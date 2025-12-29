Ce pedeapsă a primit Vasile Bolea după scandalul legat de presupusa agresare a soției?
TVR Moldova, 29 decembrie 2025 14:30
Fostul deputat Vasile Bolea a fost sancționat contravențional cu o amendă de 500 de lei pentru încălcarea obligațiilor părintești după examinarea în instanță a dosarului privind incidentul din 25 aprilie 2025. În același timp, judecătorii au încetat procesul contravențional în partea ce ține de acuzația de violență în familie pe motiv că nu există faptul contravenției.
• • •
Acum 2 ore
13:30
Ministrul Justiției spune ce trebuie să facă R. Moldova după condamnarea lui Filat în Franța # TVR Moldova
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a explicat procedura legală aplicabilă în cazul solicitării autorităților franceze privind anunțarea în căutare internațională pe numele lui Vladimir Filat. Pe 26 decembrie, Direcția cooperare internațională polițienească a Poliției a fost notificată de către Biroul Central Interpol Paris despre faptul că Vlad Filat se află în căutare internațională cu scop de arest după ce a fost condamnat pe 8 decembrie pentru fapte de corupție de o instanță franceză.
Acum 4 ore
12:40
Cabinetul de miniștri a aprobat, luni, demisia lui Stanislav Copețchi din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției, începând cu 29 decembrie.
12:20
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu un caz de violență asupra unei eleve de 13 ani, dintr-o localitate din raionul Ialoveni. Ministrul Dan Perciun spune că eleva a fost internată în spital și primește toată asistența medicală necesară.
12:10
Cristina Gherasimov: Sfârșit de an bun pentru R. Moldova în procesul de integrare europeană # TVR Moldova
„Pentru Republica Moldova, sfârșitul de an este foarte bun. Am deschis negocierile la nivel tehnic, iar asta este de ce avem noi nevoie astăzi, acasă, pentru a continua procesul de reformă", a spus viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov.
11:40
Ministrul Bolea are un „plan amplu” pentru reducerea accidentelor, unde stăm „foarte prost” # TVR Moldova
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, anunță un plan amplu pentru reducerea mortalității determinate de accidendele rutiere. În Republica Moldova, se înregistrează un număr crescut al accidentelor rutiere, cu o medie anuală de peste 2.000 de avarii din 2019 până în 2024, potrivit Biroului Național de Statitistică.
11:20
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore, dintre care 34 de intervenții au fost pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vântului.
11:10
Oamenii legii anunță că a fost reținut fiul bănuitului principal în cazul presupusului omor multiplu de la Beriozchi, Anenii Noi. Bărbatul a fost reținut de oamenii legii în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova.
10:50
Cabinetul de miniștri a aprobat demisia lui Stanislav Copețchi din funcția de secretar de stat de la Ministerul Justiției, începând cu data de 29 decembrie.
Acum 6 ore
10:30
Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova se află în stare bună de sănătate după intervenția instituțiilor de restort ale statului român. Un grup de patru persoane din Republica Moldova au rămas blocați, duminică seară, în Refugiul Călţun din Făgăraş.
09:10
Discuția dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a fost urmată de o informare a liderilor europeni și a secretarului general al NATO, Mark Rutte. Franța, Marea Britanie, Germania, Finlanda, Polonia, Norvegia, Italia, precum și președinta Comisiei Europene au participat la o conferință telefonică inițiată de la Mar-a-Lago, potrivit TVR Info.
09:00
Un grup de patru persoane din Republica Moldova au rămas blocați, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeș, cei patru turiști nu au probleme medicale.
Acum 8 ore
08:40
Şedinţele foto cu tematică de Crăciun sunt foarte căutate în această perioadă a anului. În studiourile de fotografie din Chişinău, atmosfera este una de sărbătoare, iar multe familii sunt dornice să adune, în albume, momente de colecţie. Chiar dacă preţurile au mai crescut faţă de alţi ani, sunt programări chiar şi până la finalul lunii ianuarie.
08:20
După o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfăşurată la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape”. Trump a precizat însă că există în continuare diferenţe de poziție legate de viitorul statut al regiunii Donbas, relatează TVRINFO.RO.
19:10
Sala Palatului Național din Chișinău a fost arhiplină aseară, la tradiţionalul concert de sărbători susținut de Vali Boghean. Cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, îndrăgitul solist și-a delectat și de această dată publicul cu piese mai noi şi mai vechi din repertoriul său. Anul acesta, concertul a avut o notă aparte, Vali Boghean a urcat pe scenă alături de Orchestra Municipală "Camerata Chișinău", sub bagheta dirijorului Alexandru Rotaru.
18:40
În perioada sărbătorilor de iarnă suntem obişnuiţi să avem în case un brăduţ, dar iubitorii de flori proaspete se pot bucura acum şi de lalele, prin efortul unui cultivator din raionul Ialoveni. În serele lui Gheorghe Tonu, din Bardar, au înflorit deja primele lalele din acest sezon rece. Bărbatul spune că, de câţiva ani, cultivă bulbii mai devreme pentru a avea flori de Crăciun şi Revelion. El foloseşte o tehnologie modernă de creştere a florilor, mult mai eficientă.
18:40
Atenție, șoferi! Ninsoarea îngreunează traficul pe traseul M-1, în apropiere de Condrița și Lozova # TVR Moldova
Traseul M-1 (km74) în adiacentul localităților Condrița și Lozova, din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare se circulă cu dificultate.
18:30
Zeci de Crăciuniţe şi Moş Crăciuni au putut fi văzuţi astăzi alergând prin parcurile şi pe străzile Chişinăului, spre încântarea trecătorilor mari şi mici. Această cursă inedită de 10 kilometri a fost, de fapt, ultimul antrenament al alergătorilor din acest an. Prilej cu care atleţii, profesionişti şi amatori, au împărţit bomboane tuturor celor pe care i-au întâlnit pe traseu.
18:10
Actriţa franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică Fundaţia care-i poartă numele.
18:10
Ninsori și viscol în țările scandinave: doi morți, zeci de mii de locuințe fără curent electric # TVR Moldova
Norvegia, Suedia și Finlanda se confruntă cu o furtună violentă de zăpadă. Două persoane și-au pierdut viața în Suedia din cauza vremii nefavorabile. Traficul rutier și aerian a fost perturbat, iar zeci de mii de gospodării au rămas fără alimentare cu energie electrică. Institutul meteorologic suedez a emis avertizări de vânt puternic pentru o mare parte din nordul Suediei, în timp ce furtuna Johannes lovea ţara.
17:10
Ultima dată când am avut o lansare epică a lui Christopher Nolan în 2023, Oppenheimer – împreună cu Barbie – a adus cinematografiei un uriaș plus de audiență. Ar putea The Odyssey al lui Nolan, împreună cu una sau două alte lansări din 2026, să producă un rezultat similar?
16:30
Primăria Chișinău a publicat programul concertului pentru seara de revelion din Piața Marii Adunări Naționale.
14:50
Postul vamal de tip debarcader "Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea, din cauza rafalelor violente de vânt.
13:40
În 2026, Statele Unite ale Americii vor celebra 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Evenimentul va fi marcat încă din primele minute ale noului an în Times Square din New York. În premieră, celebra sferă de cristal care marchează trecerea dintre ani se mișcă odată în plus, luminată în culorile steagului american, informează TVR Info.
12:10
MAI: Situația operativă la nivel național rămâne stabilă, în pofida vântului și condițiilor meteo # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Interne anunță că situația operativă la nivel național se menține sub control, în urma intensificărilor de vânt din ultimele ore. În ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit pentru înlăturarea arborilor căzuți, iar autoritățile vin cu recomandări pentru populație, inclusiv în contextul înghețului, traficului rutier și fluxului sporit la frontieră.
12:10
11:40
Volodimir Zelenski, susţinut de europeni şi Canada înainte de întâlnirea cu Donald Trump # TVR Moldova
Președintele Ucrainei este pe continentul nord-american și va avea discuții astăzi, în Florida, cu președintele Donald Trump despre planul de pace. Sunt negocieri care pot fi decisive pentru soarta războiului. Discuțiile au loc după mai multe întâlniri în care s-au pus pe hârtie variante de încetare a conflictului, inclusiv o cedare de teritorii din partea Ucrainei.
11:40
Șeful unei organizații neguvernamentale din Sankt Petersburg, „Centrul ruso-moldovenesc pentru prietenie și cooperare”, Dmitri Sorokin, a publicat un videoclip în care a rostit un toast pentru ocuparea Odesei de către armata rusă și Moldovei: „Împreună cu Moldova, sub Rusia […] spre Moldova – prin Odesa”.
10:20
Doi tineri, în vârstă de 24 și 23 de ani, au murit într-un grav accident rutier produs pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău, după ce automobilul în care se aflau a lovit un vehicul de tip evacuator parcat pe marginea carosabilului.
10:10
Pe 28 decembrie 2025 salvatorii și pompierii din capitală au intervenit pe nivel sporit, după ce un incendiu a izbucnit într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor nr.19 din municipiul Chișinău.
09:40
Ninsori abundente în nord-estul SUA. Stare de urgență în New York, New Jersey și Connecticut # TVR Moldova
Ninsori abundente s-au abătut asupra nord-estului Statelor Unite. Intemperiile au afectat traficul rutier și aerian. Peste 30.000 de gospodării au rămas fără curent electric. Nici locuitorii din sudul Californiei nu au avut parte de un Crăciun liniștit. Aici, ploile au provocat inundații și alunecări de teren.
08:40
„Am asistat la minimum patru decese”. Vadim Pogorleţchi dezvăluie iadul închisorilor transnistrene # TVR Moldova
Militantul pentru drepturile omului din regiunea transnistreană, Vadim Pogorleţchi, spune că nu se simte în siguranţă şi se teme că ar putea fi răpit de miliţienii transnistreni. Declaraţia a fost făcută într-un interviu pentru TVR MOLDOVA. La mai bine de o lună de la eliberarea sa, bărbatul povesteşte detalii şocante despre condiţiile inumane de detenţie ilegală, în care s-a aflat timp de opt ani.
20:10
Excelența științifică a Universității de Stat din Moldova trece din nou granițele țării. Profesorii și fizicienii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica au fost incluși, pentru al cincilea an la rând, în prestigiosul Top 2% mondial al celor mai influenți oameni de știință, realizat de Universitatea Stanford din SUA. Această recunoaștere confirmă impactul semnificativ al cercetărilor și contribuția pe care o aduc la dezvoltarea ştiinţei la nivel global.
19:40
30 de ani de „Moldova-Concert”: peste 200 de artiști pe scena unui spectacol aniversar # TVR Moldova
„Moldova-Concert", una dintre cele mai importante instituții artistice ale Republicii Moldova, a sărbătorit 30 de ani de activitate printr-un spectacol aniversar care a adus pe aceeași scenă peste 200 de artiști consacrați. Renumite orchestre, ansambluri și interpreți din Republica Moldova au participat la acest grandios eveniment şi au celebrat valoarea, tradiția și continuitatea culturală. A fost o seară de excepție pentru public alături de instrumentiști, dirijori, interpreți și dansatori talentați.
19:10
Chișinăul, refugiu din calea războiului pentru ucraineni: zeci de pasageri au sosit din Kiev # TVR Moldova
Războiul brutal declanşat de Rusia ameninţă viaţa de zi cu zi a ucrainenilor, în special din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice şi zonelor rezidenţiale. Astăzi, trenul Kiev–Chișinău a adus aproape 100 de pasageri, mulți dintre ei veniţi în Republica Moldova pentru a scăpa, fie și pentru câteva zile, de ameninţarea rachetelor şi dronelor, de sunetul sirenelor de alarmă, de frig, de întreruperile de curent şi de apă. Pentru ei, Chișinăul este o oază de liniște şi siguranţă, în zilele de sărbători.
18:50
Carambol pe o autostradă din Japonia. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoţional.
18:40
Un tânăr de 20 de ani a murit, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se aflau a derapat pe șoseaua alunecoasă, s-a răsturnat și s-a izbit de un copac de pe margine. De altfel, temperaturile scăzute de noaptea trecută au creat probleme pe drumurile din toată ţara. Şoferii s-au plâns că, pe unele porţiuni de şosea, nu s-a intervenit deloc şi nu s-a putut circula, din cauza poleiului. Reprezentanţii Administraţiei de Stat a Drumurilor spun, însă, că au făcut eforturi pentru ca traficul să se desfăşoare în siguranţă.
17:10
SUA au început colectare de date biometrice de la cetățenii străini la intrare și ieșire # TVR Moldova
Autorităţile americane au început de vineri să fotografieze toţi străinii şi să colecteze date biometrice de la unii dintre ei la intrarea şi ieşirea din ţară pe calea aerului, terestră sau maritimă, după intrarea în vigoare a unei noi reglementări a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), informează TVR Info.
16:10
Un BMW a derapat la Ceadîr-Lunga: un tânăr a murit, doi pasageri răniți au ajuns la spital # TVR Moldova
Astăzi, Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier cu victime pe traseul Baurci–Ceadîr-Lunga.
15:20
Mandat INTERPOL pe numele lui Vlad Filat: „Nu mă eschivez de la nicio procedură legală” # TVR Moldova
Vlad Filat a fost dat în urmărire internațională, după ce a fost condamnat de o instanţă franceză într-un dosar de corupție legat de Loteria Națională a Republicii Moldova. Pe numele fostului prim-ministru a fost emis un mandat de arestare de către Biroul INTERPOL din Paris, Franța. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției de la Chișinău. Într-o reacție pe Facebook, Filat spune că nu se eschivează de la nicio procedură legală şi aminteşte că a atacat hotărârea instanţei, care nu poate fi executată până la o decizie finală.
14:30
Premieră la Institutul Oncologic: o pacientă cu cancer, operată printr-o intervenție unică în RM # TVR Moldova
O pacientă în vârstă de 63 de ani, din municipiul Chișinău, diagnosticată cu o tumoare malignă la nivelul bazinului, apărută la aproximativ zece ani după tratamentul prin brahiterapie pentru cancer de col uterin, a beneficiat de o intervenție chirurgicală unică în Republica Moldova. Operația a fost realizată în premieră la Institutul Oncologic.
13:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în contextul temperaturilor scăzute din această noapte și a ninsorilor înregistrate în mai multe sectoare din centrul și nordul Republicii Moldova, echipele de drumari au intervenit pe drumurile naționale pentru patrulare și combaterea ghețușului.
12:30
Frumoasele tradiții românești vor dăinui, atâta timp cât le vom răspândi în lume. Un exemplu în acest sens este și Tatiana Miron, o conațională de-a noastră, stabilită la Londra, unde a fondat grupul pentru copii „Ciuboțica”.
12:30
Filat, urmărit de Franța, Constantinov – de Moldova, Plahotniuc rămâne în Penitenciarul 13 # TVR Moldova
Vladimir Filat a fost condamnat, împreună cu fosta sa soție, Sanda, în Franța, pentru fapte de corupție în perioada în care era prim-ministru. Vineri, fostul oficial moldovean a fost anunțat în urmărire internațională. Fostul președinte al legislativului de la Comrat a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz. Agenția Servicii Publice a scăpat de o penalitate de 100 de milioane de lei, care își are originea într-o schemă pusă pe picioare de Vladimir Plahotniuc. În dosarul în care acesta este judecat, în Frauda Bancară, oligarhul se plânge că nu mai poate aduce martori la audieri. Acestea sunt principalele știri ale săptămânii care se regăsesc în rubrica săptămânală TVR Bref.
11:30
Sportivii noștri ne fac să fim mândri, ducând faima R. Moldova în întreaga lume. Halterofilul Marin Robu vorbește despre anul 2025, un an încărcat de antrenamente, competiții și momente speciale alături de familie.
11:20
Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional în urma unei solicitări inițiate pe 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris, potrivit Ziarului de Gardă, informație confirmată de Inspectoratul General al Poliției și pentru TVR Moldova. Constituția Republicii Moldova interzice predarea cetățenilor moldoveni altor state, a precizat Ministerul Justiției într-un răspuns emis anterior pentru TVR Moldova.
