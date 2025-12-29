Victorie după 17 ani: R. Moldova își recuperează o proprietate în Odesa

18:40

Un tânăr de 20 de ani a murit, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se aflau a derapat pe șoseaua alunecoasă, s-a răsturnat și s-a izbit de un copac de pe margine. De altfel, temperaturile scăzute de noaptea trecută au creat probleme pe drumurile din toată ţara. Şoferii s-au plâns că, pe unele porţiuni de şosea, nu s-a intervenit deloc şi nu s-a putut circula, din cauza poleiului. Reprezentanţii Administraţiei de Stat a Drumurilor spun, însă, că au făcut eforturi pentru ca traficul să se desfăşoare în siguranţă.