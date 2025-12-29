A plecat din viață interpreta unor hituri celebre din filme

11:00

Mai multe curse aeriene din și spre Chișinău au înregistrat întîrzieri sau au fost anulate în ultimele două zile, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit informațiilor furnizate de Aeroportul Internațional Chișinău, sînt afectate atît zborurile de plecare, cît și cele de sosire.Luni, 29 decembrie, trei curse aeriene din și spre Chișinău au fost anulate din cauza vremii. Este