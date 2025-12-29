Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa
NewsUngheni, 29 decembrie 2025 20:40
Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova" din Odesa
Acum 30 minute
20:40
Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova" din Odesa
Acum 6 ore
16:20
Un bărbat din Ungheni a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru o tentativă de omor a unui consătean cu un ciob de sticlă # NewsUngheni
Un bărbat din Ungheni a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru o tentativă de omor a unui consătean cu un ciob de sticlă
16:10
Activitatea de voluntariat va fi reglementată de o lege nouă armonizată cu legislația UE # NewsUngheni
Activitatea de voluntariat va fi reglementată de o lege nouă armonizată cu legislația UE
16:00
Legislația privind achizițiile publice aliniată la standardele UE
15:50
Aviz pozitiv privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri # NewsUngheni
Aviz pozitiv privind instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri
15:50
Medierea devine obligatorie în anumite tipuri de litigii
15:10
Parlamentul a votat în lectura a doua bugetului de stat pentru anul 2026
Acum 8 ore
15:00
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Grigore Ureche din mun. UNGHENI # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Grigore Ureche din mun. UNGHENI
14:50
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 # NewsUngheni
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026
14:30
Republica Moldova obține o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova" din Odesa
14:20
Parlamentul a adoptat Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026
13:50
Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă # NewsUngheni
Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă
13:40
Procedurile de obținere a 26 de acte permisive au fost modificate de Parlament
13:10
Executivul a aprobat proiecte strategice pentru consolidarea securității cibernetice
Acum 12 ore
13:00
Guvernul va oferi granturi de până la 1.5 mln MDL pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic # NewsUngheni
Guvernul va oferi granturi de până la 1.5 mln MDL pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor să devină mai eficiente energetic
12:50
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari # NewsUngheni
Guvernul îmbunătățește mai multe servicii sociale pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și alte categorii de beneficiari
12:40
O nouă tragedie în UTA Găgăuzia. Un bărbat a decedat după ce a derapat cu autoturismul de pe traseu și s-a inversat # NewsUngheni
Inspectoratul General al Poliției informează despre o nouă tragedie pe drumurile publice din UTA Găgăuzia Potrivit IGP, astăzi dimineațǎ, 29 decembrie 2025, în jurul orei [...]
12:20
Ultima săptămână din decembrie 2025 începe cu ieftinirea carburanților
12:10
AND: 157 utilaje speciale au fost antrenate pe drumurile naționale în această noapte
11:10
Huliganism „pentru un loc de parcare” comis într-un spațiu public din Chișinău. Inculpatul – condamnat la închisoare # NewsUngheni
Huliganism „pentru un loc de parcare" comis într-un spațiu public din Chișinău. Inculpatul – condamnat la închisoare
11:00
Peste 80 de misiuni desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore
10:10
Serviciul Vamal raportează încasări de 853.6 mln MDL în perioada 22 – 28 decembrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 853.6 mln MDL în perioada 22 - 28 decembrie 2025
10:00
Comunitatea românească din Ucraina continuă să fie divizată oficial în „români” și „moldoveni” # NewsUngheni
Comunitatea românească din Ucraina continuă să fie divizată oficial în „români" și „moldoveni"
09:20
Situația la Frontieră: peste 68 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Ieri
20:10
Starea actuală a drumurilor publice naționale la ora 19:00 a zilei de 28 decembrie 2025
19:50
Parlamentul se convoacă la 29 decembrie 2025 în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă # NewsUngheni
Parlamentul se convoacă la 29 decembrie 2025 în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026
14:10
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 29 decembrie 2025 - 2 ianuarie 2026
13:50
Tragedie în UTA Găgăuzia. Un tânăr de 20 de ani a decedat după ce a derapat cu BMW-ul de pe traseul G135 Baurci – Ceadâr Lunga # NewsUngheni
Tragedie în UTA Găgăuzia
13:40
Intervențiile drumarilor în ultimele 12 ore
13:30
Ședința Guvernului din 29 decembrie 2025. Pe ordinea de zi – 23 proiecte de HG
26 decembrie 2025
19:20
În seara zilei de astăzi, 26 decembrie 2025, în una dintre cele mai periculoase intersecții din municipiul Ungheni – intersecția străzilor Romană și Decebal din [...]
18:40
[VIDEO] Se înmulțesc hoții din automobile! Un Opel Astra a fost spart pe str. Iașului din mun. UNGHENI # NewsUngheni
[VIDEO] Se înmulțesc hoții din automobile! Un Opel Astra a fost spart pe strada Iașului din mun. UNGHENI
14:20
Filieră internațională de trafic de droguri destructurată la Chișinău: peste 8 kg de substanțe narcotice ridicate de polițiștii # NewsUngheni
Filieră internațională de trafic de droguri destructurată la Chișinău: peste 8 kg de substanțe narcotice ridicate de polițiștii
14:10
Mai multe categorii de bunuri transportate ilicit au fost depistate de polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, în cadrul controalelor efectuate la punctele [...]
13:50
ASP anunță modificarea unor rute de examinare la proba practică auto în mun. Ungheni, Chișinău, Bălți și Orhei # NewsUngheni
ASP anunță modificarea unor rute de examinare la proba practică auto în municipiile Ungheni, Chișinău, Bălți și Orhei
13:30
Două femei din Ucraina reținute într-un dosar de trafic de droguri de circa 20 mln MDL # NewsUngheni
Două femei din Ucraina reținute într-un dosar de trafic de droguri de circa 20 mln MDL
12:40
BNM pune în circulație noi monede comemorative
12:10
A 4-a săptămână din decembrie 2025 se sfârșește cu ieftinirea carburanților
11:50
Carabinierii din Ungheni au depistat în sectorul Ungheni Deal un autoturism furat și abandonat # NewsUngheni
Carabinierii din Ungheni au depistat în sectorul Ungheni Deal un autoturism furat și abandonat
11:20
Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de intensificări ale vântului
10:30
Ungheni-Gaz începe procesul de colectare a indicațiilor contoarelor pentru gazele naturale consumate în luna decembrie # NewsUngheni
Ungheni-Gaz începe procesul de colectare a indicațiilor contoarelor pentru gazele naturale consumate în luna decembrie
10:10
O femeie a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru explorarea prin cerșetorie și muncă a unor minori # NewsUngheni
O femeie a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru explorarea prin cerșetorie și muncă a unor minor
10:00
Bărbatul care a încercat să incendieze sediul Procuraturii Vulcănești – condamnat la 4 ani de închisoare # NewsUngheni
Bărbatul care a încercat să incendieze sediul Procuraturii Vulcănești - condamnat la 4 ani de închisoare
09:50
INI a scos din circulație 10 kg de droguri sintetice în valoare de peste 7 mln MDL
09:20
Situația la Frontieră: peste 53.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore
25 decembrie 2025
21:20
CFM anunță curse suplimentare de sărbători pe ruta Chișinău - Ungheni - Iași
13:40
Transportul public urban din mun. UNGHENI va fi reorganizat și îmbunătățit
00:50
Două construcții de pe str. Decebal nr. 21 din mun. UNGHENI au fost transmise din gestiunea Biroului Național de Statistică în gestiunea Camerei de Comerț și Industrie # NewsUngheni
Agenția Proprietății Publice anunță aprobarea unui proiect de hotărâre a Guvernului privind transmiterea, cu titlu gratuit, a două construcții din municipiul Ungheni, str. Decebal 21, [...]
00:20
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare
