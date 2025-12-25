CFM anunță curse suplimentare de sărbători pe ruta Chișinău – Ungheni – Iași 

18:40

Judecătoria Ungheni a pronunțat o sentință de condamnare în privința unui tânăr de 25 de ani, originar din mun. Chișinău, găsit vinovat de circulația ilegală [...]The post Judecătoria Ungheni a condamnat un tânăr la 7 ani de închisoare pentru comercializarea drogurilor sintetice în Ungheni și Bălți first appeared on Știri din regiunea Ungheni.