Automobil oferit ca premiu într-un concurs pentru simpatizanți politici: un membru al grupării Șor, pe banca acuzaților

10:50

Culturile care nu au fost afectate de secetă riscă să fie compromise de precipitațiile îndelungate. În raionul Drochia, unii fermieri nu au reușit cu recoltarea porumbului. Afectați sunt agricultorii cu afaceri mici, care nu au amenajat spații de păstrare și uscare a porumbului. Aceștia sunt nevoiți să-l vândă direct de pe câmp, la prețuri cu până la 40 la sută mai mici.