O tânără de 19 ani a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru escrocheria „ruda implicată în accident” în Chișinău
Sinteza, 16 decembrie 2025 11:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani, acuzate de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, tânăra a fost condamnată la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit materialelor cauzei, în […]
• • •
Acum 5 minute
11:20
VIDEO// Mai mulți cetățeni din Cahul se plâng că sunt terorizați de autorități: ”Mi-au pus amendă de 160 mii lei pentru niște brânză și lapte” # Sinteza
Mai mulți cetățeni din Cahul au adresat o serie de plângeri privind situația dificilă cu care se confruntă în piețele locale. Aceștia reclamă aplicarea excesivă a amenzilor și blocarea cardurilor de pensie sau conturilor bancare, ceea ce afectează direct veniturile familiilor cu copii minori. În cadrul unei întâlniri cu Vasile Costiuc, oamenii au explicat că, […]
Acum 15 minute
11:10
Prețurile la alimente în Europa variază puternic. Ce țări cheltuiesc cel mai mult pentru hrană # Sinteza
Prețurile alimentelor în Europa continuă să înregistreze diferențe semnificative între state, afectând direct bugetele gospodăriilor. Prețurile alimentelor în Europa diferă semnificativ de la o țară la alta, iar această realitate se vede direct în bugetele familiilor. Chiar și acolo unde mâncarea este mai ieftină decât media Uniunii Europene, gospodăriile ajung adesea să cheltuiască o parte […]
Acum 30 minute
11:00
Fracțiunea PSRM propune sprijinirea producătorilor autohtoni și majorarea impozitului pentru companiile energetice # Sinteza
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat că formațiunea a înregistrat în Parlament două proiecte de lege pe care le califică drept „importante pentru economie și protecția socială”. Primul proiect de lege vizează sprijinirea producătorilor autohtoni și prevede obligarea rețelelor comerciale să aloce cel puțin 50% din spațiul de pe rafturi produselor […]
11:00
Elevii din Găgăuzia au participat la sesiuni de informare despre drepturile omului, organizate de OTIP Comrat # Sinteza
Oficiul teritorial de informare Comrat al Parlamentului (OTIP Comrat) a organizat o serie de sesiuni de informare dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Prima sesiune de informare a fost desfășurată cu elevii clasei a VIII-a ai Liceului Teoretic „Tudor Zanet” din Congaz. În cadrul activității, elevii au fost familiarizați cu activitatea legislativului și cu rolul […]
11:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unei tinere de 19 ani, acuzate de comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, tânăra a fost condamnată la 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit materialelor cauzei, în […]
11:00
Donald Trump a dat în judecată BBC. Președintele american solicită daune pentru defăimare de 10 miliarde de dolari # Sinteza
Donald Trump a depus plângere luni contra grupului audiovizual britanic și solicită o mare sumă de bani ca despăgubiri. Donald Trump acuză BBC că a realizat un montaj video înşelător cu extrase dintr-un discurs susţinut de el. Președintele american solicită 10 miliarde de dolari daune, în special pentru defăimare, conform unui document judiciar, transmite AFP. […]
Acum 2 ore
09:50
Viktor Orbán pregătește o „inginerie constituțională” pentru a-și conserva puterea în Ungaria # Sinteza
Guvernul Viktor Orban ar pregăti o „inginerie constituțională”, un set de măsuri menite să crească exponențial puterile Președintelui, în raport cu celelalte instituții ale statului, notează Bloomberg. Ungaria nu mai arată demult ca o democrație, în adevăratul sens al cuvântului. Posibila înfrângere a Fidesz, în alegerile parlamentare din aprilie 2026, pare că nu va fi […]
09:40
Centrul Național Anticorupție (CNA), cu suportul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), a desfășurat cea de-a doua ediție a Cafenelei Anticorupție, un eveniment dedicat promovării culturii integrității și consolidării încrederii tinerilor în instituțiile statului, organizat în contextul Săptămânii Anticorupție. La activitate au participat Voluntarii Anticorupție ai CNA, studenți ai Academiei de Poliție „Ștefan […]
09:40
Mariah Carey stabilește un record istoric în Billboard Hot 100 cu „All I Want for Christmas Is You” # Sinteza
Mariah Carey a stabilit un nou record în Billboard Hot 100, după ce piesa „All I want for Christmas Is You”, a petrecut 20 de săptămâni pe primul loc. Cântăreaţa americană Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de „domnie” în fruntea topului Billboard Hot 100, după ce cântecul ei „All I Want for […]
09:40
Primii beneficiari ai produsului de finanțare Casa Verde, dezvoltat în cadrul Programului guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), au implementat măsuri de creștere a eficienței energetice a locuințelor lor. Programul oferă sprijin nerambursabil gospodăriilor individuale care investesc în reducerea pierderilor de energie și modernizarea sistemelor de consum energetic. Casa Verde […]
09:30
ANSA a participat la prima ședință a Comitetului de Coordonare al proiectului de reforme comerciale pentru integrarea în UE # Sinteza
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a participat, la data de 15.12.2025, la prima ședință a Comitetului de Coordonare al proiectului strategic „Reforme comerciale pentru integrarea în UE: Consolidarea guvernanței și a sistemelor SPS”, marcând începutul unei noi etape în cooperarea interinstituțională. Ședința a întrunit echipele de implementare ale ANSA și Serviciului Vamal, reprezentanți ai Ambasadei […]
09:30
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1,2 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 08 – 12 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,2 miliarde lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului […]
09:30
Blocurile medicale ale Spitalului din Cimișlia au fost renovate printr-un proiect finanțat de CNAM # Sinteza
Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a participat luni, 15 decembrie, la inaugurarea blocurilor Unității de Primiri Urgențe și celor curativ-chirurgicale ale Spitalului raional Cimișlia. Blocurile au fost modernizate în cadrul unui proiect investițional ce a vizat izolarea termică a pereților exteriori, precum și alte intervenții necesare pentru îmbunătățirea […]
09:30
Peste 19 mii de persoane au fost informate despre măsurile de prevenire a riscurilor specifice sezonului rece în sectorul locativ # Sinteza
Peste 19 mii de persoane din toate regiunile țării au fost informate despre măsurile de prevenire a riscurilor specifice sezonului rece în sectorul locativ. Activitățile au fost realizate de angajații IGSU în cadrul campaniei cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții”. În acest context, salvatorii și pompierii au mers din ușă în ușă, pe la […]
09:30
Procuratura Generală și CRVT „Memoria” au semnat un Memorandum pentru protecția victimelor torturii # Sinteza
La 12 decembrie 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” au semnat un Memorandum de cooperare, care vizează consolidarea mecanismelor de protecție și reabilitare a victimelor torturii, tratamentelor inumane și/sau degradante. Documentul a fost semnat de Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, și directoarea executivă a RCTV „Memoria”, Ludmila […]
Acum 4 ore
09:20
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale”, realizată de studenții Facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” # Sinteza
Parlamentul găzduiește expoziția de artă „Dialoguri vizuale”, realizată de studenții Facultății Arte Vizuale și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, sub coordonarea artistică a cadrelor universitare Alexandru Alavațchi,Eleonora Brigalda și Ludmila Moisei. Expoziția reunește lucrări de pictură, grafică, tapiserie, arte decorative și alte practici artistice universitare, oferind publicului o incursiune vizuală […]
09:20
Profesorii se pot înscrie la prima rundă de testare online DigiProf pentru certificarea competențelor digitale # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea înscrierilor pentru prima rundă de testare online în cadrul procesului național de certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice. La această rundă pot participa cadrele didactice care au finalizat formarea în cadrul programului DigiProf – nivelul A. Profesorii vor susține testarea online, iar cei care vor promova vor obține […]
Acum 24 ore
14:40
Vlad Bătrâncea: ”Republica Moldova are nevoie de recunoașterea internațională a statutului de neutralitate, inclusiv la nivelul ONU” # Sinteza
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit recent discuții la inițiativa deputatului Vlad Bătrâncea privind funcționarea și consolidarea neutralității țării, considerată esențială pentru o existență pașnică și stabilă în contextul tensiunilor regionale. „Statutul de neutralitate, consacrat în 1994 în Constituție, garantează cetățenilor noștri o viață previzibilă și pașnică. Republica Moldova nu are și nu trebuie să aibă […]
14:30
YouTube a început blocarea videoclipurilor AI cu personaje Disney după presiunile companiei americane # Sinteza
Platforma YouTube a demarat blocarea și ștergerea clipurilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale care folosesc personaje din producțiile Disney, ca urmare a presiunilor exercitate de compania americană. Google, proprietarul YouTube, pare să facă un pas înapoi în conflictul cu Disney și a decis să intervină împotriva materialelor realizate cu AI care încalcă drepturile de autor, în special […]
14:20
Fostul bodyguard al Maiei Sandu și director al SPPS va fi verificat de ANI: ”Se conturează o bănuială rezonabilă privind proveniența mijloacelor financiare” # Sinteza
Inspectorii Autorității Naționale de Integritate au inițiat un control al averii fostului director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Vasile Popa, după ce au fost depistate achiziții imobiliare semnificative neclare în declarațiile de avere. În urma sesizării nr. 04/1740, înregistrată la 14 noiembrie 2025, inspectorul de integritate Vladislav Gorceac a verificat conformitatea acesteia […]
13:30
Șapte inculpați, condamnați pentru trafic de droguri. Unul ar fi încercat să corupă polițiștii cu 85 mii lei # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea recentă a patru sentințe de condamnare în cazul a șapte inculpați: o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani și a cinci bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 39 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri. Instanța le-a […]
12:50
Salariile mari ale șefilor ANRE, CNPF și ANRCETI ar putea fi reduse semnificativ în 2026. PAS a înregistrat un proiect de lege # Sinteza
Salariile foarte mari ale conducerii autorităților de reglementare ar putea fi reduse semnificativ începând cu 2026. Fracțiunea PAS a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede limitarea lefurilor pentru funcțiile de conducere din Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Autoritatea Națională pentru Reglementarea Comunicațiilor Electronice […]
12:40
Moldovenii din Rusia ar putea fi trimiși pe frontul din Ucraina. Avertismenul Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău # Sinteza
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează că moldovenii din Rusia riscă să fie trimiși pe frontul din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău lansează un avertisment de ultimă oră pentru cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei cu privire la modificări importante ale legislației ruse. Potrivit sursei citate, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prezidențial […]
12:30
În Lyon, Franța, s-a desfășurat Reuniunea Comitetului Regional de Coordonare a Proiectului I-FORCE # Sinteza
La Lyon, Franța, s-a desfășurat Reuniunea Comitetului Regional de Coordonare a Proiectului I-FORCE, destinată sprijinirii autorităților de aplicare a legii din Ucraina, Republica Moldova și țările vecine. Proiectul urmărește întărirea capacităților naționale și regionale pentru combaterea criminalității organizate și a amenințărilor transfrontaliere. Evenimentul a fost condus de echipa Proiectului I-FORCE și co-prezidat de coordonatorii naționali […]
12:30
Doi tineri de 17 și 21 din Orhei ani riscă să fie trași la răspundere după ce polițiștii au descoperit droguri de tip marijuana # Sinteza
Polițiștii din Orhei au desfășurat o serie de percheziții localitatea Berezlogi, în urma cărora au fost depistate și ridicate substanțe vegetale cu miros specific, asemănătoare drogului de tip „marijuana”. În urma perchezițiilor efectuate, la domiciliul unui tânăr de 17 ani, în podul casei, au fost găsite mai multe borcane din sticlă ce conțineau masă vegetală […]
12:30
3400 kg de ardei proaspăt, de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, a fost nimicit de ANSA # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) comunică cu privire la reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 3400 kg de ardei proaspăt, de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide Clorpirifos și Dinotefuran. Probele […]
12:20
Bărbatul de 56 de ani, decedat în urma deflagrației sobei din Ciorescu, este fratele lui Teodor Cârnaț. Mesajul transmis de acesta # Sinteza
Bărbatul care și-a pierdut viața în urma exploziei produse duminică, 14 decembrie, într-o locuință din comuna Ciorescu, este fratele lui Teodor Cârnaț. Informația a fost confirmată chiar de acesta, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. În mesajul său, Teodor Cârnaț îl descrie drept omul care i-a fost cel mai aproape în cele mai dificile momente […]
11:40
Șapte persoane reținute la Chișinău pentru păstrarea și distribuirea drogurilor. Peste 40 de pachețele ridicate de polițiștii din Ciocana # Sinteza
Polițiștii de la Ciocana au deconspirat activitatea ilegală a șapte persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, suspectate de implicare în păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. În urma măsurilor întreprinse s-a stabilit că suspecții sunt șase bărbați și o femeie. Asupra acestora, oamenii legii au depistat peste 40 de […]
11:30
VIDEO// Cristian Rizea afirmă că a încercat să fie otrăvit într-un club din Chișinău: ”Am tras trei fumuri și mi-a stat rău” # Sinteza
Cristian Rizea susține că a fost ținta a două tentative de asasinat la Chișinău, una prin otrăvire și alta prin atac cu cocktailuri Molotov. Potrivit lui Rizea, primul incident ar fi avut loc într-un club din capitală. Acesta susține că, în timp ce se afla la masă, i-au fost aduse o fructieră, o sticlă de […]
11:30
Peste 700 de șoferi riscă anularea permisului de conducere pentru fraudarea examenului teoretic: ”A fost identificată o schemă de corupție la Bălți și Edineț” # Sinteza
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate, după ce autoritățile au descoperit o schemă de corupție prin care se fraudau examenele teoretice de obținere a acestora. Informațiile au fost prezentate de directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, informează MOLDPRES. „Săptămâna viitoare, urmează să anulăm peste 700 de permise de conducere a […]
11:30
Republica Moldova, România și Ucraina cooperează pentru protecția biodiversității prin proiectul ISTROS # Sinteza
Inspectoratul Național de Securitate Publică participă, în calitatea de partener beneficiar în cadrul proiectului „”BSB00927 – ISTROS: Strengthening Biodiversity Protection Cross Borders” (Consolidarea protecției biodiversității transfrontaliere), cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre. Proiectul vizează combaterea braconajului și a pescuitului ilegal, protejând biodiversitatea din regiune. Proiectul reunește patru instituții partenere din […]
Ieri
11:00
Mihai Ghimpu îl acuză pe Igor Grosu de narative pro-Kremlin: ”Dacă tu, Igoraș, crezi, că moldovenii nu-s români, atunci cu ce vă deosebiți de propaganda ruso-putinistă?” # Sinteza
Fostul președinte al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat un atac public la adresa președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, în urma unor afirmații făcute de acesta la Forumul Național al Minorităților. Potrivit lui Mihai Ghimpu, declarația lui Igor Grosu potrivit căreia „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi” ar sugera […]
10:50
Piese auto, dulciuri și unelte electrice nedeclarate, confiscate la frontieră. Trei șoferi riscă să fie sancționați # Sinteza
Trei șoferi riscă să fie sancționați pentru încălcarea legislației vamale, după ce au încercat să introducă ilicit în țară mărfuri, în cantități comerciale. În primul caz, funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificărilor un mijloc de transport de model Volkswagen, ce tracta pe remorcă un automobil pentru vămuire, din Germania. Urmare a controlului detaliat, în […]
10:30
Un bărbat a murit după explozia unei sobe într-o locuință din Ciorescu. IGSU avertizează asupra riscurilor # Sinteza
Explozia unei instalații de încălzit în sobă a luat viața unui bărbat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital. Cazul a avut loc în seara zilei de 14 decembrie 2025, într-o casă de locuit din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit informațiilor, explozia s-a […]
10:30
Sinteza CNA// Peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la permisele auto din Călărași și sechestre de 13 milioane lei # Sinteza
Centrul Național Anticorupție prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate pe dimensiunile combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de raportare, ofițerii CNA au efectuat peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași, acțiuni realizate […]
10:30
Integrarea copiilor reveniți din diaspora, discutată la Ministerul Educației. Dan Perciun propune programe speciale de limba română # Sinteza
Un grup de părinți revenit recent din diaspora s-a întâlnit cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pentru a discuta despre integrarea copiilor în sistemul educațional din Republica Moldova. În cadrul întrunirii, părinții au împărtășit experiențele de integrare ale copiilor lor. Printre provocările semnalate se numără disparitățile dintre curriculumul din alte țări și cel din […]
10:30
Călin Georgescu, în fața Curții de Apel București într-un dosar penal pentru acțiuni contra ordinii constituționale # Sinteza
Călin Georgescu se prezintă, luni, în fața magistraților de la Curtea de Apel București, într-un dosar penal în care este vizat Horațiu Potra și alți inculpați. Este vorba despre un termen de judecată extrem de important, cu privire la dosarul penal pentru tentativă la acțiuni contra ordinii constituționale în care este implicat Călin Georgescu. În același […]
10:20
Mașini de lux și tractoare „fantomă” din UE. O femeie din Bender a ajuns pe banca acuzaților # Sinteza
Procurorii oficiului Rîșcani din Chișinău anunță trimiterea în judecată a celui de-al doilea învinuit în dosarul escrocheriei cu mașini de lux și tehnicii agricole din UE, cu prejudiciu de 6 milioane lei. Această acțiune succedă cea anunțată de Procuratura Generală în august 2025, care-l vizează pe un inculpat cu vârsta de 27 de ani. Vă […]
10:10
VIDEO// Mărturiile unei mame despre moartea fiicei într-un centru pentru persoane cu dizabilități din Bălți: ”Mi-au sedat fiica și au băgat-o în mormânt” # Sinteza
O femeie din municipiul Ungheni, Larisa Arcana, a relatat public, într-un interviu video, că fiica sa, Diana, persoană cu dizabilitate, ar fi fost sedată cu medicamente într-un centru rezidențial din Bălți și ar fi ajuns în stare gravă la spital, unde ulterior a decedat. Declarațiile conțin acuzații grave la adresa conducerii medicale și a modului […]
09:50
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile jocului # Sinteza
Săptămâna 15–21 decembrie 2025 vine cu un val puternic de energie astrală, iar pentru trei semne zodiacale norocul și prosperitatea nu mai sunt simple promisiuni, ci realități palpabile. Intrarea lui Marte în Capricorn, urmată de Luna Nouă în Săgetător pe 19 decembrie, deschide un portal astral al progresului, ambiției și împlinirii destinului personal. Este o […]
09:40
Un șofer de camion a fost înjunghiat într-o parcare din Italia. Principalul suspect – colegul acestuia # Sinteza
Autoritățile din Italia au publicat concluziile anchetei în cazul șoferului român de TIR ucis la Bolzano. Potrivit unui raport întocmit în urma necropsiei, Ionuț nici măcar nu a apucat să se apere de loviturile fatale primite de la un alt șofer, tot român. Procurorii italieni au făcut publice rezultatele necropsiei în cazul lui Ionuț Marius […]
09:40
Nostradamus și Baba Vanga au avut dreptate în privința anului acesta. Ce previziuni au pentru 2026? # Sinteza
Cei doi presupuși profeți au afirmat că ne așteaptă un an destul de dificil și au avut dreptate. Deși niciunul nu mai e printre noi, Nostradamus și Baba Vanga ne avertizează în continuare despre ceea ce cred ei că ne așteaptă. Cei doi au făcut câteva predicții înfiorătoare pentru 2026. La aproape 500 de ani […]
09:30
Ministrul Mediului anunță reabilitarea barajului Ghidighici în 2026 pentru prevenirea inundațiilor în Chișinău # Sinteza
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, care are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de riscul inundațiilor. În cadrul vizitei, ministrul a anunțat lansarea unui nou proiect de investiții capitale în infrastructura de gestionare a apelor. […]
09:30
Mai multe persoane au ieșit în stradă, în orașul siberian Tomsk, după ce Rusia a impus interdicție platformei de jocuri Roblox. Câteva zeci de persoane au protestat duminică în oraşul siberian Tomsk împotriva interdicţiei impuse de Rusia platformei americane de jocuri pentru copii Roblox, o demonstraţie rară de nemulţumire publică, pe măsură ce iritarea populaţiei faţă de interdicţie […]
09:30
Actorul, regizorul și producătorul american Rob Reiner a murit la vârsta de 78 de ani, alături de soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani. Decesele celor doi sunt investigate de autoritățile din Los Angeles, după ce au fost găsiți fără viață în locuința lor din cartierul Brentwood, situat în partea de vest a orașului. Informațiile […]
09:20
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 900 milioane lei # Sinteza
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 905,0 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,0%. Totodată, în perioada 8 – 14 decembrie 2025, de către […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Ministrul Sănătății și directorul CNAM, în vizită de lucru la Cahul pentru evaluarea serviciilor medicale # Sinteza
Pentru a îmbunătăți accesul populației la servicii medicale de calitate, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, și ministrul Sănătății, Emil Ceban, au efectuat joi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Cahul, unde au evaluat necesitățile instituțiilor medicale din regiune. La întrevedere au participat reprezentanți ai centrelor de sănătate […]
15:20
Ursula von der Leyen atac nemilos la Donald Trump, după ce președintele SUA a zis că Europa e condusă de oameni „slabi” # Sinteza
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a răspuns lui Donald Trump și acuzațiilor din Strategia de Apărare a SUA, în care se spune Europa se confruntă cu „dispariția civilizației”. Donald Trump nu ar trebui să se implice în democrația europeană, a declarat Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce președintele SUA a lansat […]
15:20
Kremlinul, rezervat față de planul de pace revizuit pentru Ucraina: ”S-ar putea să nu ne placă” # Sinteza
Kremlinul afirmă că s-ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace revizuite pentru Ucraina. Consilierul Kremlinului pe probleme de politică externă, Iuri Uşakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile revizuite ale SUA după cele mai recente discuţii cu Ucraina, dar că este posibil să nu fie de acord cu anumite […]
15:10
Secretarul de Stat, Grigore Stratulat, a avut o întrevedere cu omologul său din România. Ce au discutat oficialii # Sinteza
Secretarul de stat Grigore Stratulat a avut, la București, o întrevedere cu omologul său, secretarul de stat Raul Pop, în cadrul căreia au discutat despre proiectele comune din domeniul mediului și prioritățile cooperării bilaterale. Discuțiile s-au concentrat pe valorificarea experienței pe care România a acumulat-o în domeniul gestionării deșeurilor, precum și pe sprijinul pe care […]
