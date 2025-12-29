Automobil oferit ca premiu într-un concurs pentru simpatizanți politici: un membru al grupării Șor, pe banca acuzaților
29 decembrie 2025
Încă un membru al grupării Șor a fost trimis în judecată, fiind învinuit de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic din surse interzise de lege, inclusiv de utilizarea acestor bani pentru procurarea unui automobil în valoare de 15.000 de euro, propus ca premiu într-un concurs pentru simpatizanții formațiunii. Pentru aceste fapte, bărbatul riscă până la șase ani de închisoare.
• • •
Deputații, la final de sesiune: între „anul rezistenței”, regrete electorale și promisiuni de schimbare # Radio Moldova
Anul 2025 se încheie cu evaluări diferite în Parlamentul Republicii Moldova. Reprezentanții puterii vorbesc despre un an dificil, depășit cu succes, în timp ce opoziția invocă regrete legate de guvernare, de modul de organizare a alegerilor și de situația socială. Întrebați cum a fost anul care se încheie și ce așteptări au pentru 2026, deputații au formulat mesaje care reflectă divergențe politice, dar și câteva teme comune: pacea și stabilitatea.
Internaționalul român Radu Drăgușin a revenit pe teren după 332 de zile. Fundașul central a fost introdus pe teren în minutul 85, de antrenorul Thomas Frank, și a jucat timp de 12 minute în partida de campionat cu Crystal Palace, câștigată în deplasare de echipa sa, Tottenham Hotspur, scor 1:0. Chiar la prima atingere de balon, în minutul 90+4, Drăgușin a reluat cu capul la o lovitură de colț, mingea trecând puțin peste bara transversală.
Poliția l-a reținut pe fiul suspectului din cazul Beriozchi, bănuit de complicitate la o crimă din 2012-2013 # Radio Moldova
A fost reținut fiul principalului suspect în cazul bărbatului dispărut și presupus că a fost omorât în localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Potrivit Poliției, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, este bănuit de complicitate la o altă crimă, care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013.
Automobil oferit ca premiu într-un concurs pentru simpatizanți politici: un membru al grupării Șor, pe banca acuzaților # Radio Moldova
„În 2025 am umplut sacul cu comenzi pentru construcția de drumuri”: de la problema banilor la valorificarea acestora # Radio Moldova
Republica Moldova a ajuns într-o situație în care problema investițiilor în infrastructură nu mai este lipsa banilor, ci valorificarea acestora. Pe parcursul anului 2025, aproape o cincime dintre proiectele de reparație a drumurilor locale nu au putut fi licitate din lipsă de oferte din partea companiilor.
Internazionale Milano a încheiat anul 2025 în fotoliul de lider al clasamentului primei divizii italiene de fotbal. În capul de afiș al etapei a 17-a, echipa condusă de pe banca tehnică de antrenorul român Cristian Chivu a învins-o cu 1:0 în deplasare pe Atalanta Bergamo. „Nerazzurri” au dominat ostilitățile și au marcat singurul gol al partidei în minutul 65. Francesco Pio Esposito, jucător care abia fusese introdus în teren, a profitat de greșeala albanezului Berat Djimsiti, i-a pasat în careu argentinianului Lautaro Martinez, iar sud-americanul l-a învins fără probleme pe portarul Marco Carnesecchi.
Deputații, despre anul 2025 și așteptările pentru 2026: între „anul rezistenței”, regrete electorale și promisiuni de schimbare # Radio Moldova
Anul 2025 se încheie cu evaluări diferite în Parlamentul Republicii Moldova. Reprezentanții puterii vorbesc despre un an dificil, dar depășit cu succes, în timp ce opoziția invocă regrete legate de guvernare, organizarea alegerilor și situația socială. Întrebați cum a fost anul care se încheie și ce așteptări au pentru 2026, deputații au formulat mesaje care reflectă divergențe politice, dar și câteva teme comune: pacea și stabilitatea.
Sute de persoane au ajuns în ultimele două zile la spital cu fracturi și luxații, după ce au alunecat și au căzut pe ghețușul format pe trotuare și carosabil. Doar la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău s-au adresat după ajutor 190 de oameni.
IMM-urile, mai stabile în fața crizelor energetice. Acord de grant, aprobat de Guvern # Radio Moldova
Într-un context marcat de crize energetice repetate, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor fi ajutate să eficientizeze consumul de energie și să devină mai stabile în fața crizelor energetice. Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 29 decembrie, semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Cristina Gherasimov: actualizarea Programului de aderare aduce instituții mai eficiente și servicii mai accesibile # Radio Moldova
Programului Național de aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. Documentul, aprobată în ședința de Guvern din 29 decembrie, deschide calea unor reforme necesare pentru aderarea țării la UE: de la o justiție mai eficientă și servicii publice moderne, până la o economie competitivă, aliniată la standardele europene.
Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Impactul s-a produs în dimineața zilei de 29 decembrie, în jurul orei 09:00, în apropierea satului Copceac, din raionul Ceadîr-Lunga.
Mai multe locuri de muncă și creșe, combaterea muncii la negru și servicii sociale consolidate: prioritățile MMPS pentru 2026 # Radio Moldova
Extinderea serviciilor sociale, creșterea ocupării forței de muncă și alinierea la standardele europene în domeniul muncii și incluziunii sociale vor marca agenda Ministerului Muncii și Protecției Sociale în 2026. Prioritățile au fost prezentate de ministra Natalia Plugaru, care a subliniat investițiile planificate în creșe, combaterea muncii informale și transpunerea legislației europene privind accesibilitatea produselor și serviciilor.
Revista presei internaționale | Întâlnirea Trump-Zelenski s-a încheiat fără progrese majore privind încheierea războiului ruso-ucrainean # Radio Moldova
În centrul atenției presei internaționale se află întâlnirea dintre președinții Ucrainei și Statelor Unite, Volodimir Zelenski și Donald Trump, desfășurată în Florida, fără un progres major în privința încetării războiului. Publicațiile analizează declarațiile liderilor americani și europeni privind perspectivele procesului de pace, posibilele concesii și necesitatea unor garanții de securitate pentru Ucraina. Totodată, presa abordează apelurile pentru intensificarea sprijinului militar și ocolirea sancțiunilor energetice împotriva Rusiei. Decesul celebrei actrițe franceze Brigitte Bardot se numără printre alte subiecte abordate de presa străină.
Poliția a reținut fiul suspectului din cazul Beriozchi, bănuit de complicitate la o crimă din 2012-2013 # Radio Moldova
A fost reținut fiul bănuitului principal în cazul de la Beriozchi. Potrivit Poliției, bărbatul de 33 de ani este suspectat de complicitate la o crimă care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013.
Tenismenul australian Nick Kyrgios a câștigat partida demonstrativă cu Arina Sabalenka. A fost 6-3, 6-3 în favoarea sportivului de 30 de ani în duelul spectaculos de la Dubai.
(FOTO) Consecințele vântului puternic | A fost necesară intervenția salvatorilor în peste 30 de situații de risc # Radio Moldova
În ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în peste 80 de situații, dintre care 34 de intervenții au fost pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vântului. În cele mai multe cazuri s-a intervenit pentru înlăturarea copacilor doborâți de vânt.
Explozie din cauza unei scurgeri de gaz în raionul Leova: un bătrân de 71 de ani a suferit arsuri # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 71 de ani din raionul Leova a suferit arsuri arsuri de gradul I,II și III, în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Bărbatul a fost preluat de echipajul de medici și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de rigoare.
Revista presei | „Prietenie” ruso-moldovenească: „În Moldova, prin Odesa!”; Mărturii despre „iadul închisorilor transnistrene” # Radio Moldova
Presa națională face totalurile celor mai importante evenimente ale anului 2025, trasând și principalele provocări pentru anul care urmează. Portalul Stopfals publică un top al ”Campionilor falsurilor răspândite în 2025”, pe fundalul alegerilor parlamentare care au avut loc pe 28 septembrie. Mai multe publicații atrag atenția la un toast rostit la o masă de sărbătoare de președintele unui așa-numit centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, care a urat ca în 2026 armata rusă să ajungă în R. Moldova prin Odesa.
Vicepremierul Vladimir Bolea: Căile ferate din R. Moldova sunt un transport de viitor # Radio Moldova
Căile ferate din Republica Moldova au viitor, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, menționând că acest tip de transport este strategic și trebuie valorificat. Invitat la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, oficialul a declarat că un test realizat acum câteva zile, care a permis circulația unui tren marfar de 3.000 de tone pe un segment recent repus în funcțiune, a demonstrat că o singură cursă poate scoate de pe drumurile naționale până la 100 de camioane.
De la un copil-martor care a ajutat la identificarea unui șofer fugar, până la o broască țestoasă centenară rătăcită pe străzile unui oraș și zeci de mii de euro ascunși într-un joc de societate, poliția bavareză s-a confruntat în 2025 cu unele dintre cele mai neobișnuite și amuzante intervenții, care au atras atenția publicului prin caracterul lor atipic.
RETROSPECTIVA 2025 | Testul integrității, dar și al marilor verdicte pentru justiția din R. Moldova # Radio Moldova
Presiunile hibride și contextul electoral au încetinit, în 2025, reformarea justiției din R. Moldova, un domeniu care cântărește greu în parcursul european al statului nostru. Capacitatea instituțiilor de aplicare a legii a fost și în acest an afectată de un blocaj operațional cauzat de lipsa acută de personal – peste 100 de locuri vacante în instanțele de judecată către finele anului, iar procuraturile continuă să fie conduse mai mult de șefi interimari, în așteptarea rezultatelor vettingului.
Patru moldoveni au rămas blocați într-un refugiu montan din România. Salvatorii pregătesc evacuarea # Radio Moldova
Patru moldoveni au rămas blocați în Refugiul Călțun, din județul Argeș, România, din cauza condițiilor meteorologice extreme care afectează zona montană. Potrivit autorităților române, persoanele nu avut nevoie de intervenția medicilor, stare acestora fiind bună.
Fermentația lentă, cheia unei afaceri sănătoase: istoria pâinii cu maia de la Rezina # Radio Moldova
Pasiunea pentru gustul autentic s-a transformat într-o afacere de succes. Andrei Bîzgan din orașul Rezina produce pâine artizanală cu maia, obținută prin fermentație naturală, fără aditivi sau conservanți. Deși procesul este lent și costisitor, clienții revin pentru un produs sănătos, ușor digerabil, cu aroma pâinii de altădată.
Topul promotorilor de falsuri în 2025: Ilan Șor, Igor Dodon și Irina Vlah, în fruntea clasamentului Stopfals.md # Radio Moldova
Spațiul informațional din Republica Moldova a fost grav afectat în 2025 de falsuri și manipulări, pe fondul unui an electoral marcat de campanii agresive de dezinformare, coordonate și amplificate de actori politici și rețele afiliate acestora, relevă o analiză publicată de portalul Stopfals.md. Clasamentul anual al „campionilor falsurilor” îi plasează pe Ilan Șor, Igor Dodon și Irina Vlah în topul promotorilor de narațiuni false despre alegeri, Uniunea Europeană, securitate și apărare, menite să inducă frică, neîncredere și să influențeze percepțiile publice.
Vântul puternic și ninsorile de noaptea trecută, preponderent sub formă de lapoviță, au dat bătăi de cap serviciilor municipale din Chișinău, care au intervenit pentru deszăpezire și pentru lichidarea situațiilor de avariere apărute pe teritoriul capitalei.
Pace cu garanții: mesajul transmis de Ursula von der Leyen după discuțiile cu Trump și Zelenski # Radio Moldova
Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide chiar din prima zi a încetării războiului. Mesajul a fost transmis duminică, 28 decembrie, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe rețeaua socială X, după convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite și Ucrainei.
Corespondență Dan Alexe | Brigitte Bardot si extrema dreaptă: presa franceză critică derivele răposatei actrițe # Radio Moldova
Actrița Brigitte Bardot, figură centrală a cinematografiei franceze a Noului Val, care a murit duminică, 28 decembrie, la vârsta de 91 de ani, cocheta de multe decenii cu extrema dreaptă și o vedea pe Marine Le Pen, lidera Frontului Național devenit Rassemblement National, ca pe o „Jeanne d'Arc a secolului XXI”, asigurând totodată că alegerile sale politice au fost dictate, înainte de toate, de apărarea cauzei animalelor.
Acordul de pace pentru Ucraina, „foarte aproape”, dar Donbasul rămâne punctul sensibil # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt „foarte aproape, poate foarte, foarte aproape” de un acord, după întrevederea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Totuși, Trump a recunoscut că statutul regiunii Donbas rămâne cea mai dificilă problemă nerezolvată, notează Reuters.
Și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o afacere profitabilă. După zece ani în care a muncit în Marea Britanie, Rodica Moldovanu s-a întors acasă și a investit toate economiile familiei într-o patiserie. Femeia de afaceri suferă de o boală autoimună și a ezitat mult, dar sprijinul celor dragi a convins-o că visurile pot deveni realitate.
De la plombări la reparații capitale: planurile autorităților pentru drumurile naționale # Radio Moldova
În Republica Moldova urmează să fie lansat un amplu program de mentenanță a drumurilor naționale. Proiectul va include atât lucrări capitale, precum și înlocuirea completă a stratului de uzură pe porțiuni extinse de șosea. Autoritățile spun că aceste reparații sunt necesare pentru a prelungi durata de exploatare a infrastructurii rutiere. Până atunci, pe drumuri se desfășoară doar lucrări de întreținere curentă - în special plombarea gropilor și alte intervenții punctuale. Programul de mentenanță va fi elaborat de Ministerul Infrastructurii și urmează să fie implementat începând cu anul 2027.
Ministerul Educației reafirmă toleranță zero față de abuz și violență în mediul educațional # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în cazul unui incident de violență asupra unei eleve, comis de două fete, și anunță măsuri de sprijin psihologic, precum și intensificarea acțiunilor de prevenire a violenței în mediul școlar. Autoritățile precizează că fapta a avut loc în afara instituției de învățământ și este documentată de organele de drept, în conformitate cu legislația în vigoare.
Ceadîr-Basket a cucerit pentru al doilea an la rând Cupa Moldovei la baschet masculin # Radio Moldova
Formația din Ceadîr-Lunga a învins în finală gruparea BAM Speranța Chișinău cu 90:54. Eroul echipei a fost ucraineanul Vladislav Koreniuk, cu 32 de puncte acumulate.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a comunicat liderilor europeni că nu se așteaptă ca Rusia să renunțe la cererile sale maximaliste și nici să accepte planul de pace propus. Declarațiile au fost făcute înaintea întâlnirii cu președintele SUA, Donald Trump, în Florida, au relatat surse ale Financial Times care au fost prezente la convorbirea telefonică. Potrivit acestora, Zelenski a subliniat că, în acest context, își dorește să obțină din partea șefului Casei Albe intensificarea presiunilor asupra Rusiei, scrie publicația The Moscow Times.
Călărași: Discuții despre carte, lectură și obiceiuri strămoșești la Biblioteca „Grigore Vieru” # Radio Moldova
Final de an cu discuții despre rolul cărții și al lecturii în viața comunității, precum și cu o șezătoare consacrată tradițiilor din străbuni. Evenimentul a reunit numeroși cititori la Biblioteca „Grigore Vieru” din Călărași. În 2025, instituția a marcat o aniversare deosebită: 80 de ani de la fondare.
Sfârșit de an în forță pentru „brațele de fier” ale Republicii Moldova. Sportivi de top precum Oleg Tudorean, Dumitru Breahnă sau Mihaela Lazari au concurat la ediția a 4-a a Cupei Moldovei la armwrestling.
Produse pirotehnice fără acte de proveniență, estimate la peste 140.000 de lei, au fost depistate duminică în sectorul Buiucani al capitalei, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), în comun cu angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică.
De sărbători, drumul spre casă devine o prioritate pentru mulți moldoveni plecați peste hotare. Printre cei care au revenit acasă se numără și Iulia Teleucă, studentă în anul II la chimie la Universitatea Yale din Statele Unite ale Americii, care spune că dorul de familie și emoția reîntoarcerii sunt mai puternice decât orice oportunitate academică. Tânăra vorbește despre experiența studiilor peste ocean, pasiunea pentru muzică, dar și despre planurile de viitor, pe care speră să le lege, într-o zi, de Republica Moldova.
Armistițiul local convenit de Rusia și Ucraina va permite începerea lucrărilor de reparație la linia de transport al energiei electrice din apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de BBC News.
Doi frați gemeni din satul Văleni, Avram și Ștefan Repede, au demonstrat că munca, disciplina și legătura cu locurile natale pot ține oamenii tineri și activi chiar și la 70 de ani, vârstă pe care au împlinit-o în această toamnă. Deși au ales drumuri profesionale diferite – unul șofer, celălalt metodist pe sport – cei doi au mers prin viață umăr la umăr, uniți de respect, hărnicie și dragostea pentru satul în care s-au născut.
Meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme extremă pentru zone din 11 județe, valabilă începând de duminică până luni, ora 10:00. Totodată, prognoza meteo a fost actualizată, aproape întreaga țară fiind vizată de alerte meteo, transmite Hotnews.ro.
Autoritățile recunosc riscurile zgomotului asupra sănătății și pregătesc noi reguli pentru aeroporturi # Radio Moldova
Nivelul de zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova va fi monitorizat mai riguros, în baza unui proiect de lege aprobat recent de Guvern, care urmărește prevenirea depășirilor ce pot afecta sănătatea populației și armonizarea cadrului național cu standardele europene și internaționale. În același timp, autoritățile recunosc lipsa unui sistem național de monitorizare a poluării fonice în zonele urbane, fenomen a cărui amploare rămâne insuficient evaluată.
Israelul a devenit prima țară din lume care a recunoscut oficial Somalilandul - regiune care și-a declarat ieșirea din componența Somaliei. Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a anunțat pe platforma X că părțile vor stabili relații diplomatice depline, inclusiv prin schimb de ambasadori și deschiderea de ambasade, și a dispus inițierea imediată a acestui proces, scrie publicația Astra.
Bilanț agricol 2025: producție vegetală în creștere, livezi afectate de fenomene extreme # Radio Moldova
Agricultura Republicii Moldova se află între bilanț și reziliență. Anul 2025 a fost unul al contrastelor: pe de o parte, creșteri vizibile în producția vegetală și exporturi record, pe de altă parte, pierderi severe în pomicultură, provocate de înghețuri și fenomene extreme. În acest context, 2026 se conturează drept un an decisiv, în care direcția politicilor agricole și capacitatea de adaptare la schimbările climatice vor conta mult.
Un atac cu drone ucrainene asupra Moscovei, început în seara zilei de 27 decembrie, a paralizat activitatea mai multor aeroporturi din capitala Rusiei. În total, pe aeroporturile Vnukovo și Șeremetievo au fost întârziate aproximativ 290 de zboruri, scrie RBC, citând panourile online de informare. Alte peste 80 de aeronave au fost redirecționate către aeroporturi de rezervă.
Iarnă extremă în nordul Europei: furtuna „Johannes” paralizează transportul și face victime # Radio Moldova
Furtuna de zăpadă „Johannes” a lovit Norvegia, Suedia și Finlanda. Din cauza ninsorilor abundente și a vânturilor de intensitate uraganică, în aceste țări se înregistrează perturbări ale transportului terestru și ale traficului cu feriboturile, transmite DW.
Brigitte Bardot, alias „BB”, care a încarnat în cinematograful francez al anilor 1950-1970 emanciparea feminină și libertatea sexuală, după care a devenit o pionieră în lupta împotriva maltratării animalelor, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani, anunță într-un comunicat fundația ce-i poartă numele.
Kievul dezminte declarațiile lui Putin: Guleaipole și Mirnograd nu sunt sub control rusesc # Radio Moldova
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a comentat declarațiile militarilor ruși și ale președintelui Vladimir Putin privind preluarea controlului asupra orașelor Guleaipole, din regiunea Zaporojie, și Mirnograd, din regiunea Donețk, precizând că acestea nu sunt confirmate de fapte.
Culturile care nu au fost afectate de secetă riscă să fie compromise de precipitațiile îndelungate. În raionul Drochia, unii fermieri nu au reușit cu recoltarea porumbului. Afectați sunt agricultorii cu afaceri mici, care nu au amenajat spații de păstrare și uscare a porumbului. Aceștia sunt nevoiți să-l vândă direct de pe câmp, la prețuri cu până la 40 la sută mai mici.
Chiar în mijlocul iernii, la o seră din raionul Ialoveni, au început să înflorească primele lalele. Aceste flori, aduse special din Olanda, au adus primăvara mai devreme. Gheorghe Tonu cultivă 40 de soiuri de lalele și spune că fiecare floare are farmecul ei aparte și poate încălzi inima oricui.
Zelenski apreciază sprijinul Canadei și al liderilor europeni, înaintea negocierilor cu Donald Trump # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit prim-ministrului Canadei, Mark Carney, cu care a purtat discuții la Halifax, în provincia Nova Scoția, precum și liderilor europeni care s-au alăturat reuniunii. Întâlnirea a avut loc în ajunul negocierilor lui Zelenski cu Donald Trump.
