile severe
Corneliu Popovici: „17 consilieri din Cahul au pus interesele publice mai presus de calculele politice momentane” # Noi.md
17 din 27 de consilieri locali din Cahul au scris o scrisoare adresată conducerii Moldovei cu solicitări și cu cererea de a lăsa în pace Universitatea din Cahul și de a nu o comasa cu alte universități.Despre aceasta a vorbit fostul ministru al Educației Corneliu Popovici, menționînd că 10 consilieri nu au semnat această scrisoare, printre care întreaga fracțiune de consilieri din partea parti
