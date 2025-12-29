Noi detalii în cazul crimei de la Anenii Noi
Apar noi informații în cazul grav din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, unde un bărbat este suspectat de implicare în dispariția unui consătean. Principala versiune examinată de oamenii legii rămîne omorul.{{855975}}Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), a fost reținut și fiul în vîrstă de 33 de ani al principalului bănuit. În baza materialului probatoriu acumulat de poli
Mai multe zboruri din și spre Chișinău, întîrziate sau anulate din cauza vremii nefavorabile # Noi.md
Mai multe curse aeriene din și spre Chișinău au înregistrat întîrzieri sau au fost anulate în ultimele două zile, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit informațiilor furnizate de Aeroportul Internațional Chișinău, sînt afectate atît zborurile de plecare, cît și cele de sosire.Luni, 29 decembrie, trei curse aeriene din și spre Chișinău au fost anulate din cauza vremii. Este
Rezoluție adoptată la Chișinău: apel ferm pentru protecția drepturilor fundamentale și combaterea extremismului # Noi.md
Participanții la Conferința științifico-practică națională „Reglementarea protecției constituționale a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului: provocări și oportunități” au adoptat, la Chișinău, o rezoluție prin care reafirmă importanța supremației Constituției și a protecției efective a drepturilor și libertăților fundamentale în Republica Moldova.Evenimentul s-a desfășurat în co
Iarna rămîne, pentru mulți, anotimpul care adună cele mai vii amintiri ale copilăriei.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Ecaterina Brad a împărtășit o poveste caldă despre sărbătorile de altădată, trăite cu emoție, credință și bucuria de a fi alături de familie.Autoarea povestește cum iarna copilăriei sale era una „c
Urătorĭ la Parlament: deputații au fost felicitați cu tradiții populare în ședința de astăzi # Noi.md
Ședința de astăzi a Parlamentului a început într-o notă festivă, specifică sărbătorilor de iarnă. Deputații au avut parte de urători, care au adus în sala de ședințe colinde și urături tradiționale, menite să transmită urări de belșug, sănătate și pace.Cu versuri pline de simboluri agricole și gospodărești, urătorii le-au dorit aleșilor „grîu, zecare și bucate”, „podul și cămara pline”, prec
Moldova este obligată să adopte o poziție clară și responsabilă cu privire la restabilirea păcii în regiunea noastră și să adopte o rezoluție în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, liderul fracțiunii parlamentare a acestuia, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.Potrivit acestuia, în con
Pace cu garanții: mesajul transmis de Ursula von der Leyen după discuțiile cu Trump și Zelenski # Noi.md
Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide chiar din prima zi a încetării războiului. Mesajul a fost transmis duminică, 28 decembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe rețeaua socială X, după convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite și Ucrainei.Șefa Comisiei Europene a precizat că a avut loc „o convorbire bună, de aproximat
Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiție, în baza cererii de demisie.Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează moldpres.Tot astăzi, Executivul a decis încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului general adjunct al Ministerului Finanțelor, Ana Luca, urmare a transferului într-o altă autoritate publică.Ca rezultat, în
Președintele francez Macron anunță o reuniune a aliaților Kievului la începutul lui ianuarie la Paris # Noi.md
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni o reuniune a aliaților Kievului la Paris la începutul lui ianuarie, pentru discuții asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, informează AFP.'Vom reuni țările Coaliției de Voință la Paris la începutul lui ianuarie, pentru a finaliza contribuțiile concrete ale fiecăruia', a scris pe platforma X preș
Cetățenii Republicii Moldova consideră că principalul eveniment al anului 2025 nu sînt alegerile parlamentare, menținerea la putere a partidului „Acțiune și Solidaritate” sau summitul „epocal” Moldova-UE, dar încetarea livrărilor de gazelor rusești prin Ucraina, cu toate consecințele care decurg din aceasta.Aceste date sînt prezentate în Barometrul opiniei publice realizat de serviciul sociolo
Reacția MEC după agresarea unei eleve în raionul Ialoveni: specialiștii vor merge la școală pentru a oferi asistență # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu cazul grav de violență asupra unei eleve, agresată fizic de alte două adolescente în raionul Ialoveni.Instituția condamnă ferm orice formă de abuz, violență sau comportament care aduce atingere integrității fizice și emoționale, demnității și bunăstării elevilor, reafirmându-și angajamentul de a asigura protecția drepturilor ș
Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a obținut o victorie prețioasă în deplasare, învingând-o pe Atalanta cu scorul de 1–0, în etapa a 17-a din Serie A.Unicul gol al partidei, disputate duminică seara, a fost marcat de Lautaro Martinez, în minutul 65. Atacantul argentinian a finalizat precis după o pasă excelentă primită în careu de la tânărul Pio Esposito (20 de ani).
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 68 082 de traversări ale persoanelor, informează Poliția de Frontieră.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19 625 traversări; PTF Leușeni – 9 401 traversări; PTF Sculeni – 8 606 traversări; PTF Otaci – 4 543
Vremea nefavorabilă din ultimele 24 de ore a generat dificultăți în trafic și situații de risc pentru participanții la circulație.Astfel, în timpul patrulării pe strada Cetatea Albă din municipiul Chișinău, carabinierii au depistat crengi și resturi vegetale căzute pe carosabil, care ocupau parțial banda de circulație.Totodată, au fost observate cabluri lăsate la o înălțime periculoasă, po
Patru moldoveni, blocați în Munții Făgăraș din cauza vremii extreme. Salvamont: intervenția, amînată # Noi.md
Patru cetățeni ai Republicii Moldova au rămas blocați, duminică, în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo extreme.Potrivit Salvamont Argeș, turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de evacuare nu a putut fi realizată în cursul zilei de duminică, întrucît zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo de cod roșu.Salvamont Argeș a anunțat că
Pe parcursul nopții, în Chișinău au fost desfășurate ample acțiuni de deszăpezire. Serviciile municipale, în colaborare cu preturile de sector, au intervenit în teren pentru lichidarea situațiilor de avariere apărute în urma vântului puternic și a ninsorilor, preponderent sub formă de lapoviță.Autoritățile municipale precizează că situația este monitorizată în continuare, în contextul avertiză
Economia Republicii Moldova este estimată să urmeze, în perioada 2026–2028, o traiectorie de creștere moderată, susținută de implementarea Planului de Creștere a Republicii Moldova și de avansarea reformelor structurale. Estimările aparțin Ministerului Finanțelor.Potrivit prognozelor, Produsul Intern Brut (PIB) nominal ar urma să crească de la 351,5 miliarde de lei în anul 2025 la 440,2 miliar
Marja maximă pe care creditorii o pot aplica pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima Casă” se va menține la nivelul de 3% și în anul 2026. Decizia este prevăzută într-un proiect al Ministerului Finanțelor, inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 29 decembrie.Potrivit documentului, hotărârea urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.Guvernul stabilește
Peronul Gării din Chișinău s-a transformat duminică, 28 decembrie, într-o scenă de poveste pentru copii, cu surprize, distracții și daruri oferite de Moș Crăciun, transmite IPN.Trenul magic, decorat în spiritul sărbătorilor de iarnă, i-a purtat „într-o aventură plină de zâmbete, voie bună și emoții”.Sursa foto: CFM/FacebookSursa foto: CFM/FacebookSursa foto: CFM/Faceb
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 4 bani, iar de la dolarul american – aproape 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 29 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7669 lei p
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 29 decembrie sînt:29 decembrie — a 363-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 2 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:16 29 Sf. Prooroc Agheu. Sf. Mc. MarinCe se sărbătorește în lum
Astăzi, în Republica Moldova, vremea va fi înnorată. Izolat, se așteaptă ninsori slabe.Pe drumuri se va forma polei.Vîntul va sufla din nord-vest, moderat, cu intensificări de pînă la 15–20 m/s.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperatura aerului va ajunge la +2…+4°C, în regiunile centrale se vor înregistra -2…+2°C, iar în nord vor fi -3…-1°C.
Specialiștii de la Școala Medicală de la Harvard au numit arsurile de stomac un prevestitor neașteptat al "infarctului silențios" — un atac de cord care trece neobservat pentru pacient. Despre acest lucru scrie Express.Oamenii de știință au stabilit că senzația de arsură în piept apare adesea înainte de un atac de cord. Cu toate acestea, principalele semne ale infarctului rămîn durerile severe
Corneliu Popovici: „17 consilieri din Cahul au pus interesele publice mai presus de calculele politice momentane” # Noi.md
17 din 27 de consilieri locali din Cahul au scris o scrisoare adresată conducerii Moldovei cu solicitări și cu cererea de a lăsa în pace Universitatea din Cahul și de a nu o comasa cu alte universități.Despre aceasta a vorbit fostul ministru al Educației Corneliu Popovici, menționînd că 10 consilieri nu au semnat această scrisoare, printre care întreaga fracțiune de consilieri din partea parti
Dacă vei începe să mănînci 3 curmale pe zi, iată ce vei începe să observi.Primul lucru pe care îl vei observa este că aceste fructe numite curmale au beneficii nutriţionale extraordinare. Curmalele conţin cupru, potasiu, fibre, mangan, vitamina B6 şi magneziu.Iată mai jos cîteva dintre beneficiile pe care le au curmalele pentru sănătatea ta:1. Curmalele îmbunătăţesc sănătatea sistemulu
Alexandru Muravschi despre „reforme eficiente”: Prezentați detalii concrete, nu doar cuvinte generale # Noi.md
Făcînd bilanțului anului, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economei din Republica Moldova, expertul independent Alexandru Muravschi, în cadrul emisiunii Федорова Show, a pus la îndoială declarațiile autorităților și ale partenerilor europeni cu privire la „eficiența reformelor” din țară, solicitînd evaluări concrete și măsurabile.Potrivit lui, discuțiile despre succesul reformelor sînt
Unii dintre noi se admiră în oglindă din vanitate pură, alţii urăsc aspectul lor şi vor să-l modifice. Dar, indiferent de motiv, obiceiul de a te privi în oglindă face mai mult rău decît bine sănătăţii noastre psihice.Un nou studiu arată că persoanele care se uită în oglindă timp de 10 minute de cîteva ori pe zi devin anxioase şi încep să aibă probleme cu felul în care îşi percep înfăţişarea
Vid juridic în loc de reintegrare: de ce legea privind statutul Transnistriei rămîne pe hîrtie? - Opinie # Noi.md
În lexicul politic s-a înrădăcinat puternic clișeul „RMN nerecunoscută”. Cu toate acestea, utilizarea acestui epitet trădează adesea incompetența juridică a celor care îl folosesc.Din punctul de vedere al legislației Republicii Moldova, statutul malului stîng al Nistru este definit în mod clar și fără echivoc. Încă din 2005, Parlamentul a adoptat Legea organică nr. 173 „Cu privire la prevederi
De obicei, o durere de cap este o simpla durere de cap si arsurile stomacale sunt doar un semn ca treci cam des pe la fast food. Totusi uneori suferintele uzuale pot ascunde cauze mai grave.Durerea este un semnal de alarma ca ceva nu este in regula. Adesea, cam stii care ar putea fi motivele din spatele ei. Dar cand ea apare din senin, dureaza mai mult decat in mod normal sau pare diferita, e
Mulți actori de teatru nu memorează textele pe de rost, ci contextual, adică suprapunîndu-le peste acțiuni și sunete.Despre aceasta a vorbit actrița de teatru Alina Grinevici, în cadrul emisiunii „Fără cravate” cu Alexandr Stahurski, difuzată de la postul de televiziune N4, relatează Noi.md.Un alt participant la emisiune, regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, actorul și a
O singură frunză de salată conţine vitamina A, vitamina C, mangan, crom, fibre, vitamina B1, B2 şi mineralele: potasiu, fier, molibden şi fosfor.Salata este unul dintre alimentele vedetă ale primăverii. Este bogată în beta-caroten şi vitamina C, iar medicii nutriţionişti afirmă că acest aliment este diuretic şi ameliorează problemele digestive, "Conţinutul de fibre şi antioxidanţi scade riscul
Vladimir Golovatiuc: „Datoriile cresc mult mai repede decît economia și veniturile bugetului de stat” # Noi.md
Datoria publică totală a Moldovei la 30 noiembrie 2025 era de 129,1 miliarde de lei, față de 128,6 miliarde în octombrie, adică a crescut cu 480 de milioane de lei.Asupra acestui lucru a atras atenția economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, menționînd că, în același timp, datoria publică internă la sfîrșitul lunii noiembrie a fost de 49,5 miliarde de lei, crescînd cu 8
Turmericul este o planta din familia ghimbirului ce creste in sud-estul Indiei. Este folosit, in mod obisnuit in bucataria indiana pe post de condiment. Datorita culorii sale galbene se mai numeste, uneori, „sofronul indian", transmite sfatulparintilor.roDe asemenea, planta este cunoscuta de catre oameni de peste 4.000 de ani si e folosita atat in dieta, cat si in ceremoniile spirituale. Numer
Vladislav Sanduleac: „Agenția Moldsilva trebuie desființată și înlocuită cu una nouă, cu principii diferite” # Noi.md
În forma sa actuală, agenția Moldsilva nu răspunde provocărilor climatice existente. Ea trebuie desființată și înlocuită cu una nouă, cu principii complet diferite, care să facă posibilă trecerea Moldovei de la imitarea soluțiilor la o sustenabilitate climatică reală.Această opinie a fost exprimată de activistul ecologic, unul dintre liderii echipei „Tabăra Mamei Pămînt”, studentul Facultății
Mesele bogate si numeroase din perioada Sarbatorilor vin la pachet cu cateva kilograme in plus pentru cei care fac excese. Vestea rea este ca pe cat de usor ne ingrasam, pe atat de greu reusim sa scapam de surplusul acumulat. Nu si daca stii cum sa iti mentii sanatatea si silueta in aceasta perioada. Iti spunem care sunt secretele nutritionistilor americani pentru a trece cu bine de Sarbatori, tra
O scurgere subterană de mercur, descoperită în Spania într-una dintre cele mai mari lagune din Europa # Noi.md
În laguna de coastă Mar Menor din Spania, oamenii de știință au descoperit o sursă ascunsă de poluare toxică, un rîu subteran de apă freatică, care transportă anual în lac aproximativ un kilogram de mercur.Descoperirea a fost făcută în cadrul unui studiu realizat de Institutul de Științe Marine din Barcelona, condus de Dr. Celine Laverne. Cercetătorii au analizat modul în care microelementele
Sunt printre lucrurile pe care le consumi zilnic, dar cel mai probabil nu te-ai gândit cât rău îţi fac. Am făcut o listă cu câteva dintre cele mai toxice băuturi pe care le bei în mod obişnuit.Cel mai probabil sunt printre băuturile tale preferate din toate timpurile. Şi fie că le bei seara, în oraş cu prietenii, acasă sau la birou, ele sunt extrem de toxice pentru organismul tău, chiar dacă l
Antrenorul principal al echipei naționale de fotbal a Moldovei, Lilian Popescu, a vorbit despre așteptările sale de la următorul ciclu al Ligii Națiunilor UEFA.Potrivit antrenorului, în acest moment echipa nu a primit obiective clar formulate pentru turneu. În cadrul emisiunii Total Sport, specialistul a precizat că o înțelegere mai concretă va apărea după tragerea la sorți, relatează sports.m
Broccoli-ul și varza de Bruxelles, două dintre cele mai puțin apreciate legume în ceea ce privește gustul, sînt excelente în prevenirea bolilor vaselor de sînge, sugerează un nou studiu.Cercetătorii de la Edith Cowan University din Australia afirmă că un consum mai mare de legume crucifere, cum ar fi varza, broccoli-ul și varza de Bruxelles, este asociat cu o extindere mai mică a bolilor vasel
Alexandru Samodum: „Adesea, după astfel de întîlniri, copiii își aleg instrumentul pentru toată viața” # Noi.md
Pentru copii, prima experiență de contact tactil cu instrumentele muzicale este foarte importantă și, adesea, tocmai după astfel de întîlniri, ei își aleg instrumentul pentru toată viața.Despre acest lucru a povestit pentru portalul Noi.md compozitorul și multi-instrumentistul Alexandru Samodum, care cîntă pe cele mai mari scene din Europa și Asia și care a inspirat concertului de familie neob
Lămîie, ghimbir și... n-o să vă vină să credeți!Potrivit medicilor, starea bună a ficatului este un factor decisiv pentru sănătatea generală. Prin urmare, detoxifierea poate oferi numeroase beneficii.Anume, afectarea funcției hepatice poate fi cauzată de consumul de alimente prelucrate, lipsa activității fizice, poluarea mediului, consumul de alcool.Deci, pentru a opri acest proces, tr
Făcînd bilanțului anului care se încheie, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economei Republicii Moldova și actual expert independent Alexandru Muravschi a criticat, în cadrul emisiunii Федорова Show, standardele de responsabilitate ale autorităților din țară, comparîndu-le cu practicile statelor din Uniunea Europeană.„În orice țară europeană – țară membră a Uniunii Europene, spre care t
AND: traseele naționale sînt practicabile, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă # Noi.md
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) a anunțat în seara zilei de duminică, 28 decembrie, că traseele naționale sînt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă.Echipele de intervenție sînt mobilizate non-stop și pregătite să intervină la necesitate în toate sectoarele, transmite moldpres.Pe parcursul zilei de astăzi, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au
Ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai relaxantă perioadă din an, pentru unele persoane este exact opusul. Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, unii dintre noi devenim din ce în ce mai stresaţi, anxioşi şi chiar depresivi, transmite jurnal.md.Motivele sînt diverse, însă cele mai frecvente sînt: efortul financiar mare, dependenţa de cumpărături, teama de singurătate sau chiar singurătatea î
Donald Trump anunță că a avut o discuție telefonică „productivă” cu Putin înaintea întîlnirii cu Zelenski # Noi.md
Președintele american, Donald Trump, a declarat că a avut duminică o discuție telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puțin de două ore înainte de întîlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP, citată de Agerpres și moldpres.„Tocmai am avut o bună discuție telefonică, foarte productivă, cu președintele rus Vladimir Puti
Nicolas Nicula: „Aceasta nu este o simplă investiție - este o schimbare în întreaga noastră filozofie” # Noi.md
Strategia de trecere completă a fabricii Covoare Ungheni la fibre naturale (lînă, bumbac) nu este doar o investiție, ci schimbare în întreaga filozofie a întreprinderii, care acum vinde nu doar covoare, dar tradiție, calitate și responsabilitate ecologică.Despre acest lucru a vorbit într-un interviu acordat portalului Noi.md fondatorul și președintele Consiliului de administrație al companiei,
Profitaţi de această perioadă pentru o ceşcuţă cu vin fiert. Toată lumea ştie că această licoare fiartă şi frigul fac casă bună: ajută la tratarea răcelii şi virozelor, protejează inima, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină, transmite diez.mdChiar dacă autorităţile sînt luate mereu prin surprindere de anotimpul alb, nu lăsa frigul să te învăluie cu părţile sale negative: răceli.De asemenea, n
Alina Grinevici: „Se schimbă doar decorurile, învelișul și convențiile, iar restul rămîne neschimbat” # Noi.md
Viața noastră este, cel mai probabil, o tragicomedie.Această opinie a fost exprimată de regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat A. P. Cehov, actorul și artistul emerit al Moldovei Dmitri Koev, în cadrul emisiunii „Fără cravate” cu Alexandr Stahurski, difuzată de la postul de televiziune N4, relatează Noi.mdEl a mărturisit că acesta este genul său preferat.„Îmi place foarte mult să pun
Mod de preparare:Puiul întreg pregătit se taie pe stern, se îndepărtează coastele şi coloana vertebrală, păstrîndu-se aripile şi picioarele. Sărăm şi piperăm puiul pe ambele părţi, lăsăm pe 2-3 ore la rece. Sarmalele se pregătesc fără carne şi se lasă să se răcească semigata. Se distribuie sarmalele uniform pe carnea de pui marinată, plasată cu pielea în jos, marginile se unesc, şi se fixează
