10:40

Un sabotor al serviciilor ucrainene a dat foc a două avioane Su-27 și Su-30 depozitate în hangare de protecție pe Aerodromul din LipețkThe post Un sabotor al serviciilor ucrainene a dat foc a două avioane Su-27 și Su-30 depozitate în hangare de protecție pe Aerodromul din Lipețk first appeared on Știri din regiunea Ungheni.