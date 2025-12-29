Guvernul a aprobat proiecte strategice pentru consolidarea securității cibernetice
Noi.md, 29 decembrie 2025 16:30
Cabinetul de miniștri a aprobat o serie de hotărîri care vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale la nivel național.Modificările sînt necesare în contextul extinderii criminalității informatice și a fraudei online, creșterii numărului de atacuri cibernetice, nivelului scăzut de educație digitală, precum și riscurilor geopolit
• • •
Direcția generală asistență medicală și socială informează că, începînd cu 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din Chișinău va fi descentralizat, conform unui ordin al Ministerului Sănătății.Măsura are drept scop facilitarea accesului pacienților la tratament și reducerea timpului de intervenție în cazurile de urgență, transmite realitatea.Astfel, în zilele lucrătoa
Polițiștii de la Buiucani, în comun cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, au reținut pentru 72 de ore un bărbat de 48 de ani, locuitor al capitalei, bănuit de comiterea a cel puțin șapte furturi din apartamente, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 120.000 de lei.Potrivit materialelor acumulate, suspectul acționa preponderent pe timp de zi, profitînd de lipsa proprietarilor de la domic
A plecat din viață cîntăreața sovietică, rusă și germană Tatiana Daskovskaia. Ea avea 79 de ani.S-a aflat că Tatiana Daskovskaia a decedat pe 20 noiembrie. Ultimii 26 de ani din viață i-a petrecut în Germania. Artista a fost înmormîntată în cimitirul Zaborievski din Domodedovo, regiunea Moscova, tranamite aldaily.ru {{855234}}Tatiana Daskovskaia s-a născut pe 25 iunie 1946 și a studiat dir
Consiliul Institutul Justiției Constituționale și-a exprimat public solidaritatea și susținerea deplină față de poziția judecătoarei Marina Rusu, care a semnalat existența unor practici discriminatorii în sistemul judecătoresc, în special în ceea ce privește stabilirea aceleiași sarcini de muncă pentru angajați aflați sub regimuri juridice diferite.Potrivit Consiliului, această situație genere
Bugetul asigurărilor medicale pentru 2026: mai mulți bani pentru servicii medicale și medicamente compensate
Parlamentul a votat, în lectura a doua, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2026. Documentul prevede majorarea alocațiilor pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor, comparativ cu anul curent.Potrivit proiectului, elaborat de Ministerul Sănătății, pentru anul 2026 sînt estimate venituri de 18,83 miliarde de lei, cu 8,
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi marcate de temperaturi scăzute și ger, iar meteorologii nu exclud emiterea unui cod de vînt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri sînt prognozate și ninsori slabe.Contactat de IPN, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a declarat că vremea rece se va menține pînă în primele zile ale noului
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS).Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii.{{853928}}Alocația acordată la naștere va crește pînă
Oamenii legii au recepționat solicitarea de reținere a fostului premier Vlad Filat din partea Biroului INTERPOL Paris, care a fost condamnat recent la închisoare de o instanță din Franța. Despre aceasta a anunțat, ministra Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin. {{856276}}Potrivit ministreii Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, solicitarea a fost transmisă imediat Proc
Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse.Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua.Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță,
Glume în plenul Parlamentului, după ce Marian a propus deputaților să revină la un amendament anunțat de Burduja
Glume în plenul Parlamentului, după ce Radu Marian a propus deputaților să revină la un amendament anunțat de socialistul Petru Burduja la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează domeniul fiscal.„Cu privire la amendamentul domnului Petru Burduja, nr.11, anterior discutat, flash 12, există două părți ale amendamentului, inițial, în cadrul comisiei”, a declarat Radu
În ultimele două zile, polițiștii din întreaga țară au înregistrat peste 3.150 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere. 26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice; 1.206 au depășit limita de viteză; 785 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelo
Astăzi, deputatul PSRM, vicepreședinte al Parlamentului, Vlad Batrîncea, a propus un amendament la Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, care prevede alocarea primei tranșe de 50 de milioane de lei pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.Deputatul a declarat că a expediat recent a doua solicitare oficială către Procuratură pentru a afla unde se află fondu
Guvernul a actualizat Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană a fost actualizat de Guvern.Actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost necesară pentru a integra recomandările din Raportul de Extindere 2025 al Comisiei Europene, precum și noile angajamente asumate de Republ
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi un pachet amplu de decizii care vizează consolidarea sistemului de protecție socială pentru persoanele vîrstnice, persoanele cu dizabilități, victimele infracțiunilor și alte categorii vulnerabile de beneficiari ai serviciilor sociale.Pentru îmbunătățirea calității vieții și menținerea incluziunii sociale a persoanelor în etate, va fi consolidat Ser
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a intervenit în cadrul dezbaterilor privind proiectul bugetului pentru 2026, atrăgând atenția asupra abordării selective a majorității parlamentare față de inițiativele opoziției.El a subliniat că toate amendamentele propuse de PSRM au fost elaborate în conformitate cu prevederile constituționale și legislative, incluzând indicarea
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a propus alocarea a 100 de milioane de lei ministerului Mediului pentru implementarea Planului Național de reabilitare a râului Nistru.Deputatul a subliniat că, sub presiunea societății civile și ca urmare a solicitărilor PSRM, Guvernul a aprobat planul de reabilitare a râului Nistru, însă nu a prevăzut finanțare. De aceea, fracțiu
Guvernul a aprobat primul proiect de testare inovativă în cadrul Sandbox-ului energetic din Republica Moldova
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, în cadrul mecanismului de tip Sandbox energetic.Proiectul-pilot poartă denumirea „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)” și are drept obiectiv testarea funcțională a tehnologiei Vehicle-to
Granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic
Guvernul va oferi finanțare nerambursabilă de pînă la 1,5 mil. de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare
Cîți bani au primit agenții economici din domeniile agricultură și industria prelucrătoare pentru compensarea costurilor la energia electrică
În anul 2025, prin intermediul Programului de compensare a creșterii prețului la energia electrică, agenții economici din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat de sprijin financiar pentru acoperirea parțială a cheltuielilor energetice.În cadrul acestui mecanism, au fost depuse 3 218 cereri, iar valoarea totală a compensațiilor acordate a constituit 38 112 234 lei.
Schimb de replici în Parlament între Chicu și Grosu: „Vă plasăm într-o situație incomodă față de contribuabili"
Replici tensionate s-au înregistrat astăzi în plenul Parlamentului între deputatul Ion Chicu, reprezentant al Blocului Alternativa, și președintele Legislativului, Igor Grosu, după ce majoritatea parlamentară a respins amendamentele propuse de fostul premier la un proiect de lege ce vizează domeniul fiscal.Amendamentele înaintate de Ion Chicu la proiectul de lege privind modificarea unor acte
MAI confirmă că fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei a fugit de pușcărie în regiunea transnistreană
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se află în regiunea transnistreană.Despre aceasta a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, scrie protv.mdDmitrii Constantinov este învinuit că, în perioada 2017 - 2020, ca director al unei societăți comerciale din Comrat, împreună cu alte persoane, a autoriza
Mai puțină birocrație pentru business: Parlamentul a simplificat procedura de eliberare a unor acte permisive
Procedurile de obținere a 26 de acte permisive au fost optimizate, după ce Parlamentul a votat, în lectura a doua, un proiect de lege în acest sens. Documentul a fost susținut de 62 de deputați în ședința plenară din 29 decembrie.Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputații Dorian Istratii și Ilie Ionaș, membri ai fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate”, și are drept
Un bărbat a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, într-o gospodărie din satul Filipeni, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:58.Conform informațiilor, proprietarul locuinței un bărbat în vîrstă de 71 a suferit arsuri de gradul I,II și III pe suprafața
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 29 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 30 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 21,74 lei/litru (-7 bani), iar al motorinei standard – 18,54 lei/litru (-4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Violența dintre adolescenți, în atenția autorităților: Dan Perciun reacționează după incidentul de la Ialoveni
Ministrul Dan Perciun a comentat cazul adolescentei agresate fizic în raionul Ialoveni, precizând că victima beneficiază în prezent de tot suportul medical necesar, iar reprezentanții Ministerul Educației și Cercetării s-au deplasat la instituția de învățământ pentru a analiza situația.Potrivit ministrului, incidentul s-a produs în afara orelor de curs, însă a fost raportat conducerii școlii.
Agenția Servicii Publice anunță lansarea etapizată noului Registru de stat al unităților de drept
Noul sistem va permite depunerea cererilor de înregistrare și obținerea extraselor din Registrul de stat al unităților de drept în format electronic.Astfel, persoanele care dețin o semnătură electronică calificată vor putea solicita online: înregistrarea persoanelor juridice, a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești; luarea în evidență a altor categorii de unități
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a criticat modul în care autoritățile responsabile au gestionat situația în cazul fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat recent la 12 ani de închisoare și dat în căutare.„Știu că este căutat. Atât pot spune. Dar am și eu întrebări — legitime, ca și ale dumneavoastră — unde este și cât va mai dura până va fi g
Dosar penal sau sancțiuni administrative? Autoritățile încă decid după bătaia șocantă dintre minore la Ialoveni
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că, în prezent, nu este clar dacă în cazul fetei agresate la raionul Ialoveni va fi inițiat un dosar penal. Declarațiile au fost făcute astăzi, după ședința Guvernul Republicii Moldova.Întrebată dacă adolescentele care ar fi agresat copilul au fost reținute, ministra a precizat că autoritățile se află încă în faza de documentar
Ministerul educației explică în ce condiții pot fi înscriși copiii la grădiniță fără viză de reședință
Ministerul Ministerul Educației și Cercetării a examinat solicitarea oficială adresată de redacția Noi.md privind accesul copiilor la educația preșcolară în lipsa domiciliului stabil și a oferit explicații în acest sens, în contextul unui caz social semnalat de jurnaliști.Demersul redacției a fost inițiat după ce o mamă singură din municipiul Chișinău a ajuns într-o situație de blocaj social,
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va analiza indexarea anuală a concediului de maternitate și va veni cu o reacție la acuzațiile, potrivit cărora, femeile din Republica Moldova sînt discriminate.Asigurarea a venit din partea ministrei Natalia Plugaru, la conferința de presă susținută luni, 29 decembrie curent, transmite realitatea.{{842716}}„Îmi este greu să vă dau un răspuns
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămînă, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de aproximativ 140,8 milioane de lei.Măsurile au fost dispuse în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escrocherie, insolvabilitate intenționată, precum și obținerea ilegală și/sau divulgarea in
Condamnare pe viață și o dispută în instanță: Curtea de Apel a tranșat conflictul dintre un lider criminal și procurori
Curtea de Apel Centru a reconfirmat dreptul procurorilor Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de a informa presa și societatea despre înăsprirea pedepselor aplicate celor patru atacatori ai încasatorilor Victoriabank, în cazul jafului armat comis în 2014 la magazinul Metro.Atacul armat, în care au fost trase peste 50 de focuri, s-a soldat cu decesul unui în
Apar noi informații în cazul grav din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, unde un bărbat este suspectat de implicare în dispariția unui consătean. Principala versiune examinată de oamenii legii rămîne omorul.{{855975}}Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), a fost reținut și fiul în vîrstă de 33 de ani al principalului bănuit. În baza materialului probatoriu acumulat de poli
Guvernul urmează să aprobe actualizarea Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, înaintea ședinței Executivului.Potrivit oficialului, documentul strategic a fost aprobat inițial în luna mai a acestui an, iar conform cadrului juridic, acesta tre
Pasiunea pentru gustul autentic s-a transformat într-o afacere de succes. Andrei Bîzgan din orașul Rezina produce pîine artizanală cu maia, obținută prin fermentație naturală, fără aditivi sau conservanți. Deși procesul este lent și costisitor, clienții revin pentru un produs sănătos, ușor digerabil, cu aroma pîinii de altădată. {{836075}}Obținută dintr-o fermentație lentă a făinii și a ap
Mastercard extinde serviciul „Cash la casă": acum numerarul poate fi retras la plata cu cardul și la stațiile PECO Avante
Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, împreună cu maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, au lansat serviciul „Cash la casă” în rețeaua stațiilor de alimentare Avante. Serviciul le permite clienților Avante ca, la achitarea cumpărăturilor cu un card Mastercard®, să retragă numerar direct la casă — fără a fi nevoie să caute un bancomat. Pentru a uti
Guvernul Republicii Moldova își propune să reducă cu 50% numărul accidentelor rutiere cu final tragic pînă în anul 2030. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, înaintea ședinței Guvernului, în contextul situației alarmante privind siguranța rutieră din țară.Potrivit oficialului, Republica Moldova se află într-o poziție nefavorabilă la capitolul accidente rutiere soldate cu deces
Direcția Generală Asistență Medicală și Socială (DGAMS) a Consiliului municipal Chișinău a explicat, într-un răspuns oferit redacției Noi.md, cum este organizată asistența socială la nivelul municipiului și în ce condiții pot beneficia persoanele aflate în dificultate de servicii și prestații sociale.Potrivit DGAMS, implementarea politicilor de asistență socială în municipiul Chișinău este rea
Mai multe zboruri din și spre Chișinău, întîrziate sau anulate din cauza vremii nefavorabile
Mai multe curse aeriene din și spre Chișinău au înregistrat întîrzieri sau au fost anulate în ultimele două zile, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit informațiilor furnizate de Aeroportul Internațional Chișinău, sînt afectate atît zborurile de plecare, cît și cele de sosire.Luni, 29 decembrie, trei curse aeriene din și spre Chișinău au fost anulate din cauza vremii. Este
Rezoluție adoptată la Chișinău: apel ferm pentru protecția drepturilor fundamentale și combaterea extremismului
Participanții la Conferința științifico-practică națională „Reglementarea protecției constituționale a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului: provocări și oportunități” au adoptat, la Chișinău, o rezoluție prin care reafirmă importanța supremației Constituției și a protecției efective a drepturilor și libertăților fundamentale în Republica Moldova.Evenimentul s-a desfășurat în co
Iarna rămîne, pentru mulți, anotimpul care adună cele mai vii amintiri ale copilăriei.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Ecaterina Brad a împărtășit o poveste caldă despre sărbătorile de altădată, trăite cu emoție, credință și bucuria de a fi alături de familie.Autoarea povestește cum iarna copilăriei sale era una „c
Urătorĭ la Parlament: deputații au fost felicitați cu tradiții populare în ședința de astăzi
Ședința de astăzi a Parlamentului a început într-o notă festivă, specifică sărbătorilor de iarnă. Deputații au avut parte de urători, care au adus în sala de ședințe colinde și urături tradiționale, menite să transmită urări de belșug, sănătate și pace.Cu versuri pline de simboluri agricole și gospodărești, urătorii le-au dorit aleșilor „grîu, zecare și bucate”, „podul și cămara pline”, prec
Moldova este obligată să adopte o poziție clară și responsabilă cu privire la restabilirea păcii în regiunea noastră și să adopte o rezoluție în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, liderul fracțiunii parlamentare a acestuia, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.Potrivit acestuia, în con
Pace cu garanții: mesajul transmis de Ursula von der Leyen după discuțiile cu Trump și Zelenski
Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide chiar din prima zi a încetării războiului. Mesajul a fost transmis duminică, 28 decembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe rețeaua socială X, după convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite și Ucrainei.Șefa Comisiei Europene a precizat că a avut loc „o convorbire bună, de aproximat
Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiție, în baza cererii de demisie.Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează moldpres.Tot astăzi, Executivul a decis încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului general adjunct al Ministerului Finanțelor, Ana Luca, urmare a transferului într-o altă autoritate publică.Ca rezultat, în
Mai multe zboruri din și spre Chișinău, întârziate sau anulate din cauza vremii nefavorabile
Președintele francez Macron anunță o reuniune a aliaților Kievului la începutul lui ianuarie la Paris
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni o reuniune a aliaților Kievului la Paris la începutul lui ianuarie, pentru discuții asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, informează AFP.'Vom reuni țările Coaliției de Voință la Paris la începutul lui ianuarie, pentru a finaliza contribuțiile concrete ale fiecăruia', a scris pe platforma X preș
Cetățenii Republicii Moldova consideră că principalul eveniment al anului 2025 nu sînt alegerile parlamentare, menținerea la putere a partidului „Acțiune și Solidaritate” sau summitul „epocal” Moldova-UE, dar încetarea livrărilor de gazelor rusești prin Ucraina, cu toate consecințele care decurg din aceasta.Aceste date sînt prezentate în Barometrul opiniei publice realizat de serviciul sociolo
